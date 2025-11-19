Описание экскурсииМы откроем для вас потаенные уголки Северной столицы, где за фасадами величественных зданий скрывается настоящая жизнь города. Дворы-колодцы, роскошь парадных, атмосфера коммуналки – почувствуйте душу города. Откройте для себя самые интересные секретные уголки города в одной программе! Эта экскурсия – это возможность разглядеть город в деталях, понять его характер и почувствовать его неповторимую атмосферу. В ходе экскурсии мы посетим жилую коммунальную квартиру.
Ежедневно в 11:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Колокольная 2
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
