  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам

4.7
2037 отзывов
Алексей П.
Алексей П. – Гид из Санкт-Петербурга
Питер полон красоты, она находится не только на площадях и главных улицах города: шедевры архитектуры попросту скрывается от глаз обычных прохожих.

Творцы зачастую специально прятали искусство от глаз непосвященных.

Я проведу вас в самые красивые 🤩 дворы и парадные Петербурга.

Вы сами посмотрите на те самые дворы-колодцы и парадные доходных домов.

Интерьеры прекрасно подойдут для фотографий в соцсети, а вы узнаете уникальные факты о жизни доходных домов на протяжении веков.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 790 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам

Что вы увидите

  • Известные доходные дома
  • Уникальные дворы–колодцы и закрытые парадные
  • Визит в доходный дом купцов Елисеевых
Центр Петербурга буквально усыпан фасадами великолепных зданий, на которые можно бесконечно любоваться. Но гораздо интереснее то, что скрывается глубже. Наш гид проведёт вас внутрь неприметных двориков и недоступных обычным посетителям парадных, где вы узнаете не только об истории 📖 зданий, но и о быте людей, которые жили в них 100 лет назад.

Что вас ожидает:

  • Обстоятельный рассказ об архитектурных особенностях и обстановке, царившей в старинных зданиях.
  • Во время пешей экскурсии 🧭 по Владимирскому округу наш гид расскажет, почему застраивался этот район, как и кем возводились дома, кто в них жил и как они менялись в течение двух столетий.
  • «Человеческое лицо» исторических зданий
  • Вы услышите странные, забавные и жуткие истории из жизни знаменитых и обычных жильцов и хозяев доходных домов. Вы не только насладитесь великолепием дореволюционной архитектуры, но и узнаете обитателей и владельцев зданий как собственных соседей.
  • Разные стороны петербургских дворцов и парадных
  • Вашему взору предстанут не только великолепные интерьеры и красивейшие 🤩 дворики Владимирского района, но и страшные подворотни, от вида которых у вас побегут мурашки. Но не волнуйтесь — они обязательно ведут в живописные внутренние пространства зданий.
Что входит
  • Услуги гида
  • Самые интересные парадные Владимирского округа
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ст. м. Владимирская
Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алексей П.
Алексей П.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

2037 отзывов оставили туристы

Алексей П. проводит ещё 5 экскурсий

Весь центр Петербурга с крыши
1 150
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1503 отзыва
Секретные места Васильевского Острова
740
2 часа
Секретные места Васильевского Острова
321 отзыв
Лабиринты Петроградки: дворы-колодцы и доходные дома
740
1.5 часа
Лабиринты Петроградки: дворы-колодцы и доходные дома
157 отзывов
Вокруг Чернышевской: квартира в доме Ю. Б. Бака, истории доходных домов
850
2 часа
Вокруг Чернышевской: квартира в доме Ю. Б. Бака, истории доходных домов
31 отзыв
Очень Петербургская экскурсия. Парадные + крыша.
1 500
3 часа
Очень Петербургская экскурсия. Парадные + крыша.
8 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
600
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
1198 отзывов
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
700
2 часа
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
1169 отзывов
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
750
1.5 часа
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
752 отзыва
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
1 890
10 часов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
733 отзыва
Билет на метеор в Петергоф туда и обратно
1 600
0.75 час
Билет на метеор в Петергоф туда и обратно
602 отзыва
Джаз под разводными мостами (Астра)
1 300
2.75 часа
Джаз под разводными мостами (Астра)
584 отзыва