Экскурсии Санкт-Петербурга об истории и архитектуре

Найдено 525 экскурсий в категории «История и архитектура» в Санкт-Петербурге, цены от 300 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Секретный Петербург: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1.5 часа
282 отзыва
Популярное предложение
Секретный Петербург: уникальная фото-прогулка с персональным гидом
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга и увековечьте воспоминания в профессиональных фотографиях
Начало: В районе метро Владимирская
Завтра в 18:30
9 июня в 10:30
64005 120 за всё до 4 чел.
Тайны Заячьего острова
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
80 отзывов
Популярное предложение
Тайны Заячьего острова
Секреты Петропавловской крепости, поиск зайцев и занимательное погружение в историю города
Начало: У Иоанновского моста
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
55004 950 за всё до 6 чел.
Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные
🚶 Пешая
скидка
15%
Мини-группа
2 часа
109 отзывов
Популярное предложение
Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные
Погрузитесь в атмосферу аутентичного Петербурга: коммуналки, парадные и дворы-колодцы. Узнайте город изнутри
Начало: На ул. Рубинштейна
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00 и 16:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
12701 080 за человека
Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
🚶 Пешая
скидка
25%
Групповая
3 часа
174 отзыва
Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга на экскурсии по крышам и дворам-колодцам. Узнайте интересные факты и сделайте уникальные фотографии
Начало: У метро Владимирская
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
19601 470 за человека
Доходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницы
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
1.5 часа
1196 отзывов
Доходные дома СПб: путешествие по дворам-колодцам и парадным лестницам
Откройте для себя уникальные доходные дома и дворы-колодцы Санкт-Петербурга. Узнайте их историю и насладитесь архитектурными шедеврами города
Начало: У метро Владимирская
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1000900 за человека
Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны
Петергоф приглашает на индивидуальную экскурсию по Нижнему парку. Узнайте, какие фрукты выращивали в оранжерее и полюбуйтесь фонтанами и дворцами
Начало: На Дворцовой площади в Петергофе
9 июня в 09:30
10 июня в 12:00
от 2 800 за всё до 5 чел.
По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
🚶 Пешая
скидка
25%
Мини-группа
2.5 часа
506 отзывов
Популярное предложение
По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
Прогулка по Петроградской стороне вдали от туристических маршрутов. Погрузитесь в атмосферу дворов-колодцев и посетите мастерскую художников
Начало: В районе метро Спортивная
Расписание: ежедневно в 13:30 и 17:00
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
1320990 за человека
Петербург в блокадных дневниках
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
356 отзывов
Петербург в блокадных дневниках
Узнать в деталях, какой была жизнь во время Ленинградской Блокады, на авторской прогулке по центру
Начало: У метро Адмиралтейская
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 11:00, в субботу в 11:00 и 14:30
Завтра в 14:30
9 июня в 11:00
900 за человека
Екатерининский дворец и Янтарная комната: автобусная экскурсия в Царское Село
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
5.5 часов
26 отзывов
Екатерининский дворец и Янтарная комната: групповая экскурсия
Погрузитесь в величие барокко с экскурсией в Екатерининский дворец и Янтарную комнату в Царском Селе
Начало: От Казанского собора
13 июня в 09:00
15 июня в 09:30
15001 200 за человека
Петропавловская крепость: тюрьма, подземный ход и усыпальница царей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
70 отзывов
Петропавловская крепость: тюрьма, подземный ход и усыпальница царей
Открыть истории тёмного прошлого «русской Бастилии»
Начало: У входа в крепость со стороны Иоанновского моста
9 июня в 10:30
25 июня в 14:30
5 340 за всё до 20 чел.
Приватный тур в ускользающий мир Петербургских дворов и парадных
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
136 отзывов
Приватный тур: Скрытые дворы и парадные Санкт-Петербурга
Откройте для себя тайны петербургских дворов и парадных, погрузитесь в атмосферу прошлого в уютной обстановке
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Завтра в 15:00
9 июня в 11:30
от 50004 250 за всё до 10 чел.
Прогулка по Невскому проспекту
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
145 отзывов
Прогулка по Невскому проспекту
Познакомиться с достопримечательностями главной артерии Петербурга и их любопытными историями
Начало: У входа в метро «Площадь Восстания»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 2 400 за всё до 8 чел.
Идиллический Павловск
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Идиллический Павловск
Посетить царский дворец, погулять по пейзажному парку и узнать историю этих волшебных мест
Начало: В центре города
19 июня в 14:00
25 июня в 09:00
13 700 за всё до 2 чел.
Дворец купцов Елисеевых на Мойке
Групповая
1.5 часа
35 отзывов
Экскурсия по дворцу купцов Елисеевых на Мойке в Санкт-Петербурге
Посетите дворец купцов Елисеевых в Санкт-Петербурге. Узнайте увлекательные факты о знаменитой династии и осмотрите изысканные залы на групповой экскурсии
Начало: На Невском проспекте
12 июня в 14:00
14 июня в 19:30
2 500 за человека
Экскурсия по великолепному Юсуповскому дворцу
Индивидуальная
2 часа
97 отзывов
Таинственный Юсуповский дворец: экскурсия с гидом
Исследуйте величие и загадки Юсуповского дворца, погрузитесь в атмосферу роскоши и узнайте секреты его истории
Начало: У Юсуповского дворца
Завтра в 16:30
18 июня в 16:30
15 400 за всё до 7 чел.
К Ксении Петербургской на Смоленке: о почитаемой святой и не только
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
52 отзыва
Паломничество к святой Ксении Петербургской: откровения и святыни
Исследуйте духовное наследие Санкт-Петербурга, посетив место поклонения Ксении Блаженной и окунитесь в историю района
Начало: В районе метро Приморская
Расписание: ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 990 за человека
Особняк Половцова (Дом Архитектора): групповая экскурсия
Групповая
1.5 часа
46 отзывов
Особняк Половцова в Санкт-Петербурге: путешествие в историю и архитектуру
Вас ждет уникальное путешествие по Особняку Половцова, где каждая комната хранит свои тайны и истории из прошлого
Начало: На Большой Морской улице
9 июня в 14:00
25 июня в 13:00
2 000 за человека
Грани Васильевского: дорогами островитян
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
165 отзывов
Грани Васильевского: дорогами островитян
Прогуляться по историческому центру Петербурга и узнать его секреты
Начало: в районе станции метро «Василеостровская»
Расписание: во вторник в 11:00, в пятницу в 18:30, в воскресенье в 15:00
9 июня в 15:00
11 июня в 11:00
800 за человека
Петербург в объективе: курс молодого фотографа
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
18 отзывов
Петербург в объективе: курс молодого фотографа
Запечатлеть свой личный образ города и отточить навыки фотосъемки на дружеской прогулке
Начало: Центральный район
Завтра в 16:00
9 июня в 11:00
5 000 за всё до 4 чел.
Великие события и жители Большой Морской
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
40 отзывов
Историческая экскурсия по Большой Морской: великие события и жители
Погрузитесь в атмосферу Петербурга: истории знаменитых домов, анекдоты времен и великие имена, оставившие след в истории
Начало: Исаакиеская площадь
9 июня в 18:00
13 июня в 13:00
1 340 за человека
Развлечения и нравы имперского Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
20 отзывов
Развлечения и нравы имперского Петербурга: путешествие в прошлое
Откройте тайны петровских ассамблей, великосветских балов и каруселей. Интересные истории и яркие события ждут вас
Завтра в 10:30
11 июня в 10:00
6 700 за всё до 4 чел.
Петропавловская крепость - сердце Российской империи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
217 отзывов
Петропавловская крепость - сердце Российской империи
Исследовать все уголки сооружения и открыть малоизвестные факты о нём
18 июня в 11:00
24 июня в 11:00
4 550 за всё до 6 чел.
Блокада: как это было
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
137 отзывов
Индивидуальная экскурсия по блокадному Ленинграду в Санкт-Петербурге
Приглашаем вас на уникальную экскурсию по блокадному Ленинграду. Узнайте, как жили люди в годы блокады, прогуливаясь по историческим местам Санкт-Петербурга
Начало: В районе метро Звенигородская
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 3 900 за всё до 8 чел.
Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
42 отзыва
Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
Понять, почему город на Неве выглядит именно так, и насладиться эстетикой архитектуры
Начало: На Сенатской площади
9 июня в 10:00
10 июня в 10:30
70006 300 за всё до 4 чел.
Музей Блокады в особняке Румянцева: авторская экскурсия
Индивидуальная
1.5 часа
44 отзыва
Музей Блокады в особняке Румянцева: авторская экскурсия
Разобраться в причинах, деталях, событиях и последствиях самой большой трагедии в истории города
Начало: Особняк Румянцева
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 4 900 за всё до 10 чел.
Аристократия Санкт-Петербурга: биографии, драмы, судьбы эмиграции
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Аристократия Санкт-Петербурга: биографии, драмы, судьбы эмиграции
Увидеть особняки и доходные дома города, где творилась история
Начало: В районе метро «Чернышевская»
Завтра в 13:00
10 июня в 10:00
5 500 за всё до 10 чел.
Дети и детство в блокадном Ленинграде
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
277 отзывов
Дети и детство в блокадном Ленинграде
Посмотреть на печальную историю города через судьбы детей
Начало: Невский проспект, 14
9 июня в 13:00
11 июня в 08:00
3 500 за всё до 10 чел.
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
99 отзывов
Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
Увидеть здания-шедевры, узнать о жизни аристократии и открыть тайны истории на автобусной экскурсии
Начало: Дворцовая Площадь
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
2 950 за человека
Парадные и проходные дворы Литейной части
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
19 отзывов
Парадные и проходные дворы Литейной части
Где жили Пушкин, «Принц де Лень» и Бродский и как найти 200-летние надписи на арабском
10 июня в 15:00
14 июня в 10:00
4 200 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Петроградской стороне
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
74 отзыва
Эксклюзивная фотопрогулка по Петроградке
Исследуйте культурное наследие и скрытые уголки Петроградской стороны в компании опытного фотографа
Начало: У метро Горьковская
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
40003 600 за всё до 2 чел.
Истории и судьбы блокадного Ленинграда
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
203 отзыва
Истории блокадного Ленинграда: память, выживание, героизм
Откройте страницы истории блокадного Ленинграда, пройдите по местам героизма и выживания, ощутите дух эпохи
Начало: В районе метро Гостиный двор
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 73506 615 за всё до 10 чел.
По Васильевскому с островитянином
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
2 часа
53 отзыва
По Васильевскому с островитянином
Исследовать проходные дворы, раскрыть тайны острова и увидеть Петербург неизведанный
Начало: Рядом со станцией метро «Василеостровская»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1100935 за человека
Петроградка - от крепости до революции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
84 отзыва
Петроградка - от крепости до революции
Проследить историческое развитие Петербурга на экскурсии по самой старинной части города
Начало: В районе ст. метро Горьковская (синяя ветка)
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 8 000 за всё до 5 чел.
Тайны Витебского вокзала
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
85 отзывов
Тайны Витебского вокзала
Перенестись во времена императорского Петербурга и открыть историю железнодорожного дела России
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 200 за всё до 4 чел.
Как Ленинград жил во время блокады
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
234 отзыва
Как Ленинград жил во время блокады
Узнать о хрониках быта и каждодневном подвиге горожан
Начало: В районе станции метро «Гостиный двор»
Расписание: в среду в 11:00, в пятницу и воскресенье в 15:00
12 июня в 11:00
19 июня в 11:00
800 за человека
Петербург в стиле хай-тек
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Петербург в стиле хай-тек
Изучить районы города, в которых будущее уже наступило
Начало: любой адрес в центре города или соседних районах
9 июня в 09:00
19 июня в 08:00
5 340 за всё до 4 чел.
История и секреты петербуржских садов
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
35 отзывов
История и секреты петербуржских садов
Медитативно-познавательная прогулка по уютным уголкам в самом сердце города
Начало: В Екатерининском саду
13 июня в 09:30
16 июня в 09:30
от 2 400 за всё до 8 чел.
Фонтанный дом: будни графов Шереметевых
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Фонтанный дом в Санкт-Петербурге: история, любовь и аристократия
Загляните в удивительный мир аристократии 19 века с экскурсией по Фонтанному дому, доме графов Шереметевых в Санкт-Петербурге
Начало: У Шереметевского дворца
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
6 670 за всё до 10 чел.
Дворы и дворцы Петроградки: прогулка во времени
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
122 отзыва
Дворы и дворцы Петроградки: прогулка во времени
Исследовать один из самых колоритных районов Петербурга и заглянуть на 200 лет в прошлое
Начало: В районе метро «Петроградская»
Расписание: во вторник в 15:00, в воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
11 июня в 15:00
900 за человека
Каменный остров: добро пожаловать в тайный сад императора
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
47 отзывов
Каменный остров: добро пожаловать в тайный сад императора
Посетить самый кинематографичный район Петербурга и увидеть театр-айсберг
Начало: У Каменноостровского моста
Расписание: в четверг в 18:30, в субботу в 11:00
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
800 за человека
Пропавшие в кинохронике: экскурсия по иммерсивной инсталляции «Ленфильма»
Индивидуальная
1 час
45 отзывов
Пропавшие в кинохронике: экскурсия по иммерсивной инсталляции «Ленфильма»
Взглянуть на события истории 20 века через объективы советских операторов
Начало: У 5-ого павильона киностудии «Ленфильм»
11 июня в 12:30
12 июня в 12:30
4 500 за всё до 10 чел.
Комбо-тур по старому Петербургу: парадные и квартира в доме Бака
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
19 отзывов
Комбо-тур по старому Петербургу: парадные и квартира в доме Бака
Исследовать район Чернышевской снаружи и изнутри, побывать в легендарном доме и сделать топовые фото
Начало: У метро «Чернышевская»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 000 за человека
Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград»
🏍 На мотоцикле
Фотопрогулка
1 час
226 отзывов
Популярное предложение
Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград»
Начало: Думская ул., Д.1. Портик Перинной линии
Расписание: любой день, любое время
Завтра в 22:00
9 июня в 11:00
3 000 за человека
Путешествие в мир заброшенных усадеб
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
51 отзыв
Путешествие в мир заброшенных усадеб
Дух былой роскоши и захватывающие истории из жизни дворян на экскурсии по живописным руинам
Начало: У метро Московская
16 июня в 13:00
20 июня в 09:30
13 340 за всё до 4 чел.
В Карелию в мини-группе! Рускеальский мрамор и тот самый ретропоезд
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
15 часов
1765 отзывов
Карельский калейдоскоп: мрамор, ретропоезд, фьорды
Погрузитесь в атмосферу Карелии: уникальная природа, исторические места и захватывающая поездка на ретропоезде
Начало: Площадь Искусств
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 5 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    7 июня 2024
    Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского)
    Отличная экскурсия и гид!
  • А
    Андрей
    7 июня 2024
    Грани Васильевского: дорогами островитян
    Гид Татьяна прекрасно простроила наше комфортное общение на тему Питера и Васильевского острова. Мы хотели открыть в легком режиме его историю и основные достопримечательности и это получилось! Интересные факты и места, красивые локации, необычные ракурсы. За все это спасибо!
    Гид Татьяна прекрасно простроила наше комфортное общение на тему Питера и Васильевского острова. Мы хотели открытьГид Татьяна прекрасно простроила наше комфортное общение на тему Питера и Васильевского острова. Мы хотели открытьГид Татьяна прекрасно простроила наше комфортное общение на тему Питера и Васильевского острова. Мы хотели открытьГид Татьяна прекрасно простроила наше комфортное общение на тему Питера и Васильевского острова. Мы хотели открытьГид Татьяна прекрасно простроила наше комфортное общение на тему Питера и Васильевского острова. Мы хотели открытьГид Татьяна прекрасно простроила наше комфортное общение на тему Питера и Васильевского острова. Мы хотели открыть
  • М
    Мария
    6 июня 2024
    Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
    Экскурсовод Кирилл провёл великолепную прогулку по парадным и дворам колодцам, рассказывал очень интересно. Рекомендую!
  • А
    Анастасия
    6 июня 2024
    Петербург в блокадных дневниках
    Пишу свой запоздалый отзыв на экскурсию «Петербург в блокадных дневниках». Если хотите с пользой провести 2,5 часа дневного времени в Санкт-Петербурге,
    читать дальше

    то это небольшое, но очень увлекательное путешествие в прошлое для вас! Александр - прекрасный рассказчик и замечательный экскурсовод. В день нашей экскурсии было очень жарко, но Александром были продуманы даже такие мелочи, как остановки в тени😊 Содержание экскурсии - это отдельная тема. Скажу только, что я ни разу не пожалела. Шла на экскурсию для сына, чтобы подросток 13 лет проникся трагическими событиями того времени. Сын почти всю экскурсию был в стороне и не очень-то интересовался информацией, а вечером я услышала, как он рассказывал бабушке по телефону те факты, которые даже я не запомнила🙈так что смело берите с собой подростков - им будет полезно😉 По окончании экскурсии Александр отправляет каждому ссылки на интересные материалы по теме. Это очень приятно! В общем, рекомендую от всей души🥰

    Пишу свой запоздалый отзыв на экскурсию «Петербург в блокадных дневниках»Пишу свой запоздалый отзыв на экскурсию «Петербург в блокадных дневниках»Пишу свой запоздалый отзыв на экскурсию «Петербург в блокадных дневниках»Пишу свой запоздалый отзыв на экскурсию «Петербург в блокадных дневниках»Пишу свой запоздалый отзыв на экскурсию «Петербург в блокадных дневниках»Пишу свой запоздалый отзыв на экскурсию «Петербург в блокадных дневниках»Пишу свой запоздалый отзыв на экскурсию «Петербург в блокадных дневниках»Пишу свой запоздалый отзыв на экскурсию «Петербург в блокадных дневниках»
  • В
    Виктор
    6 июня 2024
    Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
    Экскурсия пошла замечательно, рекомендую экскурсовода Феликса, рассказывает все очень интересно и подробно, с хорошим чувством юмора, можете идти смело, не пожалеете!!!
  • С
    Светлана
    6 июня 2024
    По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
    Отличная экскурсия и Экскурсовод! Спасибо!
  • И
    Ирина
    6 июня 2024
    Примечательные дворы Петербурга
    Добрый день. Интересная экскурсия, но подходит для маленького количества экскурсантов и в будний день, так как маршрут проходит по центру, где очень много народу.
  • А
    Алена
    6 июня 2024
    Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
    Вернулись из Питера и с теплотой вспоминаем экскурсию с Кристиной и Кириллом. Конечно, это возможно увидеть и в самостоятельном походе,
    читать дальше

    но зато вы не услышите истории и легенды, связанные с этими местами. Ребята экскурсоводы отвечали на вопросы, о многом осведомлены. Было очень интересно, даже подросток 13 лет с удовольствием смотрел и слушал, а потом мы все вместе обсуждали, пройденный маршрут. Великолепные парадные, неповторимые дворы-колодцы и атмосфера Питера. Чтобы ребятам стать еще лучше, скажу для опыта, что немного утомил организационный момент в начале. Если возможно, то я бы посоветовала ребятам приходить чуть заранее и эти моменты с оплатой, бронью, номерами телефонов решать по мере наполнения группы. А в остальном всё отлично! Очень рекомендую! В следующий раз буду целенаправленно смотреть, что ещё можно посмотреть с этими ребятами.

  • А
    Александр
    6 июня 2024
    Комбо-тур по старому Петербургу: парадные и квартира в доме Бака
    Питер, прекрасен. Экскурсия прекрасная, экскурсовод Марина прекрасна. Спасибо!
  • Е
    Евгения
    6 июня 2024
    Тайны и мистика Новодевичьего кладбища: групповая экскурсия
    Виктория уникальна! Очень много знает, а как рассказывает - заслушаешься. Было бесконечно интересно бродить по кладбищу в ее компании, слушать
    читать дальше

    истории про усыпальницы, про известных людей, обретших последний покой на Новодевичьем, про тяжелые для монастыря и кладбища времена во время революции… Да и само кладбище немного необычное и самобытное. Получила огромное удовольствие от прогулки. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Секретный Петербург: прогулка с фотографом
  2. Тайны Заячьего острова
  3. Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные
  4. Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
  5. Доходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницы
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "История и архитектура" можно забронировать 525 экскурсий и билетов от 300 до 29 990 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 40687 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 525 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «История и архитектура», 40687 ⭐ отзывов, цены от 300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам