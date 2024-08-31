2 день

Сызрань и Тольятти

Сызрань и Тольятти (разница во времени + 1 час / время в программе указано местное).

Завтрак в поезде.

09:48 Прибытие туристического поезда в г. Сызрань.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Автобусно-пешеходная экскурсия по городу.

Сызрань, третий по величине город Самарской области, и в наши дни сохраняет очарование провинциального купеческого города XIX столетия.

Сызрань раскинулась сразу на 5 реках, и вы сможете полюбоваться сызранским Кремлем, самым старым зданием губернии – древней часовней, увидеть во всей красоте место слияния двух рек и новую набережную города, а также прогуляться по Советской улице.

А еще Сызрань считается гастрономической столицей региона. Она славится своей вкусной водой, сызранской «помидорой» (так называют ее местные) и местным лакомством – тортом «Паутинка», в состав его крема входит джем из сызранских яблок. Вам обязательно захочется увезти этот вкусный тортик с собой и угостить им своих друзей и знакомых.

Трансфер в г. Тольятти.

Вы проедете по плотине Жигулевской ГЭС – уникальному гидросооружению, разделяющему Саратовское и Куйбышевское водохранилища – в народе его зовут Жигулевское море.

Автобусно-пешеходная экскурсия по городу.

Вы проедете по широким проспектам самого молодого района города – Автозаводского, узнаете об основных вехах истории города и о том, чем гордятся его жители, прогуляетесь по городской набережной, пройдетесь по аллее с самым длинным в России фонтаном и увидите скульптурную композицию «Прикосновение к древности».

Обед с дегустацией волжской рыбки.

Посещение Паркового комплекса истории техники имени К. Г. Сахарова.

На открытой площадке общей площадью 34 га собраны образцы вооружения времен первой и второй мировой войн, например, 122-х мм пушки и танк ИЗ-3, а также техника, стоящая на вооружении современных армий – вертолет МИ-24, дистанционно-летательный аппарат «Пчела-1» и многое другое.

Посещение Музея АВТОВАЗа.

Другая яркая история Тольятти – автомобильная. АВТОВАЗ – лидер по продажам легковых автомобилей в России.

Вы увидите вживую историю российского автомобилестроения с 70-х годов прошлого века до наших дней – исторические автомобили, концепт-кары и прототипы, болиды для профессионального автоспорта, юбилейные и памятные машины.

Свободное время в центре города для самостоятельного ужина и покупки сувениров.

Трансфер на ж/д вокзал г. Тольятти.

Посадка в поезд с 23:00.