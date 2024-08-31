Железнодорожный круиз в Самару. Жигулевские выходные

Железнодорожный круиз в Самару
Погрузитесь в историю отечественного автопрома и мир технологий российской промышленности XX века в нашем новом туре «Жигулевские выходные»! Вас ждут раритеты АВТОВАЗа, уникальные экспонаты военной техники, тайны Бункера Сталина, волжские просторы, вкуснейший сызранский торт «Паутинка», пирожки из жигулевской вишни, и запоминающаяся теплоходная прогулка по Волге-матушке.
5
3 отзыва
Железнодорожный круиз в Самару. Жигулевские выходные
Железнодорожный круиз в Самару. Жигулевские выходные
Железнодорожный круиз в Самару. Жигулевские выходные
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Москвы

Самостоятельная посадка в туристический поезд №924/923 (номера вагона, места будут указаны в ваучере) по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).

20:50 Отправление туристического поезда №924/923 в г. Сызрань с Казанского вокзала г. Москвы.

Отправление из МосквыОтправление из МосквыОтправление из МосквыОтправление из Москвы
2 день

Сызрань и Тольятти

Сызрань и Тольятти (разница во времени + 1 час / время в программе указано местное).

Завтрак в поезде.

09:48 Прибытие туристического поезда в г. Сызрань.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Автобусно-пешеходная экскурсия по городу.

Сызрань, третий по величине город Самарской области, и в наши дни сохраняет очарование провинциального купеческого города XIX столетия.

Сызрань раскинулась сразу на 5 реках, и вы сможете полюбоваться сызранским Кремлем, самым старым зданием губернии – древней часовней, увидеть во всей красоте место слияния двух рек и новую набережную города, а также прогуляться по Советской улице.

А еще Сызрань считается гастрономической столицей региона. Она славится своей вкусной водой, сызранской «помидорой» (так называют ее местные) и местным лакомством – тортом «Паутинка», в состав его крема входит джем из сызранских яблок. Вам обязательно захочется увезти этот вкусный тортик с собой и угостить им своих друзей и знакомых.

Трансфер в г. Тольятти.

Вы проедете по плотине Жигулевской ГЭС – уникальному гидросооружению, разделяющему Саратовское и Куйбышевское водохранилища – в народе его зовут Жигулевское море.

Автобусно-пешеходная экскурсия по городу.

Вы проедете по широким проспектам самого молодого района города – Автозаводского, узнаете об основных вехах истории города и о том, чем гордятся его жители, прогуляетесь по городской набережной, пройдетесь по аллее с самым длинным в России фонтаном и увидите скульптурную композицию «Прикосновение к древности».

Обед с дегустацией волжской рыбки.

Посещение Паркового комплекса истории техники имени К. Г. Сахарова.

На открытой площадке общей площадью 34 га собраны образцы вооружения времен первой и второй мировой войн, например, 122-х мм пушки и танк ИЗ-3, а также техника, стоящая на вооружении современных армий – вертолет МИ-24, дистанционно-летательный аппарат «Пчела-1» и многое другое.

Посещение Музея АВТОВАЗа.

Другая яркая история Тольятти – автомобильная. АВТОВАЗлидер по продажам легковых автомобилей в России.

Вы увидите вживую историю российского автомобилестроения с 70-х годов прошлого века до наших дней – исторические автомобили, концепт-кары и прототипы, болиды для профессионального автоспорта, юбилейные и памятные машины.

Свободное время в центре города для самостоятельного ужина и покупки сувениров.

Трансфер на ж/д вокзал г. Тольятти.

Посадка в поезд с 23:00.

Сызрань и ТольяттиСызрань и ТольяттиСызрань и ТольяттиСызрань и Тольятти
3 день

Самара

Самара (разница во времени + 1 час / время в программе указано местное).

04:10 Отправление туристического поезда в г. Самару.

Завтрак в поезде.

07:35 Прибытие туристического поезда в г. Самару.

08:00 Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Автобусно-пешеходная экскурсия по Самаре – городу, в котором расположены самое высокое здание железнодорожного вокзала и самая большая площадь в Европе. Столица региона сочетает в себе энергетику современного делового центра, очарование старины и курортную расслабленность. «Никогда сей град разрушен не будет» – предрек его судьбу святой Алексий и с тех пор войны, бунты и сражения обходят Самару стороной.

Посещение Бункера Сталина*.

Построенный в военное время, он провел 50 лет под грифом «секретно» и был рассекречен только в 1991 году. 37-метровая глубина, на которой размещены помещения бункера, мощные стены, многочисленные коридоры и залы, хранящие дух того непростого времени, и личный кабинет вождя, возможность прикоснуться к истории страны – все это ежегодно притягивает сюда множество туристов.

*Важно! Обращаем внимание, что Бункер Сталина является режимным объектом МЧС России по Самарской области, поэтому по независящим от организатора причинам его посещение может быть заменено на посещение Самарского областного художественного музея, который входит в число крупнейших российских музеев.

Обед с дегустацией Жигулевского пива.

«Жигулевское» – пиво с таким названием выпускают десятки заводов по всей стране. Но настоящее «Жигулевское», приготовленное по традиционной технологии и с тем самым неповторимым вкусом, производит только Жигулевский пивоваренный завод, один из старейших пивоваренных заводов России.

Затем вас ждет прогулка по историческому центру – пешеходной улице Ленинградской и свободное время для покупки самарских сувениров.

Особый мир – это набережная Волги. Почти пять километров песчаных пляжей, прогулочных аллей, велодорожек, спортивных площадок, уютных кафе.

Речная прогулка на теплоходе по Волге.

Трансфер на ж/д вокзал г. Самары.

20:10 Отправление туристического поезда в г. Москву.

СамараСамараСамараСамараСамараСамара
4 день

Возвращение в Москву

Завтрак в поезде.

11:40 (27.05.2024) – прибытие туристического поезда на Казанский вокзал г. Москвы.

11:15 (03.06.2024) – прибытие туристического поезда на Казанский вокзал г. Москвы.

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Возвращение в МосквуВозвращение в МосквуВозвращение в Москву

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:


Категория		Четырехместное купеДвухместное размещение

Двухместное размещение

Одноместное размещение

Для взрослых36 30056 90098 200
Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)35 50056 200-
Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)17 20017 200-

Выкуп дополнительного места в четырехместном купе 16 690 руб.

Подселение в купе смешанное (не отдельно женские и мужские).

Варианты проживания

Туристический поезд

3 ночи

В состав туристического поезда включены комфортабельные купейные вагоны.

КУПЕ2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка+паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне - 36

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту Москва - Сызрань - Тольятти - Самара - Москва
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
  • Питание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Личные расходы
  • Выкуп дополнительного места в четырехместном купе 16 690 руб
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможно ли изменение программы тура?

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
31 авг 2024
Я покупала у Большой Страны сразу и дорогу и экскурсии. И таких у нас было 7 человек, поэтому нас сразу отделили в маленький автобус, и при нас было 2 отличных
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экскурсовода. Остальные, как оказалось. купили всё по-отдельности и оплачивали те экскурсии, которые хотели, на "борту" или сами себя обслуживали. В поезде мы завтракали (с вечера мы выбирали одно из двух блюд) и ещё получали перекус с собой (чай, кофе из машины, сливки сахар нам выдавали бесплатно и по первой просьбе). Обеды были в ходе экскурсий, а также был ужин сюрпризом в первый день, хотя и очень поздно. Что хочу отметить с радостью, душ был в каждом из наших немногочисленных вагонов, поэтому, даже если в нашем была очередь, можно было пойти в другой. Вентиляция и горячая вода отсутствовали только когда мы стояли на запасном пути в Тольятти до отправления в 4 утра в Самару (в купе было 26 гр) - несколько спасала открытая в коридор дверь. Про проводника Татьяну нашего вагона 4 могу сказать много лестных слов. Всё было чисто и исполнялось быстро. В целом, впечатления о туре только положительные.

Я покупала у Большой Страны сразу и дорогу и экскурсии. И таких у нас было 7Я покупала у Большой Страны сразу и дорогу и экскурсии. И таких у нас было 7Я покупала у Большой Страны сразу и дорогу и экскурсии. И таких у нас было 7Я покупала у Большой Страны сразу и дорогу и экскурсии. И таких у нас было 7Я покупала у Большой Страны сразу и дорогу и экскурсии. И таких у нас было 7
Л
30 авг 2024
Все просто на высшем уровне, спасибо огромное.
Ю
22 авг 2024
Спасибо! Всё чётко!

Тур входит в следующие категории Самары

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