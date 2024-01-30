1 день

Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» и музей Фаберже

Прибытие в Санкт-Петербург.

Самостоятельный заезд в гостиницу или заказ индивидуального трансфера за доп. плату.

10:10 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке) . Групповой трансфер в отель, бесплатно.

. Групповой трансфер в отель, бесплатно. 11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер в отель, бесплатно.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут».

12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отеля «Кравт Невский СПА».

13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер только на программу, бесплатно.

13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Новотель», «Эмеральд», «Санкт-Петербург».

13:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отеля «Катарина Арт».

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

15:30 Экскурсия в Шуваловский дворец – великолепный музей ювелирного искусства Фаберже. За скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются бережно отреставрированные интерьеры и настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

В завершение экскурсии вас ждёт небольшой гастрономический сюрприз – фирменный десерт «Яйцо Фаберже», который готовят только здесь.

18:30 Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.