Идеальное время для прогулки по литературному кварталу с Маяковским - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться экскурсионной программой без лишних забот о погодных условиях. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже можно отправиться на экскурсию, но стоит быть готовым к переменчивой погоде и возможным дождям. Зимой, несмотря на холод, прогулка возможна, но потребуется теплая одежда и готовность к снегу.

Исследуйте культурное наследие Санкт-Петербурга на эксклюзивной экскурсии по литературному кварталу. Соприкоснитесь с историей русской поэзии начала 20 века, окунитесь в атмосферу творчества Владимира Маяковского и его эпохи. Проникнитесь духом Серебряного века, узнайте о жизни и творчестве выдающихся поэтов, их вдохновениях и судьбах. Эта пешеходная прогулка откроет перед вами страницы литературной истории города, полные поэтических открытий и загадок

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Описание экскурсии

Многие знают Маяковского как признанного московского — и революционного поэта. Горлан-главарь и агитатор, на берегах Невы он был совсем другим. Я раскрою вам его трепетный и романтичный характер, прочту избранные стихи. Покажу места, где он приобрёл славу поэта и писателя-драматурга, а также прожил лучшие годы в момент зарождения любви к своей музе.

◾ Разговор о петербургском периоде Маяковского мы начнём на одноимённой улице. Обсудим, зачем он приехал в Петербург, куда отправился сразу по приезду? Кто назвал его «агентом сицилийской мафии» и почему? Как быстро юноша покорил столицу?

◾ Рядом с Невским проспектом отыщем самый знаменитый подвал 1912-1915 годов, где Маяковский впервые выступал на публике. Расскажу, почему через три года по вине Маяковского этот подвал закрыли.

◾ Увидим дом, в котором жил поэт и откуда звонил своей возлюбленной со словами: «Я стреляюсь, прощай, Лилик!». Поговорим о той, кому Маяковский посвящал все свои произведения. И о пророческом сне, который она увидела почти сразу после смерти поэта.

◾ Окажемся у самого литературного дома Санкт-Петербурга, где поговорим о его жителях и его тайнах. Вспомним самые знаменитые салоны, любовные треугольники Серебряного века и муз поэтов.

◾ Сравним Маяковского с ещё одним хулиганом русской литературы, Сергеем Есениным. Выясним, что их связывало и как развивались их отношения.

Организационные детали