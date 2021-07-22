25 июля 2021 – в Санкт-Петербурге пройдёт главный военно-морской парад в честь 325-летия российского флота.
Кстати, ранее уже сообщили, что президент России В. В. Путин, прибудет в день ВМФ на просмотр парад, при этом так же сообщили, что праздник пройдёт без зрителей, но это не значит, что вы не можете посмотреть салют или же отметить 325 лет российскому флоту в компании с друзьями.
По этому поводу мы подготовили подборку мест где можно посмотреть салют, сюда включены и экскурсии на автобусах с просмотром, и крыши Санкт-Петербурга, куда вы можете подняться и смотреть с высоты на фейерверки, а так же, самое интересное, это конечно купить билет на теплоходы и кораблики, где можно сидя за столиком увидеть всё максимально близко 🤩
Входной билет в музей ВМФ
История Петербурга непосредственно связана с развитием флота в России. Если вы хотите узнать больше о ВМФ — отправляйтесь на прогулку по залам музея ВМФ. Здесь есть все — от знаменитого ботика Петра I до современных кораблей. За пару часов вы сможете пройти историю нескольких веков, начиная с XVIII века. И самое главное — вам не надо стоять в огромной очереди. Вы приобретаете билет на сайте и на входе в музей показываете ваучер.
- 🏷 Сколько стоит: цена от ₽ 400 за 1 человека
- 🙋 Это сборная групповая экскурсия
- 🚩 Где начинается: ул. Большая Морская, д. 69а, Санкт-Петербург
- 👥 Максимум 25 человек
- 🕑 По времени займёт 2 часа
- 📆 Когда проводится: среда – воскресенье, с 10:00 по 18:00
Что можно увидеть
- музей ВМФ
Что включено
- Входной билет
Индивидуальная, авторская лекция-экскурсия по музею ВМФ
Музей предлагает экскурсионные программы, включающие экскурсии в богатейшие фонды музея. Сегодня в фондах и собраниях ЦВММ насчитывается более 750 тысяч экспонатов.
- 🏷 Сколько стоит: цена от ₽ 2875 за 1-1 чел.
- 😎 Это индивидуальное предложение
- 🚩 Где начинается: Санкт-Петербург, улица Большая Морская, 69А
- 👥 Максимум 5 человек
- 🕑 По времени займёт 2 часа
- 📆 Когда проводится: среда – воскресенье, с 10:00 по 18:00
В эту цену уже включено 1 человек, всё будет только для вас и не важно, будете вы 1 или возьмёте с собой ещё +0 друзей
Если что, там есть возможность большего количества людей, до 5 человек, но будет чуть дороже.
Что можно увидеть
- музей ВМФ
Что включено
- Индивидуальная, авторская лекция-экскурсия на русском языке
- Входной билет для каждого человека в группе
Лучше определиться заранее, так как в самый последний момент, билетов может уже не быть, как это было на 9 мая.