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Адреса любви серебряного века (индивидуальная пешая экскурсия)

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1 отзыв
Георгий Р.
Георгий Р. – Гид из Санкт-Петербурга
Мы посетим места, которые были свидетелями страстных встреч и любовных треугольников.

Вспомним стихи великих поэтов и погрузимся в атмосферу утонченного декаданса тех лет.

Вы узнаете самые неожиданные подробности из личной жизни Владимира Маяковского, Анны Ахматовой, Александра Блока, Николая Гумилева, Сергея Есенина, и многих других поэтов.

А я раскрою вам все литературные секреты – какой русский поэт стал убийцей, кто оказался лишним в любовном пятиугольнике в доме Адамини и за что Ахматова называла поэта М.

Кузьмина «изысканным сатаной».
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🥰Романтическая
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Адреса любви серебряного века (индивидуальная пешая экскурсия)
Адреса любви серебряного века (индивидуальная пешая экскурсия)

Что вы увидите

  • На экскурсии мы посетим:
  • арт-кафе Бродячую собаку
  • Башню Вячеслава Иванова (зайдем в роскошную парадную)
  • Шемякинских сфинксов
  • Приют Комедианта
  • Марсово поле
  • и другие места, связанные с поэзией серебряного века
Серебряный век – время пышного расцвета искусства, исторических катаклизмов и бурных романов! На экскурсии 🧭 «Адреса любви Серебряного века» вы узнаете самые неожиданные подробности из личной жизни Владимира Маяковского, Анны Ахматовой, Александра Блока, Николая Гумилева, Сергея Есенина, Вячеслава Иванова, Максимилиана Волошина и многих других.
Мы посетим места, которые были свидетелями страстных встреч и любовных треугольников. Вспомним стихи великих поэтов и погрузимся в атмосферу утонченного декаданса тех лет.

На экскурсии вы узнаете:

    На каком музыкальном инструменте играл Маяковский в "Бродячей собаке"?
    Как поэты вызывали духов на Башне Вячеслава Иванова?
    Кто оказался лишним в любовном пятиугольнике в доме Адамини?
    Какой русский поэт стал убийцей?
    За что Ахматова называла поэта М. Кузьмина "изысканным сатаной"?
    и многое, многое другое

    Вы увидите следующие места:

      арт-подвал "Бродячая собака"
      Башню Вячеслава Иванова
      памятник Анне Ахматовой
      Дом Мурузи
      Марсово поле
      Дом Адамини
      памятник Сергею Есенину
      Что входит
      • Экскурсионное обслуживание
      Начало
      🚩 Площадь Искусств, памятник Пушкину
      Место завершения
      🏁 памятник Анне Ахматовой напротив крестов
      Адреса любви серебряного века (индивидуальная пешая экскурсия)
      Адреса любви серебряного века (индивидуальная пешая экскурсия)
      Адреса любви серебряного века (индивидуальная пешая экскурсия)
      Адреса любви серебряного века (индивидуальная пешая экскурсия)
      Адреса любви серебряного века (индивидуальная пешая экскурсия)

      Выберите дату для вашей экскурсии

      • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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      Георгий Р.
      Георгий Р.
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      1 отзыв оставили туристы

      Георгий Р. проводит ещё 4 экскурсии

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