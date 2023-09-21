Маяковский и Серебряный век. Путеводитель по поэтическому Петербургу

Познакомиться с историей жизни Маяковского и её главными героями

5
4 отзыва
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Владимир Маяковский относился к поэтам Серебряного века, но всегда разительно отличался от современников. И всё же его многое с ними объединяло. С Михаилом Кузминым — непростые взаимоотношения, с Есениным — споры на грани восхищения и ненависти.

Любовные треугольники, поэтические (и не только) схватки — всё это на прогулке по литературному Петербургу начала 20 века.
Маяковский и Серебряный век. Путеводитель по поэтическому Петербургу
Маяковский и Серебряный век. Путеводитель по поэтическому Петербургу
Маяковский и Серебряный век. Путеводитель по поэтическому Петербургу
Маяковский и Серебряный век. Путеводитель по поэтическому Петербургу
Маяковский и Серебряный век. Путеводитель по поэтическому Петербургу
Маяковский и Серебряный век. Путеводитель по поэтическому Петербургу
Маяковский и Серебряный век. Путеводитель по поэтическому Петербургу
Маяковский и Серебряный век. Путеводитель по поэтическому Петербургу
Маяковский и Серебряный век. Путеводитель по поэтическому Петербургу
Маяковский и Серебряный век. Путеводитель по поэтическому Петербургу
Маяковский и Серебряный век. Путеводитель по поэтическому Петербургу
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Описание

Что вас ожидает

Многие знают Маяковского как признанного московского — и революционного поэта. Горлан-главарь и агитатор, на берегах Невы он был совсем другим. Я раскрою вам его трепетный и романтичный характер, прочту избранные стихи. Покажу места, где он приобрёл славу поэта и писателя-драматурга, а также прожил лучшие годы в момент зарождения любви к своей музе.

◾ Разговор о петербургском периоде Маяковского мы начнём на одноимённой улице. Обсудим, зачем он приехал в Петербург, куда отправился сразу по приезду? Кто назвал его «агентом сицилийской мафии» и почему? Как быстро юноша покорил столицу?

◾ Рядом с Невским проспектом отыщем самый знаменитый подвал 1912-1915 годов, где Маяковский впервые выступал на публике. Расскажу, почему через три года по вине Маяковского этот подвал закрыли.

◾ Увидим дом, в котором жил поэт и откуда звонил своей возлюбленной со словами: «Я стреляюсь, прощай, Лилик!». Поговорим о той, кому Маяковский посвящал все свои произведения. И о пророческом сне, который она увидела почти сразу после смерти поэта.

◾ Окажемся у самого литературного дома Санкт-Петербурга, где поговорим о его жителях и его тайнах. Вспомним самые знаменитые салоны, любовные треугольники Серебряного века и муз поэтов.

◾ Сравним Маяковского с ещё одним хулиганом русской литературы, Сергеем Есениным. Выясним, что их связывало и как развивались их отношения.

Организационные детали

Это пешеходная прогулка без дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Маяковского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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1
У
21 сен 2023
спасибо Вере за прекрасную экскурсию!

прогулялись по центру Петербурга в приятной компании и узнали много интересного о людях, чьими именами названы улицы любимого города ❤️ как они жили, любили, творили, чем горели и болели… ну, что может быть интереснее?

появилось очень много вдохновения и новых мыслей! и… желания творить:)
спасибо Вере за экскурсию, а Петербургу - за погоду!

и отдельно хочется отметить стильный образ гида 😍
Александра
21 сен 2023
Вам понравится эта экскурсия, если вы хотите погулять по Петербургу в расслабленной атмосфере, взглянуть на места, так или иначе связанные с яркими представителями Серебряного века, узнать побольше об их жизни — личной и социальной)
Мы прошли мимо локаций, где жили, встречались, выступали поэты. Вера дополняла рассказ фотографиями, стихотворениями и письмами, что помогало погрузиться в историю тех лет.
По пути заглянули в пару типичных питерских двориков и в книжный при музее Бродского (очаровательный!). Получилось и побродить по тихим улочкам, и пройтись по самому центральному центру — так что прогулка очень разноплановая, а благодаря фокусу на литературной жизни начала 20-го века помогает по-новому взглянуть даже на знакомый вдоль и поперек город.
Спасибо Вере за приятно и с пользой проведенное время!
Дарья
21 сен 2023
Спасибо Вере за экскурсию!
Серебряный век - мое любимое направление в литературе, было интересно пройти мимо домов, где жили Маяковский, Брики, Есенин. Погулять по району и узнать об отношениях в то время.
Мне, как гостье города, понравилось и то, что была возможность пройтись по городу. Красивая и интересная экскурсия 🌸
В
3 сен 2023
Спасибо Вере за прогулку, нам с мужем понравилось. Информативно, содержательно и увлекательно)
столько нового для себя узнали о Маяковском, о его жизни.
Ещё взяли на заметку несколько мест (куда сходить)
И отдельное спасибо за стихи.
Удачи вам в вашем деле, видно, что вы любите то, что делаете🙌

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