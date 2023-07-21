Катерина, большое спасибо за экскурсию и ту атмосферу, которую Вы создали для нас! Нам с мужем было с Вами очень интересно и комфортно. Чувствуется, как Вы знаете и любите город! Мы рады, что попали к хорошему экскурсоводу, настоящему мастеру своего дела.

Отдельное спасибо за маленький сувенир, который вы приготовили. Было неожиданно и безумно приятно))