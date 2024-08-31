Программа тура по дням
Отправление из Москвы
Самостоятельная посадка в туристический поезд №924/923 (номера вагона, места будут указаны в ваучере) по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).
20:50 Отправление туристического поезда №924/923 в г. Сызрань с Казанского вокзала г. Москвы.
Сызрань и Тольятти
Сызрань и Тольятти (разница во времени + 1 час / время в программе указано местное).
Завтрак в поезде.
09:48 Прибытие туристического поезда в г. Сызрань.
Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Автобусно-пешеходная экскурсия по городу.
Сызрань, третий по величине город Самарской области, и в наши дни сохраняет очарование провинциального купеческого города XIX столетия.
Сызрань раскинулась сразу на 5 реках, и вы сможете полюбоваться сызранским Кремлем, самым старым зданием губернии – древней часовней, увидеть во всей красоте место слияния двух рек и новую набережную города, а также прогуляться по Советской улице.
А еще Сызрань считается гастрономической столицей региона. Она славится своей вкусной водой, сызранской «помидорой» (так называют ее местные) и местным лакомством – тортом «Паутинка», в состав его крема входит джем из сызранских яблок. Вам обязательно захочется увезти этот вкусный тортик с собой и угостить им своих друзей и знакомых.
Трансфер в г. Тольятти.
Вы проедете по плотине Жигулевской ГЭС – уникальному гидросооружению, разделяющему Саратовское и Куйбышевское водохранилища – в народе его зовут Жигулевское море.
Автобусно-пешеходная экскурсия по городу.
Вы проедете по широким проспектам самого молодого района города – Автозаводского, узнаете об основных вехах истории города и о том, чем гордятся его жители, прогуляетесь по городской набережной, пройдетесь по аллее с самым длинным в России фонтаном и увидите скульптурную композицию «Прикосновение к древности».
Обед с дегустацией волжской рыбки.
Посещение Паркового комплекса истории техники имени К. Г. Сахарова.
На открытой площадке общей площадью 34 га собраны образцы вооружения времен первой и второй мировой войн, например, 122-х мм пушки и танк ИЗ-3, а также техника, стоящая на вооружении современных армий – вертолет МИ-24, дистанционно-летательный аппарат «Пчела-1» и многое другое.
Посещение Музея АВТОВАЗа.
Другая яркая история Тольятти – автомобильная. АВТОВАЗ – лидер по продажам легковых автомобилей в России.
Вы увидите вживую историю российского автомобилестроения с 70-х годов прошлого века до наших дней – исторические автомобили, концепт-кары и прототипы, болиды для профессионального автоспорта, юбилейные и памятные машины.
Свободное время в центре города для самостоятельного ужина и покупки сувениров.
Трансфер на ж/д вокзал г. Тольятти.
Посадка в поезд с 23:00.
Самара
Самара (разница во времени + 1 час / время в программе указано местное).
04:10 Отправление туристического поезда в г. Самару.
Завтрак в поезде.
07:35 Прибытие туристического поезда в г. Самару.
08:00 Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Автобусно-пешеходная экскурсия по Самаре – городу, в котором расположены самое высокое здание железнодорожного вокзала и самая большая площадь в Европе. Столица региона сочетает в себе энергетику современного делового центра, очарование старины и курортную расслабленность. «Никогда сей град разрушен не будет» – предрек его судьбу святой Алексий и с тех пор войны, бунты и сражения обходят Самару стороной.
Посещение Бункера Сталина*.
Построенный в военное время, он провел 50 лет под грифом «секретно» и был рассекречен только в 1991 году. 37-метровая глубина, на которой размещены помещения бункера, мощные стены, многочисленные коридоры и залы, хранящие дух того непростого времени, и личный кабинет вождя, возможность прикоснуться к истории страны – все это ежегодно притягивает сюда множество туристов.
*Важно! Обращаем внимание, что Бункер Сталина является режимным объектом МЧС России по Самарской области, поэтому по независящим от организатора причинам его посещение может быть заменено на посещение Самарского областного художественного музея, который входит в число крупнейших российских музеев.
Обед с дегустацией Жигулевского пива.
«Жигулевское» – пиво с таким названием выпускают десятки заводов по всей стране. Но настоящее «Жигулевское», приготовленное по традиционной технологии и с тем самым неповторимым вкусом, производит только Жигулевский пивоваренный завод, один из старейших пивоваренных заводов России.
Затем вас ждет прогулка по историческому центру – пешеходной улице Ленинградской и свободное время для покупки самарских сувениров.
Особый мир – это набережная Волги. Почти пять километров песчаных пляжей, прогулочных аллей, велодорожек, спортивных площадок, уютных кафе.
Речная прогулка на теплоходе по Волге.
Трансфер на ж/д вокзал г. Самары.
20:10 Отправление туристического поезда в г. Москву.
Возвращение в Москву
Завтрак в поезде.
11:40 (27.05.2024) – прибытие туристического поезда на Казанский вокзал г. Москвы.
11:15 (03.06.2024) – прибытие туристического поезда на Казанский вокзал г. Москвы.
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Проживание
Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Категория
|Четырехместное купе
|Двухместное размещение
Двухместное размещение
Одноместное размещение
|Для взрослых
|36 300
|56 900
|98 200
|Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)
|35 500
|56 200
|-
|Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)
|17 200
|17 200
|-
Выкуп дополнительного места в четырехместном купе 16 690 руб.
Подселение в купе смешанное (не отдельно женские и мужские).
Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены комфортабельные купейные вагоны.
|КУПЕ
|2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка+паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне - 36
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту Москва - Сызрань - Тольятти - Самара - Москва
- Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
- Питание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Личные расходы
- Выкуп дополнительного места в четырехместном купе 16 690 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможно ли изменение программы тура?
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.