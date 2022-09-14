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Описание
Что вас ожидает
Собираемся на площади Искусств, где красуется образец классики Карло Росси — Михайловский дворец, сегодня здесь расположен Русский музей.
Вы проедете по главной артерии Города на Неве, Невскому проспекту, и постоите на Стрелке Васильевского острова. Следом вас ждет начало начал — Петропавловская крепость, чьи стены хранят сотни тайн.
На Петроградской стороне вы также увидите легендарный крейсер «Аврора» и то самое 6-миллиметровое орудие на его борту, выстрел которого повернул историю страны в другую сторону.
Остановка у храма Спаса на Крови откроет захватывающую историю его возникновения. А во время прогулки по величественной Дворцовой площади отдадим должное елизаветинскому барокко — перед вами Зимний дворец, ныне одно из зданий Эрмитажа.
Вы не пропустите знакомый со школы, из стихов Пушкина, памятник Медный всадник и перенесетесь в день Восстания декабристов. А напоследок перед вами, конечно, предстанет Исаакиевский собор — величайшее творение Монферрана.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter. Будет много остановок для фотографий.
Начало и окончание экскурсии на площади Искусств
Дополнительных расходов нет
Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды
Если вы путешествуете с детьми младше 7 лет, пожалуйста, проинформируйте нас об этом. Согласно ПДД (пункт 22.9) дети младше 7 лет должны ездить в легковых автомобилях и грузовиках только с использованием детских удерживающих систем.
ежедневно в 11:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на Площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела 3379 экскурсий для 5957 туристов
Уже 14 лет мы организуем эксклюзивные экскурсии по Санкт-Петербургу в мини-группах. Гости всегда признательны нам за возможность забронировать такой продукт — тур в небольшой группе, так как это идеальный вариант для тех, кто не желает или не может ехать на экскурсию в больших автобусах. Для тех, кто не хочет быть в группе из 50 человек, когда невозможно задать вопросы и получить персональное внимание. С нами вас ждут харизматичные, увлеченные гиды с легкой и в то же время глубокой подачей информации; индивидуальный сервис по цене группового и современный новый транспорт. Ждем вас в Северной столице!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
14 сен 2022
Замечательная экскурсия! Гид Александра понравилась очень! Живой, увлекательный рассказ, интересные факты, позитив и доброжелательность от начала до конца! С удовольствием пошли бы и на другие экскурсии с этим гидом! Транспорт был очень удобный, в мини-автобусе просторно, можно встать в полный рост, комфортные сидения, окна с хорошим обзором. Рекомендуем! С огромной благодарностью!
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Ольга
27 авг 2022
Огромное спасибо гиду Виктории за обзорную экскурсию 27.08.22. Очень содержательно, познавательно и душевно! Отдельное спасибо водителю Сергею! Обязательно будем рекомендовать вас своим друзьям!
Л
Людмила
21 авг 2022
Для знакомства с городом - отличный вариант. Комфортное передвижение по маршруту с учётом предпочтений группы, увлекательный рассказ гида Елены, остановки в наиболее знаковых местах. Желательно планировать экскурсию в первый день приезда: это поможет расставить приоритеты и определиться с предпочтениями что хотелось бы посмотреть в городе.
И
Илья
16 авг 2022
Отличная экскурсия, которая оставила незабываемые впечатления и хорошее настроение! Очень понравился продуманный маршрут, охватывающий самые легендарные и узнаваемые места и достопримечательности города- Невский проспект, Дворцовую площадь, Исаакиевский собор, Медный всадник, а так же крейсер Аврору, потрясающие гранитные набережные Невы! И все это сопровождалось увлекательным и познавательным рассказом гида Александра, который дал нам возможность узнать Питер, восхититься им и его богатой историей. Экскурсия в небольшой группе на микроавтобусе была очень комфортной, не было суеты и спешки и долгих ожиданий кого-нибудь из группы во время остановок, как это нередко бывает в больших группах. Понравилось и то, что было достаточное количество остановок для фото и всем хватало времени, а так же можно было лично задать вопросы гиду, который был очень дружелюбным. Большое спасибо организаторам и Александру! Все было на высшем уровне.
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Влада
16 авг 2022
Сегодняшняя экскурсия была просто восхитительна! Выше всяких ожиданий, организация, комфортабельный минивен, насыщенная программа для такого небольшого по времени путешествия. Гид - Александр - просто супер! Очень профессиональный, интереснейший, ответы на все вопросы, щедрый. Экскурсия - на одном дыхании. Очень рекомендую!
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