ежедневно в 11:00

Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для обзорной экскурсии по Санкт-Петербургу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город радует тёплой погодой и длинными световыми днями, что делает прогулки по его историческим местам особенно приятными. Май, сентябрь и октябрь также подходят для посещения, но стоит учитывать, что в это время может быть прохладнее и дождливее. В зимние месяцы, несмотря на холод, можно насладиться особой атмосферой заснеженного города, но стоит быть готовым к низким температурам и коротким дням.

Экскурсия в мини-группе по Санкт-Петербургу - это идеальный способ познакомиться с городом. Комфортабельный минивэн и отсутствие спешки позволят насладиться видами и узнать много интересного. Начало экскурсии на площади Искусств, где

расположен Михайловский дворец. Вы проедете по Невскому проспекту, увидите Стрелку Васильевского острова и Петропавловскую крепость. На Петроградской стороне вас ждет крейсер «Аврора». Остановка у храма Спаса на Крови и прогулка по Дворцовой площади откроют вам захватывающие истории. Завершит экскурсию величественный Исаакиевский собор

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Описание экскурсии

Собираемся на площади Искусств, где красуется образец классики Карло Росси — Михайловский дворец, сегодня здесь расположен Русский музей.

Вы проедете по главной артерии Города на Неве, Невскому проспекту, и постоите на стрелке Васильевского острова. Следом вас ждет начало начал — Петропавловская крепость, чьи стены хранят сотни тайн.

На Петроградской стороне вы также увидите легендарный крейсер «Аврора» и то самое 6-миллиметровое орудие на его борту, выстрел которого повернул историю страны в другую сторону.

Остановка у храма Спаса на Крови откроет захватывающую историю его возникновения. А во время прогулки по величественной Дворцовой площади отдадим должное елизаветинскому барокко — перед вами Зимний дворец, ныне одно из зданий Эрмитажа.

Вы не пропустите знакомый со школы, из стихов Пушкина, памятник Медный всадник и перенесетесь в день Восстания декабристов. А напоследок перед вами, конечно, предстанет Исаакиевский собор — величайшее творение Монферрана.

Организационные детали