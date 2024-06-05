🚶 Пешая 15% скидка Фотопрогулка 1 час 221 отзыв Фотопрогулка по центру Санкт-Петербурга: история и красивые кадры Откройте для себя великолепие Санкт-Петербурга и сохраните воспоминания в стильных фотографиях с экскурсией Начало: У метро Адмиралтейская «Знаменитый Эрмитаж, Дворцовая площадь, Невский проспект, набережная канала Грибоедова, Дом Зингера, Казанский собор, Спас-на Крови — это только часть того, что мы для вас приготовили» 4600 3 910 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 25% скидка Групповая 2.5 часа 273 отзыва Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия Отправьтесь в путешествие по Санкт-Петербургу на автобусе. Узнайте яркие факты о дворцах, храмах и мостах, сделайте памятные снимки Начало: От Казанского собора «Одним из первых перед вами предстанет знаменитый Казанский собор» 1000 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 700 отзывов Групповая экскурсия по Санкт-Петербургу: Гуляй как петербуржец Прогуляйтесь по Невскому проспекту, откройте тайны парадных фасадов, узнайте об образе жизни петербуржцев и пополните список любимых мест в Санкт-Петербурге Начало: На пересечении Невского проспекта и Малой Садовой ... «Казанский собор, который откроет вам множество тайн: о масонских символах, количестве колонн и древнейшей иконе Казанской божьей матери» Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 11:00, в среду в 18:30, в субботу в 11:00 и 15:00 800 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 🚌 На автобусе Индивидуальная 3 часа 468 отзывов Петербург: экскурсия на микроавтобусе с панорамой Исследуйте красоту Санкт-Петербурга, наслаждаясь комфортом и великолепными видами из микроавтобуса с панорамной крышей Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц... «Ощутите величие Исаакиевского, Смольного и Казанского соборов, услышите трагическую историю Спаса на Крови, полюбуетесь Михайловским дворцом и Ростральными колоннами» 13 100 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 145 отзывов Прогулка по Невскому проспекту Познакомиться с достопримечательностями главной артерии Петербурга и их любопытными историями Начало: У входа в метро «Площадь Восстания» «А еще мы поговорим о создании Казанского собора и вместе развеем мифы времен Первой мировой о легендарном доме Зингера» от 2 400 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 582 отзыва По Петербургу с петербуржцем Увидеть главные места и узнать о них без скучных лекций на обзорной прогулке в вашем ритме «Казанский собор, украшающий Невский проспект — я расскажу, как построенный крепостным храм стал главным военным собором Империи» от 5 600 ₽ за всё до 40 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 276 отзывов Экскурсия-детектив «Масонский Петербург» Раскрыть тайну масонских лож, узнать другую историю Петербурга и научиться читать секретные символы Начало: На Невском проспекте «Вы побываете в Храмине Масонской – Казанском соборе и в Конюшенной церкви — месте отпевания Пушкина» от 6 670 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Индивидуальная 3 часа 87 отзывов Популярное предложение Город-эстет Петербург: уникальное путешествие в прошлое Загляните в уникальный мир истории Санкт-Петербурга вместе с экскурсией, которая раскроет город с неожиданных сторон Начало: В районе метро Площадь Восстание «Невский проспект с его пышными фасадами, Казанским собором и домом Зингера» 9000 8 100 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Фотопрогулка 1 час 76 отзывов Фотопрогулка «Наедине с Петербургом» Создать свою фотоисторию на неспешной прогулке по городу на Неве «Маршрут № 1: Казанский собор, набережная канала Грибоедова, Банковский мост с грифонами, Спас на Крови» 8500 6 800 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 458 отзывов Индивидуальная экскурсия Мой Петербург: Путешествие по душе города Исследуйте Санкт-Петербург с экспертом, родившимся и выросшим в этих местах. Настоящее погружение в атмосферу города 12500 11 250 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 49 отзывов Фотопрогулка «Тайны Петербурга»: история и кадры Получите уникальный опыт от прогулки по Петербургу, зафиксировав его красоту в профессиональных фотографиях Начало: Около дома Зингера «Наша прогулка начнется у одного из самых величественных зданий на Невском проспекте — Казанского собора» 6700 5 695 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 349 отзывов Индивидуальная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу: лучшие места за 3 часа Познакомьтесь с красотой Санкт-Петербурга в комфортной обстановке. Индивидуальный тур с опытным гидом и остановками для фото Начало: Заберем от дома, отеля, вокзала Расписание: Ежедневно по запросу, в удобное вам время и месте 8 200 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 19 отзывов Загадки канала Грибоедова Погулять по одному из самых живописных уголков города, наслаждаясь старинными фасадами и мостами Начало: У Казанского собора «Мы начнем прогулку от Казанского собора — одной из главных достопримечательностей города» Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00 1 470 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 40 отзывов Променад по классическому Петербургу в мини-группе Услышать об истории и повседневности Северной столицы от гида, влюблённого в город Начало: У грифонов у Банковского моста «Вы увидите важнейшие символы Петербурга: великолепный Казанский собор, перспективу Невского проспекта, знаменитую реку Мойку и Зимнюю канавку, уютный Михайловский сад, Эрмитаж и Адмиралтейство» Расписание: ежедневно в 10:00 1 450 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 51 отзыв Символика масонского Петербурга Понять символы петербургских фасадов и их влияние на коллективное бессознательное Начало: В районе метро площадь Восстания «Чтобы разобраться в этом, мы рассмотрим фасады Дома книги и Казанского собора, посетим Гостиный двор и один из дворов-колодцев, прогуляемся по Аничкову мосту и Александровскому саду, исследуем Дом журналиста и Адмиралтейство» от 7 500 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 165 отзывов Весь Санкт-Петербург за один день Влюбиться в город до беспамятства на большой экскурсии по самым примечательным и знаковым местам 8 990 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3.5 часа 160 отзывов Петербург - отдельный мир: путешествие по страницам истории Исследуйте Санкт-Петербург в уникальной экскурсии, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры 12 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 75 отзывов Парадный Петербург Познакомиться с историей достопримечательностей, из которых складывается величественный образ города Начало: У метро «Невский проспект» от 6 400 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 5.5 часов 287 отзывов Шедевры великого города + Эрмитаж Автобусная экскурсия по историческому центру Петербурга и посещение Эрмитажа без очереди Начало: Возле станции место «Площадь Восстания» 1800 1 620 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 22 отзыва Церкви Невского проспекта и округи Начало: Памятник Кутузову (Казанская пл., 2) «В непосредственной близости друг от друга находятся церкви разных христианских конфессий: Казанский собор, католическая базилика Святой Екатерины Александрийской, немецкая лютеранская церковь святых Петра и Павла» Расписание: Ежедневно 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Квест 3 часа 17 отзывов Популярное предложение Петербург с архитектором: увлекательный квест Погрузитесь в мир архитектуры Санкт-Петербурга, раскрывая стили и эпохи в уникальной квест-экскурсии Начало: в центре города в вашем месте 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 4 часа 11 отзывов На минивэне - по Петербургу (с посещением Петропавловской крепости) Познакомиться с архитектурными доминантами города и прикоснуться к истокам Северной столицы «Узнаете, почему Казанский собор называют музеем российского природного камня» 9 600 ₽ за всё до 7 чел.

🚌 На автобусе 45% скидка Групповая 5 часов 187 отзывов Петербург за 5 часов: автобусная экскурсия по знаковым местам города Узнайте историю Санкт-Петербурга, проезжая мимо его главных достопримечательностей. Посетите Петропавловскую крепость и насладитесь видами Невы Начало: В районе метро Невский проспект/Гостиный двор «Казанский собор с величественной колоннадой» 1800 990 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 3 часа 4 отзыва Аудиоэкскурсия для знакомства с Петербургом - все самое главное за 2,5 часа Начало: Дворцовая площадь «За одну прогулку вы увидите Зимний дворец, Невский проспект, Сенатскую площадь, Спас на Крови, Стрелку Васильевского острова, Медного всадника, Гостиный двор, Исаакиевский и Казанский соборы» Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время 890 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 9 отзывов В гости к грифонам Петербурга История, архитектура и загадки города - в волшебном приключении для семей с детьми 6-9 лет Начало: в районе метро Невский проспект «По пути к златокрылым грифонам рассмотрим во всех подробностях Казанский собор» 4 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 11 отзывов По Питеру - нескучно! Обзорная экскурсия и подъём на крышу Увидеть необычное рядом с популярными локациями города на Неве и полюбить его ещё больше Начало: У Казанского собора «Вы полюбуетесь величественным Казанским собором, узнаете историю башни Зингера и выясните, с чем жители любили сравнивать Исаакиевский собор» от 6 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 1 отзыв Казанский собор: аудиоэкскурсия по главной святыне Петербурга Начало: Казанская площадь, 2 «Казанский собор — один из самых узнаваемых символов Санкт-Петербурга, который находится в сердце города, на Невском проспекте» 790 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 110 отзывов Казанский собор снаружи и внутри Начало: Казанская площадь, д. 2 «Казанский собор — это классика итальянского зодчества с нашим национальным характером» Расписание: понедельник, четверг, суббота, воскресенье в 16.00 от 6 000 ₽ за человека

🚤 На катере Индивидуальная 1.5 часа 36 секунд 1 отзыв Прогулка на катере по маршруту «Достоевский» Начало: Городской причал «Летний сад», Дворцовая наб «Далее проходим по Фонтанке, по Крюкову каналу попадаем в канал Грибоедова, где увидим основные достопримечательности — Казанский собор и Спас на Крови» Расписание: Ежедневно с 09:00 до 22:30. 18 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 12 отзывов Вокруг Казанского собора Прогулка по классическому маршруту с посещением одного из главных храмов Санкт-Петербурга «Казанский собор снаружи и внутри» 3 300 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 1 час 7 отзывов Секреты Невского проспекта: истории и судьбы жителей в лицах Прогуляться с гидом-историком по главной улице Санкт-Петербурга и узнать всю её подноготную Начало: На Невском проспекте «Какие тайны скрывает Казанский собор» 3200 2 720 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 3 часа 8 отзывов Петербург - по-другому. С бонусом в виде фотосессии Не простая обзорная экскурсия, а увлекательное погружение в историю Города на Неве Начало: Недалеко от станции метро Адмиралтейская 4 300 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 2.5 часа 10 отзывов Историческая прогулка по Санкт-Петербургу: взгляд за кулисы империи Откройте тайны Санкт-Петербурга в увлекательной прогулке с историком по ключевым местам города Начало: у Петропавловской крепости «В Казанском соборе мы изнутри посмотрим на мечту Павла I о Риме, которая в итоге стала памятником великой победы и могилой Кутузова» 6500 5 525 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 4 отзыва Фокус на Питер Фотопрогулка по историческому центру с личным гидом и фотографом Начало: На Малой Морской «Посмотрим на величественный Казанский собор и храм Спаса на Крови» 5 500 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 35% скидка Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Были и небылицы «пожарного» Невского проспекта: групповая экскурсия Погрузитесь в увлекательное путешествие по пожарной истории Санкт-Петербурга, от Адмиралтейства до Гостиного двора Начало: В районе метро «Адмиралтейская» «Главное Адмиралтейство — Зимний дворец — дом Мертенса — Петрикирхе — Казанский собор — Дом Зингера — собор святой Екатерины — башня Городской думы — Большой Гостиный двор» 6500 4 225 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 7 отзывов Популярное предложение Тайны Адмиралтейского района Спуститься в подземелье Казанского собора, найти следы Раскольникова и заглянуть в душу Петербурга Начало: У метро Невский проспект «Мы исследуем Казанский собор и дворец Кваренги не только внутри, но и… снизу: спустимся в их подземные галереи, увидим много интересного и обсудим, что мы не замечаем, а оно там есть» 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 48 отзывов Групповой тур «Масонский Петербург» Раскрыть тайну масонства, узнать о знаменитых приверженцах и научиться читать масонские символы Начало: Невский проспект «Вы побываете в Храмине Масонской — Казанском соборе» 1 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 45 отзывов Казанский собор - «симфония из камня» Посмотреть на один из самых известных храмов страны и расшифровать его символы Начало: В районе м. Невский проспект «Кроме того, я объясню вам, почему Казанский собор был назван именно так, и почему он похож на католический храм, хотя возводился для православных» от 2 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 1 отзыв Невский наизнанку: квест-прогулка для детей и родителей Найти тайные послания на главной улице Петербурга и изучить ее через интересные детали и истории «Раскроем тайны убранства дома Зингер, отыщем сфинксов и двор-атриум с фонтаном у Казанского собора» 8 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 4 отзыва Ваша фотоистория из Санкт-Петербурга Прогуляться среди доходных домов, тайных дворов, старинных улочек и получить на память яркие снимки Начало: По договорённости «Михайловский сад и замок, Спас на Крови, Малая Конюшенная улица, Казанский собор» 8 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 4 отзыва Популярное предложение Фотопрогулка по историческому центру Петербурга Известные места, неизвестные истории и вы - в декорациях атмосферного города Начало: У Исаакиевского собора «Затем заглянем в дом Зингера и Казанский собор» 8 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 7 отзывов Семейная фотопрогулка по Петербургу Пройти по историческому центру, узнать о нем необычные факты и получить на память душевные снимки Начало: Около Казанского собора «Вы погуляете по центру Петербурга и увидите Казанский собор, Марсово поле, Итальянский мостик и знаменитый дом Зингера» 5 200 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1 час 10 отзывов Чаепитие на крыше с видом на Казанский собор в Санкт-Петербурге Поднимитесь на крышу для уникального чаепития с великолепным видом на символы Санкт-Петербурга и узнайте их истории Начало: В районе метро Садовая/Спасская/Сенная площадь «С крыши будет обзор на Казанский собор, Адмиралтейство, Зимний дворец, Петропавловскую крепость и множество не таких известных, но не менее привлекательных по архитектуре построек» 2 070 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 2.5 часа 11 отзывов Экскурсия-квест по историческому центру Петербурга Исследовать изнанку Невского проспекта и разгадать мистические тайны города Начало: У Казанского собора «Нашей отправной точкой станет Казанский собор: мы осмотрим фасад памятника и отыщем масонские знаки, а после прогуляемся вдоль канала Грибоедова к другому храму — Спасу на Крови» от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.