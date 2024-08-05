Семейные развлекательные туры Самары

Найдено 4 тура в категории «Можно с детьми» в Самаре, цены от 19 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Железнодорожный круиз в Самару. Жигулевские выходные
На автобусе
На поезде
3 отзыва
4 дня
Железнодорожный круиз в Самару. Жигулевские выходные
Начало: Россия, Москва
23 авг в 10:00
13 сен в 10:00
от 36 300 за человека
Железнодорожный круиз в Самару с посещением Самарской луки
На автобусе
На поезде
3 отзыва
4 дня
Железнодорожный круиз в Самару с посещением Самарской луки
Начало: Россия, Москва
23 авг в 10:00
13 сен в 10:00
от 36 300 за человека
Жигулёвские выходные. Национальный туристский маршрут по Самарской области
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Жигулёвские выходные. Национальный туристский маршрут по Самарской области
Начало: Самарская область, Тольятти
13 сен в 10:00
12 июн в 10:00
от 19 900 за человека
Праздничные Жигулёвские выходные
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Праздничные Жигулёвские выходные
Начало: Самарская область, Жигулёвск
2 ноя в 10:00
3 янв в 10:00
от 19 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    5 августа 2024
    Железнодорожный круиз в Самару. Жигулевские выходные
    Впервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информацию.
    Впервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информациюВпервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информациюВпервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информацию
  • М
    Марина
    31 июля 2024
    Железнодорожный круиз в Самару. Жигулевские выходные
    Спасибо! Успехов!
  • М
    Марина
    24 июля 2024
    Железнодорожный круиз в Самару. Жигулевские выходные
    Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!
    Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!
  • М
    Марина
    18 июня 2024
    Жигулёвские выходные. Национальный туристский маршрут по Самарской области
    Интересно, познавательно! Насыщенная программа. Все продумано до мелочей). Увлекательные экскурсии. Вкусная еда! Все прекрасно! Рекомендую всем!
  • М
    Марина
    18 июня 2024
    Жигулёвские выходные. Национальный туристский маршрут по Самарской области
    Спасибо большое за доставленное удовольствие путешествовать в комфортных условиях. Отдельная благодарность экскурсоводу Оксане, она нас всех передружила. Только положительные эмоции). Удачи вам и новых маршрутов!
  • М
    Мария
    15 марта 2024
    Жигулёвские выходные. Национальный туристский маршрут по Самарской области
    Организаторы выше всяких похвал! Хотелось бы отметить, что организация данной поездки от встречи до проводов проведена на очень высоком уровне, пожалуй,
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    это одна из самых лучших наших экскурсионок, а Оксана - одна из лучших наших гидов! Отдельное спасибо за автобус, что не стали экономить и запихивать нас в маленький:) И браво водителю! Олег - большой профессионал! Ещё раз спасибо за отличную поездку, нам очень-очень понравилось! Оксана - потрясающий рассказчик, однозначно на своём месте! Все кафе по программе отличные с качественной и вкусной едой, что тоже встречается редко. В общем, мы в полном восторге!

    Организаторы выше всяких похвал!Организаторы выше всяких похвал!Организаторы выше всяких похвал!Организаторы выше всяких похвал!Организаторы выше всяких похвал!Организаторы выше всяких похвал!Организаторы выше всяких похвал!Организаторы выше всяких похвал!Организаторы выше всяких похвал!Организаторы выше всяких похвал!
  • М
    Мария
    15 марта 2024
    Праздничные Жигулёвские выходные
    Праздничные Жигулёвские выходные - одна из самых замечательных наших поездок! Тур насыщенный, но не утомительный. Охвачены и природные красоты, и
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    культурные ценности и технические моменты. Потрясающие Жигулёвские горы, Волга, замок Гарибальди - вообще что-то невероятное, очень удивительно увидеть такое в нашей глубинке! Очень интересная экскурсия в музей ВАЗа, художественный музей и музей Модерна! Отличная еда в каждый день тура! Однозначно рекомендуем!

    Праздничные Жигулёвские выходные - одна из самых замечательных наших поездок! Тур насыщенный, но не утомительный. ОхваченыПраздничные Жигулёвские выходные - одна из самых замечательных наших поездок! Тур насыщенный, но не утомительный. ОхваченыПраздничные Жигулёвские выходные - одна из самых замечательных наших поездок! Тур насыщенный, но не утомительный. ОхваченыПраздничные Жигулёвские выходные - одна из самых замечательных наших поездок! Тур насыщенный, но не утомительный. ОхваченыПраздничные Жигулёвские выходные - одна из самых замечательных наших поездок! Тур насыщенный, но не утомительный. ОхваченыПраздничные Жигулёвские выходные - одна из самых замечательных наших поездок! Тур насыщенный, но не утомительный. ОхваченыПраздничные Жигулёвские выходные - одна из самых замечательных наших поездок! Тур насыщенный, но не утомительный. ОхваченыПраздничные Жигулёвские выходные - одна из самых замечательных наших поездок! Тур насыщенный, но не утомительный. ОхваченыПраздничные Жигулёвские выходные - одна из самых замечательных наших поездок! Тур насыщенный, но не утомительный. ОхваченыПраздничные Жигулёвские выходные - одна из самых замечательных наших поездок! Тур насыщенный, но не утомительный. Охвачены
  • Н
    Наталья
    28 февраля 2024
    Праздничные Жигулёвские выходные
    Тур был хорошо продуманный и организованный, интересный, гостиницы неплохие, питание шикарное (прямо как в гастрономическом туре). Но самое большое восхищение
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    - гид Оксана! Удивительный кладезь знаний, потрясающая память, красивая грамотная речь! Умение не только поделиться историей и интересными фактами, а еще и вызвать желание глубже погрузиться в тему, дополнительно почитать, посетить регион в другое время года. При этом Оксана очень доброжелательная, располагающая, контактная, всегда готовая помочь, посоветовать, порадовать! Огромное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Можно с детьми»

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Сколько стоит тур в Самаре в августе 2024
Сейчас в Самаре в категории "Можно с детьми" можно забронировать 4 тура от 19 900 до 36 300. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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