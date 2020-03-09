414 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Ускользающий мир петербургских дворов и парадных (групповая экскурсия)

Ощутить дух прошлого во дворах-колодцах и парадных города

Алексей
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Алексей – экскурсионное агентство
Вы совершите путешествие по местам малодоступным и ещё хранящим обаяние атмосферы прошлого — заглянете за парадные фасады петербургских старинных жилых домов.

Узнаете историю зданий, которых миновала участь советского «капремонта», и увидите город с совершенно другой стороны.
790 ₽
672 за человека
скидка15%
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча у метро «Владимирская»
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У этой экскурсии414 отзывов
4.71
Ускользающий мир петербургских дворов и парадных (групповая экскурсия)
Ускользающий мир петербургских дворов и парадных (групповая экскурсия)

Что вас ожидает

История и особая атмосфера дворов и парадных Петербурга
Вы посетите 5-6 парадных конца XIX – начала XX веков. В «доме-прянике» полюбуетесь керамикой, шатровыми кровлями и изящными витражами. Впечатлитесь бесконечностью двора-колодца в районе Пяти углов и увидите дом, в которым жил писатель Сергей Довлатов. Рассмотрите изысканную лепнину и литые ограждения в парадных доходных домов купцов Елисеевых. А чтобы интерьеры не остались лишь декорациями, я расскажу об истории доходных домов и судьбах их жителей.

Кому подойдет прогулка

Ценителям необычных маршрутов, которые любят познавать город через архитектурные детали и общение с местными жителями.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Экскурсия начнется у метро «Владимирская», а закончится в 4 минутах ходьбы от той же станции
  • В зависимости от погоды, темпа группы и других факторов, длительность экскурсии может незначительно меняться

Обратите внимание

  • После посещения этой экскурсии можно записаться на альтернативный маршрут по дворам и парадным лестницам «Петроградской стороны» и «Золотого треугольника» (у метро «Чернышевская»). Для этого необходимо внести предоплату за данную экскурсию с указанием выбора другого маршрута.
  • Экскурсию можно провести в индивидуальном формате
Ускользающий мир петербургских дворов и парадных (групповая экскурсия)
Ускользающий мир петербургских дворов и парадных (групповая экскурсия)
Ускользающий мир петербургских дворов и парадных (групповая экскурсия)
Ускользающий мир петербургских дворов и парадных (групповая экскурсия)
Ускользающий мир петербургских дворов и парадных (групповая экскурсия)

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду и пятницу в 11:00 и 14:30, в четверг, субботу и воскресенье в 11:00, 14:30 и 17:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура у метро «Владимирская».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алексей
Алексей
Мне 23 года, Петербуржец в 4-ом поколении. Я представляю агентство — экскурсию для вас проведет один из наших гидов. Все мы относимся к любимому городу с большим трепетом и обожаем делиться секретами старинных зданий, скрытых от посторонних глаз, с людьми, которые не равнодушны к историческому центру Санкт-Петербурга.
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414 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Это была действительно очень интересная прогулка по парадным и дворам! Мы с женой в восторге. Спасибо гиду Юлии за отличное знание материала, чёткую и громкую речь, и продуманность деталей, связанных с движением большой экскурсионной группы.
4 марта 2020
В анонсе экскурсии заявлены 6-7 парадных, по факту прошли 3, при этом длительность экскурсии всего на 10 минут меньше заявленной. Это означает, что изначально и не предполагалось заходить в 6-7 парадных! В анонсе также заявлены доходные дома Елисеевых. По факту их не было. На вопрос одной экскурсантки об этом был дан ответ, что теперь попасть туда сложно, надо за день подавать список участников. Приведите в анонсе ПРАВДУ! О гиде. У нас был Даниил. Я половину слов не расслышала. Советую Трипстеру приобрести такие устройства, которые дают возможность слышать гида на расстоянии до 20 метров (в Испании еще в 2013 году они были!) Экскурсию не рекомендую!
4 марта 2020
Если вы хотите погулять по улочкам Санкт-Петербурга и посмотреть парадные, а также послушать интересные факты про город и его архитектуру - вам сюда. Понравилась подготовка и отношение гида к его работе, было интересно. Единственное, когда останавливались на улице было иногда плохо слышно из-за шума, но это не испортило общего впечатления об экскурсии.
2 марта 2020
Экскурсия очень понравилась! Всё четко, как обещали. Впечатлений осталось много. На следующий день вернулся в эти места и прошел по маршруту еще раз. Буду пользоваться услугами этих гидов.
2 марта 2020
Дмитрий очень душевно рассказал про историю парадных и дворов СПб. Видно, что еще не хватает жизненного опыта в общении с жителями подъезда, которые лезут, хотя сами ничего про свой подъезд не знают, но все было интеллигентно и вежливо. Очень хорошо названа экскурсия, действительно, эта красота ускользает от нас.
28 февраля 2020
Экскурсовод Даниил. Экскурсия получилась индивидуальной, так как кроме меня никто не пришёл. Информация интересная, язык безупречен. Так выглядит хрестоматийный питерец-студент в глазах гостя города. Добавил собой питерского колорита. Благодарен.
10 февраля 2020
Экскурсия понравилась, узнала много нового. Алексей -очень приятный и позитивный гид. Маршрут подойдет тем, кто интересуется историей и архитектурой. Жаль, только не удалось попасть в двор Толстовского дома. Я там была раньше без экскурсии, но хотелось бы услышать подробный рассказ об истории этого дома его знаменитых жильцах.
3 февраля 2020
Экскурсия прошла на одном дыхании, Алексей интересный рассказчик. Узнали много интересных факторов, спасибо за экскурсию!
3 февраля 2020
Алексей -прекрасный гид, излагает материал доступно, очень интересно. Алексей прекрасно владеет материалом, отвечает на все вопросы туристов. Маршрут экскурсии продуман до мелочей. Спасибо большое Алексею. Экскурсию рекомендую, не пожалеете
3 февраля 2020
Прекрасный, эрудированный гид.
Ещё 404 отзыва

Алексей проводит ещё 6 экскурсий

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