Серебряный век – время пышного расцвета искусства, исторических катаклизмов и бурных романов! На экскурсии 🧭 «Адреса любви Серебряного века» вы узнаете самые неожиданные подробности из личной жизни Владимира Маяковского, Анны Ахматовой, Александра Блока, Николая Гумилева, Сергея Есенина, Вячеслава Иванова, Максимилиана Волошина и многих других.

Мы посетим места, которые были свидетелями страстных встреч и любовных треугольников. Вспомним стихи великих поэтов и погрузимся в атмосферу утонченного декаданса тех лет.

На экскурсии вы узнаете:

На каком музыкальном инструменте играл Маяковский в "Бродячей собаке"?

Как поэты вызывали духов на Башне Вячеслава Иванова?

Кто оказался лишним в любовном пятиугольнике в доме Адамини?

Какой русский поэт стал убийцей?

За что Ахматова называла поэта М. Кузьмина "изысканным сатаной"?

и многое, многое другое

Вы увидите следующие места:

арт-подвал "Бродячая собака"

Башню Вячеслава Иванова

памятник Анне Ахматовой

Дом Мурузи

Марсово поле

Дом Адамини

памятник Сергею Есенину