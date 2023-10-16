Стендап экскурсия по Санкт-Петербургу

5
3 отзыва
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Мы открыли новую страницу познавательных развлечений! Будь среди первых, кто это увидит! Стендап-экскурсия — это что-то по-настоящему новое и необычное! Пешая экскурсия по центру Санкт-Петербурга, которую ведет стендап-комик. Будет интересно и смешно! И максимально непринужденно.
Стендап экскурсия по Санкт-Петербургу
Стендап экскурсия по Санкт-Петербургу
Стендап экскурсия по Санкт-Петербургу
Стендап экскурсия по Санкт-Петербургу
Стендап экскурсия по Санкт-Петербургу
Стендап экскурсия по Санкт-Петербургу
Стендап экскурсия по Санкт-Петербургу
Ближайшие даты:
5
ноя
11
ноя
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ноя
18
ноя
19
ноя
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Что вас ожидает:

  • Памятник Сергею Довлатову
  • Ул. Рубинштейна
  • Набережную Фонтанки
  • Ломоносовский сквер
  • Ротонда
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Стендап-экскурсия — это что-то по-настоящему новое и необычное! Пешая экскурсия по центру Санкт-Петербурга, которую ведет стендап-комик. Будет интересно и смешно! И максимально непринужденно! Мы открыли новую страницу познавательных развлечений! Будь среди первых, кто это увидит! Стендап-комик может превратить в шоу даже историю про поездку в такси. Что же будет, если вооружить его историей целого города? Вас ждет настоящий стендап, но вместо сцены — улицы, дворы и парадные центральной части Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург с комиком-экскурсоводом

Петербург Достоевского и Ленинград Довлатова, любимые точки неформалов 80-х и места, завирусившиеся в тиктоке. А теперь чуть подробнее… Никто не любит спойлеры, правда? Поэтому скажем лишь, что маршрут проходит через памятник Сергею Довлатову, улицу Рубинштейна, набережную Фонтанки, Ломоносовский сквер и культовую Ротонду. А ещё мы заглянем в парочку любимых дворов и парадных с богатой историей! Самые необычные факты и интересные достопримечательности в непринуждённой юмористической подаче от комика-экскурсовода. Важная информация• Экскурсия будет проходить с системой радиогидов. У каждого участника будет специальный наушник, чтобы не пропустить ни один факт и ни одну шутку!:
  • Продолжительность 1,5 часа.
  • Внимание! Может присутствовать мат. Это всего 4 слова за экскурсию, но они важны.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка с комиком-экскурсоводом
  • Радиогид
  • Сюрприз в конце экскурсии
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Сергею Довлатову, ул. Рубинштейна, 25
Завершение: ул. Гороховая, 53
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Чтобы не упустить ни одного факта и не пропустить ни одной шутки, каждый участник экскурсии будет оснащен специальным радиогидом и наушниками.
  • При несильном дожде выдаются дождевики.
  • При очень плохой погоде информация об отмене появляется за час до мероприятия, вам сообщат об отмене на почту, смс или звонком
  • Можно оплатить на месте
  • При бронировании вы ничего не платите. Всю сумму можно заплатить наличными гиду при встрече
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
K
16 окт 2023
Ох погодка выдалась конечно та еще((НО сама экскурсия отличная, много нового узнала о Питере, хотя долго уже живу здесь, наушники точно были к месту, без них при ветре вообще ничего бы не слышно было. Даже выдали дождевики, за что большое спасибо. В солнечную погоду вообще будет кайф, удачи!
A
14 окт 2023
Всё круто! Мне понравилось! Очень интересный маршрут и Ротонда!
З
3 окт 2023
экскурсия понравилась, архитектура Петербурга впечатляет! все, что рассказал Роман, запомнилось и впечатлило! спасибо🤩

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Парадные
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