Я увлечен альтернативной историей больше 20 лет и приглашаю вас на авторскую экскурсию по Северной столице.
Мы исследуем артефакты и памятники, прочитаем скрытую символику и геральдику, задействуем критическое мышление и рассудительность. А в конце ответим на главный вопрос: кто на самом деле построил этот фантастический город?
Обратите внимание: в основе этой экскурсии лежит альтернативная версия истории — это значит, что содержание основано на интересных, но часто спорных теориях, у которых нет подтверждения в официальных источниках.
Что вас ожидает
Вопросы и ответы
Петербург полон древних памятников, происхождение и назначение которых вызывают массу вопросов. Почему Петропавловская крепость имеет форму звезды? Для чего в мире разбросаны сотни крепостей подобной формы? И зачем исторические здания, включая Зимний дворец, прикопаны на несколько метров под землю? За годы моего увлечения альтернативной историей скопилось много любопытной информации, которой я с удовольствием поделюсь с вами. На экскурсии мы исследуем несколько артефактов, посмотрим на архитектуру Петербурга с нового ракурса и попробуем ответить на вопрос: кто же построил этот город?
Маршрут экскурсии
Начинаем прогулку от Казанского собора и заходим внутрь. Затем, проходя по красивым центральным улочкам и колоритным дворам к Дворцовой площади, останавливаемся у Александровской колонны. Знакомимся с величественными Атлантами. Выходим к Дворцовой набережной и Неве, а от них направляемся к Медному всаднику и Исаакиевскому собору (после окончания экскурсии вы можете зайти внутрь, если появится желание).
Организационные детали
Это пешая прогулка, наденьте удобную обувь и не забудьте о петербургской погоде
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 108 туристов
Увлекаюсь альтернативной историей более 20 лет. Загадки и необъяснимые факты всегда привлекали моё внимание, а критическое мышление направляло к поискам ответов. Моя экскурсия перевернёт ваше представление о развитии современной цивилизации, где Петербург
— это живое доказательство подмены истории.
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Оксана
30 окт 2023
Евгений! Без обиняков - это зря потраченные деньги. Экскурсия не стоит такой суммы. Это ж интереснейшая тема, ее можно развернуть так, что потом сам полезешь изучать источники и копать другие читать дальше
факты! Очень медленный темп речи, теряется нить рассказа, такое ощущение, что просто на ходу вы домысливаете какие - то факты или в них не уверены. Где этот огонь тайных знаний, убежленость в своей правоте, четкость, твердость изложения? Я с таким же успехом могу посмотреть любой ролик в интернете и за 15 минут почерпнуть всю информацию вашей 2- часовой экскурсии. Мне кажется стоит изменить формат. Фактов очень много и ограничится тремя локациями - это совсем ничего. Расширить географию, если хотите - на машине, чтобы показать больше артефактов. Больше рукописных источников, да, были старые карты, но Васильевский остров и Петропавловка это не весь город. Может, объединится с другими альтернативщиками и сделать что - то вроде квеста?
Евгений
Ответ организатора:
Оксана, спасибо Вам за конструктивную критику! Согласен, темп речи и огонёк тайны задул промозглый октябрьский ветер и холод. По этой читать дальше
причине провожу экскурсию только при комфортной погоде.
Спасибо за идею "что-то вроде квеста". Уже есть наметки, когда они оформятся, то приглашу Вас в качестве эксперта.
Yana
15 авг 2023
Самая интересная и логичная экскурсия на которой я была! Захватывает и завораживает, спасибо Евгению! Обязательно посоветую друзьям и очень хочу на еще одну такую альтернативную экскурсию, но уже по другим местам!)
И
Ирина
13 авг 2023
Очень интересная экскурсия. После неё стала смотреть другими глазами на исторические объекты города. Евгений интересный рассказчик, который сумел показать, что легенды и мифы возможно являются просто забытой реальностью прошлого. Рекомендую всем, кто имеет любопытство и интерес к истории наших предков.
Елена
13 авг 2023
Очень увлекательная экскурсия. После нее с сыном весь вечер не могли отойти от темы. Спасибо, Евгений!
Ю
Юлия
24 июл 2023
Спасибо Евгению за замечательную экскурсию. Материал был интересен и для взрослых и для наших подростков 12-14 лет. Мы не успели заметить как экскурсия подошла к концу.
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Виктория
12 сен 2022
Некомпетентно. Рассказы основываются на базе роликов на ютьюбе. Нет никаких инженерных знаний у человека, чтобы говорить о чем-то конкретном (яички намазанные чем-то светятся, все дело в яичках. А если не яички намазать, то свечения не будет?). Не может ничего подтвердить сам. Опять же операция «а вот автор этого ролика сказал». В общем, выкинутые деньги и время. Не советую.
А
Александра
21 авг 2022
Очень понравилась, экскурсия интересная, много пищи для размышления, материал определенно не для всех, нам отлично зашло (пятерым из 6), помимо прочего много информации про масонов и теории заговора. Если тема вам интересна, рекомендуем.
Елена
4 авг 2022
Экскурсия, как знакомство с другим взглядом на нашу историю. Интересно. Маршрут не напрягает, с учётом того, что экскурсия пешая. Питер Мекка для альтернативщиков, расширяйте программу и маршруты, такие экскурсии полезны и не ординарны. Удачи Евгению на этом пути!
Наталья
31 июл 2022
Доброе утро! Хочу поблагодарить организаторов экскурсии и нашего гида Евгения! Столько раз были в Питере, но вчера узнали его с другой стороны! Экскурсия очень интересная, действительно альтернативный взгляд на историю! Евгений - интересный молодой человек, знающий историю своего / нашего Государства), а также изучающий альтернативные факты истории, знает несколько языков, умеющий заинтересовать своего слушателя! Спасибо, рекомендую всем!