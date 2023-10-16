Мы открыли новую страницу познавательных развлечений! Будь среди первых, кто это увидит! Стендап-экскурсия — это что-то по-настоящему новое и необычное! Пешая экскурсия по центру Санкт-Петербурга, которую ведет стендап-комик. Будет интересно и смешно! И максимально непринужденно.
Ближайшие даты:
5
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Что вас ожидает:
- Памятник Сергею Довлатову
- Ул. Рубинштейна
- Набережную Фонтанки
- Ломоносовский сквер
- Ротонда
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Стендап-экскурсия — это что-то по-настоящему новое и необычное! Пешая экскурсия по центру Санкт-Петербурга, которую ведет стендап-комик. Будет интересно и смешно! И максимально непринужденно! Мы открыли новую страницу познавательных развлечений! Будь среди первых, кто это увидит! Стендап-комик может превратить в шоу даже историю про поездку в такси. Что же будет, если вооружить его историей целого города? Вас ждет настоящий стендап, но вместо сцены — улицы, дворы и парадные центральной части Санкт-Петербурга.
Санкт-Петербург с комиком-экскурсоводом
Петербург Достоевского и Ленинград Довлатова, любимые точки неформалов 80-х и места, завирусившиеся в тиктоке. А теперь чуть подробнее… Никто не любит спойлеры, правда? Поэтому скажем лишь, что маршрут проходит через памятник Сергею Довлатову, улицу Рубинштейна, набережную Фонтанки, Ломоносовский сквер и культовую Ротонду. А ещё мы заглянем в парочку любимых дворов и парадных с богатой историей! Самые необычные факты и интересные достопримечательности в непринуждённой юмористической подаче от комика-экскурсовода. Важная информация• Экскурсия будет проходить с системой радиогидов. У каждого участника будет специальный наушник, чтобы не пропустить ни один факт и ни одну шутку!:
- Продолжительность 1,5 часа.
- Внимание! Может присутствовать мат. Это всего 4 слова за экскурсию, но они важны.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка с комиком-экскурсоводом
- Радиогид
- Сюрприз в конце экскурсии
- Что не входит
- Личные расходы туриста
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Памятник Сергею Довлатову, ул. Рубинштейна, 25Завершение: ул. Гороховая, 53
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Чтобы не упустить ни одного факта и не пропустить ни одной шутки, каждый участник экскурсии будет оснащен специальным радиогидом и наушниками.
- При несильном дожде выдаются дождевики.
- При очень плохой погоде информация об отмене появляется за час до мероприятия, вам сообщат об отмене на почту, смс или звонком
- Можно оплатить на месте
- При бронировании вы ничего не платите. Всю сумму можно заплатить наличными гиду при встрече
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
K
Katehkaa
16 окт 2023
Ох погодка выдалась конечно та еще((НО сама экскурсия отличная, много нового узнала о Питере, хотя долго уже живу здесь, наушники точно были к месту, без них при ветре вообще ничего бы не слышно было. Даже выдали дождевики, за что большое спасибо. В солнечную погоду вообще будет кайф, удачи!
A
Artem-mamaev
14 окт 2023
Всё круто! Мне понравилось! Очень интересный маршрут и Ротонда!
З
Зоя
3 окт 2023
экскурсия понравилась, архитектура Петербурга впечатляет! все, что рассказал Роман, запомнилось и впечатлило! спасибо🤩
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