Алексей П. – Гид из Санкт-Петербурга

Питер полон красоты, она находится не только на площадях и главных улицах города: шедевры архитектуры попросту скрывается от глаз обычных прохожих.



Творцы зачастую специально прятали искусство от глаз непосвященных.



Я проведу вас в самые красивые 🤩 дворы и парадные Петербурга.



Вы сами посмотрите на те самые дворы-колодцы и парадные доходных домов.



Интерьеры прекрасно подойдут для фотографий в соцсети, а вы узнаете уникальные факты о жизни доходных домов на протяжении веков.