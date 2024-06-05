1 чел.
По популярности
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по центру Санкт-Петербурга: история и красивые кадры
Откройте для себя великолепие Санкт-Петербурга и сохраните воспоминания в стильных фотографиях с экскурсией
Начало: У метро Адмиралтейская
«Знаменитый Эрмитаж, Дворцовая площадь, Невский проспект, набережная канала Грибоедова, Дом Зингера, Казанский собор, Спас-на Крови — это только часть того, что мы для вас приготовили»
Завтра в 13:30
9 июня в 10:30
46003 910₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Групповая
2.5 часа
Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
Отправьтесь в путешествие по Санкт-Петербургу на автобусе. Узнайте яркие факты о дворцах, храмах и мостах, сделайте памятные снимки
Начало: От Казанского собора
«Одним из первых перед вами предстанет знаменитый Казанский собор»
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
1000750₽ за человека
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия по Санкт-Петербургу: Гуляй как петербуржец
Прогуляйтесь по Невскому проспекту, откройте тайны парадных фасадов, узнайте об образе жизни петербуржцев и пополните список любимых мест в Санкт-Петербурге
Начало: На пересечении Невского проспекта и Малой Садовой ...
«Казанский собор, который откроет вам множество тайн: о масонских символах, количестве колонн и древнейшей иконе Казанской божьей матери»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 11:00, в среду в 18:30, в субботу в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
800₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Петербург: экскурсия на микроавтобусе с панорамой
Исследуйте красоту Санкт-Петербурга, наслаждаясь комфортом и великолепными видами из микроавтобуса с панорамной крышей
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
«Ощутите величие Исаакиевского, Смольного и Казанского соборов, услышите трагическую историю Спаса на Крови, полюбуетесь Михайловским дворцом и Ростральными колоннами»
Завтра в 14:00
9 июня в 00:00
13 100₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по Невскому проспекту
Познакомиться с достопримечательностями главной артерии Петербурга и их любопытными историями
Начало: У входа в метро «Площадь Восстания»
«А еще мы поговорим о создании Казанского собора и вместе развеем мифы времен Первой мировой о легендарном доме Зингера»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 2 400₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Петербургу с петербуржцем
Увидеть главные места и узнать о них без скучных лекций на обзорной прогулке в вашем ритме
«Казанский собор, украшающий Невский проспект — я расскажу, как построенный крепостным храм стал главным военным собором Империи»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 5 600₽ за всё до 40 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия-детектив «Масонский Петербург»
Раскрыть тайну масонских лож, узнать другую историю Петербурга и научиться читать секретные символы
Начало: На Невском проспекте
«Вы побываете в Храмине Масонской – Казанском соборе и в Конюшенной церкви — месте отпевания Пушкина»
9 июня в 18:00
16 июня в 13:00
от 6 670₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Город-эстет Петербург: уникальное путешествие в прошлое
Загляните в уникальный мир истории Санкт-Петербурга вместе с экскурсией, которая раскроет город с неожиданных сторон
Начало: В районе метро Площадь Восстание
«Невский проспект с его пышными фасадами, Казанским собором и домом Зингера»
Завтра в 20:00
9 июня в 15:00
90008 100₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка «Наедине с Петербургом»
Создать свою фотоисторию на неспешной прогулке по городу на Неве
«Маршрут № 1: Казанский собор, набережная канала Грибоедова, Банковский мост с грифонами, Спас на Крови»
Завтра в 14:30
10 июня в 09:00
85006 800₽ за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия Мой Петербург: Путешествие по душе города
Исследуйте Санкт-Петербург с экспертом, родившимся и выросшим в этих местах. Настоящее погружение в атмосферу города
Завтра в 07:30
9 июня в 07:00
1250011 250₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка «Тайны Петербурга»: история и кадры
Получите уникальный опыт от прогулки по Петербургу, зафиксировав его красоту в профессиональных фотографиях
Начало: Около дома Зингера
«Наша прогулка начнется у одного из самых величественных зданий на Невском проспекте — Казанского собора»
Завтра в 15:00
9 июня в 11:00
67005 695₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу: лучшие места за 3 часа
Познакомьтесь с красотой Санкт-Петербурга в комфортной обстановке. Индивидуальный тур с опытным гидом и остановками для фото
Начало: Заберем от дома, отеля, вокзала
Расписание: Ежедневно по запросу, в удобное вам время и месте
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 200₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
2 часа
Загадки канала Грибоедова
Погулять по одному из самых живописных уголков города, наслаждаясь старинными фасадами и мостами
Начало: У Казанского собора
«Мы начнем прогулку от Казанского собора — одной из главных достопримечательностей города»
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
13 июня в 12:00
17 июня в 12:00
1 470₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Променад по классическому Петербургу в мини-группе
Услышать об истории и повседневности Северной столицы от гида, влюблённого в город
Начало: У грифонов у Банковского моста
«Вы увидите важнейшие символы Петербурга: великолепный Казанский собор, перспективу Невского проспекта, знаменитую реку Мойку и Зимнюю канавку, уютный Михайловский сад, Эрмитаж и Адмиралтейство»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 450₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Символика масонского Петербурга
Понять символы петербургских фасадов и их влияние на коллективное бессознательное
Начало: В районе метро площадь Восстания
«Чтобы разобраться в этом, мы рассмотрим фасады Дома книги и Казанского собора, посетим Гостиный двор и один из дворов-колодцев, прогуляемся по Аничкову мосту и Александровскому саду, исследуем Дом журналиста и Адмиралтейство»
12 июля в 10:00
13 июля в 10:00
от 7 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Весь Санкт-Петербург за один день
Влюбиться в город до беспамятства на большой экскурсии по самым примечательным и знаковым местам
22 июня в 09:30
23 июня в 09:30
8 990₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Петербург - отдельный мир: путешествие по страницам истории
Исследуйте Санкт-Петербург в уникальной экскурсии, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
26 июня в 20:30
28 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Парадный Петербург
Познакомиться с историей достопримечательностей, из которых складывается величественный образ города
Начало: У метро «Невский проспект»
9 июня в 17:00
10 июня в 15:00
от 6 400₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Групповая
5.5 часов
Шедевры великого города + Эрмитаж
Автобусная экскурсия по историческому центру Петербурга и посещение Эрмитажа без очереди
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
18001 620₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Церкви Невского проспекта и округи
Начало: Памятник Кутузову (Казанская пл., 2)
«В непосредственной близости друг от друга находятся церкви разных христианских конфессий: Казанский собор, католическая базилика Святой Екатерины Александрийской, немецкая лютеранская церковь святых Петра и Павла»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 13:00
12 июня в 11:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
3 часа
Популярное предложение
Петербург с архитектором: увлекательный квест
Погрузитесь в мир архитектуры Санкт-Петербурга, раскрывая стили и эпохи в уникальной квест-экскурсии
Начало: в центре города в вашем месте
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
На минивэне - по Петербургу (с посещением Петропавловской крепости)
Познакомиться с архитектурными доминантами города и прикоснуться к истокам Северной столицы
«Узнаете, почему Казанский собор называют музеем российского природного камня»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
9 600₽ за всё до 7 чел.
скидка
45%
Групповая
5 часов
Петербург за 5 часов: автобусная экскурсия по знаковым местам города
Узнайте историю Санкт-Петербурга, проезжая мимо его главных достопримечательностей. Посетите Петропавловскую крепость и насладитесь видами Невы
Начало: В районе метро Невский проспект/Гостиный двор
«Казанский собор с величественной колоннадой»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1800990₽ за человека
Аудиогид
3 часа
Аудиоэкскурсия для знакомства с Петербургом - все самое главное за 2,5 часа
Начало: Дворцовая площадь
«За одну прогулку вы увидите Зимний дворец, Невский проспект, Сенатскую площадь, Спас на Крови, Стрелку Васильевского острова, Медного всадника, Гостиный двор, Исаакиевский и Казанский соборы»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
В гости к грифонам Петербурга
История, архитектура и загадки города - в волшебном приключении для семей с детьми 6-9 лет
Начало: в районе метро Невский проспект
«По пути к златокрылым грифонам рассмотрим во всех подробностях Казанский собор»
11 июня в 10:30
15 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По Питеру - нескучно! Обзорная экскурсия и подъём на крышу
Увидеть необычное рядом с популярными локациями города на Неве и полюбить его ещё больше
Начало: У Казанского собора
«Вы полюбуетесь величественным Казанским собором, узнаете историю башни Зингера и выясните, с чем жители любили сравнивать Исаакиевский собор»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 6 500₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
2 часа
Казанский собор: аудиоэкскурсия по главной святыне Петербурга
Начало: Казанская площадь, 2
«Казанский собор — один из самых узнаваемых символов Санкт-Петербурга, который находится в сердце города, на Невском проспекте»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Казанский собор снаружи и внутри
Начало: Казанская площадь, д. 2
«Казанский собор — это классика итальянского зодчества с нашим национальным характером»
Расписание: понедельник, четверг, суббота, воскресенье в 16.00
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
от 6 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа 36 секунд
Прогулка на катере по маршруту «Достоевский»
Начало: Городской причал «Летний сад», Дворцовая наб
«Далее проходим по Фонтанке, по Крюкову каналу попадаем в канал Грибоедова, где увидим основные достопримечательности — Казанский собор и Спас на Крови»
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 22:30.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вокруг Казанского собора
Прогулка по классическому маршруту с посещением одного из главных храмов Санкт-Петербурга
«Казанский собор снаружи и внутри»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3 300₽ за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
1 час
Секреты Невского проспекта: истории и судьбы жителей в лицах
Прогуляться с гидом-историком по главной улице Санкт-Петербурга и узнать всю её подноготную
Начало: На Невском проспекте
«Какие тайны скрывает Казанский собор»
Завтра в 09:00
10 июня в 14:00
32002 720₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Петербург - по-другому. С бонусом в виде фотосессии
Не простая обзорная экскурсия, а увлекательное погружение в историю Города на Неве
Начало: Недалеко от станции метро Адмиралтейская
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
4 300₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Историческая прогулка по Санкт-Петербургу: взгляд за кулисы империи
Откройте тайны Санкт-Петербурга в увлекательной прогулке с историком по ключевым местам города
Начало: у Петропавловской крепости
«В Казанском соборе мы изнутри посмотрим на мечту Павла I о Риме, которая в итоге стала памятником великой победы и могилой Кутузова»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
65005 525₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фокус на Питер
Фотопрогулка по историческому центру с личным гидом и фотографом
Начало: На Малой Морской
«Посмотрим на величественный Казанский собор и храм Спаса на Крови»
Завтра в 09:00
23 июня в 09:30
5 500₽ за всё до 7 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
2 часа
Были и небылицы «пожарного» Невского проспекта: групповая экскурсия
Погрузитесь в увлекательное путешествие по пожарной истории Санкт-Петербурга, от Адмиралтейства до Гостиного двора
Начало: В районе метро «Адмиралтейская»
«Главное Адмиралтейство — Зимний дворец — дом Мертенса — Петрикирхе — Казанский собор — Дом Зингера — собор святой Екатерины — башня Городской думы — Большой Гостиный двор»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
65004 225₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Тайны Адмиралтейского района
Спуститься в подземелье Казанского собора, найти следы Раскольникова и заглянуть в душу Петербурга
Начало: У метро Невский проспект
«Мы исследуем Казанский собор и дворец Кваренги не только внутри, но и… снизу: спустимся в их подземные галереи, увидим много интересного и обсудим, что мы не замечаем, а оно там есть»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Групповой тур «Масонский Петербург»
Раскрыть тайну масонства, узнать о знаменитых приверженцах и научиться читать масонские символы
Начало: Невский проспект
«Вы побываете в Храмине Масонской — Казанском соборе»
Завтра в 12:00
6 июля в 12:00
1 300₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Казанский собор - «симфония из камня»
Посмотреть на один из самых известных храмов страны и расшифровать его символы
Начало: В районе м. Невский проспект
«Кроме того, я объясню вам, почему Казанский собор был назван именно так, и почему он похож на католический храм, хотя возводился для православных»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от 2 600₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Невский наизнанку: квест-прогулка для детей и родителей
Найти тайные послания на главной улице Петербурга и изучить ее через интересные детали и истории
«Раскроем тайны убранства дома Зингер, отыщем сфинксов и двор-атриум с фонтаном у Казанского собора»
18 июня в 15:00
19 июня в 09:00
8 500₽ за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Ваша фотоистория из Санкт-Петербурга
Прогуляться среди доходных домов, тайных дворов, старинных улочек и получить на память яркие снимки
Начало: По договорённости
«Михайловский сад и замок, Спас на Крови, Малая Конюшенная улица, Казанский собор»
10 июня в 10:00
11 июня в 14:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Популярное предложение
Фотопрогулка по историческому центру Петербурга
Известные места, неизвестные истории и вы - в декорациях атмосферного города
Начало: У Исаакиевского собора
«Затем заглянем в дом Зингера и Казанский собор»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
1 час
Семейная фотопрогулка по Петербургу
Пройти по историческому центру, узнать о нем необычные факты и получить на память душевные снимки
Начало: Около Казанского собора
«Вы погуляете по центру Петербурга и увидите Казанский собор, Марсово поле, Итальянский мостик и знаменитый дом Зингера»
16 июня в 10:30
20 июня в 12:30
5 200₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
1 час
Чаепитие на крыше с видом на Казанский собор в Санкт-Петербурге
Поднимитесь на крышу для уникального чаепития с великолепным видом на символы Санкт-Петербурга и узнайте их истории
Начало: В районе метро Садовая/Спасская/Сенная площадь
«С крыши будет обзор на Казанский собор, Адмиралтейство, Зимний дворец, Петропавловскую крепость и множество не таких известных, но не менее привлекательных по архитектуре построек»
9 июня в 12:00
12 июня в 12:00
2 070₽ за человека
Квест
2.5 часа
Экскурсия-квест по историческому центру Петербурга
Исследовать изнанку Невского проспекта и разгадать мистические тайны города
Начало: У Казанского собора
«Нашей отправной точкой станет Казанский собор: мы осмотрим фасад памятника и отыщем масонские знаки, а после прогуляемся вдоль канала Грибоедова к другому храму — Спасу на Крови»
9 июня в 17:00
10 июня в 17:00
от 10 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Собор как камертон эпохи
Понять, как история Петербурга отразилась в храмовой архитектуре
Начало: В районе метро Гостиный двор
«Набережная канала Грибоедова приведет нас к Казанскому собору»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от 4 500₽ за всё до 10 чел.
В Казанский собор можно направиться вместе с детьми. Для них здесь работает художественная студия. Посетить ее могут ребята 6-15 лет. Взрослые могут сходить в крупную библиотеку рядом с храмом. В ее наличии имеется более 5 тысяч книг и более 3 тысяч изданий периодической печати. Также библиотека располагает полезными аудио- и видеоматериалами. Приятен отдых и в сквере рядом с Казанским собором. Особенно красив он в весеннее время, когда расцветают тюльпаны и сирень. Если захватите на экскурсию немного хлеба или семечек, покормите местных голубей. Они настолько привыкли к людям, что даже без опаски едят с рук
В самом начале 18 столетия на месте Казанского собора была возведена часовня. Спустя некоторое время ее переделали в деревянную церковь. Внутри хранилась почитаемая религиозным миром икона Казанской Божией Матери. В тридцатых годах того же века императрица Анна Иоанновна приказала соорудить на месте церкви новый храм из камня. Спустя несколько десятилетий каменный храм потерял презентабельность. Решение об обновлении его внешнего вида принял уже правитель Павел I. В конце 18 столетия он провел конкурс на проектную работу Казанского собора. Ему хотелось, чтобы постройка походила на собор Святого Петра в итальянской столице. В результате лучшей был названа проектная работа прошлого крепостного крестьянина по имени Андрей Воронихин. В скором времени император скончался, так и не увидев великолепный храм. Строительством занимался его сын Александр I. Казанский собор строился на протяжении 10 лет, начиная с 1801 и заканчивая 1811 годом. Еще до начала строительства его планировали использовать для сбережения почитаемой иконы Казанской Божией Матери
Посещать Казанский собор лучше всего с опытным экскурсоводом. Подобрать и забронировать необычную экскурсию можно через наш сайт. Найти подходящий вариант помогут описания и фотографии от гидов, отзывы бывших здесь ранее путешественников. В списке представлены пешеходные и автобусные, индивидуальные и групповые экскурсии на любой вкус. Возникшие вопросы задавайте экскурсоводам перед бронированием места
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера5 июня 2024Было очень круто! Экскурсовод Елена и водитель Олег огромное спасибо!!! Автобус очень удобный. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо организаторам!!!
- ААнна5 июня 2024Были на экскурсии у экскурсовода Ксении. Интересно, познавательно, увидели основное в центре. Большое спасибо! Для ознакомления с городом и составления дальнейшего плана экскурсий/посещений локаций рекомендую
- ЕЕлена5 июня 2024Экскурсия понравилась, получили удовольствие.
- ССветлана5 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Прошлись по основным местам и интересным улочкам. Покушали вкусные пышки и загадали желание у атлантов. Гид Кристина просто замечательная. Поговорили, посмеялись и очень ждём фотки. Буду рекомендовать друзьям и знакомым
- ААнна4 июня 2024Были сегодня на экскурсии, все очень понравилось! Хоть на впервые в городе, но узнала кое-что новое и интересное! Большое спасибо!
- ЮЮлия4 июня 2024Фотограф Алексей. Накануне позвонил, уточнил детали, согласовали маршрут, формат съемки. Был выбраны интересные места для прогулки и фото получились отличными. Приятный собеседник) Порадовала скорость сдачи материала - 4 дня) хотя и было заявлено 1 неделя. Вообщем, не пожалела ни капельки. Рекомендую от души!
- ССветлана4 июня 2024Очень милая Екатерина, которая рассказала и показала все достопримечательности.
- ААнна3 июня 2024Были на экскурсии с гидом Владимир. Он очень много нового и интересного рассказал о Питере. Время пролетело незаметно, очень приятно быть на экскурсии с человеком, который прекрасно разбирается в истории и с воодушевлением готов делиться своими знаниями!
- ААнастасия3 июня 2024Спасибо за прекрасную, интересную и познавательную экскурсию!!! Очень понравилось!!!
- ИИрина3 июня 2024Экскурсия по Петербургу с Петербуржцевм для меня оказалась открытием. Петербург открылся совсем с другой стороны. Петербург исторический, Петербург культурный, Петербург
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Казанский собор»
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Казанский собор – удивительная архитектурная достопримечательность Санкт-Петербурга. Чтобы ближе с ней познакомиться и узнать много интересного, стоит купить экскурсию. Сделать это недорого можно через наш сайт. У нас представлены самые разные варианты: индивидуальные и групповые, пешеходные или на автобусе. Выберите нужную дату и стоимость, почитайте описания от гидов. Обращайте внимание на отзывы – это поможет верно определиться с экскурсией