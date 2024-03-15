1 день

Прибытие в Тольятти. Самарская Лука с вишневым ароматом и знакомство с Тольятти

10:10 Прибытие 2-этажного поезда № 65 на станцию Жигулевское море.

Посадка в автобус.

Выезд на Самарскую Луку, которая находится под охраной ЮНЕСКО (просим туристов одевать удобную обувь и одежду, т. к. маршрут дня подразумевает пребывание 3 часа на свежем воздухе, комфортный подъем на вершину Жигулевских гор).

Когда-то на территории современной Самарской области Волга сделала крутой поворот, опоясав Жигулёвские горы и образовав загадочную и очень красивую Самарскую Луку, признанную жемчужину Волги.

Мы проедем по плотине Жигулёвской ГЭС – уникальном гидросооружении, разделяющее Саратовское и Куйбышевское водохранилище (наше Жигулевское море).

Разные древние моря омывали эту территорию, здесь купались мамонты и динозавры, менялся климат, но сюда не дошел ледник, а горы не позволили затопить Луку древним морям. Поэтому как Ноев ковчег, Самарская Лука сохранила для нас живущие здесь и поныне реликты (доледниковые растения), а уникальный климат дал жизнь эндемикам – растениям не встречающихся больше нигде, кроме Жигулевских гор.

Экскурсия на гору Стрельная, маршрут Жигулёвского заповедника.

Это место силы и изумительная по красоте вершина Жигулёвских гор.

Высота – 351 метр над уровнем моря, но подниматься легко и комфортно: на вершину ведёт словно парящая над Самарской Лукой удобная лестница.

Главное при подъеме, восхищаясь открывающейся панорамой и разглядывая растения-эндемики и реликты, не забыть загадать желание у «каменной бабы», представить лихих волжских казаков на «чёртовом мосту», послушать рассказ о том, что именно с этой вершины Степан Разин высматривал подходящие для нападения купеческие суда.

Переезд в Ширяево, имеющего статус самого красивого села России

15:00 Сельский обед с пирожком и настойкой из Жигулевской вишни.

Жигулевская вишня – уникальный, необыкновенно вкусный и сладкий сорт, который вывел Алексей Бещев в середине прошлого века. Растет бещевская вишня на известняковых почвах Жигулевских гор.

На небольшой дегустации – нас ждет наливка и вишневые пироги – попробуем Жигули на вкус!

Ширяево стало «местом силы» художника Ильи Репина, который целое лето 1870 года создавал здесь свою знаменитую картину «Бурлаки на Волге».

Об этом нам расскажут в музее, расположенном в доме, где останавливался с друзьями-художниками Илья Репин.

Возвращение в Тольятти.

Первое знакомство с городом – мы увидим красивое Жигулевское море у памятника основателю Ставрополя (так Тольятти назывался до 1964 года).

20:30 Ориентировочное время заселения в отель.

Свободное время.

В отеле Альпен Парк 5* – СПА зона включена в стоимость.