Петербургская коллекция. Неделя в Северной столице
Групповой тур в Санкт-Петербурге

Петербургская коллекция

5
3 отзыва
Ощутите великолепие Санкт-Петербурга с нами! Посетите Кронштадт, Петергоф, Эрмитаж и Царское Село, насладитесь архитектурой, дворцами и набережными Невы.

Выберите исключительно то, что вам интересно! Внимание: каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели. Пожалуйста, обращайте внимание на день заезда и программу тура в этот день.
Петербургская коллекция. Неделя в Северной столице
Петербургская коллекция. Неделя в Северной столице
Петербургская коллекция. Неделя в Северной столице
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Что вас ожидает:

Величественная архитектура
Величественная архитектура
Погрузитесь в роскошь и величие архитектуры императорской России
Историческое наследие Царского села
Историческое наследие Царского села
Удивительное путешествие в историю и роскошь места связанного с императорской семьей
Шедевры Фаберже
Шедевры Фаберже
Экспонаты музея Фаберже поражают своей красотой и оставляют незабываемое впечатление о величии ювелирного искусства
Богатство коллекции Эрмитажа
Богатство коллекции Эрмитажа
Очаруйтесь произведениями искусства великих художников, таких как Леонардо да Винчи, Рафаэль, Рембрандт
Гибкая программа
Гибкая программа
Вы можете подстроить под себя путешествие, чтобы побывать только в желаемых местах
Загадочный Кронштадт
Загадочный Кронштадт
Вы отправитесь на загородную экскурсию в Кронштадт, где вас ждут пейзажи Финского залива и удивительные исторические места

Программа тура по дням

1 день

Понедельник. Кронштадт

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка».
  • 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд»
  • 11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».

Автобусная экскурсия в Кронштадт. Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю. На огромной Якорной площади вас ждёт самый большой в России Морской собор. Одним из инициаторов его строительства был известный проповедник Иоанн Кронштадтский. В наши дни Морской собор – это главный храм Военно-морского флота России.

13:30 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта, где благодаря современным технологиям вас ждёт полное погружение в 300-летнюю историю этих сооружений. Перед вами оживут уникальные макеты, воссозданные с филигранной точностью.

Свободное время для знакомства с музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых. В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды. Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.

18:00 Окончание программы в центре города на Невском проспекте у отелей «Москва» и «Октябрьская». Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Понедельник. КронштадтПонедельник. КронштадтПонедельник. КронштадтПонедельник. КронштадтПонедельник. Кронштадт
2 день

Вторник. Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы»

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка».
  • 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд»
  • 11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».

Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы», посвящённая православным храмам разных эпох и архитектурных стилей. Мы увидим величественный Никольский собор, освящённый в честь Николы Морского. Это был главный храм города для всех моряков русского флота.

Рассмотрим яркий пример русского стиля в архитектуре – Успенскую церковь на Васильевском острове, её фасады украшены мозаикой и облицовочным кирпичом. Посетим знаменитое Смоленское кладбище, где находится часовня Блаженной Ксении Петербургской – самой почитаемой святыни Северной столицы.

14:30 Экскурсия в Спас на крови – удивительный храм, воздвигнутый в память об императоре-освободителе Александре II, и уникальный музей мозаичного искусства. Здание собора является памятником «русского стиля» рубежа XIX-XX вв. и напоминает храмы допетровской эпохи. Его яркие фасады выделяются на фоне классической застройки центральной части города.

15:30-16:30 Окончание программы в центре города на Невском проспекте.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Вторник. Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы»Вторник. Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы»
3 день

Среда. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» и музей Фаберже

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка».
  • 12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд»
  • 13:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

15:30 Экскурсия в Шуваловский дворец – великолепный музей ювелирного искусства Фаберже. За скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются бережно отреставрированные интерьеры и настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

17:30-18:30 Окончание программы в центре города у отелей «Москва» и «Октябрьская». Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (500 руб. взр., 300 руб. шк., 400 руб. студ., 400 руб. пенс.)

Среда. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» и музей ФабержеСреда. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» и музей ФабержеСреда. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» и музей ФабержеСреда. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» и музей Фаберже
4 день

Четверг. Петергоф

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора», «Россия».
  • 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд».
  • 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе – гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе – гости из отеля «А-отель Фонтанка».

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.

13:00 Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу – величественному и изысканному. Его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.

17:00 Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно: посещение Океанариума, где в 19:00 проходит шоу с акулами. Вас ждёт современный музей живой морской природы, где можно совершить настоящее кругосветное путешествие, побывать в гостях у акул и тюленей, окунуться в сказочный мир кораллового и познакомиться с его экзотическими обитателями. (800 руб. взр., 600 руб. шк., ст., 400 руб. пенс.)

Четверг. ПетергофЧетверг. ПетергофЧетверг. ПетергофЧетверг. Петергоф
5 день

Пятница. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу и Петропавловская крепость

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе – гости из отеля «А-отель Фонтанка».
  • 12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе – гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд»
  • 13:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор одетой в гранитные набережные Невы, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.

Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением собора Святых Петра и Павла. Вы познакомитесь с историей крепости и узнаете об её архитектурных особенностях, увидите современную городскую скульптуру и посетите главный храм – Петропавловский собор, который стал особенно значимым для всей страны: здесь нашли свой последний покой почти все российские императоры.

18:00-19:00 Окончание в центре города у отелей «Москва» и «Октябрьская». Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Пятница. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу и Петропавловская крепостьПятница. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу и Петропавловская крепость
6 день

Суббота. Царское Село

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе – гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд»
  • 11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
  • 11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе – гости из отеля «А-отель Фонтанка».
  • 11:50 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», (исключение – суббота, поездка в Царское Село).

Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца со знаменитой Янтарной комнатой. Вы посетите великолепный образец архитектуры русского барокко, который порадует восстановленными интерьерами и расскажет о жизни своих венценосных владельцев.

Свободное время для прогулки по паркам и самостоятельное посещения Лицея. В случае набора группы те, кто не едет на дополнительную экскурсию в Павловск, проводят больше времени в Царском селе.

Дополнительно: Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел.) (900 руб. взр., 700 руб. шк.). Дворец построили для семьи будущего императора Павла I. Его интерьеры, вдохновлённые впечатлениями от поездки по Европе и тонким вкусом Марии Фёдоровны, создают особое, романтичное, настроение, характерное для его венценосного владельца.

16:00-19:00 Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно: 20:00-23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» (при группе от 15 чел) (850 руб. взр., 750 руб. шк.)

Суббота. Царское СелоСуббота. Царское СелоСуббота. Царское СелоСуббота. Царское СелоСуббота. Царское Село
7 день

Воскресенье. Эрмитаж

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе – гости из отеля «А-отель Фонтанка».
  • 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе – гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд»
  • 11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
  • 11:15-13:00 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Мы увидим город, где соединились блеск императорского двора и величие церквей, мощь царской гвардии и работа высших органов власти. Пройдём по центру современного Петербурга и увидим Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевскую площади.

Экскурсия в Эрмитаж – один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.

Окончание программы в центре города не позднее 19:00. Самостоятельное возвращение на вокзал или в гостиницу.

Дополнительно: Экскурсия на крышу Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (900 взр., 900 студ., 900 пенс., 1 взр. + 1 реб. (от 12 лет) – 1600)

Воскресенье. ЭрмитажВоскресенье. ЭрмитажВоскресенье. ЭрмитажВоскресенье. Эрмитаж

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.

Скидки на тур:

  • детям до 14 лет (0-13): 1900 руб.;
  • детям 14-16 лет: 900 руб.

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от варианта размещения и даты заезда:

А-отель Фонтанка 4*. Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от отеля Азимут 4* (1 минута пешком до главного корпуса):

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
Стандартный
12.01.24-14.03.24262502625031050

Катарина Арт Отель 4*. Завтрак "шведский стол". В 4 минутах пешком от Площади Искусств (встреча с гидом там) выход через Итальянскую улицу. Внимание акция несезона: по предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
СмартСтандартныйКомфорт
07.11.23-26.03.2427150349502775036450289502895038550
27.03.2427450355502805037050294003005039450
28.03.2427750361502835037650298503025040350
29.03.2428050367502865038250303003045041250
30.03.2428350373502895038850307503065042150
31.03.2428650379502925039450312003085043050
01.04.24 – 15.04.2428950385502955040050316503105043950

Москва 4*. Завтрак "шведский стол". Ранее заселение и поздний выезд платные:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
СтандартныйКомфорт
12.01.24-16.03.2428050283503615030150-40650
17.03.2428400287003680030650-41550
18.03.2428750290503745031150-42450
19.03.2429100294003810031650-43350
20.03.2429450297503875032150-44250
21.03.2429800301003940032650-45150
22.03.24-26.03.24301503045040050331503255046050
27.03.24299503025039700329003230045550
28.03.24297503005039350326503205045050
29.03.24295502985039000324003180044550
30.03.24293502965038650321503155044050
31.03.24291502945038300319003130043550
01.04.24 – 15.04.24289502925037950316503105043050

Октябрьская 4*. Завтрак "шведский стол". Внимание акция несезона: по предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12) ВзрослыйОдноместный Взрослый
Стандартный МТК (18м)Комфорт МК
12.01.24-09.03.24286503645029550283502775038250
10.03.024287503665029650284502785038400
11.03.24288503685029750285502795038550
12.03.24289503705029850286502805038700
13.03.24290503725029950287502815038850
14.03.24291503745030050288502825039000
15.03.24 – 04.04.24292503765030150289502835039150
05.04.24295503815030450292002860039700
06.04.24298503865030750294502885040250
07.04.24301503915031050297002910040800
08.04.24304503965031350299502935041350
09.04.24307504015031650302002960041900
10.04.24 – 15.04.24310504065031950304502985042450

Азимут 4*. Завтрак "шведский стол":

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный Взрослый
Смарт стандарт
07.11.23-15.03.242865034950

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Россия 3*. Завтрак "шведский стол". 5 остановок на метро без пересадок до станции «Невский проспект», встреча на Площади Искусств (исключение – суббота, поездка в Царское Село):

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
СтандартныйБизнес
25.02.24-01.03.242505029250265502595033450
02.03.242525030200267502605033650
03.03.242545031150269502615033850
04.03.24-07.03.242565032100271502625034050
08.03.242545031150269502615033850
09.03.242525030200267502605033650
10.03.24-17.03.242505029250265502595033450
18.03.242555030800269002620033700
19.03.242605032350272502645033950
20.03.242655033900276002670034200
21.03.242705035450279502695034450
22.03.242755037000283002720034700
23.03.24-25.03.242805038550286502745034950
26.03.242775037950285002730034900
27.03.242745037350283502715034850
28.03.242715036750282002700034800
29.03.242685036150280502685034750
30.03.242655035550279002670034700
31.03.24-15.04.242625034950277502655034650

Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак "шведский стол". В 3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
Смарт Плюс
12.01.24 -12.03.24286502745035550
13.03.24290002805036550
14.03.24293502865037550
15.03.24297002925038550
16.03.24300502985039550
17.03.24304003045040550
18.03.24 – 15.04.24307503105041550

Достоевский 4*. Завтрак "шведский стол". В 16 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4* и в 20 минутах пешком от Площади Искусств:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный ВзрослыйДвухместный с раздельными кроватями ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
СтандартныйСупериор
07.11.23-19.03.242775036750292503225039150
20.03.242780036700295503180039300
21.03.242785036650298503135039450
22.03.242790036600301503090039600
23.03.242795036550304503045039750
24.03.242800036500307503000039900
25.03.24-26.03.242805036450310502955040050
27.03.242820036800310502965040050
28.03.242835037150310502975040050
29.03.242850037500310502985040050
30.03.242865037850310502995040050
31.03.242880038200310503005040050
01.04.24 – 15.04.242865038550310503015040050

Ибис 3*. Завтрак "шведский стол". В 12 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный Взрослый
Стандартный
17.02.242840035650
18.02.242935037550
19.02.24 – 22.02.243030039450
23.02.242935037550
24.02.242840035650
25.02.24 – 01.03.242745033750
02.03.242840035650
03.03.242935037550
04.03.24 – 07.03.243030039450
08.03.242935037550
09.03.242840035650
10.03.24 – 16.03.242745033750
17.03.242780034450
18.03.242815035150
19.03.242850035850
20.03.242885036550
21.03.242920037250
22.03.24 – 10.04.242955037950
11.04.243050039750
12.04.243145041550
13.04.243240043350
14.04.243335045150
15.04.243430056950

Русь 4*. Завтрак "шведский стол". В 19 минутах пешком шаговой доступности от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
Классик (стандарт)Джуниор Сюит
12.01.24 – 15.04.243075034950331503165043050

Бест Вестерн 4*. Завтрак "накрытие". В 4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*. Внимание акция несезона: по предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12) ВзрослыйОдноместный Взрослый
Комфорт
12.01.24-09.03.2429550286502805037650
10.03.2429650287002810037750
11.03.2429750287502815037850
12.03.2429850288002820037950
13.03.2429950288502825038050
14.03.2430050289002830038150
15.03.24 – 04.04.2430150289502835038250
05.04.2430450292502865039000
06.04.2430750295502895039750
07.04.2431050298502925040500
08.04.2431350301502955041250
09.04.2431650304502985042000
10.04.24 – 15.04.2431950307503015042750

Ярд Резиденс 4*. Завтрак «Континентальный» в Цехе 85 или завтрак «шведский стол» в кафе через дорогу. В 4 минутах пешком от гостиницы Москва 4*:

Даты заездов

Двухместный с двуспальной кроватью ВзрослыйОдноместный ВзрослыйДвухместный с двуспальной кроватью ВзрослыйОдноместный ВзрослыйДвухместный с раздельными кроватями ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
Смарт без кухниСмартСтудия (быв. Стандарт)
03.03.2444750317504695032950339003275049250
04.03.24-26.03.2445150316504725033150340503285049650
27.03.2445650322004775033400343003305050150
28.03.2446150324504825033650345503325050650
29.03.2446650327004875033900348003345051150
30.03.2447150329504625034150350503365051650
31.03.2447650332004975034400353003385052150
01.04.24-15.04.2448150334505025034650355503405052650

Изззи у Гостиного двора / Izzzi у Гостиного Двора 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". В 12 минутах пешком от Площади Искусств.

Даты заездов

Двухместный с двуспальной кроватью ВзрослыйОдноместный Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
СмартКомфорт
03.03.242885036650306502955040950
04.03.242955038100315003015042600
05.03.24-07.03.243025039550323503075044250
08.03.242955038100315003015042600
09.03.242885036650306502955040950
10.03.242815035200298002895039300
11.03.24-12.03.242745033750289502835037650
13.03.242815035200298002895039300
14.03.242885036650306502955040950
15.03.242955038100315003015042600
16.03.243025039550323503075044250
17.03.243095041000332003135045900
18.03.24-27.03.243165042450340503195047550

Cronwell Inn Стремянная 4*. Завтрак "шведский стол". В 9 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
СтандартныйКомфорт
12.01.24 – 15.04.243225046950337503345049950

Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*. Завтрак "шведский стол". В 7 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
СтандартныйПолулюкс
07.11.23-26.03.243525046050427504035061050
01.04.24 -15.04.243915052950---

Кравт Невский СПА 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". В 5 минутах пешком от гостиницы Москва 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный Взрослый
Стандартный
16.10.23-26.01.243705049950

Гранд Отель Эмеральд 5* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". В 10 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
Стандартный
07.11.23-25.03.24415504185055650

Данный тур возможно приобрести без проживания. Стоимость 17550 руб/чел. Туристов приобретших тур без проживания гид будет ждать в холле гостиницы «Октябрьская» или «Москва».

*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Варианты проживания

А-отель Фонтанка 4

6 ночей

Отель расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».

В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната.

В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал.

Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.

А-отель Фонтанка 4А-отель Фонтанка 4А-отель Фонтанка 4А-отель Фонтанка 4А-отель Фонтанка 4А-отель Фонтанка 4

Катарина Арт Отель 4

6 ночей

Арт-отель идеально расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от Государственного Русского музея, в 14 минутах ходьбы от Летнего сада и в 1,5 км от музея Анны Ахматовой.

В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться услугами консьержа. Также гостям предлагаются гладильные услуги и бизнес-услуги, включая факс и ксерокопирование.

В каждом номере установлен рабочий стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Все номера оснащены сейфом.

По утрам сервируется завтрак «шведский стол».

Рядом отелем гости могут посетить такие достопримечательности, как Дворцовая площадь, Государственный Эрмитаж и храм Спаса на Крови.

Расстояние до аэропорта Пулково составляет 23 км.

Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4

Москва 4

6 ночей

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».

К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4

Октябрьская 4

6 ночей

Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания».

К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi. Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. На территории отеля работает салон красоты и сувенирный магазин. Для деловых путешественников оборудованы конференц-залы и помещения для проведения совещаний. Стойка регистрации гостиницы "Октябрьская" работает круглосуточно и без выходных. На 1-м этаже гостиницы находится стойка консьержа, который поможет гостям заказать трансфер и билеты на экскурсии.

В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.

Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00. Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.

Менее чем в 5 минутах ходьбы от отеля расположен Московский вокзал.

Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4

Азимут 4

6 ночей

Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга.

К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi. На территории установлены банкоматы.

Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.

Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4

Россия 3

6 ночей

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть. Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям.

Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3

Порт Комфорт Лиговский 29 4

6 ночей

Отель находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.

Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.

Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.

Расстояние до аэропорта 16 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.

Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4

Достоевский 4

6 ночей

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.

От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.

Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4

Ибис 3

6 ночей

Отель находится в Санкт-Петербурге, на Лиговском проспекте. Он имеет статус 3 звезды. Здесь гости могут воспользоваться платной парковкой.

В номерном фонде отеля насчитывается 221 номер. Каждый номер включает в себя просторное спальное место, необходимую мебель, а также телевизор со спутниковым ТВ и собственную ванную комнату. Здесь всегда царит чистота и уют. Благодаря открытому доступу к бесплатной сети Wi-Fi Вы сможете всегда оставаться на связи и быть в курсе всех новостей.

Вкусно и сытно поесть можно в ресторане при отеле.

Для удобства гостей предоставляется следующее: круглосуточный бизнес-центр, ускоренная регистрация по прибытии. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 50 кв. м, на котором расположены конференц-залы.

Удачное местоположение позволит быстро добраться до основных достопримечательностей: Исаакиевский собор, Эрмитаж, музей Фаберже, Александровский театр и другие. В шаге находится торговый центр Галерея, Невский проспект, Дворцовая площадь и станции метро.

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Русь 4

6 ночей

Это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.

Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.

Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.

Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.

Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.

Русь 4Русь 4Русь 4Русь 4Русь 4Русь 4Русь 4Русь 4

Бест Вестерн 4

6 ночей

В распоряжении отеля находится 107 просторных и уютных номеров. Все они очень стильно и по-современному оформлены. В каждом из них Вы найдете необходимую мебель, телевизор и собственную ванную комнату. В каждом уголке гостиницы доступно бесплатное подключение к сети Wi-Fi. Каждые 24 часа работает стойка регистрации.

В местном ресторане Вы сможете поесть ароматные блюда русской и европейской кухни. Здесь же есть кондитерская и пекарня. В баре можно заказать любой напиток на свой вкус.

В шаговой доступности есть множество музеев и других интересных мест. Поблизости расположена станция метро. Расстояние до аэропорта составляет 15,8 км.

Бест Вестерн 4Бест Вестерн 4Бест Вестерн 4Бест Вестерн 4Бест Вестерн 4

Ярд Резиденс 4

6 ночей

Апарт-отель "YARD Residence" - 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.

Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.

Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. Альтернативой станет посещение кафе, столовой и пекарни поблизости. В шаговой доступности пиццерия и ресторан японской кухни.

Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое.

Ярд Резиденс 4Ярд Резиденс 4Ярд Резиденс 4Ярд Резиденс 4Ярд Резиденс 4

Izzzi у Гостиного Двора 3

6 ночей

Отель «IZZZI у Гостиного двора» расположен рядом с «Александринским театром», в 440 м от станции метро «Гостиный двор» и в 800 м от станции «Невский проспект».

К размещению предлагаются комфортные номера с удобной мебелью, плазменным телевизором, высокоскоростным Wi-Fi, телефоном, рабочим столом и ванной комнатой с косметическими средствами и феном.

Гости могут заказать, за дополнительную плату, вкусный завтрак «шведский стол» или воспользоваться общей кухней с микроволновой печью, тостером, чайником и посудой. В ресторане «Meet» подают вкусные обеды и ужины, для гостей отеля предусмотрена скидка.

В распоряжении постояльцев общая зона для отдыха и работы, библиотека, детский уголок и услуги прачечной. Недалеко располагается «Екатерининский Сад» - 180 м, «Аничков дворец» - 600 м и «Казанский кафедральный собор» - 1 км. До «Московского» железнодорожного вокзала 2 км, до аэропорта 20 км.

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Cronwell Inn Стремянная 4

6 ночей

Cronwell Inn Стремянная - это первый отель Галереи отелей Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в 2010 году. Также отель является первым в России сертифицированным эко-отелем.

В интерьерах отеля подчеркнут колорит былого Петербурга, но в тоже время номера соответствуют всем международным требованиям. Для удобства гостей номера оснащены финскими кроватями с ортопедическими матрасами, также есть фен, кондиционер, сейф, холодильник и чайник.

Каждое утро в ресторане "Фаворит" для гостей сервируется завтрак "шведский стол", с 17.00 до 18.00 проходит английское чаепитие "Five o’clock" с фирменной выпечкой.

Для проведения деловых мероприятий в отеле есть просторный конференц-зал, переговорная комната и чайная комната "Стаффорд", оснащенные всей необходимой аппаратурой и удобной мебелью.

Отель "Кронвелл Инн Стремянная" расположен в самом центре Санкт-Петербурга, на известной улице Стремянной, в историческом здании, которое было полностью реконструировано по проекту гостиницы.

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Новотель 4

6 ночей

Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская».

К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков. Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.

Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.

Прогула от отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» до многочисленных магазинов занимает совсем немного времени. Общественный транспорт позволит с легкостью добраться до Эрмитажа, Русского музея, Мариинского театра и других достопримечательностей Санкт-Петербурга.

После насыщенного дня гости могут расслабиться в турецкой паровой бане отеля Novotel или заказать сеанс массажа.

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Кравт Невский СПА 4

6 ночей

Спа-отель Kravt Nevsky с баром, общим лаунджем и видом на город расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания».

К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi на всей территории. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.

В числе удобств номеров — кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем. Гостям всех номеров спа-отеля Kravt Nevsky предоставляются полотенца и постельное белье.

По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол». Гости могут посетить снэк-бар и воспользоваться услугами бизнес-центра.

Спа-отель Kravt Nevsky находится в 2,2 км от станции метро «Маяковская» и в 1,7 км от Московского вокзала. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 24 км. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.

Кравт Невский СПА 4Кравт Невский СПА 4Кравт Невский СПА 4Кравт Невский СПА 4Кравт Невский СПА 4Кравт Невский СПА 4

Гранд Отель Эмеральд 5

6 ночей

Гранд-отель «Эмеральд» расположен недалеко от Смольного собора и Таврического сада. Пешая прогулка до станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта занимает 10 минут.

Интерьеры гранд-отеля «Эмеральд» роскошно оформлены в классическом стиле. На территории действует бесплатный Wi-Fi. Любители активного отдыха могут посещать тренажерный зал и занятия по аэробике. К услугам гостей спа-центр с русской и турецкой банями и мини-бассейном (за дополнительную плату).

Посетителям оздоровительного центра Emerald предложат широкий спектр процедур.

В ресторане Room DND подают блюда японской и паназиатской кухни.

Гранд Отель Эмеральд 5Гранд Отель Эмеральд 5Гранд Отель Эмеральд 5Гранд Отель Эмеральд 5Гранд Отель Эмеральд 5Гранд Отель Эмеральд 5

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, при выборе тарифа с проживанием
  • Завтраки после первого ночлега, при выборе тарифа с проживанием
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Обеды и ужины
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Проживание и завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Дополнительные экскурсии (подробнее в разделе «Важно знать»)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Предоставляются ли на тур скидки?

Да, скидки предоставляются:

  • детям до 14 лет (0-13): 1900 руб.
  • детям 14-16 лет: 900 руб.
Какова стоимость дополнительных экскурсий?

Посещение театра-макета «Петровская Акватория»:

  • взрослые - 500 рублей;
  • школьники - 300 рублей;
  • студенты и пенсионеры - 400 рублей.

Посещение Океанариума:

  • взрослые - 800 рублей;
  • школьники и студенты - 600 рублей;
  • пенсионеры - 400 рублей.

Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел.):

  • взрослые - 900 рублей;
  • школьники - 700 рублей.

Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» (при группе от 15 чел):

  • взрослые - 850 рублей;
  • школьники - 750 рублей.

Экскурсия на крышу Петербурга:

  • взрослые, студенты и пенсионеры - 900 рублей;
  • школьники - 300 рублей;
  • 1 взрослый + 1 ребенок от 12 лет - 1600 рублей.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.

Возможно ли изменение программы?

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

Можно ли в тур с животными?

IZZZI у Гостиного двора

пер. Крылова, 5 Б

Размещение собак и кошек мелких пород, весом не более 8 кг, допускается в номерах определенных категорий

Какую важную информацию нужно знать о туре?

Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.

Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.

Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)

Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.

Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.

Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.

Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.

Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.

Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.

В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).

В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.

Питание:

В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.

В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.

Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».

Транспорт:

При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.

Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.

Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.

Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.

Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;

Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.

Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).

Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.

В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.

Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.

Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.

Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».

Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
26 мар 2024
Огромная благодарность за организацию тура «Петербургская коллекция» в особенности тур состоялся благодарю высокому профессионализму гиду Елецкой Ирине Евгеньевне. Она с душой, вниманием к каждому туристу сопровождала и рассказывала нам об истории Санкт-Петербурга. Успехов Ирине)))
С
5 мар 2024
Здравствуйте, Юля, благодаря вам провели незабываемую неделю в Петербурге! Все было на самом высоком уровне начиная с гостиницы Россия, вежливый внимательным персонал, разнообразная вкусная еда. Сопровождал по экскурсиям гид Елена Игоревна, специалист своего дела, очень профессиональная, идеально владеет продаваемой информацией. Будем всем рекомендовать Большую Страну и сами пользоваться только вашими услугами! Большое вам спасибо!
М
24 апр 2024
Добрый вечер. Хочу сказать огромное спасибо моему менеджеру Ксении Гришиной, а так же огромному числу операторов (извините без фамилий): Анне, Ирине, Яне, Эльвире, Дарье, Анастасии. Спасибо Вам огромное. Это было моё первое путешествие в другой город. Мой менеджер и операторы поддерживали меня постоянно, ответив на множественные мои вопросы. При чем ответы грамотные, "развёрнутые", понятные. Помогли не только с путевкой, но и с билетами на самолёт. Отдых оказался отличным, питание, проживание, экскурсии - это большой труд команды, Вашей команды. Ведь от того, как грамотно Вы все организует, подбредёте проживание от пункта сбора группы, от билета на самолёт зависит комфорт. Для меня только в данной ситуации один минус (если я правильно понимаю), что Ваша команда организует отдых только внутри нашей страны. Я хочу пожелать вам развиваться дальше, за пределы Российской Федерации, вы конкурентоспособны, Вы способны организовать отдых не только внутри нашей страны, но и за её пределами. Я буду рекомендовать своим знакомым, коллегам Вашу команду. Остался очень доволен, спасибо, Вам, ещё раз.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Можно с детьмиВсе туры7-дневные турыНа автобусе

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