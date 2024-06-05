Экскурсии в Казанский собор Санкт-Петербурга

Найдено 66 экскурсий в категории «Казанский собор» в Санкт-Петербурге, цены от 750 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Парадный Петербург: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
221 отзыв
Фотопрогулка по центру Санкт-Петербурга: история и красивые кадры
Откройте для себя великолепие Санкт-Петербурга и сохраните воспоминания в стильных фотографиях с экскурсией
Начало: У метро Адмиралтейская
«Знаменитый Эрмитаж, Дворцовая площадь, Невский проспект, набережная канала Грибоедова, Дом Зингера, Казанский собор, Спас-на Крови — это только часть того, что мы для вас приготовили»
Завтра в 13:30
9 июня в 10:30
46003 910 за всё до 4 чел.
Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
25%
Групповая
2.5 часа
273 отзыва
Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
Отправьтесь в путешествие по Санкт-Петербургу на автобусе. Узнайте яркие факты о дворцах, храмах и мостах, сделайте памятные снимки
Начало: От Казанского собора
«Одним из первых перед вами предстанет знаменитый Казанский собор»
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
1000750 за человека
Гуляй как петербуржец
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
700 отзывов
Групповая экскурсия по Санкт-Петербургу: Гуляй как петербуржец
Прогуляйтесь по Невскому проспекту, откройте тайны парадных фасадов, узнайте об образе жизни петербуржцев и пополните список любимых мест в Санкт-Петербурге
Начало: На пересечении Невского проспекта и Малой Садовой ...
«Казанский собор, который откроет вам множество тайн: о масонских символах, количестве колонн и древнейшей иконе Казанской божьей матери»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 11:00, в среду в 18:30, в субботу в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
800 за человека
Петербург на микроавтобусе с панорамной крышей
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
468 отзывов
Петербург: экскурсия на микроавтобусе с панорамой
Исследуйте красоту Санкт-Петербурга, наслаждаясь комфортом и великолепными видами из микроавтобуса с панорамной крышей
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
«Ощутите величие Исаакиевского, Смольного и Казанского соборов, услышите трагическую историю Спаса на Крови, полюбуетесь Михайловским дворцом и Ростральными колоннами»
Завтра в 14:00
9 июня в 00:00
13 100 за всё до 7 чел.
Прогулка по Невскому проспекту
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
145 отзывов
Прогулка по Невскому проспекту
Познакомиться с достопримечательностями главной артерии Петербурга и их любопытными историями
Начало: У входа в метро «Площадь Восстания»
«А еще мы поговорим о создании Казанского собора и вместе развеем мифы времен Первой мировой о легендарном доме Зингера»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 2 400 за всё до 8 чел.
По Петербургу с петербуржцем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
582 отзыва
По Петербургу с петербуржцем
Увидеть главные места и узнать о них без скучных лекций на обзорной прогулке в вашем ритме
«Казанский собор, украшающий Невский проспект — я расскажу, как построенный крепостным храм стал главным военным собором Империи»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 5 600 за всё до 40 чел.
Экскурсия-детектив «Масонский Петербург»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
276 отзывов
Экскурсия-детектив «Масонский Петербург»
Раскрыть тайну масонских лож, узнать другую историю Петербурга и научиться читать секретные символы
Начало: На Невском проспекте
«Вы побываете в Храмине Масонской – Казанском соборе и в Конюшенной церкви — месте отпевания Пушкина»
9 июня в 18:00
16 июня в 13:00
от 6 670 за всё до 6 чел.
Город-эстет Петербург: обзорная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
87 отзывов
Популярное предложение
Город-эстет Петербург: уникальное путешествие в прошлое
Загляните в уникальный мир истории Санкт-Петербурга вместе с экскурсией, которая раскроет город с неожиданных сторон
Начало: В районе метро Площадь Восстание
«Невский проспект с его пышными фасадами, Казанским собором и домом Зингера»
Завтра в 20:00
9 июня в 15:00
90008 100 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка «Наедине с Петербургом»
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
76 отзывов
Фотопрогулка «Наедине с Петербургом»
Создать свою фотоисторию на неспешной прогулке по городу на Неве
«Маршрут № 1: Казанский собор, набережная канала Грибоедова, Банковский мост с грифонами, Спас на Крови»
Завтра в 14:30
10 июня в 09:00
85006 800 за всё до 2 чел.
Мой Петербург
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
458 отзывов
Индивидуальная экскурсия Мой Петербург: Путешествие по душе города
Исследуйте Санкт-Петербург с экспертом, родившимся и выросшим в этих местах. Настоящее погружение в атмосферу города
Завтра в 07:30
9 июня в 07:00
1250011 250 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка «Главные и тайные места Петербурга»
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1.5 часа
49 отзывов
Фотопрогулка «Тайны Петербурга»: история и кадры
Получите уникальный опыт от прогулки по Петербургу, зафиксировав его красоту в профессиональных фотографиях
Начало: Около дома Зингера
«Наша прогулка начнется у одного из самых величественных зданий на Невском проспекте — Казанского собора»
Завтра в 15:00
9 июня в 11:00
67005 695 за всё до 2 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на минивэне
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
349 отзывов
Индивидуальная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу: лучшие места за 3 часа
Познакомьтесь с красотой Санкт-Петербурга в комфортной обстановке. Индивидуальный тур с опытным гидом и остановками для фото
Начало: Заберем от дома, отеля, вокзала
Расписание: Ежедневно по запросу, в удобное вам время и месте
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 200 за всё до 7 чел.
Загадки канала Грибоедова
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
19 отзывов
Загадки канала Грибоедова
Погулять по одному из самых живописных уголков города, наслаждаясь старинными фасадами и мостами
Начало: У Казанского собора
«Мы начнем прогулку от Казанского собора — одной из главных достопримечательностей города»
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
13 июня в 12:00
17 июня в 12:00
1 470 за человека
Променад по классическому Петербургу в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
40 отзывов
Променад по классическому Петербургу в мини-группе
Услышать об истории и повседневности Северной столицы от гида, влюблённого в город
Начало: У грифонов у Банковского моста
«Вы увидите важнейшие символы Петербурга: великолепный Казанский собор, перспективу Невского проспекта, знаменитую реку Мойку и Зимнюю канавку, уютный Михайловский сад, Эрмитаж и Адмиралтейство»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 450 за человека
Символика масонского Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
51 отзыв
Символика масонского Петербурга
Понять символы петербургских фасадов и их влияние на коллективное бессознательное
Начало: В районе метро площадь Восстания
«Чтобы разобраться в этом, мы рассмотрим фасады Дома книги и Казанского собора, посетим Гостиный двор и один из дворов-колодцев, прогуляемся по Аничкову мосту и Александровскому саду, исследуем Дом журналиста и Адмиралтейство»
12 июля в 10:00
13 июля в 10:00
от 7 500 за всё до 7 чел.
Весь Санкт-Петербург за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
165 отзывов
Весь Санкт-Петербург за один день
Влюбиться в город до беспамятства на большой экскурсии по самым примечательным и знаковым местам
22 июня в 09:30
23 июня в 09:30
8 990 за всё до 6 чел.
Петербург - отдельный мир
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
160 отзывов
Петербург - отдельный мир: путешествие по страницам истории
Исследуйте Санкт-Петербург в уникальной экскурсии, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
26 июня в 20:30
28 июня в 08:00
12 000 за всё до 5 чел.
Парадный Петербург
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
75 отзывов
Парадный Петербург
Познакомиться с историей достопримечательностей, из которых складывается величественный образ города
Начало: У метро «Невский проспект»
9 июня в 17:00
10 июня в 15:00
от 6 400 за всё до 6 чел.
Шедевры великого города + Эрмитаж
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
5.5 часов
287 отзывов
Шедевры великого города + Эрмитаж
Автобусная экскурсия по историческому центру Петербурга и посещение Эрмитажа без очереди
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
18001 620 за человека
Церкви Невского проспекта и округи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Церкви Невского проспекта и округи
Начало: Памятник Кутузову (Казанская пл., 2)
«В непосредственной близости друг от друга находятся церкви разных христианских конфессий: Казанский собор, католическая базилика Святой Екатерины Александрийской, немецкая лютеранская церковь святых Петра и Павла»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 13:00
12 июня в 11:00
3 500 за всё до 5 чел.
Петербург с архитектором: экскурсия, обучение, квест
🚗 На машине
Квест
3 часа
17 отзывов
Популярное предложение
Петербург с архитектором: увлекательный квест
Погрузитесь в мир архитектуры Санкт-Петербурга, раскрывая стили и эпохи в уникальной квест-экскурсии
Начало: в центре города в вашем месте
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
8 000 за всё до 4 чел.
На минивэне - по Петербургу (с посещением Петропавловской крепости)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
На минивэне - по Петербургу (с посещением Петропавловской крепости)
Познакомиться с архитектурными доминантами города и прикоснуться к истокам Северной столицы
«Узнаете, почему Казанский собор называют музеем российского природного камня»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
9 600 за всё до 7 чел.
Большая автобусная экскурсия по Петербургу
🚌 На автобусе
скидка
45%
Групповая
5 часов
187 отзывов
Петербург за 5 часов: автобусная экскурсия по знаковым местам города
Узнайте историю Санкт-Петербурга, проезжая мимо его главных достопримечательностей. Посетите Петропавловскую крепость и насладитесь видами Невы
Начало: В районе метро Невский проспект/Гостиный двор
«Казанский собор с величественной колоннадой»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1800990 за человека
Аудиоэкскурсия для знакомства с Петербургом - все самое главное за 2,5 часа
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
4 отзыва
Аудиоэкскурсия для знакомства с Петербургом - все самое главное за 2,5 часа
Начало: Дворцовая площадь
«За одну прогулку вы увидите Зимний дворец, Невский проспект, Сенатскую площадь, Спас на Крови, Стрелку Васильевского острова, Медного всадника, Гостиный двор, Исаакиевский и Казанский соборы»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890 за человека
В гости к грифонам Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
9 отзывов
В гости к грифонам Петербурга
История, архитектура и загадки города - в волшебном приключении для семей с детьми 6-9 лет
Начало: в районе метро Невский проспект
«По пути к златокрылым грифонам рассмотрим во всех подробностях Казанский собор»
11 июня в 10:30
15 июня в 10:00
4 500 за всё до 6 чел.
По Питеру - нескучно! Обзорная экскурсия и подъём на крышу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
11 отзывов
По Питеру - нескучно! Обзорная экскурсия и подъём на крышу
Увидеть необычное рядом с популярными локациями города на Неве и полюбить его ещё больше
Начало: У Казанского собора
«Вы полюбуетесь величественным Казанским собором, узнаете историю башни Зингера и выясните, с чем жители любили сравнивать Исаакиевский собор»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 6 500 за всё до 10 чел.
Казанский собор: аудиоэкскурсия по главной святыне Петербурга
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
1 отзыв
Казанский собор: аудиоэкскурсия по главной святыне Петербурга
Начало: Казанская площадь, 2
«Казанский собор — один из самых узнаваемых символов Санкт-Петербурга, который находится в сердце города, на Невском проспекте»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790 за человека
Казанский собор снаружи и внутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
110 отзывов
Казанский собор снаружи и внутри
Начало: Казанская площадь, д. 2
«Казанский собор — это классика итальянского зодчества с нашим национальным характером»
Расписание: понедельник, четверг, суббота, воскресенье в 16.00
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
от 6 000 за человека
Прогулка на катере по маршруту «Достоевский»
🚤 На катере
Индивидуальная
1.5 часа 36 секунд
1 отзыв
Прогулка на катере по маршруту «Достоевский»
Начало: Городской причал «Летний сад», Дворцовая наб
«Далее проходим по Фонтанке, по Крюкову каналу попадаем в канал Грибоедова, где увидим основные достопримечательности — Казанский собор и Спас на Крови»
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 22:30.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 000 за всё до 8 чел.
Вокруг Казанского собора
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Вокруг Казанского собора
Прогулка по классическому маршруту с посещением одного из главных храмов Санкт-Петербурга
«Казанский собор снаружи и внутри»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3 300 за всё до 5 чел.
Секреты Невского проспекта: истории и судьбы жителей в лицах
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
1 час
7 отзывов
Секреты Невского проспекта: истории и судьбы жителей в лицах
Прогуляться с гидом-историком по главной улице Санкт-Петербурга и узнать всю её подноготную
Начало: На Невском проспекте
«Какие тайны скрывает Казанский собор»
Завтра в 09:00
10 июня в 14:00
32002 720 за всё до 4 чел.
Петербург - по-другому. С бонусом в виде фотосессии
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
8 отзывов
Петербург - по-другому. С бонусом в виде фотосессии
Не простая обзорная экскурсия, а увлекательное погружение в историю Города на Неве
Начало: Недалеко от станции метро Адмиралтейская
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
4 300 за всё до 10 чел.
За фасадом имперской столицы: прогулка с историком
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Историческая прогулка по Санкт-Петербургу: взгляд за кулисы империи
Откройте тайны Санкт-Петербурга в увлекательной прогулке с историком по ключевым местам города
Начало: у Петропавловской крепости
«В Казанском соборе мы изнутри посмотрим на мечту Павла I о Риме, которая в итоге стала памятником великой победы и могилой Кутузова»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
65005 525 за всё до 4 чел.
Фокус на Питер
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
4 отзыва
Фокус на Питер
Фотопрогулка по историческому центру с личным гидом и фотографом
Начало: На Малой Морской
«Посмотрим на величественный Казанский собор и храм Спаса на Крови»
Завтра в 09:00
23 июня в 09:30
5 500 за всё до 7 чел.
Были и небылицы «пожарного» Невского проспекта
🚶 Пешая
скидка
35%
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Были и небылицы «пожарного» Невского проспекта: групповая экскурсия
Погрузитесь в увлекательное путешествие по пожарной истории Санкт-Петербурга, от Адмиралтейства до Гостиного двора
Начало: В районе метро «Адмиралтейская»
«Главное Адмиралтейство — Зимний дворец — дом Мертенса — Петрикирхе — Казанский собор — Дом Зингера — собор святой Екатерины — башня Городской думы — Большой Гостиный двор»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
65004 225 за всё до 5 чел.
Тайны Адмиралтейского района
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Популярное предложение
Тайны Адмиралтейского района
Спуститься в подземелье Казанского собора, найти следы Раскольникова и заглянуть в душу Петербурга
Начало: У метро Невский проспект
«Мы исследуем Казанский собор и дворец Кваренги не только внутри, но и… снизу: спустимся в их подземные галереи, увидим много интересного и обсудим, что мы не замечаем, а оно там есть»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
5 000 за всё до 5 чел.
Групповой тур «Масонский Петербург»
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
48 отзывов
Групповой тур «Масонский Петербург»
Раскрыть тайну масонства, узнать о знаменитых приверженцах и научиться читать масонские символы
Начало: Невский проспект
«Вы побываете в Храмине Масонской — Казанском соборе»
Завтра в 12:00
6 июля в 12:00
1 300 за человека
Казанский собор - «симфония из камня»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
45 отзывов
Казанский собор - «симфония из камня»
Посмотреть на один из самых известных храмов страны и расшифровать его символы
Начало: В районе м. Невский проспект
«Кроме того, я объясню вам, почему Казанский собор был назван именно так, и почему он похож на католический храм, хотя возводился для православных»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от 2 600 за всё до 10 чел.
Невский наизнанку: квест-прогулка для детей и родителей
🚶 Пешая
Квест
2 часа
1 отзыв
Невский наизнанку: квест-прогулка для детей и родителей
Найти тайные послания на главной улице Петербурга и изучить ее через интересные детали и истории
«Раскроем тайны убранства дома Зингер, отыщем сфинксов и двор-атриум с фонтаном у Казанского собора»
18 июня в 15:00
19 июня в 09:00
8 500 за всё до 8 чел.
Ваша фотоистория из Санкт-Петербурга
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
4 отзыва
Ваша фотоистория из Санкт-Петербурга
Прогуляться среди доходных домов, тайных дворов, старинных улочек и получить на память яркие снимки
Начало: По договорённости
«Михайловский сад и замок, Спас на Крови, Малая Конюшенная улица, Казанский собор»
10 июня в 10:00
11 июня в 14:00
8 000 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по историческому центру Петербурга
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
4 отзыва
Популярное предложение
Фотопрогулка по историческому центру Петербурга
Известные места, неизвестные истории и вы - в декорациях атмосферного города
Начало: У Исаакиевского собора
«Затем заглянем в дом Зингера и Казанский собор»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
8 000 за всё до 3 чел.
Семейная фотопрогулка по Петербургу
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
7 отзывов
Семейная фотопрогулка по Петербургу
Пройти по историческому центру, узнать о нем необычные факты и получить на память душевные снимки
Начало: Около Казанского собора
«Вы погуляете по центру Петербурга и увидите Казанский собор, Марсово поле, Итальянский мостик и знаменитый дом Зингера»
16 июня в 10:30
20 июня в 12:30
5 200 за всё до 5 чел.
Петербургский топ: чаепитие на крыше с видом на Казанский собор
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
10 отзывов
Чаепитие на крыше с видом на Казанский собор в Санкт-Петербурге
Поднимитесь на крышу для уникального чаепития с великолепным видом на символы Санкт-Петербурга и узнайте их истории
Начало: В районе метро Садовая/Спасская/Сенная площадь
«С крыши будет обзор на Казанский собор, Адмиралтейство, Зимний дворец, Петропавловскую крепость и множество не таких известных, но не менее привлекательных по архитектуре построек»
9 июня в 12:00
12 июня в 12:00
2 070 за человека
Экскурсия-квест по историческому центру Петербурга
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
11 отзывов
Экскурсия-квест по историческому центру Петербурга
Исследовать изнанку Невского проспекта и разгадать мистические тайны города
Начало: У Казанского собора
«Нашей отправной точкой станет Казанский собор: мы осмотрим фасад памятника и отыщем масонские знаки, а после прогуляемся вдоль канала Грибоедова к другому храму — Спасу на Крови»
9 июня в 17:00
10 июня в 17:00
от 10 000 за всё до 10 чел.
Собор как камертон эпохи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Собор как камертон эпохи
Понять, как история Петербурга отразилась в храмовой архитектуре
Начало: В районе метро Гостиный двор
«Набережная канала Грибоедова приведет нас к Казанскому собору»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от 4 500 за всё до 10 чел.

Советы к посещению

В Казанский собор можно направиться вместе с детьми. Для них здесь работает художественная студия. Посетить ее могут ребята 6-15 лет. Взрослые могут сходить в крупную библиотеку рядом с храмом. В ее наличии имеется более 5 тысяч книг и более 3 тысяч изданий периодической печати. Также библиотека располагает полезными аудио- и видеоматериалами. Приятен отдых и в сквере рядом с Казанским собором. Особенно красив он в весеннее время, когда расцветают тюльпаны и сирень. Если захватите на экскурсию немного хлеба или семечек, покормите местных голубей. Они настолько привыкли к людям, что даже без опаски едят с рук

Немного истории

В самом начале 18 столетия на месте Казанского собора была возведена часовня. Спустя некоторое время ее переделали в деревянную церковь. Внутри хранилась почитаемая религиозным миром икона Казанской Божией Матери. В тридцатых годах того же века императрица Анна Иоанновна приказала соорудить на месте церкви новый храм из камня. Спустя несколько десятилетий каменный храм потерял презентабельность. Решение об обновлении его внешнего вида принял уже правитель Павел I. В конце 18 столетия он провел конкурс на проектную работу Казанского собора. Ему хотелось, чтобы постройка походила на собор Святого Петра в итальянской столице. В результате лучшей был названа проектная работа прошлого крепостного крестьянина по имени Андрей Воронихин. В скором времени император скончался, так и не увидев великолепный храм. Строительством занимался его сын Александр I. Казанский собор строился на протяжении 10 лет, начиная с 1801 и заканчивая 1811 годом. Еще до начала строительства его планировали использовать для сбережения почитаемой иконы Казанской Божией Матери

Местные экскурсоводы

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Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    5 июня 2024
    Большая автобусная экскурсия по Петербургу
    Было очень круто! Экскурсовод Елена и водитель Олег огромное спасибо!!! Автобус очень удобный. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо организаторам!!!
  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
    Были на экскурсии у экскурсовода Ксении. Интересно, познавательно, увидели основное в центре. Большое спасибо! Для ознакомления с городом и составления дальнейшего плана экскурсий/посещений локаций рекомендую
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Обзорная по Петербургу + Петропавловская крепость: автобусная экскурсия
    Экскурсия понравилась, получили удовольствие.
  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Парадный Петербург: прогулка с фотографом
    Экскурсия очень понравилась. Прошлись по основным местам и интересным улочкам. Покушали вкусные пышки и загадали желание у атлантов. Гид Кристина просто замечательная. Поговорили, посмеялись и очень ждём фотки. Буду рекомендовать друзьям и знакомым
  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Гуляй как петербуржец
    Были сегодня на экскурсии, все очень понравилось! Хоть на впервые в городе, но узнала кое-что новое и интересное! Большое спасибо!
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Парадный Петербург: прогулка с фотографом
    Фотограф Алексей. Накануне позвонил, уточнил детали, согласовали маршрут, формат съемки. Был выбраны интересные места для прогулки и фото получились отличными. Приятный собеседник) Порадовала скорость сдачи материала - 4 дня) хотя и было заявлено 1 неделя. Вообщем, не пожалела ни капельки. Рекомендую от души!
    Фотограф Алексей
  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Гуляй как петербуржец
    Очень милая Екатерина, которая рассказала и показала все достопримечательности.
  • А
    Анна
    3 июня 2024
    Петербург - по-другому. С бонусом в виде фотосессии
    Были на экскурсии с гидом Владимир. Он очень много нового и интересного рассказал о Питере. Время пролетело незаметно, очень приятно быть на экскурсии с человеком, который прекрасно разбирается в истории и с воодушевлением готов делиться своими знаниями!
  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    По Петербургу с петербуржцем
    Спасибо за прекрасную, интересную и познавательную экскурсию!!! Очень понравилось!!!
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    По Петербургу с петербуржцем
    Экскурсия по Петербургу с Петербуржцевм для меня оказалась открытием. Петербург открылся совсем с другой стороны. Петербург исторический, Петербург культурный, Петербург
    читать дальше

    - близкий мне город, хотя в нем я всего лишь второй раз. Гам попался великолепный экскурсовод Евгений, которого я однозначно рекомендую всем. Мастерски втянул нас в обсуждение)), заинтересовал 14-летнего сына, связал все то, что мы когда-то знали о Санкт-Петербурге и нашей истории с новыми для нас исторически фактами. Учёл наши просьбы. Показал Петербургэ изнутри. И самое главное - ещё больше очаровл этим городом, хотя думала, что ещё раз это сделать сложно. Блокада Ленинграда тоже незримо присутствовала всего рассказе. Видел, что человек влюблён в мой город. Спасибо Евгению огромное +!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Казанский собор»

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