Сияние северной зимы в Санкт-Петербурге

Групповой тур в Санкт-Петербурге
5
3 отзыва
Новый год в Санкт-Петербурге — совершенно особенное время.

Вы посетите Александро-Невскую лавру, Царское село, узнаете, чем отличалась встреча Нового года и Рождества в студенческой среде прошедших веков от церемоний в императорской семье, и сможете сами отметить этот удивительный праздник в городе на Неве.
Сияние северной зимы в Санкт-Петербурге
Сияние северной зимы в Санкт-Петербурге
Сияние северной зимы в Санкт-Петербурге
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает:

Волшебство новогодней ночи
Волшебство новогодней ночи
Окунемся в атмосферу праздника и загадаем все свои самые заветные желания на Дворцовой площади
Такой разный Санкт-Петербург
Такой разный Санкт-Петербург
Сможем увидеть город со всех сторон, он предстанет перед нами духовным, живописным и по-настоящему волшебным
Охватить всё и сразу
Охватить всё и сразу
Всего за 5 дней мы сможем посетить все самые главные достопримечательности города

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча Нового года

Прибытие в Санкт-Петербург.

Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер (дополнительная оплата: цены уточнять).

  • 10:10 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала (по предварительной заявке). Групповой трансфер.
  • 11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер в гостиницы.
  • 12:30 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург».
  • 13:00 Отъезд от Площади искусств для гостей из гостиницы «Катарина», «Изззи у Гостиного» (встреча у памятника А. С. Пушкину).
  • 13:15 Отъезд от гостиницы «Достоевский».

Автобусная экскурсия «И только пробка в потолок!» — история гвардейских и студенческих кутежей.

15:30 Экскурсия во дворец Белосельских-Белозерских – один из самых красивых дворцов Невского проспекта.

Во дворце сохранились подлинные интерьеры середины XIX вв., экскурсия расскажет о первых владельцах дворца — представителях древнейшего княжеского рода, ведущих начало от Владимира Мономаха — и о последних — например, о великом князе Дмитрии Павловиче (впоследствии известному, как участник убийства Григория Распутина).

17:00 Трансфер в центр Петербурга на Площадь Искусств, трансфер по гостиницам «Достоевский», «Санкт-Петербург».

18:00 Окончание программы.

  • Дополнительно (заказывать заранее): Праздничный Новогодний банкет в гостиницах (цены уточнять).
  • Дополнительно (заказывать заранее): 21:30-02:30 Автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге».

В эту новогоднюю ночь Петербург исполняет желания.

Прочитаем вместе его тайные знаки и, конечно, встретим Новый год: загадаем желание на Дворцовой площади, выпьем традиционный бокал шампанского и сделаем незабываемые фотографии на память.

Вас ждут приятные угощения, сюрпризы и головокружительные виды современного города.

Окунёмся в атмосферу праздника и волшебства, начнём новый год с незабываемых впечатлений (доп. плата).

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча Нового годаПрибытие в Санкт-Петербург. Встреча Нового годаПрибытие в Санкт-Петербург. Встреча Нового годаПрибытие в Санкт-Петербург. Встреча Нового года
2 день

Свободный день

Завтрак.

Свободный день.

  • 14:00 Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория» с экскурсией — новогоднее театрализованное путешествие по Петербургу XVIII века, где вы узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января и кто был главным героем этого торжества.

В конце Вас ждёт небольшой подарок.

  • Дополнительно: 20:00-23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург».

Вы познакомитесь с необычным Петербургом, таинственным и призрачным, исторические декорации которого хранят множество загадочных сюжетов и реальных персонажей. Летающие грифоны и безумный Германн, привидение в Михайловском замке и проклятие Евдокии Лопухиной — где здесь грань между мистикой и реальностью? (доп. плата).

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
3 день

Экскурсии с посещением Александро-Невской лавры и Исаакиевского собора

Завтрак.

10:00 Автобусная экскурсия «В канун Святого Рождества», посвящённая христианским храмам и православным обителям.

11:00 Посещение Александро-Невской Лавры с экскурсией.

Основанная вместе с Петербургом как символ укрепления православия на вновь отвоеванной русской земле царем Петром Первым, Александро-Невская обитель стала своего рода образцово-показательным монастырем нового времени, на базе которого открылась Духовная Академия, типография и т. д.

Мощи св. благоверного великого князя Александра Невского были торжественно перевезены из Владимира в построенный Свято-Троицкий собор, став одной из главных святынь Петербурга.

Православный гид Лавры расскажет Вам об истории и значении Лавры в жизни города и России, чтимых святых и чудотворных иконах, ее подвижниках и настоятелях, современном состоянии монастыря.

13:30 Экскурсия в Исаакиевский cобор — кафедральный собор императорского Петербурга, один из крупнейших соборов Европы и символ Петербурга.

14:30 Трансфер по гостиницам.

15:30 Свободное время.

Экскурсии с посещением Александро-Невской лавры и Исаакиевского собораЭкскурсии с посещением Александро-Невской лавры и Исаакиевского собораЭкскурсии с посещением Александро-Невской лавры и Исаакиевского собораЭкскурсии с посещением Александро-Невской лавры и Исаакиевского собора
4 день

Экскурсия в «Царское село»

Завтрак.

10:00 Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов» с посещением Екатерининского дворца со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка.

Центром ансамбля является Екатерининский дворец — выдающийся памятник эпохи барокко, в котором к трёхсотлетию Петербурга была воссоздана уникальная Янтарная комната: все её стены украшены «дарами солнца».

Рядом с дворцом раскинулся живописный парк, состоящий из регулярной и пейзажных частей.

Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.

  • Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца и выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII — начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. (при группе от 15 чел) за доп. плату.

16:00 (18:00) Окончание программы в центре города у метро «Звенигородская» (зависит от набора группы на доп. экскурсии).

  • Дополнительно: посещение Океанариума, где вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями (за доп. плату).
Экскурсия в «Царское село»Экскурсия в «Царское село»Экскурсия в «Царское село»Экскурсия в «Царское село»
5 день

Завершение программы

Завтрак.

Освобождение номеров, выезд с вещами (также можно оставить вещи в багажной комнате гостиницы).

Трансфер на Московский вокзал (сдача вещей в камеру хранения за свой счёт).

10:00 Автобусная экскурсия «Новый Год семьи Романовых», рассказывающая о традициях и семейных праздниках великих князей и императорской фамилии.

13:00 Экскурсия в Эрмитаж, пройдя по залам которого, вы словно перелистаете страницы всей истории мирового искусства, а также побываете в Зимнем дворце — бывшей резиденции российских монархов.

15:00-16:00 Свободное время в центре города.

Самостоятельное возвращение на вокзал или в гостиницу.

Завершение программыЗавершение программыЗавершение программыЗавершение программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Достоевский 4*. Завтрак "шведский стол":

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйСупериор
31.12.231580021600178001680024200

Катарина Арт Отель 4*. Завтрак "шведский стол":

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СмартСтандартныйКомфорт
31.12.2316200228001760025200188001840027800

Izzzi у Гостиного Двора 3*. Завтрак "шведский стол":

Даты заездов

Двухместный с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СмартКомфорт
31.12.232320035600252002180040600

Цены на отель «Санкт-Петербург» будут позднее.

Экскурсионный пакет без проживания: 8200 руб. /чел.

Варианты проживания

Арт-отель «Катарина» 4

4 ночи

Арт-отель Catherine идеально расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от Государственного Русского музея, в 14 минутах ходьбы от Летнего сада и в 1,5 км от музея Анны Ахматовой. В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться услугами консьержа. Гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта и услуга проката велосипедов.

В каждом номере установлен рабочий стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Все номера оснащены сейфом.

По утрам в отеле Catherine Art сервируется завтрак «шведский стол».

Арт-отель «Катарина» 4Арт-отель «Катарина» 4Арт-отель «Катарина» 4Арт-отель «Катарина» 4Арт-отель «Катарина» 4Арт-отель «Катарина» 4Арт-отель «Катарина» 4

Отель «Санкт-Петербург» 4

4 ночи

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.

В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.

В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.

Отель «Санкт-Петербург» 4Отель «Санкт-Петербург» 4Отель «Санкт-Петербург» 4Отель «Санкт-Петербург» 4Отель «Санкт-Петербург» 4Отель «Санкт-Петербург» 4Отель «Санкт-Петербург» 4Отель «Санкт-Петербург» 4

Izzzi у Гостиного Двора 3

4 ночи

Отель «IZZZI у Гостиного двора» удобно расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от музея Фаберже, в 16 минутах ходьбы от музея Анны Ахматовой и в 1,6 км от станции метро «Маяковская». Стойка регистрации открыта круглосуточно, работает бесплатный Wi-Fi. Гости могут посетить ресторан или воспользоваться общей кухней. К услугам гостей семейные номера.

Номера отеля «IZZZI у Гостиного двора» оснащены телевизором с плоским экраном, предоставляется фен.

По утрам гостям подают завтрак по меню или завтрак «шведский стол».

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Достоевский 4

4 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.

От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, при выборе тарифа с проживанием
  • Завтраки, при выборе тарифа с проживанием
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Завтраки, обеды и ужины, при выборе тарифа без проживания
  • Проживание, при выборе тарифа без проживания
  • Дополнительные экскурсии (заказ экскурсий за доп. плату заранее, при бронировании тура. Количество мест ограничено):посещение театра-макета «Петровская Акватория» с экскурсией — цены уточняютсяавтобусная экскурсия «Мистический Петербург» — цены уточняютсяавтобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге» — 2 400 руб. /взр. 2 100 руб. /шк., ст., пенс., детям 5-6 лет бесплатноавтобусная экскурсия в Павловск — 1 000 руб. /взр., 800 руб. / шк., 900 руб. /ст., пенс. посещение Океанариума — 800 руб. /взр., 600 руб. /дет., студ., 400 руб. /пенс.
  • Посещение театра-макета «Петровская Акватория» с экскурсией — цены уточняются
  • Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» — цены уточняются
  • Автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге» — 2 400 руб. /взр. 2 100 руб. /шк., ст., пенс., детям 5-6 лет бесплатно
  • Автобусная экскурсия в Павловск — 1 000 руб. /взр., 800 руб. / шк., 900 руб. /ст., пенс.
  • Посещение Океанариума — 800 руб. /взр., 600 руб. /дет., студ., 400 руб. /пенс.
  • Новогодний банкет (цены уточняются)
  • Индивидуальный трансфер в гостиницу и обратно
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Предоставляются ли на тур скидки?

Да, скидки предоставляются:

  • детям до 13 лет (включительно) — 1400 руб.;
  • детям с 14 до 16 лет — 400 руб.;
  • студентам (Российских государственных вузов дневного отделения) и пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре) — 300 руб.
Какие расчетные часы в гостинице?

Гарантированное заселение после 15:00. Выезд до 12:00.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменение программы?

Экскурсии могут быть заменены без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

Важно! Заказ экскурсий за доп. плату заранее, при бронировании тура. Количество мест ограничено.

Можно ли в тур с животными?

Если по туру есть гостиница Азимут или гостиница Москва, то допускается поездка с животными.

Азимут: животное до 5 кг, депозит 3 000 руб., животное 1 500 руб. в сутки.

Москва: животное до 8 кг, обязательно ветеринарный паспорт со всеми необходимыми прививками, 1 200 р. в сутки.

По другим гостиницам тоже можно делать запрос, будем уточнять индивидуально.

Но на экскурсии брать нельзя, животные остаются в номере, выгуливать их после экскурсии.

Какую важную информацию нужно знать о туре?

Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.

Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.

Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)

Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.

Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.

Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.

Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.

Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.

Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.

В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).

В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.

Питание:

В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах. В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.

Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.)один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».

Транспорт:

При обслуживании регулярных туров транспортпредоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.

Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.

Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.

Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет;

Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;

Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.

Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (пот 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).

Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.

В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.

Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.

Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.

Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».

Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
4 янв 2024
Спасибо за замечательную организацию тура в Санкт-Петербург. Все на высшем уровне. Ни о чем не пришлось беспокоиться. Гид Ирина Евгеньевна очень опытная и ответственная. Спасибо. Буду обращаться к вам еще. 10 из 10
С
28 мар 2024
Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый
З
27 мар 2024
По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Можно с детьмиВсе туры5-дневные турыНа автобусе

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