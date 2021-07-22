Подборка отличных мест для просмотра салюта и военно-морского парада 🚢 в честь 325-летия российского флота в Санкт-Петербурге. Здесь можно купить билет 🎫 на теплоход, доступ на крышу или же автобусную экскурсию ⛳, которая закончится именно просмотром салюта с идеального места в городе

Данная статья не актуальна и находится в архиве