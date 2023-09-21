Познакомиться с историей жизни Маяковского и её главными героями
Любовные треугольники, поэтические (и не только) схватки — всё это на прогулке по литературному Петербургу начала 20 века.
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Описание
Что вас ожидает
Многие знают Маяковского как признанного московского — и революционного поэта. Горлан-главарь и агитатор, на берегах Невы он был совсем другим. Я раскрою вам его трепетный и романтичный характер, прочту избранные стихи. Покажу места, где он приобрёл славу поэта и писателя-драматурга, а также прожил лучшие годы в момент зарождения любви к своей музе.
◾ Разговор о петербургском периоде Маяковского мы начнём на одноимённой улице. Обсудим, зачем он приехал в Петербург, куда отправился сразу по приезду? Кто назвал его «агентом сицилийской мафии» и почему? Как быстро юноша покорил столицу?
◾ Рядом с Невским проспектом отыщем самый знаменитый подвал 1912-1915 годов, где Маяковский впервые выступал на публике. Расскажу, почему через три года по вине Маяковского этот подвал закрыли.
◾ Увидим дом, в котором жил поэт и откуда звонил своей возлюбленной со словами: «Я стреляюсь, прощай, Лилик!». Поговорим о той, кому Маяковский посвящал все свои произведения. И о пророческом сне, который она увидела почти сразу после смерти поэта.
◾ Окажемся у самого литературного дома Санкт-Петербурга, где поговорим о его жителях и его тайнах. Вспомним самые знаменитые салоны, любовные треугольники Серебряного века и муз поэтов.
◾ Сравним Маяковского с ещё одним хулиганом русской литературы, Сергеем Есениным. Выясним, что их связывало и как развивались их отношения.
Организационные детали
Это пешеходная прогулка без дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Маяковского
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
прогулялись по центру Петербурга в приятной компании и узнали много интересного о людях, чьими именами названы улицы любимого города ❤️ как они жили, любили, творили, чем горели и болели… ну, что может быть интереснее?
появилось очень много вдохновения и новых мыслей! и… желания творить:)
спасибо Вере за экскурсию, а Петербургу - за погоду!
и отдельно хочется отметить стильный образ гида 😍
Мы прошли мимо локаций, где жили, встречались, выступали поэты. Вера дополняла рассказ фотографиями, стихотворениями и письмами, что помогало погрузиться в историю тех лет.
По пути заглянули в пару типичных питерских двориков и в книжный при музее Бродского (очаровательный!). Получилось и побродить по тихим улочкам, и пройтись по самому центральному центру — так что прогулка очень разноплановая, а благодаря фокусу на литературной жизни начала 20-го века помогает по-новому взглянуть даже на знакомый вдоль и поперек город.
Спасибо Вере за приятно и с пользой проведенное время!
Серебряный век - мое любимое направление в литературе, было интересно пройти мимо домов, где жили Маяковский, Брики, Есенин. Погулять по району и узнать об отношениях в то время.
Мне, как гостье города, понравилось и то, что была возможность пройтись по городу. Красивая и интересная экскурсия 🌸
столько нового для себя узнали о Маяковском, о его жизни.
Ещё взяли на заметку несколько мест (куда сходить)
И отдельное спасибо за стихи.
Удачи вам в вашем деле, видно, что вы любите то, что делаете🙌