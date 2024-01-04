Вы посетите Александро-Невскую лавру, Царское село, узнаете, чем отличалась встреча Нового года и Рождества в студенческой среде прошедших веков от церемоний в императорской семье, и сможете сами отметить этот удивительный праздник в городе на Неве.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча Нового года
Прибытие в Санкт-Петербург.
Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер (дополнительная оплата: цены уточнять).
- 10:10 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала (по предварительной заявке). Групповой трансфер.
- 11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер в гостиницы.
- 12:30 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург».
- 13:00 Отъезд от Площади искусств для гостей из гостиницы «Катарина», «Изззи у Гостиного» (встреча у памятника А. С. Пушкину).
- 13:15 Отъезд от гостиницы «Достоевский».
Автобусная экскурсия «И только пробка в потолок!» — история гвардейских и студенческих кутежей.
15:30 Экскурсия во дворец Белосельских-Белозерских – один из самых красивых дворцов Невского проспекта.
Во дворце сохранились подлинные интерьеры середины XIX вв., экскурсия расскажет о первых владельцах дворца — представителях древнейшего княжеского рода, ведущих начало от Владимира Мономаха — и о последних — например, о великом князе Дмитрии Павловиче (впоследствии известному, как участник убийства Григория Распутина).
17:00 Трансфер в центр Петербурга на Площадь Искусств, трансфер по гостиницам «Достоевский», «Санкт-Петербург».
18:00 Окончание программы.
- Дополнительно (заказывать заранее): Праздничный Новогодний банкет в гостиницах (цены уточнять).
- Дополнительно (заказывать заранее): 21:30-02:30 Автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге».
В эту новогоднюю ночь Петербург исполняет желания.
Прочитаем вместе его тайные знаки и, конечно, встретим Новый год: загадаем желание на Дворцовой площади, выпьем традиционный бокал шампанского и сделаем незабываемые фотографии на память.
Вас ждут приятные угощения, сюрпризы и головокружительные виды современного города.
Окунёмся в атмосферу праздника и волшебства, начнём новый год с незабываемых впечатлений (доп. плата).
Свободный день
Завтрак.
Свободный день.
- 14:00 Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория» с экскурсией — новогоднее театрализованное путешествие по Петербургу XVIII века, где вы узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января и кто был главным героем этого торжества.
В конце Вас ждёт небольшой подарок.
- Дополнительно: 20:00-23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург».
Вы познакомитесь с необычным Петербургом, таинственным и призрачным, исторические декорации которого хранят множество загадочных сюжетов и реальных персонажей. Летающие грифоны и безумный Германн, привидение в Михайловском замке и проклятие Евдокии Лопухиной — где здесь грань между мистикой и реальностью? (доп. плата).
Экскурсии с посещением Александро-Невской лавры и Исаакиевского собора
Завтрак.
10:00 Автобусная экскурсия «В канун Святого Рождества», посвящённая христианским храмам и православным обителям.
11:00 Посещение Александро-Невской Лавры с экскурсией.
Основанная вместе с Петербургом как символ укрепления православия на вновь отвоеванной русской земле царем Петром Первым, Александро-Невская обитель стала своего рода образцово-показательным монастырем нового времени, на базе которого открылась Духовная Академия, типография и т. д.
Мощи св. благоверного великого князя Александра Невского были торжественно перевезены из Владимира в построенный Свято-Троицкий собор, став одной из главных святынь Петербурга.
Православный гид Лавры расскажет Вам об истории и значении Лавры в жизни города и России, чтимых святых и чудотворных иконах, ее подвижниках и настоятелях, современном состоянии монастыря.
13:30 Экскурсия в Исаакиевский cобор — кафедральный собор императорского Петербурга, один из крупнейших соборов Европы и символ Петербурга.
14:30 Трансфер по гостиницам.
15:30 Свободное время.
Экскурсия в «Царское село»
Завтрак.
10:00 Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов» с посещением Екатерининского дворца со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка.
Центром ансамбля является Екатерининский дворец — выдающийся памятник эпохи барокко, в котором к трёхсотлетию Петербурга была воссоздана уникальная Янтарная комната: все её стены украшены «дарами солнца».
Рядом с дворцом раскинулся живописный парк, состоящий из регулярной и пейзажных частей.
Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.
- Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца и выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII — начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. (при группе от 15 чел) за доп. плату.
16:00 (18:00) Окончание программы в центре города у метро «Звенигородская» (зависит от набора группы на доп. экскурсии).
- Дополнительно: посещение Океанариума, где вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями (за доп. плату).
Завершение программы
Завтрак.
Освобождение номеров, выезд с вещами (также можно оставить вещи в багажной комнате гостиницы).
Трансфер на Московский вокзал (сдача вещей в камеру хранения за свой счёт).
10:00 Автобусная экскурсия «Новый Год семьи Романовых», рассказывающая о традициях и семейных праздниках великих князей и императорской фамилии.
13:00 Экскурсия в Эрмитаж, пройдя по залам которого, вы словно перелистаете страницы всей истории мирового искусства, а также побываете в Зимнем дворце — бывшей резиденции российских монархов.
15:00-16:00 Свободное время в центре города.
Самостоятельное возвращение на вокзал или в гостиницу.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Достоевский 4*. Завтрак "шведский стол":
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Супериор
|31.12.23
|15800
|21600
|17800
|16800
|24200
Катарина Арт Отель 4*. Завтрак "шведский стол":
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Смарт
|Стандартный
|Комфорт
|31.12.23
|16200
|22800
|17600
|25200
|18800
|18400
|27800
Izzzi у Гостиного Двора 3*. Завтрак "шведский стол":
Даты заездов
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Смарт
|Комфорт
|31.12.23
|23200
|35600
|25200
|21800
|40600
Цены на отель «Санкт-Петербург» будут позднее.
Экскурсионный пакет без проживания: 8200 руб. /чел.
Варианты проживания
Арт-отель «Катарина» 4
Арт-отель Catherine идеально расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от Государственного Русского музея, в 14 минутах ходьбы от Летнего сада и в 1,5 км от музея Анны Ахматовой. В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться услугами консьержа. Гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта и услуга проката велосипедов.
В каждом номере установлен рабочий стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Все номера оснащены сейфом.
По утрам в отеле Catherine Art сервируется завтрак «шведский стол».
Отель «Санкт-Петербург» 4
К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.
В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.
В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.
Izzzi у Гостиного Двора 3
Отель «IZZZI у Гостиного двора» удобно расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от музея Фаберже, в 16 минутах ходьбы от музея Анны Ахматовой и в 1,6 км от станции метро «Маяковская». Стойка регистрации открыта круглосуточно, работает бесплатный Wi-Fi. Гости могут посетить ресторан или воспользоваться общей кухней. К услугам гостей семейные номера.
Номера отеля «IZZZI у Гостиного двора» оснащены телевизором с плоским экраном, предоставляется фен.
По утрам гостям подают завтрак по меню или завтрак «шведский стол».
Достоевский 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.
От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, при выборе тарифа с проживанием
- Завтраки, при выборе тарифа с проживанием
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Завтраки, обеды и ужины, при выборе тарифа без проживания
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Дополнительные экскурсии (заказ экскурсий за доп. плату заранее, при бронировании тура. Количество мест ограничено):посещение театра-макета «Петровская Акватория» с экскурсией — цены уточняютсяавтобусная экскурсия «Мистический Петербург» — цены уточняютсяавтобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге» — 2 400 руб. /взр. 2 100 руб. /шк., ст., пенс., детям 5-6 лет бесплатноавтобусная экскурсия в Павловск — 1 000 руб. /взр., 800 руб. / шк., 900 руб. /ст., пенс. посещение Океанариума — 800 руб. /взр., 600 руб. /дет., студ., 400 руб. /пенс.
- Посещение театра-макета «Петровская Акватория» с экскурсией — цены уточняются
- Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» — цены уточняются
- Автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге» — 2 400 руб. /взр. 2 100 руб. /шк., ст., пенс., детям 5-6 лет бесплатно
- Автобусная экскурсия в Павловск — 1 000 руб. /взр., 800 руб. / шк., 900 руб. /ст., пенс.
- Посещение Океанариума — 800 руб. /взр., 600 руб. /дет., студ., 400 руб. /пенс.
- Новогодний банкет (цены уточняются)
- Индивидуальный трансфер в гостиницу и обратно
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Предоставляются ли на тур скидки?
Да, скидки предоставляются:
- детям до 13 лет (включительно) — 1400 руб.;
- детям с 14 до 16 лет — 400 руб.;
- студентам (Российских государственных вузов дневного отделения) и пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре) — 300 руб.
Какие расчетные часы в гостинице?
Гарантированное заселение после 15:00. Выезд до 12:00.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможно ли изменение программы?
Экскурсии могут быть заменены без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
Важно! Заказ экскурсий за доп. плату заранее, при бронировании тура. Количество мест ограничено.
Можно ли в тур с животными?
Если по туру есть гостиница Азимут или гостиница Москва, то допускается поездка с животными.
Азимут: животное до 5 кг, депозит 3 000 руб., животное 1 500 руб. в сутки.
Москва: животное до 8 кг, обязательно ветеринарный паспорт со всеми необходимыми прививками, 1 200 р. в сутки.
По другим гостиницам тоже можно делать запрос, будем уточнять индивидуально.
Но на экскурсии брать нельзя, животные остаются в номере, выгуливать их после экскурсии.
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах. В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.)один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспортпредоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет;
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (пот 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.
Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.