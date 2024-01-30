День Влюбленных в Северной столице

Групповой тур в Санкт-Петербурге
5
3 отзыва
Встречайте День Влюбленных в самом романтическом городе России – Петербурге! Вы проникнетесь атмосферой искусства и роскоши, отправившись в увлекательное путешествие по дворцам и усадьбам, посетите великолепный Шуваловский дворец, где вас ждет встреча с шедеврами ювелирного искусства, а также Большой Петергофский дворец с его величественными интерьерами и историческим великолепием. Дополнительное приключение в Океанариуме станет ярким завершением вашего романтического уик-энда.
День Влюбленных в Северной столице
День Влюбленных в Северной столице
День Влюбленных в Северной столице
Ближайшие даты:
14
фев

Что вас ожидает:

Сокровища Фаберже
Сокровища Фаберже
Узнаете историю успеха придворного ювелира и увидите его уникальные произведения
Сказочный Петергоф
Сказочный Петергоф
Полюбуетесь красивыми парками, фонтанами, дворцом и узнаете много интересного об истории и культуре
Красивые фотографии
Красивые фотографии
Проникнетесь романтикой Петербурга и сделаете прекрасные праздничные фото на фоне одного из прекраснейших городов мира

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» и музей Фаберже

Прибытие в Санкт-Петербург.

Самостоятельный заезд в гостиницу или заказ индивидуального трансфера за доп. плату.

  • 10:10 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер в отель, бесплатно.
  • 11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер в отель, бесплатно.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут».
  • 12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отеля «Кравт Невский СПА».
  • 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер только на программу, бесплатно.
  • 13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Новотель», «Эмеральд», «Санкт-Петербург».
  • 13:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отеля «Катарина Арт».

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

15:30 Экскурсия в Шуваловский дворец – великолепный музей ювелирного искусства Фаберже. За скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются бережно отреставрированные интерьеры и настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

В завершение экскурсии вас ждёт небольшой гастрономический сюрприз – фирменный десерт «Яйцо Фаберже», который готовят только здесь.

18:30 Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» и музей ФабержеЭкскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» и музей ФабержеЭкскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» и музей ФабержеЭкскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» и музей ФабержеЭкскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» и музей ФабержеЭкскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» и музей Фаберже
2 день

Петергоф

Завтрак.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отеля «Катарина Арт».
  • 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Новотель», «Эмеральд», «Санкт-Петербург».
  • 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе – гости из отеля «Кравт Невский СПА».
  • 11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут».

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.

13:00 Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу – величественному и изысканному. Его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.

17:00 Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу или на вокзал.

Дополнительно: посещение Океанариума, где в 19:00 проходит шоу с акулами. Вас ждёт современный музей живой морской природы, где можно совершить настоящее кругосветное путешествие, побывать в гостях у акул и тюленей, окунуться в сказочный мир кораллового и познакомиться с его экзотическими обитателями.

ПетергофПетергофПетергоф

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.

Скидки на тур:

  • студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 250 руб.;
  • пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 250 руб.

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от варианта размещения и даты заезда:

Катарина Арт Отель 4*.
Завтрак "шведский стол". В 4 минутах пешком от Площади Искусств (встреча с гидом на Площади) выход через Итальянскую улицу.

Даты заездовСмартСтандартныйКомфорт
Двухместный*ОдноместныйДвухместный*ОдноместныйДвухместный*Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Одноместный
14.02
8200
9500830097508500865010100

Москва 4*.
Завтрак "шведский стол". Ранее заселение и поздний выезд платные.

Даты заездовСтандартныйКомфорт
Двухместный*
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
ОдноместныйДвухместный*Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Одноместный
14.02
8350
840097008700нет10450

Октябрьская 4*.
Завтрак "шведский стол".

Даты заездовСтандартный МТК (18м)Комфорт МКПолулюкс
Двухместный*ОдноместныйДвухместный*Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Трёхместный
(2 осн. +доп. кр. реб. 3-12)		ОдноместныйДвухместный*Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Трёхместный
(2 осн. +доп. кр. реб. 3-12)		Одноместный
14.02
8450
975086008400830010050
9000
8700860010850

Азимут 4*.
Завтрак “шведский стол”.

Даты заездовСмарт стандарт
Двухместный*Одноместный
14.02
8450
9500

Бест Вестерн 4*.
Завтрак "накрытие". В 4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.

Даты заездовКомфорт
Двухместный*
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный
(2 осн. +д.к. реб. 3-12)
Одноместный
14.02
8600
845083509950

Санкт-Петербург 4*.
Завтрак "шведский стол".

Даты заездовСтандартный ФортСтандартный с видом на НевуДелюкс с видом на Неву
Двухместный*ОдноместныйДвухместный*ОдноместныйДвухместный*Трёхместный
14.02
8450
1025090509850101009500

Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*.
Завтрак "шведский стол". В 7 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.

Даты заездовСтандартныйПремиумПолулюкс
Двухместный*ОдноместныйДвухместный*ОдноместныйДвухместный*Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Одноместный
14.02
9550
113501030012850108001040013850

Гранд Отель Эмеральд 5* (Санкт-Петербург).
Завтрак "шведский стол". В 10 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.

Даты заездовСтандартныйУлучшенный
Двухместный*Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		ОдноместныйДвухместный*Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Одноместный
14.02
10600
1065012950118501150015450

*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Варианты проживания

Катарина Арт Отель 4

1 ночь

Арт-отель идеально расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от Государственного Русского музея, в 14 минутах ходьбы от Летнего сада и в 1,5 км от музея Анны Ахматовой.

В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться услугами консьержа. Также гостям предлагаются гладильные услуги и бизнес-услуги, включая факс и ксерокопирование.

В каждом номере установлен рабочий стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Все номера оснащены сейфом.

По утрам сервируется завтрак «шведский стол».

Рядом отелем гости могут посетить такие достопримечательности, как Дворцовая площадь, Государственный Эрмитаж и храм Спаса на Крови.

Расстояние до аэропорта Пулково составляет 23 км.

Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4

Москва 4

1 ночь

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».

К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4

Октябрьская 4

1 ночь

Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания».

К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi. Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. На территории отеля работает салон красоты и сувенирный магазин. Для деловых путешественников оборудованы конференц-залы и помещения для проведения совещаний. Стойка регистрации гостиницы "Октябрьская" работает круглосуточно и без выходных. На 1-м этаже гостиницы находится стойка консьержа, который поможет гостям заказать трансфер и билеты на экскурсии.

В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.

Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00. Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.

Менее чем в 5 минутах ходьбы от отеля расположен Московский вокзал.

Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4

Азимут 4

1 ночь

Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга.

К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi. На территории установлены банкоматы.

Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.

Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4

Бест Вестерн 4

1 ночь

В распоряжении отеля находится 107 просторных и уютных номеров. Все они очень стильно и по-современному оформлены. В каждом из них Вы найдете необходимую мебель, телевизор и собственную ванную комнату. В каждом уголке гостиницы доступно бесплатное подключение к сети Wi-Fi. Каждые 24 часа работает стойка регистрации.

В местном ресторане Вы сможете поесть ароматные блюда русской и европейской кухни. Здесь же есть кондитерская и пекарня. В баре можно заказать любой напиток на свой вкус.

В шаговой доступности есть множество музеев и других интересных мест. Поблизости расположена станция метро. Расстояние до аэропорта составляет 15,8 км.

Бест Вестерн 4Бест Вестерн 4Бест Вестерн 4Бест Вестерн 4Бест Вестерн 4

Новотель 4

1 ночь

Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская».

К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков. Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.

Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.

Прогула от отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» до многочисленных магазинов занимает совсем немного времени. Общественный транспорт позволит с легкостью добраться до Эрмитажа, Русского музея, Мариинского театра и других достопримечательностей Санкт-Петербурга.

После насыщенного дня гости могут расслабиться в турецкой паровой бане отеля Novotel или заказать сеанс массажа.

Новотель 4Новотель 4Новотель 4Новотель 4Новотель 4Новотель 4Новотель 4Новотель 4

Гранд Отель Эмеральд 5

1 ночь

Гранд-отель «Эмеральд» расположен недалеко от Смольного собора и Таврического сада. Пешая прогулка до станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта занимает 10 минут.

Интерьеры гранд-отеля «Эмеральд» роскошно оформлены в классическом стиле. На территории действует бесплатный Wi-Fi. Любители активного отдыха могут посещать тренажерный зал и занятия по аэробике. К услугам гостей спа-центр с русской и турецкой банями и мини-бассейном (за дополнительную плату).

Посетителям оздоровительного центра Emerald предложат широкий спектр процедур.

В ресторане Room DND подают блюда японской и паназиатской кухни.

Гранд Отель Эмеральд 5Гранд Отель Эмеральд 5Гранд Отель Эмеральд 5Гранд Отель Эмеральд 5Гранд Отель Эмеральд 5Гранд Отель Эмеральд 5

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание: 1 ночь (при выборе тарифа с проживанием)
  • Питание: 1 завтрак (при выборе тарифа с проживанием)
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Обеды и ужины
  • Проживание и завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Дополнительные экскурсии (подробнее в разделе «Важно знать»)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Предоставляются ли на тур скидки?

Да, скидки предоставляются:

  • студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 250 руб.;
  • пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 250 руб.
Какова стоимость дополнительной экскурсии?

Океанариум:

  • взрослые - 800 рублей;
  • школьники и студенты - 600 рублей;
  • пенсионеры - 400 рублей.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.

Возможно ли изменение программы?

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

Можно ли в тур с животными?

IZZZI у Гостиного двора

пер. Крылова, 5 Б

Размещение собак и кошек мелких пород, весом не более 8 кг, допускается в номерах определенных категорий

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
30 янв 2024
Добрый день! Решили с удовольствием провести зимние каникулы в Питере, поэтому обратились в турфирму <Большая Страна> и остались очень довольны обслуживанием. путевка была со 2 по 8 января 2024 г. Вся информация о туре была предоставлена на сайте, но были, конечно, вопросы, на которые в течение оформления ответ был моментальный. Вежливое оперативное культурное обслуживание, огромное спасибо девушкам -операторам. Особое спасибо Юлии Тереховой, даже находясь в отпуске, была со мной на связи. Сам тур <Новогодняя Петербургская коллекция на 7 дней> очень понравился, организация экскурсий была вовремя. Комфортабельный автобус, гид-замечательная женщина, знающая очень много по истории, информация доводилась интересно. Слышала отзывы о Большой Стране в нашей группе-говорили, что не первый раз путешествуют от этой турфирмы, довольны, четкая организация и никаких проблем никогда не возникало. Так что в дальнейшем, я уверена, если кто-то решит путешествовать из моих знакомых или друзей, буду рекомендовать турфирму<Большая Страна>. Огромное спасибо за интересное путешествие и четкую организацию тура. Зимний Питер-прекрасен, как и летний, видела летний, осенний Санкт-Петербург, теперь познакомилась с зимним, впечатлений, как всегда море и полны удовольствия от отдыха. Спасибо огромное работникам турфирмы за ваше внимание, понимание нас, туристов, за приятное общение. Планируем уже отдых на лето, присматриваем туры.
Добрый день! Решили с удовольствием провести зимние каникулы в Питере, поэтому обратились в турфирму &lt;Большая Страна&gt;Добрый день! Решили с удовольствием провести зимние каникулы в Питере, поэтому обратились в турфирму &lt;Большая Страна&gt;Добрый день! Решили с удовольствием провести зимние каникулы в Питере, поэтому обратились в турфирму &lt;Большая Страна&gt;Добрый день! Решили с удовольствием провести зимние каникулы в Питере, поэтому обратились в турфирму &lt;Большая Страна&gt;Добрый день! Решили с удовольствием провести зимние каникулы в Питере, поэтому обратились в турфирму &lt;Большая Страна&gt;Добрый день! Решили с удовольствием провести зимние каникулы в Питере, поэтому обратились в турфирму &lt;Большая Страна&gt;Добрый день! Решили с удовольствием провести зимние каникулы в Питере, поэтому обратились в турфирму &lt;Большая Страна&gt;Добрый день! Решили с удовольствием провести зимние каникулы в Питере, поэтому обратились в турфирму &lt;Большая Страна&gt;Добрый день! Решили с удовольствием провести зимние каникулы в Питере, поэтому обратились в турфирму &lt;Большая Страна&gt;Добрый день! Решили с удовольствием провести зимние каникулы в Питере, поэтому обратились в турфирму &lt;Большая Страна&gt;
Х
30 янв 2024
Организация на продолжении всего тура была замечательная. Спокойная четкая и доброжелательная обстановка. Все супер! Организаторы, вы большие молодцы!!!
Р
26 янв 2024
Тур был отлично организован. Посетили очень интересные и красивые места, не смотря на погодные условия. Все было по плану программы, гиду Ольге Григорьевне большой респект за отличную работу.
Тур был отлично организован. Посетили очень интересные и красивые места, не смотря на погодные условия. Все

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Можно с детьми2-дневные турыМногодневные туры

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Уикенд в Карелии: по знаменитым природным достопримечательностям
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Уикенд в Карелии: по знаменитым природным достопримечательностям
Погулять по карельскому лесу, покормить северных оленей и увидеть фактурные скалы Мраморного каньона
Санкт-Петербург, станция метро "Площадь Восстания"...
8 фев
10 фев
15 фев
17 фев
10 505 за всё до 50 чел.
В первый раз в Санкт-Петербург
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
В первый раз в Санкт-Петербург
Влюбиться в архитектуру Северной столицы, посетить Петергоф и увидеть уникальные экспонаты Эрмитажа
Санкт-Петербург, холл гостиницы «Катарина Гранд Па...
12 фев
19 фев
26 фев
4 мар
17 380 за всё до 45 чел.
Для влюбленных - в Петербург
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Для влюбленных - в Петербург
Санкт-Петербург
14 фев
от 8 265 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ