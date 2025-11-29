2 день

Обзорная экскурсия по историческому центру Самары. Посещение Волжских терм

00:30 Выезд из города Елабуга (время местное), проспект Мира, 34 (ЗАГС).

01:30 Выезд из города Набережные Челны (время местное), на остановке напротив «Автовокзала» по адресу Мусы Джалиля, 2А.

09:00-10:00 Завтрак в кафе города «Вилка Ложка», ул. Спортивная, д. 5.

Внимание! Туристы, которые приезжают/прилетают в Самару (не едут на автобусе из Перми) добираются до начала программы (к завтраку) самостоятельно.

10:00-13:00 Обзорная экскурсия по историческому центру Самары, сохранившему купеческую застройку к. XIX-н.XX века.

Вы побываете на главной улице Самары конца XIX в., когда-то улице Дворянской, сможете полюбоваться причудливыми украшениями домов в стиле модерн, рассмотрите античных персонажей на фасадах бывших коммерческих банков.

Увидите лютеранскую кирху и заглянете в католический костёл в неоготическом стиле, побываете рядом с усадьбой автора «Приключений Буратино», узнаете тайны, которые хранит площадь Куйбышева, одна из крупнейших в Европе.

Услышите историю о строительстве бункера Сталина, побываете на набережной рядом с монументом Ладья, увидите самую настоящую ракету-носитель Р-7, установленную на музее «Самара космическая», полюбуетесь панорамой города, которая открывается из Пушкинского сквера.

13:00-14:00 Обед в кафе города.

14:00-15:00 Переезд до Волжских терм или самостоятельное заселение в гостиницу.

Важно! После обеда автобус везет туристов в термальный комплекс, те, кто купил тур без посещения терм, самостоятельно доезжают на такси или общественным транспортом до гостиницы и заселяются в номера со всеми вещами, либо едут в термы и приобретают билет самостоятельно по прайсу спа-комплекса.

15:00-19:30 Посещение Волжских терм (4 часа + 30 минут на вход, выход и переодевание).

В стоимость посещения входит:

шесть бассейнов, работающих круглый год;

десять бань и саун с различными программами (за исключением косметической сауны «восточная сказка», оплачивается отдельно на выходе);

грот впечатлений;

детская аква-зона.

За дополнительную плату:

услуги питания в ресторане;

услуги массажа и спа-процедур в салоне;

услуги фотобюро.

19:30-20:30 Переезд до гостиницы.

20:30 Размещение в гостинице, свободное время.

