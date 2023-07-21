Погулять по историческому центру и окунуться в водоворот любовных сюжетов разных эпох
За знакомыми фасадами доходных домов и роскошных дворцов порой скрываются великие истории любви. Трогательные и шокирующие, тайные и получившие широкую огласку — они «оживут» на нашей прогулке.
Я расскажу вам о графе Шереметеве и Прасковье Жемчуговой, трогательной любви последнего русского императора и самом образцовом семьянине из династии Романовых.
Я расскажу вам о графе Шереметеве и Прасковье Жемчуговой, трогательной любви последнего русского императора и самом образцовом семьянине из династии Романовых.
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Описание
Что вас ожидает
Приготовьтесь к приятной прогулке по историческому центру Петербурга и погружению в невероятные истории любви. Вы узнаете:
- Какие императоры известны как примерные семьянины
- Как Александр II встретил любовь всей своей жизни и на что пошел ради неё вопреки воле общества
- Мог ли дворянин жениться на крепостной
- Какие любовные истории связаны с балериной Анной Павловой
- Кто был самой крепкой семьей Российской империи
По пути вы увидите многие известные места города: Литейный дом Юсуповой, Аничков и Шереметевский дворцы, Летний сад и площадь Искусств.
Организационные детали
Экскурсия подойдёт взрослым и детям 12+
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Искусств
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Привет! Меня зовут Катерина. В моей насыщенной биографии два профильных образования: дипломированный переводчик и гид по Санкт-Петербургу. Профессионально влюбляю путешественников в город на Неве. Мои экскурсии понравятся как гостям Северной столицы, так и её старожилам. До встречи на улицах города!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
21 июля 2023
Катерина, большое спасибо за экскурсию и ту атмосферу, которую Вы создали для нас! Нам с мужем было с Вами очень интересно и комфортно. Чувствуется, как Вы знаете и любите город! Мы рады, что попали к хорошему экскурсоводу, настоящему мастеру своего дела.
Отдельное спасибо за маленький сувенир, который вы приготовили. Было неожиданно и безумно приятно))
Отдельное спасибо за маленький сувенир, который вы приготовили. Было неожиданно и безумно приятно))
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