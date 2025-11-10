За 9 дней мы пройдём на байдарках около 140 км по
Программа тура по дням
Встреча на Волге и начало маршрута
Наш поход начинается сразу на воде — встречаемся с инструкторами на берегу Волги. Полуостров Копылово — это живописное место с видом на Жигулёвские горы, куда легко добраться, станет первой точкой маршрута и нашим лагерем на первую ночь.
Кто хочет успеть расслабиться и перезагрузиться перед стартом — мы рекомендуем приехать в Тольятти на день раньше. Можно переночевать в городе или сразу на берегу, в палатках вместе с инструкторами.
Тем, кто прилетает в первый день — важно к 12:00 быть на берегу (добраться на такси — самый простой вариант), пройти инструктаж, познакомиться с группой и сразу выйти на воду. Сборы, упаковка вещей в гермы, настройка байдарок — всё под руководством опытных инструкторов.
Переход в этот день будет недолгим — чтобы спокойно привыкнуть к байдарке, потренироваться, войти в ритм и насладиться первыми километрами путешествия.
К вечеру мы разобьём лагерь, поставим палатки, приготовим ужин и соберёмся у костра — познакомиться, обсудить маршрут и начать вписываться в походный ритм.
- 15 км на байдарках.
- Ночевка в палатках на острове.
Гребем до горы Верблюд через село Ширяево
Просыпаемся на берегу Волги, делаем глубокий вдох и прислушиваемся к телу: как оно отзывается на первый день пути?
После завтрака и короткой разминки выходим на воду. Сегодня плывём вдоль Жигулёвских гор, огибая полуостров — впереди один из самых насыщенных и живописных дней похода.
Главная остановка — село Ширяево, место силы для художников, поэтов и путешественников. Здесь в 1870 году провёл лето Илья Репин, вдохновившись на создание «Бурлаков на Волге».
Мы заглянем в дом-музей, пройдёмся по деревне, где каждая тропинка ведёт к чему-то интересному: Ширяевские штольни, где живёт крупнейшая в России популяция летучих мышей, Попова гора с обзорной площадкой, урочище Каменная чаша, Винный ключ, Монастырская гора…
Мы не будем торопиться — здесь хочется смотреть, спрашивать, слушать и просто быть.
После насыщенной прогулки — возвращаемся в байдарки, и проходим ещё 5 километров до места ночёвки.
Станем лагерем у подножия горы Верблюд — одного из самых узнаваемых пиков Жигулей. Подъём несложный, а вид на закат и Волгу с вершины — один из тех, что остаются с тобой навсегда.
Ужин, костёр, звёзды — второй день завершится впечатлениями, которые уже не уместятся в один рассказ.
- 20 км на байдарках.
- Ночевка в палатках на диком пляже.
По широкой Волге к Самаре
Сегодня нам предстоит один из самых длинных переходов, но после двух дней на весле мы уже уверенно чувствуем себя в байдарках. Весь день будем огибать южную часть Самарской Луки, плыть вдоль скалистых берегов и ощущать масштаб Волги во всей её красе.
Здесь река становится особенно широкой — до противоположного берега больше полутора километров, и кажется, что перед нами не река, а настоящее море. Будем останавливаться на купания, выходить на смотровые площадки и загорать на песке.
Ближе к Самаре уходим с «большой воды» в Рождественскую воложку — широкую, спокойную протоку между берегом Самарской Луки и Рождественским островом. Это настоящий лабиринт из проток, озёр и песчаных кос, где хочется просто плыть и наслаждаться красотой пейзажей.
Если останутся силы, исследуем её закоулки на вечерней прогулке.
Лагерь ставим у села Рождествено. С одной стороны — пляжи и озёра, с другой — огни Самары через реку. Завтра у нас день отдыха.
- 30 км на байдарках.
- Ночевка на диком пляже.
День отдыха в Самаре
Сегодня никуда не торопимся — можно хорошенько выспаться, позавтракать в своём ритме и не спеша собраться. Паром до Самары отходит в 11:00, и у нас будет достаточно времени, чтобы насладиться утром у реки.
До Самары — рукой подать. Переправимся через Волгу на теплоходике: короткий, но живописный переход даст ощущение смены ритма и добавит яркий штрих к нашей кругосветке.
На набережной нас будет ждать экскурсовод, который проведёт нас по центру города, покажет знаковые места, поделится историями и настроением этого волжского города.
Пройдёмся по знаменитой набережной, заглянем в переулки, на видовые точки, почувствуем городскую атмосферу и узнаем, чем живёт Самара сегодня.
А ближе к финишу прогулки — для желающих будет возможность поставить яркую гастрономическую точку: заглянуть в культовый бар и магазин «На Дне». Именно сюда жигулёвское пиво поступает напрямую с завода по подземному пивопроводу — минуя розлив, транспортировку и хранение. Благодаря этому здесь можно попробовать легендарное Жигулёвское в его лучшем виде.
Этот день — про отдых, прогулки, хорошие разговоры и смену перспективы. Он помогает перевести дух, набраться новых впечатлений и немного посмотреть на Волгу с другой стороны — городской, живой, шумной и красивой.
Вечером возвращаемся в лагерь у Рождествено — с ощущением, что день был другим, но по-своему важным. Завтра снова в путь.
- Теплоход до Самары и обратно.
- Прогулка по городу с экскурсоводом.
- Ночевка в палатках на диком пляже.
Южная дуга Самарской Луки: малые протоки и Змеиный затон
После отдыха в Самаре и ночёвки на берегу с новыми силами пускаемся в путь.
Сегодня нам предстоит длинный переход, и Волга покажет себя во всей своей широте. Здесь она становится по-настоящему огромной: на карте — река, а на деле — ощущение, будто идёшь по бескрайнему озеру. Иногда кажется, что уже виден другой берег, но чаще всего это просто остров в середине русла, а за ним — снова Волга.
В этот день мы научимся по-настоящему читать воду и разбираться в её ответвлениях. Зайдём в Змеиный затон, поднимемся на смотровую площадку на Вислом Камне и сверху увидим весь этот волжский лабиринт: воложки, протоки, затоны и озёра, словно сеть живых вен.
Кажется, что суша тут дышит вместе с рекой — может исчезнуть, раствориться в воде и снова появиться через поворот. Это день больших горизонтов и глубины.
На ночёвку встанем у села Винновка. Если придём не слишком поздно, будет возможность посетить Свято-Богородичный Казанский мужской монастырь и подняться на Лысую гору, чтобы встретить оттуда закат — в тишине, с видом на всё, что уже пройдено, и на то, что ещё впереди.
- 30 км на байдарках.
- Ночевка на диком пляже.
Финальный переход по Волге и пещера Степана Разина
Утро начинается с простых радостей: чай, свежий воздух и, конечно, монастырские пирожки в дорогу.
Собираем лагерь и продолжаем нашу кругосветку — маршрут постепенно приближается к завершению, и каждый день становится особенно ценным.
По пути сделаем короткую остановку у часовни Алексея Николаевича Люпова, где услышим историю о трагической судьбе штабс-капитана и его брата. Это место напоминает, что у Волги — не только природная, но и глубокая человеческая память.
Продолжаем путь вдоль правого берега Самарской Луки и подходим к одной из самых известных точек маршрута — пещере Степана Разина. По легендам, в этих карстовых залах скрывался сам Стенька со своими людьми, и будто бы входили они прямо верхом на лошадях.
Вход сегодня уже низкий — потолок «просел», но атмосферу прошлого времени здесь чувствует каждый.
После пещеры остаётся ещё около 10 километров до места ночёвки — у села Переволоки. Здесь мы снова ставим лагерь, смотрим на карту… И с лёгкой грустью замечаем, что это наш последний день на Волге.
Завтра маршрут перейдёт в Усу, и великой реке, ставшей домом на целую неделю, мы скажем «до свидания».
- 30 км на байдарках.
- Ночевка в палатках на диком пляже.
Переволоки, река Уса и парк «Богатырская слобода»
Само название «Переволоки» говорит само за себя — когда-то здесь корабли действительно перетаскивали по суше с одной реки на другую. И нам предстоит сделать то же самое: впереди короткий, но важный наземный участок маршрута.
После завтрака собираем лагерь, загружаем байдарки в транспорт, а сами отправляемся в пешую прогулку по посёлку — около 5 км неспешного хода. Это редкая возможность немного размять ноги и почувствовать, что значит передвигаться без воды под веслом.
Вновь спускаемся на воду в Усинском заливе, и маршрут продолжается — уже по реке Уса. Она совсем иная: тише, уже, будто предлагает перевести дух.
По пути останавливаемся в тематическом парке «Богатырская слобода», где окунаемся в мир былин, деревянных построек и славянских легенд. Это почти как вернуться на сотни лет назад, только причаливаем мы не на ладье, а на байдарке.
Затем сделаем остановку на песчаном пляже «Золотые пески». Здесь — время для отдыха: купание, загорание, игры на берегу и просто пауза среди простора и солнца.
После отдыха совершаем короткий переход до финальной точки дня — оборудованной стоянки с комфортной инфраструктурой. Это красивое, уютное место на берегу с душем, туалетами и всем необходимым для комфортного вечера. Здесь приятно завершить день с комфортом и разговорами, под звёздным небом.
- 22 км на байдарках.
- 5 км пешком.
- Ночевка в палатках в кемпинге.
Молодецкий курган, Девья гора и завершение кругосветки
Утро начинается в палатках с прекрасными видами. Мы неспешно завтракаем, упаковываем снаряжение и разбираем байдарки, которые верно служили нам все эти дни. Это тот самый момент, когда всё прожитое вдруг складывается в единое путешествие.
Налегке отправляемся на финальную прогулку — на Девью гору и Молодецкий курган, две вершины, с которых видно весь путь, что мы прошли: волжские изгибы, Жигулёвские склоны и даже сам Тольятти вдали.
Здесь — момент подведения итогов, групповых фото, личных инсайтов и тёплого «Мы это сделали!».
К вечеру возвращаемся в кемпинг и готовимся к торжественному прощальному вечеру. Нас ждёт баня с нырянием в Волгу, вкусный праздничный ужин, костёр, разговоры и, возможно, первая грусть — потому что заканчивается что-то по-настоящему хорошее.
- Прогулка около 10 км налегке.
- Баня на берегу Волги.
- Ночевка в палатках в кемпинге.
Завершение кругосветки и трансфер в Тольятти
Утром неспешно собираем лагерь, прощаемся с берегом и садимся в трансфер. По пути проедем Жигулёвск, и при необходимости сможем высадить тех, кому туда удобнее.
Вот и всё. Мы обогнули Самарскую Луку, прошли весь маршрут от и до, увидели Волгу со всех сторон и, возможно, чуть больше себя. Кто знает, где мы встретимся в следующей кругосветке?
- Трансфер в Тольятти.
* Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.
Проживание
Мы живём в палатках и останавливаемся в красивых местах на берегу. На маршруте запланированы как дикие стоянки, так и оборудованные стоянки с душем, баней и всеми удобствами.
В стоимость похода входит аренда клубных палаток — мы используем качественные и надёжные модели, проверенные в десятках походов. Например:
- Normal Zero Z 3 PRO.
- Red Fox Trekking Fox 3 Plus.
Параметры одной из палаток
- Вместимость: 3 человека
- Вес: 3.15–3.45 кг
- Размеры тента: 324 × 218 × 114 см
- Внутренняя палатка: 172 × 211 × 104 см
Мы заботимся о комфорте участников, поэтому
- Трёшки выдаём на двоих, четвёрки — на троих.
- Если вы идёте семьёй или компанией из 4 человек, — без проблем размещаем вас вместе.
- Парам и семьям предоставляем отдельную палатку, без подселения.
- Незнакомых участников селим с учётом пола и ваших пожеланий.
Наши палатки ежегодно обновляются, поэтому вы получаете современное, исправное и чистое снаряжение.
Если у вас есть своя любимая палатка — берите её! За несколько дней до старта мы пришлём анкету, где можно будет указать, нужна ли вам клубная палатка или вы идёте со своей.
Спальник и пенку каждый берёт с собой, но если нужно — их можно взять в аренду (подробности в списке снаряжения).
Вечерами — костёр, чай, разговоры, и тишина большой реки. Всё по-настоящему, без суеты и фонового шума.
Варианты проживания
Палатка
Ответы на вопросы
Что включено
- Аренда байдарок и всех комплектующих: весла, спасжилеты, юбки, фартуки
- Обучение технике гребли с нуля (предварительный опыт не требуется)
- Гермомешок 120 л для вещей на каждого участника
- Билет в Национальный парк «Самарская Лука» на все дни
- Вкусное походное питание (готовим по дежурствам)
- Размещение в палатках и в кемпингах
- Переправа на теплоходе Рождествено - Самара - Рождествено
- Прогулка по Самаре с экскурсоводом
- Посещение архитектурного комплекса «Богатырская слобода»
- Перевозка байдарок в Переволоках (с Волги на Усу)
- Баня на берегу Волги в конце маршрута
- Трансфер в Тольятти после окончания маршрута
- Медицинская страховка от несчастного случая
- Групповая аптечка
- Регистрация в МЧС
- Услуги опытных инструкторов
Что не входит в цену
- Дорога до точки старта в Тольятти и обратно
- Личные вещи и снаряжение по списку (спальник, пенка)
- Обед в кафе, сувениры и покупки в Самаре
- Дополнительные расходы в случае форс-мажоров или изменения программы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Все вещи вы везёте с собой в байдарке, поэтому главное правило — чем меньше и компактнее, тем лучше. Мы выдадим каждому гермомешок на 120 литров, этого обычно хватает с запасом. Если у вас есть свои небольшие гермы или водонепроницаемые пакеты — берите, пригодятся.
Рюкзаки, чемоданы и городские вещи оставим в Тольятти — в байдарке они не подойдут. На маршруте вещи почти не носим: только от лагеря до воды и обратно, максимум метров 100.
Рекомендуем ориентироваться на 12–15 кг личных вещей. Этого вполне достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно и в байдарке, и в лагере.
Советуем взять два комплекта одежды: для гребли и для лагеря.
Одежда для гребли — это та, в которой не страшно промокнуть, вспотеть и сесть в байдарку. Она должна быть удобной, быстросохнущей, по возможности — с защитой от солнца и ветра. Обязательно головной убор и ветровка или лёгкий дождевик.
Одежда для лагеря — это ваша сухая, уютная форма: чтобы переодеться после перехода, отдохнуть у костра, не мёрзнуть вечером или укутаться в спальник.
По статистике, в это время года на Волге чаще всего солнечно, тепло и ясно. Мы, конечно, рассчитываем именно на такую погоду — и будем ловить каждый солнечный день!
Но на воде всё может быстро меняться. Даже при хорошем прогнозе стоит быть готовыми к дождю, ветру и прохладным вечерам.
Поэтому собирайтесь по списку ниже, чтобы чувствовать себя уверенно в любых условиях.
Снаряжение:
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- спальник летний (температура комфорта +5°С - +15* С);
- хоба (сидушка туристическая);
- фонарик налобный светодиодный.
Одежда:
- одежда для сна;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- шорты;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- тёплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- перчатки;
- накидка от дождя с капюшоном;
- шлёпки/кроксы/сандалии.
Личные вещи:
- набор посуды (КЛМН);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада для защиты от ультрафиолета, ожогов, обветривания губ. Чем выше в горах вы находитесь, тем выше должна быть степень защиты от солнца, поэтому во всех походах мы рекомендуем spf не ниже 50;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- средство от клещей.
Рекомендуем добавить:
- шерстяные носки;
- термос;
- гермомешок;
- палатка.
Что мы будем есть? Кто готовит?
В походе организовано трёхразовое питание. Готовим вместе — участники дежурят по очереди в командах по 3–5 человек, под руководством инструктора. Утром — каша, чай и бутерброды, в обед — перекус и чай, вечером — горячее основательное блюдо, вкусное и сытное.
На обед и ужин добавляется тушёнка ГОСТ (97,5% мяса) — высокого качества, вкусная и проверенная. Для вегетарианцев мы всегда откладываем порцию до добавления мяса. Отношение бережное и уважительное: всё можно обсудить заранее и напомнить дежурным на месте.
Если вы придерживаетесь особой диеты, пожалуйста, укажите это в анкете — мы учтём. Вегетарианцам можно взять с собой любимые добавки: сушёные бобовые, соевое мясо и т. п. Дополнительные продукты брать не нужно — разве что какие-то личные для радости жизни:)
Что с водой?
Каждый день мы проходим через населённые пункты — там будем пополнять запасы питьевой воды для готовки и чая. Участники смогут доливать себе воду в бутылки. Пожалуйста, возьмите с собой многоразовую бутылку или флягу — объёмом 1–2 литра.
Что по поводу алкоголя?
На маршруте мы не пьём алкоголь — это важно для безопасности на воде и общего комфорта. Мы идём активный маршрут, и ясная голова — ключ к тому, чтобы всё прошло гладко.
Но мы понимаем, что хочется и атмосферы. Поэтому в день отдыха в Самаре у вас будет свободное время, и если кто-то захочет попробовать жигулёвское пиво прямо «из источника» — будет такая возможность.
В дни на воде просим вас отказаться от алкоголя — это поддерживает доверие и настрой в группе.
Обязательно возьмите с собой бутылку для воды!
Какие байдарки будут?
Проверенные и надёжные «Таймень-2» и «Таймень-3» — классические походные байдарки. Просторные, устойчивые, подходят и для новичков. Мы даём всё снаряжение: весла, спасжилеты, юбки, фартуки и гермомешки.
Какая будет погода?
Погода на Волге в наши даты обычно радует — это самое тёплое время года в регионе. Днём температура воздуха часто держится в районе +24–30°C, вода в реке прогревается до +21-24°C, купаться комфортно, особенно в солнечные дни и мелких заливах.
Но Волга — живая и переменчивая. Даже летом может быть ветер, туман или дождь. Погода может меняться быстро, и мы к этому готовы: у всех гермомешки, дождевики, тёплые вещи и опыт быть на воде в любых условиях.
Если идёт дождь — продолжаем маршрут, грести можно в дождевике. На стоянках ставим навесы, сушим вещи у костра, готовим горячее — и ничто не мешает нам наслаждаться походом.
Безопасность — приоритет. Мы тщательно следим за прогнозами и обстановкой. Если условия на воде вызывают сомнения (например, сильный ветер или гроза), мы не выйдем на воду и скорректируем маршрут. Это нормально, и такие решения принимаются ради комфорта и спокойствия всей группы.
Главное — быть внутренне гибким и воспринимать любую погоду как часть большого приключения. Иногда именно дождливые дни запоминаются больше всего.
Что по удобствам, душу, туалетам?
Мы отправляемся в настоящий поход — с палатками, кострами и ночёвками на диких стоянках. Это значит, что в большинстве дней душа и туалета в привычном понимании не будет. Но будет Волга, утренняя свежесть, купания и простые радости походной жизни.
Каждый день будет возможность освежиться в реке, поверьте, в условиях похода это ощущается почти как спа.
Последние две ночи мы проведём в оборудованном кемпинге — там есть и душ, и туалеты, и полноценная баня на берегу. Отличное завершение маршрута, чтобы смыть усталость.
Можно ли оставить на берегу лишние вещи?
Нужно!:) Чемоданы, городские рюкзаки и всё, что не пригодится в походе, можно оставить на базе в начале маршрута — и забрать по возвращении. В байдарке всё должно быть компактно и в гермах.
А что если я приеду один(а)?
Это совершенно нормально — многие участники идут в поход без пары или компании, и это никак не мешает. Наоборот, такие походы часто становятся местом новых знакомств и классного общения.
Вы быстро вольётесь в команду — будем вместе грести, готовить, шутить у костра и делиться закатами. У нас тёплая, дружелюбная атмосфера, и каждый находит себе «своих».
Будет ли связь и интернет?
На маршруте связь ловит не везде. В населённых пунктах обычно доступен сигнал, но в диких местах могут быть «глухие» зоны. Это отличная возможность немного отдохнуть от экрана.
Если нужно — отправить близким весточку получится почти каждый день. А в день отдыха в Самаре будет полный доступ к интернету, розеткам и всему привычному.
Можно ли с собакой?
Да, на этот маршрут можно отправиться с четвероногим другом — если собака социализирована, не боится чужих людей и воды, и не проявляет агрессии. Мы готовы к такому формату, но важно соблюсти несколько условий:
- оптимальный вес собаки — до 15–17 кг, рост — до 40 см в холке;
- собака должна быть приучена к байдарке или, как минимум, спокойно чувствовать себя в ней;
- обязательно предупредите нас заранее, что идёте с питомцем — укажите это в анкете и заявке.
Если собака маленькая и спокойно сидит у вас на коленях, отдельного места в байдарке не нужно. Но при этом вы должны либо уметь грести с собакой, либо идти вдвоём с тем, кто готов грести за вас обоих.
Если собака покрупнее и ей нужно своё место в лодке — это возможно с доплатой 9000 руб.
Также потребуется своя палатка, где вы будете жить с питомцем. Мы не подселяем к участникам с собакой других людей. Если своей палатки нет — можно воспользоваться нашей, но важно вернуть её после похода чистой, без шерсти и запахов.
Корм, миска, поводок, вода и еда для собаки — всё необходимо подготовить самостоятельно. В населённых пунктах можно будет докупить что-то, но лучше брать заранее с запасом.
Если у вашей собаки есть спасжилет — обязательно возьмите его с собой. Если нет — мы предоставим подходящий по размеру.
Если у вас есть аллергия или страх перед животными — обязательно укажите это в анкете. Мы придерживаемся простого правила: в приоритете тот, кто бронирует первым. Если в группе уже есть участник с собакой, мы предупредим тех, кто не готов к такому соседству. И наоборот — если в группе уже есть человек с аллергией или боязнью, то добавление собаки будет невозможно.
Можно ли с детьми, с какого возраста?
С нашей стороны жёстких ограничений нет — если вы уверены, что ваш ребёнок готов к активному походному формату, мы рады вас видеть. Но есть важные нюансы.
Мы можем проводить в байдарке до 4 часов подряд, без выхода на берег. Ребёнок всё это время сидит на отдельном месте (не на руках). Если он устанет или заскучает, вам придётся грести за двоих и справляться с его настроением, погодой и рутиной похода одновременно.
По нашему опыту, детям до 5 лет в таких условиях будет непросто. Даже при хорошей погоде и спокойной воде это скорее испытание, чем приключение. Поэтому мы рекомендуем участие с детьми от 7–8 лет и старше — когда у них уже есть интерес к природе, терпение и способность воспринимать поход как увлекательное приключение, а не как марафон.
Если вы сомневаетесь — напишите нам, обсудим вместе. Мы за осознанный подход и хорошее настроение в группе.