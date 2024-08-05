4 дня
Железнодорожный круиз в Самару. Жигулевские выходные
Начало: Россия, Москва
23 авг в 10:00
13 сен в 10:00
от 36 300₽ за человека
4 дня
Железнодорожный круиз в Самару с посещением Самарской луки
Начало: Россия, Москва
23 авг в 10:00
13 сен в 10:00
от 36 300₽ за человека
3 дня
Жигулёвские выходные. Национальный туристский маршрут по Самарской области
Начало: Самарская область, Тольятти
13 сен в 10:00
12 июн в 10:00
от 19 900₽ за человека
3 дня
Праздничные Жигулёвские выходные
Начало: Самарская область, Жигулёвск
2 ноя в 10:00
3 янв в 10:00
от 19 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена5 августа 2024Впервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информацию.
- ММарина31 июля 2024Спасибо! Успехов!
- ММарина24 июля 2024Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!
- ММарина18 июня 2024Интересно, познавательно! Насыщенная программа. Все продумано до мелочей). Увлекательные экскурсии. Вкусная еда! Все прекрасно! Рекомендую всем!
- ММарина18 июня 2024Спасибо большое за доставленное удовольствие путешествовать в комфортных условиях. Отдельная благодарность экскурсоводу Оксане, она нас всех передружила. Только положительные эмоции). Удачи вам и новых маршрутов!
- ММария15 марта 2024Организаторы выше всяких похвал! Хотелось бы отметить, что организация данной поездки от встречи до проводов проведена на очень высоком уровне, пожалуй,
- ММария15 марта 2024Праздничные Жигулёвские выходные - одна из самых замечательных наших поездок! Тур насыщенный, но не утомительный. Охвачены и природные красоты, и
- ННаталья28 февраля 2024Тур был хорошо продуманный и организованный, интересный, гостиницы неплохие, питание шикарное (прямо как в гастрономическом туре). Но самое большое восхищение
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Можно с детьми»
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