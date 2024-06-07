1 чел.
По популярности
скидка
20%
Фотопрогулка
1.5 часа
Популярное предложение
Секретный Петербург: уникальная фото-прогулка с персональным гидом
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга и увековечьте воспоминания в профессиональных фотографиях
Начало: В районе метро Владимирская
Завтра в 18:30
9 июня в 10:30
64005 120₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Тайны Заячьего острова
Секреты Петропавловской крепости, поиск зайцев и занимательное погружение в историю города
Начало: У Иоанновского моста
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
55004 950₽ за всё до 6 чел.
скидка
15%
Мини-группа
2 часа
Популярное предложение
Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные
Погрузитесь в атмосферу аутентичного Петербурга: коммуналки, парадные и дворы-колодцы. Узнайте город изнутри
Начало: На ул. Рубинштейна
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00 и 16:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
12701 080₽ за человека
скидка
25%
Групповая
3 часа
Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга на экскурсии по крышам и дворам-колодцам. Узнайте интересные факты и сделайте уникальные фотографии
Начало: У метро Владимирская
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
19601 470₽ за человека
скидка
10%
Групповая
1.5 часа
Доходные дома СПб: путешествие по дворам-колодцам и парадным лестницам
Откройте для себя уникальные доходные дома и дворы-колодцы Санкт-Петербурга. Узнайте их историю и насладитесь архитектурными шедеврами города
Начало: У метро Владимирская
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1000900₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны
Петергоф приглашает на индивидуальную экскурсию по Нижнему парку. Узнайте, какие фрукты выращивали в оранжерее и полюбуйтесь фонтанами и дворцами
Начало: На Дворцовой площади в Петергофе
9 июня в 09:30
10 июня в 12:00
от 2 800₽ за всё до 5 чел.
скидка
25%
Мини-группа
2.5 часа
Популярное предложение
По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
Прогулка по Петроградской стороне вдали от туристических маршрутов. Погрузитесь в атмосферу дворов-колодцев и посетите мастерскую художников
Начало: В районе метро Спортивная
Расписание: ежедневно в 13:30 и 17:00
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
1320990₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Петербург в блокадных дневниках
Узнать в деталях, какой была жизнь во время Ленинградской Блокады, на авторской прогулке по центру
Начало: У метро Адмиралтейская
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 11:00, в субботу в 11:00 и 14:30
Завтра в 14:30
9 июня в 11:00
900₽ за человека
скидка
20%
Групповая
5.5 часов
Екатерининский дворец и Янтарная комната: групповая экскурсия
Погрузитесь в величие барокко с экскурсией в Екатерининский дворец и Янтарную комнату в Царском Селе
Начало: От Казанского собора
13 июня в 09:00
15 июня в 09:30
15001 200₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Петропавловская крепость: тюрьма, подземный ход и усыпальница царей
Открыть истории тёмного прошлого «русской Бастилии»
Начало: У входа в крепость со стороны Иоанновского моста
9 июня в 10:30
25 июня в 14:30
5 340₽ за всё до 20 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
Приватный тур: Скрытые дворы и парадные Санкт-Петербурга
Откройте для себя тайны петербургских дворов и парадных, погрузитесь в атмосферу прошлого в уютной обстановке
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Завтра в 15:00
9 июня в 11:30
от 50004 250₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по Невскому проспекту
Познакомиться с достопримечательностями главной артерии Петербурга и их любопытными историями
Начало: У входа в метро «Площадь Восстания»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 2 400₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Идиллический Павловск
Посетить царский дворец, погулять по пейзажному парку и узнать историю этих волшебных мест
Начало: В центре города
19 июня в 14:00
25 июня в 09:00
13 700₽ за всё до 2 чел.
Групповая
1.5 часа
Экскурсия по дворцу купцов Елисеевых на Мойке в Санкт-Петербурге
Посетите дворец купцов Елисеевых в Санкт-Петербурге. Узнайте увлекательные факты о знаменитой династии и осмотрите изысканные залы на групповой экскурсии
Начало: На Невском проспекте
12 июня в 14:00
14 июня в 19:30
2 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Таинственный Юсуповский дворец: экскурсия с гидом
Исследуйте величие и загадки Юсуповского дворца, погрузитесь в атмосферу роскоши и узнайте секреты его истории
Начало: У Юсуповского дворца
Завтра в 16:30
18 июня в 16:30
15 400₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
2 часа
Паломничество к святой Ксении Петербургской: откровения и святыни
Исследуйте духовное наследие Санкт-Петербурга, посетив место поклонения Ксении Блаженной и окунитесь в историю района
Начало: В районе метро Приморская
Расписание: ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 990₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Особняк Половцова в Санкт-Петербурге: путешествие в историю и архитектуру
Вас ждет уникальное путешествие по Особняку Половцова, где каждая комната хранит свои тайны и истории из прошлого
Начало: На Большой Морской улице
9 июня в 14:00
25 июня в 13:00
2 000₽ за человека
Групповая
2 часа
Грани Васильевского: дорогами островитян
Прогуляться по историческому центру Петербурга и узнать его секреты
Начало: в районе станции метро «Василеостровская»
Расписание: во вторник в 11:00, в пятницу в 18:30, в воскресенье в 15:00
9 июня в 15:00
11 июня в 11:00
800₽ за человека
Фотопрогулка
2 часа
Петербург в объективе: курс молодого фотографа
Запечатлеть свой личный образ города и отточить навыки фотосъемки на дружеской прогулке
Начало: Центральный район
Завтра в 16:00
9 июня в 11:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Историческая экскурсия по Большой Морской: великие события и жители
Погрузитесь в атмосферу Петербурга: истории знаменитых домов, анекдоты времен и великие имена, оставившие след в истории
Начало: Исаакиеская площадь
9 июня в 18:00
13 июня в 13:00
1 340₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Развлечения и нравы имперского Петербурга: путешествие в прошлое
Откройте тайны петровских ассамблей, великосветских балов и каруселей. Интересные истории и яркие события ждут вас
Завтра в 10:30
11 июня в 10:00
6 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Петропавловская крепость - сердце Российской империи
Исследовать все уголки сооружения и открыть малоизвестные факты о нём
18 июня в 11:00
24 июня в 11:00
4 550₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия по блокадному Ленинграду в Санкт-Петербурге
Приглашаем вас на уникальную экскурсию по блокадному Ленинграду. Узнайте, как жили люди в годы блокады, прогуливаясь по историческим местам Санкт-Петербурга
Начало: В районе метро Звенигородская
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 3 900₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
Понять, почему город на Неве выглядит именно так, и насладиться эстетикой архитектуры
Начало: На Сенатской площади
9 июня в 10:00
10 июня в 10:30
70006 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Музей Блокады в особняке Румянцева: авторская экскурсия
Разобраться в причинах, деталях, событиях и последствиях самой большой трагедии в истории города
Начало: Особняк Румянцева
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 4 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Аристократия Санкт-Петербурга: биографии, драмы, судьбы эмиграции
Увидеть особняки и доходные дома города, где творилась история
Начало: В районе метро «Чернышевская»
Завтра в 13:00
10 июня в 10:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Дети и детство в блокадном Ленинграде
Посмотреть на печальную историю города через судьбы детей
Начало: Невский проспект, 14
9 июня в 13:00
11 июня в 08:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
4 часа
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
Увидеть здания-шедевры, узнать о жизни аристократии и открыть тайны истории на автобусной экскурсии
Начало: Дворцовая Площадь
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
2 950₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Парадные и проходные дворы Литейной части
Где жили Пушкин, «Принц де Лень» и Бродский и как найти 200-летние надписи на арабском
10 июня в 15:00
14 июня в 10:00
4 200₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Эксклюзивная фотопрогулка по Петроградке
Исследуйте культурное наследие и скрытые уголки Петроградской стороны в компании опытного фотографа
Начало: У метро Горьковская
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
40003 600₽ за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Истории блокадного Ленинграда: память, выживание, героизм
Откройте страницы истории блокадного Ленинграда, пройдите по местам героизма и выживания, ощутите дух эпохи
Начало: В районе метро Гостиный двор
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 73506 615₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
Групповая
2 часа
По Васильевскому с островитянином
Исследовать проходные дворы, раскрыть тайны острова и увидеть Петербург неизведанный
Начало: Рядом со станцией метро «Василеостровская»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1100935₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Петроградка - от крепости до революции
Проследить историческое развитие Петербурга на экскурсии по самой старинной части города
Начало: В районе ст. метро Горьковская (синяя ветка)
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны Витебского вокзала
Перенестись во времена императорского Петербурга и открыть историю железнодорожного дела России
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 200₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Как Ленинград жил во время блокады
Узнать о хрониках быта и каждодневном подвиге горожан
Начало: В районе станции метро «Гостиный двор»
Расписание: в среду в 11:00, в пятницу и воскресенье в 15:00
12 июня в 11:00
19 июня в 11:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Петербург в стиле хай-тек
Изучить районы города, в которых будущее уже наступило
Начало: любой адрес в центре города или соседних районах
9 июня в 09:00
19 июня в 08:00
5 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
История и секреты петербуржских садов
Медитативно-познавательная прогулка по уютным уголкам в самом сердце города
Начало: В Екатерининском саду
13 июня в 09:30
16 июня в 09:30
от 2 400₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Фонтанный дом в Санкт-Петербурге: история, любовь и аристократия
Загляните в удивительный мир аристократии 19 века с экскурсией по Фонтанному дому, доме графов Шереметевых в Санкт-Петербурге
Начало: У Шереметевского дворца
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
6 670₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2.5 часа
Дворы и дворцы Петроградки: прогулка во времени
Исследовать один из самых колоритных районов Петербурга и заглянуть на 200 лет в прошлое
Начало: В районе метро «Петроградская»
Расписание: во вторник в 15:00, в воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
11 июня в 15:00
900₽ за человека
Групповая
2 часа
Каменный остров: добро пожаловать в тайный сад императора
Посетить самый кинематографичный район Петербурга и увидеть театр-айсберг
Начало: У Каменноостровского моста
Расписание: в четверг в 18:30, в субботу в 11:00
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
800₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Пропавшие в кинохронике: экскурсия по иммерсивной инсталляции «Ленфильма»
Взглянуть на события истории 20 века через объективы советских операторов
Начало: У 5-ого павильона киностудии «Ленфильм»
11 июня в 12:30
12 июня в 12:30
4 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Комбо-тур по старому Петербургу: парадные и квартира в доме Бака
Исследовать район Чернышевской снаружи и изнутри, побывать в легендарном доме и сделать топовые фото
Начало: У метро «Чернышевская»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 000₽ за человека
Фотопрогулка
1 час
Популярное предложение
Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград»
Начало: Думская ул., Д.1. Портик Перинной линии
Расписание: любой день, любое время
Завтра в 22:00
9 июня в 11:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Путешествие в мир заброшенных усадеб
Дух былой роскоши и захватывающие истории из жизни дворян на экскурсии по живописным руинам
Начало: У метро Московская
16 июня в 13:00
20 июня в 09:30
13 340₽ за всё до 4 чел.
Групповая
15 часов
Карельский калейдоскоп: мрамор, ретропоезд, фьорды
Погрузитесь в атмосферу Карелии: уникальная природа, исторические места и захватывающая поездка на ретропоезде
Начало: Площадь Искусств
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 5 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения7 июня 2024Отличная экскурсия и гид!
- ААндрей7 июня 2024Гид Татьяна прекрасно простроила наше комфортное общение на тему Питера и Васильевского острова. Мы хотели открыть в легком режиме его историю и основные достопримечательности и это получилось! Интересные факты и места, красивые локации, необычные ракурсы. За все это спасибо!
- ММария6 июня 2024Экскурсовод Кирилл провёл великолепную прогулку по парадным и дворам колодцам, рассказывал очень интересно. Рекомендую!
- ААнастасия6 июня 2024Пишу свой запоздалый отзыв на экскурсию «Петербург в блокадных дневниках». Если хотите с пользой провести 2,5 часа дневного времени в Санкт-Петербурге,
- ВВиктор6 июня 2024Экскурсия пошла замечательно, рекомендую экскурсовода Феликса, рассказывает все очень интересно и подробно, с хорошим чувством юмора, можете идти смело, не пожалеете!!!
- ССветлана6 июня 2024Отличная экскурсия и Экскурсовод! Спасибо!
- ИИрина6 июня 2024Добрый день. Интересная экскурсия, но подходит для маленького количества экскурсантов и в будний день, так как маршрут проходит по центру, где очень много народу.
- ААлена6 июня 2024Вернулись из Питера и с теплотой вспоминаем экскурсию с Кристиной и Кириллом. Конечно, это возможно увидеть и в самостоятельном походе,
- ААлександр6 июня 2024Питер, прекрасен. Экскурсия прекрасная, экскурсовод Марина прекрасна. Спасибо!
- ЕЕвгения6 июня 2024Виктория уникальна! Очень много знает, а как рассказывает - заслушаешься. Было бесконечно интересно бродить по кладбищу в ее компании, слушать
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «История и архитектура»
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