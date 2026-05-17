Идеальное время для прогулки по литературному кварталу с Маяковским - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться экскурсионной программой без лишних забот о погодных условиях. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже можно отправиться на экскурсию, но стоит быть готовым к переменчивой погоде и возможным дождям. Зимой, несмотря на холод, прогулка возможна, но потребуется теплая одежда и готовность к снегу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Улица Маяковского
Невский проспект
Литературный дом
Описание экскурсии
Многие знают Маяковского как признанного московского — и революционного поэта. Горлан-главарь и агитатор, на берегах Невы он был совсем другим. Я раскрою вам его трепетный и романтичный характер, прочту избранные стихи. Покажу места, где он приобрёл славу поэта и писателя-драматурга, а также прожил лучшие годы в момент зарождения любви к своей музе.
◾ Разговор о петербургском периоде Маяковского мы начнём на одноимённой улице. Обсудим, зачем он приехал в Петербург, куда отправился сразу по приезду? Кто назвал его «агентом сицилийской мафии» и почему? Как быстро юноша покорил столицу?
◾ Рядом с Невским проспектом отыщем самый знаменитый подвал 1912-1915 годов, где Маяковский впервые выступал на публике. Расскажу, почему через три года по вине Маяковского этот подвал закрыли.
◾ Увидим дом, в котором жил поэт и откуда звонил своей возлюбленной со словами: «Я стреляюсь, прощай, Лилик!». Поговорим о той, кому Маяковский посвящал все свои произведения. И о пророческом сне, который она увидела почти сразу после смерти поэта.
◾ Окажемся у самого литературного дома Санкт-Петербурга, где поговорим о его жителях и его тайнах. Вспомним самые знаменитые салоны, любовные треугольники Серебряного века и муз поэтов.
◾ Сравним Маяковского с ещё одним хулиганом русской литературы, Сергеем Есениным. Выясним, что их связывало и как развивались их отношения.
Организационные детали
Это пешеходная прогулка без дополнительных расходов
Каждому участнику я выдам радиогид (систему для акустического сопровождения экскурсий)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Маяковского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1062 туристов
Путешествия — это жизнь. Даже если вы выходите на прогулку в соседний район, идёте по знакомой улице, но впервые сворачиваете в её подворотни, — это уже путешествие. Я называю это читать дальшеуменьшить
открывать город.
Каждый день совершаю небольшое путешествие и приглашаю вас сделать своё открытие вместе со мной.
Именно прогулки по городу привели меня в профессию гида. По образованию я филолог, уже четвёртый год провожу литературные экскурсии по Санкт-Петербургу. Я выпускница Школы гидов Льва Лурье, имею городскую аккредитацию.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Евгения
Просто замечательная экскурсия По литературному кварталу с Маяковским с Верой. очень нестандартно, очень познавательно, атмосферно и очень по питерски. Речь, конечно, не только о Маяковском, о неожиданных встречах, знакомствах, дружбе читать дальшеуменьшить
и пересечениях. Отлично построен маршрут, радиогиды - отдельное спасибо. Сама Вера приятный собеседник, очень эрудирована, хорошо поставлена речь, рассказ захватывает. Видно, что Вера глубоко погружена в тему, хорошо в ней ориентируется. А как читает Маяковского! За это отдельное спасибо! Прочувствовали и Питер Маяковского и Маяковского в Питере). Получили огромное удовольствие! Спасибо большое
Вера
Ответ организатора:
Евгения, благодарю вас, что выделили время написать о своих впечатлениях - это очень ценно! 🙌
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Светлана
Прекрасная Вера и увлекательный рассказ о Маяковском! Мне очень понравилось и радостью схожу на другие прогулки с Верой🥰
Вера
Ответ организатора:
Светлана, мне очень приятно! Благодарю за отзыв и за фото🌸
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Ирина
Огромное спасибо за восхитительную экскурсию! 😍 Рассказ о Маяковском получился очень увлекательным: от дерзких футуристических маскарадов до любовных треугольников Серебряного века и неожиданного отношения Маяковского к Есенину. Особенно впечатлило, как вы читать дальшеуменьшить
показали поэта не только как бунтаря и агитатора, но и как живого человека — ранимого, влюблённого, полного противоречий. Истории про знаменитый подвал и звонок Лиле тронули до глубины души — так здорово прочувствовать это прямо на месте событий! Маршрут по знаковым местам Петербурга был продуман идеально. Спасибо за атмосферу и яркие эмоции. Обязательно буду рекомендовать вас друзьям. 💖
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Наталья
Хотели бы поблагодарить Веру за очень вдохновенную экскурсию! Вера замечательный человек, искренне любящий литературу, прекасный собеседник.
После экскурсии, по рекомендации Веры, мы сходили на спектакли в Арт-кафе Бродячая собака. Очень атмосферное место!
А читать дальшеуменьшить
также Вера была очень внимательна к нам, для нас это было важно, так как я была после травмы и ходила медленно и с остановками.
Были с дочкой 17 лет. Нам очень понравилось. Хотим и другие экскурсии взять у Веры.
Вера
Ответ организатора:
Наталья, благодарю вас за столь теплый отзыв 🙌 И как здорово, что вы и на спектакль попали. Буду рада новым встречам)
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А
Александра
Отличная экскурсия с отличным гидом. Вера замечательный рассказчик с глубокими знаниями. Сразу видно человека, увлеченного своим делом. Было интересно. Рекомендую.
Вера
Ответ организатора:
Александра, благодарю за обратную связь! До новых встреч в Петербурге)
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Светлана
Очень понравилась экскурсия. Глубокие знания и увлеченность. Чувствуется, что Вера постоянно обновляет и пополняет рассказ, продолжает свои профессиональные изыскания. Это невероятно ценно! Спасибо!
Вера
Ответ организатора:
Светлана, благодарю! Мне приятно, что вы это отметили. Действительно, экскурсия (не только эта) периодически пополняется новыми материалами. Кажется, что ты читать дальшеуменьшить
уже достаточно знаешь по той или иной теме, но столько открытий ещё совершаешь потом! И искренне удивляешься и радуешься этому открытию) Спасибо вам с Зоей, что были со мной в путешествии по Серебряному веку🙌
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