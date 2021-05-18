Полезная информация о Санкт-Петербурге
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Местное время в Санкт-Петербурге
22:5215
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Санкт-Петербург
|По-английски
|Saint Petersburg
|Столица региона
|Санкт-Петербург является столицей региона
|Статья о городе
|Статья о Санкт-Петербурге
|Население города
|5 028 000 чел.
|Аэропорты
|Пулково LED, Ржевка RVH
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
|Средняя высота
|11 м. от уровня моря
Подробная статья
Санкт-Петербург — что нужно знать туристу о Северной столице
Северная столица России Санкт-Петербург всегда привлекала туристов посмотреть на достопримечательности созданные благодаря Петру I. Здесь всегда есть, что посмотреть и что посетить, в любую погоду, даже в дождь. Рассказываем о любимом Городе на Неве подробно с фото, картами, лучшими заведениями и отелями для отдыха на любой кошелек
Где находится Санкт-Петербург на карте
Достопримечательности
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