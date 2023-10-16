Стендап-экскурсия — это что-то по-настоящему новое и необычное! Пешая экскурсия по центру Санкт-Петербурга, которую ведет стендап-комик. Будет интересно и смешно! И максимально непринужденно! Мы открыли новую страницу познавательных развлечений! Будь среди первых, кто это увидит! Стендап-комик может превратить в шоу даже историю про поездку в такси. Что же будет, если вооружить его историей целого города? Вас ждет настоящий стендап, но вместо сцены — улицы, дворы и парадные центральной части Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург с комиком-экскурсоводом

Петербург Достоевского и Ленинград Довлатова, любимые точки неформалов 80-х и места, завирусившиеся в тиктоке. А теперь чуть подробнее… Никто не любит спойлеры, правда? Поэтому скажем лишь, что маршрут проходит через памятник Сергею Довлатову, улицу Рубинштейна, набережную Фонтанки, Ломоносовский сквер и культовую Ротонду. А ещё мы заглянем в парочку любимых дворов и парадных с богатой историей! Самые необычные факты и интересные достопримечательности в непринуждённой юмористической подаче от комика-экскурсовода. Важная информация• Экскурсия будет проходить с системой радиогидов. У каждого участника будет специальный наушник, чтобы не пропустить ни один факт и ни одну шутку!: