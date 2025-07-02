1 день

Сызрань. Самарская Лука. Сельский обед в Ширяево. Тольятти

08:30 (здесь и далее – местное время. Разница с Москвой – 1 час) Встреча с экскурсоводом (табличка жигулёвские выходные) на историческом железнодорожном вокзале Сызрань 1.

Посадка в автобус и первый вкус Сызрани. Каждый турист получит бутылочку воды дворцовая. По легенде, именно местную воду отправляли в Санкт-Петербург ко двору Екатерины II. И действительно – артезианская вода славится замечательным вкусом и полезными качествами.

Начало знакомства с купеческой Сызранью. Первый выход в самом сердце города, около единственного фрагмента старинного кремля, который сохранился в Самарской области, Спасской башни.

Располагался старинный город на слиянии рек (всего через Сызрань протекает и Волга, и 4 ее притока), и мы полюбуемся и на башню Кремля, и на древнюю часовню (самое старое здание губернии) и на красивую панораму слияния рек.

Экскурсовод покажет место, где сызранцы выращивают самые вкусные томаты, «сызранскую помидору», как ее здесь называют, красную, сладкую, мясистую.

Самостоятельно – завтрак / кофе у старинного кремля.

Выезд на Самарскую Луку. Когда-то на территории современной Самарской области Волга сделала крутой поворот, опоясав Жигулёвские горы и образовав загадочную и очень красивую Самарскую Луку, признанную жемчужину Волги.

Мы проедем по плотине Жигулёвской ГЭС – уникальном гидросооружении, разделяющее Саратовское и Куйбышевское водохранилище (наше Жигулевское море).

Разные древние моря омывали эту территорию, здесь купались мамонты и динозавры, менялся климат, но сюда не дошел ледник, а горы не позволили затопить Луку древним морям.

Поэтому как Ноев ковчег, Самарская Лука сохранила для нас живущие здесь и поныне реликты (доледниковые растения), а уникальный климат дал жизнь эндемикам — растениям не встречающихся больше нигде, кроме Жигулевских гор.

Восхождение на Попову гору и осмотр штолен, угощение глинтвейном из Жигулевской вишни.

Переезд в Ширяево, имеющего статус самого красивого села России.

15:00 Сельский обед с пирожком и настойкой из Жигулевской вишни. Жигулевская вишня – уникальный, необыкновенно вкусный и сладкий сорт, который вывел Алексей Бещев в середине прошлого века.

Растет бещевская вишня на известняковых почвах Жигулевских гор. На небольшой дегустации – нас ждет наливка и вишневые пироги — попробуем Жигули на вкус!

Ширяево — стало «местом силы» художника Ильи Репина, который целое лето 1870 года создавал здесь свою знаменитую картину «Бурлаки на Волге». Об этом нам расскажут в музее, расположенном в доме, где останавливался с друзьями – художниками Илья Репин.

Возвращение в Тольятти. Первое знакомство с городом – мы увидим красивое Жигулевское море у памятника основателю Ставрополя (так Тольятти назывался до 1964 года), где когда-то располагался город.

20:00 Ориентировочное время заселения в отель.

