1 день

Встреча на Волге и начало маршрута

Наш поход начинается сразу на воде — встречаемся с инструкторами на берегу Волги. Полуостров Копылово — это живописное место с видом на Жигулёвские горы, куда легко добраться, станет первой точкой маршрута и нашим лагерем на первую ночь.

Кто хочет успеть расслабиться и перезагрузиться перед стартом — мы рекомендуем приехать в Тольятти на день раньше. Можно переночевать в городе или сразу на берегу, в палатках вместе с инструкторами.

Тем, кто прилетает в первый день — важно к 12:00 быть на берегу (добраться на такси — самый простой вариант), пройти инструктаж, познакомиться с группой и сразу выйти на воду. Сборы, упаковка вещей в гермы, настройка байдарок — всё под руководством опытных инструкторов.

Переход в этот день будет недолгим — чтобы спокойно привыкнуть к байдарке, потренироваться, войти в ритм и насладиться первыми километрами путешествия.

К вечеру мы разобьём лагерь, поставим палатки, приготовим ужин и соберёмся у костра — познакомиться, обсудить маршрут и начать вписываться в походный ритм.

15 км на байдарках.

Ночевка в палатках на острове.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160