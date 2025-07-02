Исследуете контрасты: от картины Репина в селе-музее до европейского замка Гарибальди на волжских берегах.
Программа тура по дням
Сызрань. Самарская Лука. Сельский обед в Ширяево. Тольятти
08:30 (здесь и далее – местное время. Разница с Москвой – 1 час) Встреча с экскурсоводом (табличка жигулёвские выходные) на историческом железнодорожном вокзале Сызрань 1.
Посадка в автобус и первый вкус Сызрани. Каждый турист получит бутылочку воды дворцовая. По легенде, именно местную воду отправляли в Санкт-Петербург ко двору Екатерины II. И действительно – артезианская вода славится замечательным вкусом и полезными качествами.
Начало знакомства с купеческой Сызранью. Первый выход в самом сердце города, около единственного фрагмента старинного кремля, который сохранился в Самарской области, Спасской башни.
Располагался старинный город на слиянии рек (всего через Сызрань протекает и Волга, и 4 ее притока), и мы полюбуемся и на башню Кремля, и на древнюю часовню (самое старое здание губернии) и на красивую панораму слияния рек.
Экскурсовод покажет место, где сызранцы выращивают самые вкусные томаты, «сызранскую помидору», как ее здесь называют, красную, сладкую, мясистую.
Самостоятельно – завтрак / кофе у старинного кремля.
Выезд на Самарскую Луку. Когда-то на территории современной Самарской области Волга сделала крутой поворот, опоясав Жигулёвские горы и образовав загадочную и очень красивую Самарскую Луку, признанную жемчужину Волги.
Мы проедем по плотине Жигулёвской ГЭС – уникальном гидросооружении, разделяющее Саратовское и Куйбышевское водохранилище (наше Жигулевское море).
Разные древние моря омывали эту территорию, здесь купались мамонты и динозавры, менялся климат, но сюда не дошел ледник, а горы не позволили затопить Луку древним морям.
Поэтому как Ноев ковчег, Самарская Лука сохранила для нас живущие здесь и поныне реликты (доледниковые растения), а уникальный климат дал жизнь эндемикам — растениям не встречающихся больше нигде, кроме Жигулевских гор.
Восхождение на Попову гору и осмотр штолен, угощение глинтвейном из Жигулевской вишни.
Переезд в Ширяево, имеющего статус самого красивого села России.
15:00 Сельский обед с пирожком и настойкой из Жигулевской вишни. Жигулевская вишня – уникальный, необыкновенно вкусный и сладкий сорт, который вывел Алексей Бещев в середине прошлого века.
Растет бещевская вишня на известняковых почвах Жигулевских гор. На небольшой дегустации – нас ждет наливка и вишневые пироги — попробуем Жигули на вкус!
Ширяево — стало «местом силы» художника Ильи Репина, который целое лето 1870 года создавал здесь свою знаменитую картину «Бурлаки на Волге». Об этом нам расскажут в музее, расположенном в доме, где останавливался с друзьями – художниками Илья Репин.
Возвращение в Тольятти. Первое знакомство с городом – мы увидим красивое Жигулевское море у памятника основателю Ставрополя (так Тольятти назывался до 1964 года), где когда-то располагался город.
20:00 Ориентировочное время заселения в отель.
Замок Гарибальди и первое знакомство с Самарой
Завтрак в отеле, шведский стол. Сдача номеров.
09:00 Посадка в автобус с вещами. Продолжение знакомства с Тольятти – с историей автомобильной столицы.
Проедем по широким проспектам самого молодого района Тольятти, Автозаводского, который создавали как город мечты, город будущего.
Увидим как к лицу ему величественные храмы, экскурсовод расскажет об основных вехах истории Тольятти, увидим и красивые панорамы Жигулевского моря, на берегу которого раскинулся город.
Автоваз – лидер по продажам легковых автомобилей в России. Яркие красивые концепты, гоночные и спортивные машины, раритеты и концепты – это музей автоваза.
Мы увидим яркую корпоративную коллекцию, в т. ч. покорившие Эверест, Северный полюс, с автографом президента, и практически все модели Жигулей и Лад.
Выезд к замку Гарибальди (35 км). Удивительные легенды хранит Самарская Лука: о таинственных городах, появляющихся перед взором случайных свидетелей уникального явления, именуемого фата-моргана.
Вот и мы приглашаем вас в потрясающий мир неоготического замка Гарибальди, который строится на берегу Волги, в селе Хрящевка под Тольятти…
Перед входом в замок вас встретят мифологические крылатые существа Грифо́ны с туловищем льва и головой орла. Изящные башни венчают готические шпили, крыши которых покрыты натуральным камнем. Статуи героев старинных легенд украшают комплекс.
Мы приглашаем прогуляться по парку, насладиться великолепными видами, услышать историю и легенды его создания и сделать уникальные фотографии европейского средневековья в волжской глубинке.
Обед со стопочкой и дегустацией волжской рыбки. Выезд в Самару (80 км).
Первое знакомство с Самарой — мы будем жить в самом центре и обзорно проедем по нему, чтобы самостоятельно прогуляться по самым красивым местам вечером.
Заселение в отель. В отеле Holiday Holl4* – СПА зона включена в стоимость.
Экскурсия по Самаре, обед в ресторане с дегустацией Жигулевского пива
Завтрак в отеле.
10:00 Посадка в автобус, начало автобусно-пешеходной экскурсии с посещением музеев и прогулкой по пешеходной улице.
Самара — город, в котором самое высокое здание железнодорожного вокзала и самая большая площадь в Европе. Город, сочетающий энергетику современного делового центра, очарование старины и курортную расслабленность.
«Никогда сей град разрушен не будет» — предрек святой Алексий судьбу будущего города, и войны, бунты, сражения обходят город стороной.
Вы увидите самую большую площадь Европы, полюбуетесь великолепным видом с площади Славы, прогуляетесь по Пушкинскому скверу и узнаете трагическую историю основателя Жигулевского пивоваренного – Альфреда фон Вакано, сфотографируетесь с бурлаками на набережной…
Особый мир — это набережная Волги. Почти пять километров песчаных пляжей, прогулочных аллей, велодорожек, спортивных площадок, уютных кафе. Разнообразие масштабных памятников, оригинальных скульптур, креативных артобъектов.
Музей Модерна – единственный в России, посвященный этому стилю. Особняк Курлиных, в котором расположен музей — образец изысканного стиля. На первом этаже воссозданы интерьеры конца XIX – начала XX века.
В трех комнатах первого этажа (будуар, кабинет, столовая) туристы познакомятся с предметами мебели, живописи, декоративно-прикладным искусством той эпохи, в том числе, созданным мастерами знаменитой «Школы Нанси» (Франция).
Особый интерес представляют внутренние украшения потолков и стен, которые сохранились до наших дней. А еще – это удивительная история четы Курлиных, знаменитых купцов Самары…
13:30 Обед в ресторане с дегустацией Жигулевского пива. Пиво с таким названием выпускали десятки заводов по всей стране. Но настоящее «Жигулевское», с его неповторимым вкусом и по традиционной технологии приготовления, производит только один завод в мире!
Во время дегустации Вы узнаете историю пивоварения с древнейших времен, историю рождения самой известной марки пива в России, почему именно в Самаре, потомственный пивовар из Австрии, Альфред фон Вакано, создал крупнейший пивоваренный завод.
Попробуете на вкус по 100 г. 5 сортов пива, услышите интересные факты и забавные истории о пиве и его пользе.
15:00 Спектакль-променад «путешествие одного пианино» — уличный спектакль-променад по центральным улицам и площадкам Самары. Главный герой спектакля — старинное пианино, которое стало свидетелем самых ярких моментов истории города.
Зрителей ждёт полное погружение в историю с помощью аудиодополненной реальности, город превратится в сцену, а улицы – в декорации (за дополнительную плату по предварительной брони).
ИЛИ
Прогулка по историческому центру – пешеходной улице, Ленинградской с временем для покупки самарских сувениров.
17:30 Окончание программы. Трансфер на железнодорожный вокзал Самары.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Тольятти (1 ночь) и г. Самаре (1 ночь).
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Отели
|Взр. ½ DBL
|до 14 лет, ½ DBL
|1-местный номер
|Бристоль Жигули 3* (Самара) и Амакс- Юбилейная, 3* (Тольятти)
|24900
|23900
|28900
|Вега 4* в Тольятти и Holiday Hаll 4* в Самаре
|31900
|30900
|35900
|Амакс- Юбилейная, 3* (Тольятти) и Holiday Hаll 4* в Самаре
|28900
|27900
|33900
Варианты проживания
Отель Амакс Юбилейная 3*, г. Тольятти
В этой гостинице, расположенной в Автозаводском районе города Тольятти, к вашим услугам крытый бассейн, сауна и прокат велосипедов. Прогулка до городского Парка Победы займет 10 минут.
Светлые номера гостиницы АМАКС "Юбилейная" обставлены деревянной мебелью и декорированы коврами, а также уникальными произведениями искусства. В каждом номере в распоряжении гостей кабельное телевидение, гостиный уголок с диваном и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Завтрак для гостей сервируется в ресторане гостиницы, в декоре которого использовались цветы и белые скатерти. Вечером в ресторане подают блюда европейской кухни, а в баре предлагается широкий выбор напитков.
Гостиница Вега 4
Гостиница "Вега" находится в центральном районе Тольятти. Персонал разговаривает на нескольких языках: русском, французском и английском. Уборка производится ежедневно.
Каждый номер оформлен в современном стиле, преобладают бежевый и коричневый оттенки. В ванной комнате есть гигиенические принадлежности и фен.
В ресторане "Hollywood" Вы сможете насладиться различными вкусными блюдами. По запросу предоставляется завтрак в номер. В баре можно насладиться прохладительными напитками.
Расстояние до аэропорта составляет 57 км, а до железнодорожного вокзала - 7 км.
Бристоль-Жигули
Знаменитая в Самаре гостиница «Бристоль-Жигули» располагается в самом центре города.
Уютное классическое убранство каждого номера прекрасно подходит для комфортного отдыха. Установлены телевизоры, кондиционеры и телефоны.
Магазины, кинотеатры, развлекательные и торговые центры, кафе и рестораны находятся рядом.
Это отличный выбор для тех, кто приехал сюда для проведения конференции или любого другого мероприятия.
До железнодорожного вокзала 2 км, а до аэропорта - 35 км.
Отель Holiday Hаll 4*, г. Самара
Гостиница HolidayHall расположена в городе Самара в 1,1 км от центра.
Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, сейф, отопление, терраса, мини-бар.
В гостинице есть ресторан, бар, тренажёрный зал, сауна, конференц-зал и крытый бассейн.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание, указанное в программе: 2 завтрака, обеды
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание по программе тура
- Интерактивные программы
- Все входные билеты
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до г. Сызрани и авиа - или ж/д билеты обратно из г. Самары
- Питание, не указанное в программе: 1 завтрак и ужины
- Личные расходы
Место начала и завершения?
На чем будем передвигаться в туре?
Переезды по программе осуществляется на комфортабельных автобусах туристического класса с кондиционером и микрофоном 18 или 49 мест, биотуалет отсутствует.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость включена транспортная страховка. Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.