Серебряный век – время пышного расцвета искусства, исторических катаклизмов и бурных романов! На экскурсии 🧭 «Адреса любви Серебряного века» вы узнаете самые неожиданные подробности из личной жизни Владимира Маяковского, Анны Ахматовой, Александра Блока, Николая Гумилева, Сергея Есенина, Вячеслава Иванова, Максимилиана Волошина и многих других.
Мы посетим места, которые были свидетелями страстных встреч и любовных треугольников. Вспомним стихи великих поэтов и погрузимся в атмосферу утонченного декаданса тех лет.
На экскурсии вы узнаете:
На каком музыкальном инструменте играл Маяковский в "Бродячей собаке"?
Как поэты вызывали духов на Башне Вячеслава Иванова?
Кто оказался лишним в любовном пятиугольнике в доме Адамини?
Какой русский поэт стал убийцей?
За что Ахматова называла поэта М. Кузьмина "изысканным сатаной"?
и многое, многое другое
Вы увидите следующие места:
арт-подвал "Бродячая собака"
Башню Вячеслава Иванова
памятник Анне Ахматовой
Дом Мурузи
Марсово поле
Дом Адамини
памятник Сергею Есенину