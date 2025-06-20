Проникнитесь духом Петербурга! Для начала мы пройдём по самым атмосферным дворам и парадным:

Вы посетите 4-5 парадных конца 19 — начала 20 веков, столько же проходных и дворов колодцев.

Рассмотрите изысканную лепнину и великолепные горельефы в парадной особняка Каншина.

Впечатлитесь бесконечностью двора-колодца в районе Пяти углов и увидите дом - Утюг.

В доме-прянике полюбуетесь керамикой, шатровыми кровлями и изящными витражами.

По достоинству оцените работу старинных мастеров различных времен и направлений.

Чем отличается парадная от подъезда, что такое черная лестница, и для кого она строилась?

Проникнитесь духом Петербурга конца 19 — начала 20 веков и откроете для себя город с неизвестной стороны! Во второй части экскурсии мы поднимемся на легальную, безопасную крышу со смотровой площадкой. С которой Вы сможете увидеть все основные достопримечательности города: Владимирский, Казанский и Исаакиевский соборы, Петропавловскую крепость, Площадь Восстания. Интересные рассказы: Наша прогулка будет сопровождаться увлекательным рассказом из которого Вы узнаете много интересных и необычных фактов:.

Почему в центральном районе Петербурга нет высоких зданий, и как архитектор Дома Зингера нарушил указ императрицы? Отличные фотографии: На нашей прогулке Вы сможете сделать крутые фотографии сами или попросить экскурсовода. Мы поможем найти лучший ракурс и подскажем самые живописные места, и красивые фотографии надолго сохранят память о нашей прогулке! Важная информация:.

Почему в центральном районе Петербурга нет высоких зданий, и как архитектор Дома Зингера нарушил указ императрицы? Отличные фотографии: На нашей прогулке Вы сможете сделать крутые фотографии сами или попросить экскурсовода. Мы поможем найти лучший ракурс и подскажем самые живописные места, и красивые фотографии надолго сохранят память о нашей прогулке! Важная информация:.

• Почему в центральном районе Петербурга нет высоких зданий, и как архитектор Дома Зингера нарушил указ императрицы? Отличные фотографии: На нашей прогулке Вы сможете сделать крутые фотографии сами или попросить экскурсовода. Мы поможем найти лучший ракурс и подскажем самые живописные места, и красивые фотографии надолго сохранят память о нашей прогулке! Важная информация: