Центр Петербурга буквально усыпан фасадами великолепных зданий, на которые можно бесконечно любоваться. Но гораздо интереснее то, что скрывается глубже. Наш гид проведёт вас внутрь неприметных двориков и недоступных обычным посетителям парадных, где вы узнаете не только об истории 📖 зданий, но и о быте людей, которые жили в них 100 лет назад.
Что вас ожидает:
Обстоятельный рассказ об архитектурных особенностях и обстановке, царившей в старинных зданиях.
Во время пешей экскурсии 🧭 по Владимирскому округу наш гид расскажет, почему застраивался этот район, как и кем возводились дома, кто в них жил и как они менялись в течение двух столетий.
«Человеческое лицо» исторических зданий
Вы услышите странные, забавные и жуткие истории из жизни знаменитых и обычных жильцов и хозяев доходных домов. Вы не только насладитесь великолепием дореволюционной архитектуры, но и узнаете обитателей и владельцев зданий как собственных соседей.
Разные стороны петербургских дворцов и парадных
Вашему взору предстанут не только великолепные интерьеры и красивейшие 🤩 дворики Владимирского района, но и страшные подворотни, от вида которых у вас побегут мурашки. Но не волнуйтесь — они обязательно ведут в живописные внутренние пространства зданий.
Что входит
Услуги гида
Самые интересные парадные Владимирского округа
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ст. м. Владимирская
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.