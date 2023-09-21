Владимир Маяковский относился к поэтам Серебряного века, но всегда разительно отличался от современников. И всё же его многое с ними объединяло. С Михаилом Кузминым — непростые взаимоотношения, с Есениным — споры на грани восхищения и ненависти. Любовные треугольники, поэтические (и не только) схватки — всё это на прогулке по литературному Петербургу начала 20 века.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Многие знают Маяковского как признанного московского — и революционного поэта. Горлан-главарь и агитатор, на берегах Невы он был совсем другим. Я раскрою вам его трепетный и романтичный характер, прочту избранные стихи. Покажу места, где он приобрёл славу поэта и писателя-драматурга, а также прожил лучшие годы в момент зарождения любви к своей музе.

◾ Разговор о петербургском периоде Маяковского мы начнём на одноимённой улице. Обсудим, зачем он приехал в Петербург, куда отправился сразу по приезду? Кто назвал его «агентом сицилийской мафии» и почему? Как быстро юноша покорил столицу?

◾ Рядом с Невским проспектом отыщем самый знаменитый подвал 1912-1915 годов, где Маяковский впервые выступал на публике. Расскажу, почему через три года по вине Маяковского этот подвал закрыли.

◾ Увидим дом, в котором жил поэт и откуда звонил своей возлюбленной со словами: «Я стреляюсь, прощай, Лилик!». Поговорим о той, кому Маяковский посвящал все свои произведения. И о пророческом сне, который она увидела почти сразу после смерти поэта.

◾ Окажемся у самого литературного дома Санкт-Петербурга, где поговорим о его жителях и его тайнах. Вспомним самые знаменитые салоны, любовные треугольники Серебряного века и муз поэтов.

◾ Сравним Маяковского с ещё одним хулиганом русской литературы, Сергеем Есениным. Выясним, что их связывало и как развивались их отношения.

Организационные детали

Это пешеходная прогулка без дополнительных расходов.