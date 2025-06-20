Вы посмотрите на Петербург с высоты птичьего полёта, встретите знаменитые дворы-колодцы, проходные дворы и парадные доходных домов девятнадцатого и двадцатого века.
Полюбуетесь панорамными видами со смотровой площадки, восхититесь старинными барельефами, мозаиками, каминными печами и литыми решётками ограждений!
Полюбуетесь панорамными видами со смотровой площадки, восхититесь старинными барельефами, мозаиками, каминными печами и литыми решётками ограждений!
Описание экскурсии
Проникнитесь духом Петербурга! Для начала мы пройдём по самым атмосферным дворам и парадным:
- Вы посетите 4-5 парадных конца 19 — начала 20 веков, столько же проходных и дворов колодцев.
- Рассмотрите изысканную лепнину и великолепные горельефы в парадной особняка Каншина.
- Впечатлитесь бесконечностью двора-колодца в районе Пяти углов и увидите дом - Утюг.
- В доме-прянике полюбуетесь керамикой, шатровыми кровлями и изящными витражами.
- По достоинству оцените работу старинных мастеров различных времен и направлений.
Чем отличается парадная от подъезда, что такое черная лестница, и для кого она строилась?
- Проникнитесь духом Петербурга конца 19 — начала 20 веков и откроете для себя город с неизвестной стороны! Во второй части экскурсии мы поднимемся на легальную, безопасную крышу со смотровой площадкой. С которой Вы сможете увидеть все основные достопримечательности города: Владимирский, Казанский и Исаакиевский соборы, Петропавловскую крепость, Площадь Восстания. Интересные рассказы: Наша прогулка будет сопровождаться увлекательным рассказом из которого Вы узнаете много интересных и необычных фактов:.
- Почему в центральном районе Петербурга нет высоких зданий, и как архитектор Дома Зингера нарушил указ императрицы? Отличные фотографии: На нашей прогулке Вы сможете сделать крутые фотографии сами или попросить экскурсовода. Мы поможем найти лучший ракурс и подскажем самые живописные места, и красивые фотографии надолго сохранят память о нашей прогулке! Важная информация:.
Почему в центральном районе Петербурга нет высоких зданий, и как архитектор Дома Зингера нарушил указ императрицы? Отличные фотографии: На нашей прогулке Вы сможете сделать крутые фотографии сами или попросить экскурсовода. Мы поможем найти лучший ракурс и подскажем самые живописные места, и красивые фотографии надолго сохранят память о нашей прогулке! Важная информация:.
• Почему в центральном районе Петербурга нет высоких зданий, и как архитектор Дома Зингера нарушил указ императрицы? Отличные фотографии: На нашей прогулке Вы сможете сделать крутые фотографии сами или попросить экскурсовода. Мы поможем найти лучший ракурс и подскажем самые живописные места, и красивые фотографии надолго сохранят память о нашей прогулке! Важная информация:
- Стоимость посещения смотровой площадки и других достопримечательностей уже включена в цену экскурсии, дополнительных расходов не потребуется.
- Экскурсию можно провести в индивидуальном формате: стоимость для 1 человека составит 5000 руб., для 2-3 человек по 3000 руб. /чел., для 4 и более человек по 2500 руб. /чел.
- Также можно заказать подарочный сертификат — на индивидуальную экскурсию либо групповую.
- На место встречи желательно прийти за пять минут до начала экскурсии. Важно не опаздывать более чем на пять минут.
- Рекомендуем выбирать удобные одежду и обувь.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды.
- Экскурсию могут посетить дети старше 6 лет в сопровождении взрослых.
- К экскурсии не допускаются лица в состоянии алкогольного опьянения.
- Экскурсии проводятся в пасмурную погоду и небольшой дождь.
Каждый день в 17:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Петербург с высоты птичьего полёта
- Дворы-колодцы
- Парадные доходных домов девятнадцатого и двадцатого века
- Со смотровой площадки посмотрите на:
- Владимирский собор
- Казанский собор
- Исаакиевский собор
- Петропавловскую крепость
- Площадь Восстания
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи: ул. Рубинштейна Д. 1
Завершение: Лиговский проспект Д. 74
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 17:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 34 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
20 июн 2025
Д
Дина
18 июн 2025
Хочу выразить огромную благодарность организаторам. Отправляла на экскурсию трех подростков 14-15 лет (люди, которых сложно заинтересовать). Все вернулись в полном восторге. Гид Максим не только интересно и просто доносил информацию,
Т
Татьяна
18 июн 2025
Экскурсия понравилась: динамично, интересно, парадные можно рассматривать бесконечно.
Рамзан - прекрасный расказчик, видно что ему самому интересен этот материал. Он изучает и раскапывает необычные детали, которые оживляют экскурстю. Желаю ему удачи и много клиентов!
Рамзан - прекрасный расказчик, видно что ему самому интересен этот материал. Он изучает и раскапывает необычные детали, которые оживляют экскурстю. Желаю ему удачи и много клиентов!
И
Игорь
15 июн 2025
Понравилось всё, но очень большая группа и очень узенькие улочки.
К
Карина
15 июн 2025
Экскурсия в целом понравилась, посмотрели несколько парадных, пару двориков и поднялись на крышу (подъем включен в стоимость). Но. В одной из парадных было неприятный момент - куча экскрементов, запах естественно
А
Анна
9 июн 2025
А
Андрей
8 июн 2025
Отличная экскурсия, замечательный рассказчик! Всё очень понравилось, рекомендую!
А
Адам
7 июн 2025
Интересная и аутентичная экскурсия. Решили с женой вместо обычной прогулки послушать историю о домах и подъездах и остались не разочарованы. Экскурсовод Рамзан потрясающе интеллигентный и увлеченный молодой человек с большим будущем. Редкая удача вышла с этой экскурсией. Закончилась в обители неформалов. Мое традиционно-консервативное сердечко было в смятении, будьте готовы к неожиданным впечатлениям под конец этого приключения.
И
Ирина
6 июн 2025
Ожидания мои не оправдались! Реклама у ребят на высшем уровне, да и экскурсовод Максим очень интересный рассказчик. Ну вот пожалуй и всё. Локации все притянуты за уши. На картинках они интересней. Максиму большое спасибо, вытянул из последних сил!
Б
Богдан
2 июн 2025
А
Анна
28 мая 2025
Прекрасная атмосферная экскурсия!
Большое спасибо гиду Рустаму.
Большое спасибо гиду Рустаму.
Н
Наталья
27 мая 2025
Ю
Юлия
21 мая 2025
Очень интересно, увлекательно. С крыши великолепный вид!
Е
Елена
20 мая 2025
Спасибо большое экскурсоводу Рамзану, всё очень круто и познавательно! Зашли в парадные, погуляли по дворам, посмотрели старые фотографии, информации было много, это было очень интересно! В конце крыша, на которой мы остались после экскурсии отдыхать и любоваться городом, внизу можно купить напитки и посидеть на крыше на оборудованных скамейках или в креслах-мешках.
М
Мария
14 мая 2025
Очень познавательно, мы побывали в 5 парадных, прошли через дворы колодцы, поднялись на Литейном на оборудованное пространство «крышу», оттуда наш экскурсовод Максим рассказал историю создания соборов и главных зданий Питера.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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