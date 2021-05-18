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Полезная информация о Санкт-Петербурге

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Местное время в Санкт-Петербурге
22:5215
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаСанкт-Петербург
По-английскиSaint Petersburg
Столица регионаСанкт-Петербург является столицей региона
Статья о городеСтатья о Санкт-Петербурге
Население города5 028 000 чел.
АэропортыПулково LED, Ржевка RVH
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота11 м. от уровня моря

Подробная статья

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург — что нужно знать туристу о Северной столице
Северная столица России Санкт-Петербург всегда привлекала туристов посмотреть на достопримечательности созданные благодаря Петру I. Здесь всегда есть, что посмотреть и что посетить, в любую погоду, даже в дождь. Рассказываем о любимом Городе на Неве подробно с фото, картами, лучшими заведениями и отелями для отдыха на любой кошелек

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