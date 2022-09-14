ежедневно в 11:00

Наш набор для вашей идеальной первой встречи c Петербургом — это группа до 16 человек, комфортабельный минивэн, отсутствие спешки и рассказы гида, который увлечет и взрослых, и детей. Вы увидите главные символы города и услышите так много историй и легенд, что невольно ощутите себя в потоке тех взлетов и падений, которые пережил этот утонченный господин — Санкт-Петербург.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Собираемся на площади Искусств, где красуется образец классики Карло Росси — Михайловский дворец, сегодня здесь расположен Русский музей.

Вы проедете по главной артерии Города на Неве, Невскому проспекту, и постоите на Стрелке Васильевского острова. Следом вас ждет начало начал — Петропавловская крепость, чьи стены хранят сотни тайн.

На Петроградской стороне вы также увидите легендарный крейсер «Аврора» и то самое 6-миллиметровое орудие на его борту, выстрел которого повернул историю страны в другую сторону.

Остановка у храма Спаса на Крови откроет захватывающую историю его возникновения. А во время прогулки по величественной Дворцовой площади отдадим должное елизаветинскому барокко — перед вами Зимний дворец, ныне одно из зданий Эрмитажа.

Вы не пропустите знакомый со школы, из стихов Пушкина, памятник Медный всадник и перенесетесь в день Восстания декабристов. А напоследок перед вами, конечно, предстанет Исаакиевский собор — величайшее творение Монферрана.

Организационные детали