ежедневно в 11:00

Главное о Санкт-Петербурге: обзорная экскурсия в мини-группе
Небольшая группа, комфортабельный минивэн и увлекательные рассказы гида. Откройте для себя главные символы Санкт-Петербурга и узнайте его историю
Экскурсия в мини-группе по Санкт-Петербургу - это идеальный способ познакомиться с городом. Комфортабельный минивэн и отсутствие спешки позволят насладиться видами и узнать много интересного. Начало экскурсии на площади Искусств, где читать дальшеуменьшить
расположен Михайловский дворец. Вы проедете по Невскому проспекту, увидите Стрелку Васильевского острова и Петропавловскую крепость. На Петроградской стороне вас ждет крейсер «Аврора». Остановка у храма Спаса на Крови и прогулка по Дворцовой площади откроют вам захватывающие истории. Завершит экскурсию величественный Исаакиевский собор
Лучшее время для обзорной экскурсии по Санкт-Петербургу - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город радует тёплой погодой и длинными световыми днями, что делает прогулки по его историческим местам особенно приятными. Май, сентябрь и октябрь также подходят для посещения, но стоит учитывать, что в это время может быть прохладнее и дождливее. В зимние месяцы, несмотря на холод, можно насладиться особой атмосферой заснеженного города, но стоит быть готовым к низким температурам и коротким дням.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Михайловский дворец
Невский проспект
Стрелка Васильевского острова
Петропавловская крепость
Крейсер «Аврора»
Храм Спаса на Крови
Дворцовая площадь
Медный всадник
Исаакиевский собор
Описание экскурсии
Собираемся на площади Искусств, где красуется образец классики Карло Росси — Михайловский дворец, сегодня здесь расположен Русский музей.
Вы проедете по главной артерии Города на Неве, Невскому проспекту, и постоите на стрелке Васильевского острова. Следом вас ждет начало начал — Петропавловская крепость, чьи стены хранят сотни тайн.
На Петроградской стороне вы также увидите легендарный крейсер «Аврора» и то самое 6-миллиметровое орудие на его борту, выстрел которого повернул историю страны в другую сторону.
Остановка у храма Спаса на Крови откроет захватывающую историю его возникновения. А во время прогулки по величественной Дворцовой площади отдадим должное елизаветинскому барокко — перед вами Зимний дворец, ныне одно из зданий Эрмитажа.
Вы не пропустите знакомый со школы, из стихов Пушкина, памятник Медный всадник и перенесетесь в день Восстания декабристов. А напоследок перед вами, конечно, предстанет Исаакиевский собор — величайшее творение Монферрана.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter. Будет много остановок для фотографий.
Начало и окончание экскурсии на площади Искусств
Дополнительных расходов нет
Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды
Если вы путешествуете с детьми младше 7 лет, пожалуйста, проинформируйте нас об этом. Согласно ПДД (пункт 22.9) дети младше 7 лет должны ездить в легковых автомобилях и грузовиках только с использованием детских удерживающих систем.
ежедневно в 11:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
4000 ₽
Дети до 16 лет
3200 ₽
Дети до 3 лет
Бесплатно
Пенсионеры
3200 ₽
Студенты
3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 69684 туристов
Мы занимаемся внутренним и международным туризмом с 2011 года. Всё началось с эксклюзивных экскурсий по Санкт-Петербургу и его пригородам. Постепенно мы расширили географию — теперь организуем путешествия не только по читать дальшеуменьшить
России, но и по странам СНГ и Средиземноморья.
За годы работы мы поняли главный секрет незабываемой экскурсии: профессиональный и внимательный гид, уникальные маршруты и, пожалуй, самое важное — мини-группа. Наши программы — для тех, кто не хочет затеряться в толпе из 50 человек, где невозможно задать вопрос или получить персональное внимание. Мы принципиально не работаем в таком формате.
Наш подход — это индивидуальный сервис по цене группового. С нами вас ждут харизматичные, увлечённые гиды с лёгкой, но глубокой подачей материала и современные комфортабельные автобусы. Наша цель — оставить у каждого гостя тёплое личное впечатление от путешествия.
Ждём вас на наших экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 58 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
–
2
–
1
1
Г
Гюзяль
очень интересная экскурсия, были в Эрмитаже вечером до закрытия народу мало можно все посмотреть в спокойном режиме, но мы все равно не ускорились; так как Эрмитаж пройти за один раз сложно. отличная организация экскурсии, все четко. Спасибо
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в
владимирова
экскурсовод Нина замечательная! нам все понравилось. наметили еще много мест для посещения благодаря захватывающему изложению истории экскурсоводом
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Оксана
Сняла звезду, что гид игнорировала 2 локации- Дворцовую площадь (не было стоянки для машин, о чем можно было предупредить заранее) и проехала мимо Медного всадника.
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Е
Елена
Всем доброго времени суток! Хочу выразить огромную благодарность за очень интересную и познавательную обзорную экскурсию, которую провела для нас гид Юлия. Все прошло просто отлично! Были на экскурсии с 7-летним читать дальшеуменьшить
сыном 2 января. Выбрала эту экскурсию для первого знакомства с городом для сына и не пожалела!!! Сама я ранее посещала Санкт-Петербург, но очень давно и в летнее время). А сейчас мы решили приехать зимой, чтобы насладиться, в т. ч. и новогодней атмосферой этого прекрасного города. Понятно, что за 3 часа всего не охватишь, но самые значимые места мы посмотрели, услышали их историю…. что-то увидели из окон автобуса, где-то останавливались, выходили, смотрели, слушали, фотографировались…. Все было очень комфортно, в спокойном темпе….. Юлия - прекрасный рассказчик… … 3 часа пролетели просто незаметно! Нам очень понравилось! По окончании экскурсии Юлия сделала подарок моему сыну, что было очень неожиданно и удивительно приятно, а также проводила нас до метро! Благодарим Юлию за столь трепетное и заботливое отношение к туристам!!!! Однозначно рекомендуем!!!
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Сергей
Спасибо за экскурсию. Всё было великолепно. Наша экскурсовод Айтан просто прекрасный, отзывчивый и умный человек. Спасибо вам за прекрасно проведённое время. От всей души спасибо! PS. Львы были исключительно замечательные. 😉
+1
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Елена
Эта экскурсия является замечательной возможностью познакомиться с Санкт-Петербургом, с его основными яркими достопримечательностями и не просто в виде красивых картинок, а в сюжете захватывающих исторических событий, частью которых эти места являются. Город сразу становится ближе и доступнее. Спасибо Ксении! Рекомендую!
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