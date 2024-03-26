Петербургская коллекция
Выберите исключительно то, что вам интересно! Внимание: каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели. Пожалуйста, обращайте внимание на день заезда и программу тура в этот день.
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Программа тура по дням
Понедельник. Кронштадт
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка».
- 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
- 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд»
- 11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
Автобусная экскурсия в Кронштадт. Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю. На огромной Якорной площади вас ждёт самый большой в России Морской собор. Одним из инициаторов его строительства был известный проповедник Иоанн Кронштадтский. В наши дни Морской собор – это главный храм Военно-морского флота России.
13:30 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта, где благодаря современным технологиям вас ждёт полное погружение в 300-летнюю историю этих сооружений. Перед вами оживут уникальные макеты, воссозданные с филигранной точностью.
Свободное время для знакомства с музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых. В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды. Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.
18:00 Окончание программы в центре города на Невском проспекте у отелей «Москва» и «Октябрьская». Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Вторник. Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы»
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка».
- 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
- 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд»
- 11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы», посвящённая православным храмам разных эпох и архитектурных стилей. Мы увидим величественный Никольский собор, освящённый в честь Николы Морского. Это был главный храм города для всех моряков русского флота.
Рассмотрим яркий пример русского стиля в архитектуре – Успенскую церковь на Васильевском острове, её фасады украшены мозаикой и облицовочным кирпичом. Посетим знаменитое Смоленское кладбище, где находится часовня Блаженной Ксении Петербургской – самой почитаемой святыни Северной столицы.
14:30 Экскурсия в Спас на крови – удивительный храм, воздвигнутый в память об императоре-освободителе Александре II, и уникальный музей мозаичного искусства. Здание собора является памятником «русского стиля» рубежа XIX-XX вв. и напоминает храмы допетровской эпохи. Его яркие фасады выделяются на фоне классической застройки центральной части города.
15:30-16:30 Окончание программы в центре города на Невском проспекте.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Среда. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» и музей Фаберже
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка».
- 12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
- 13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд»
- 13:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
15:30 Экскурсия в Шуваловский дворец – великолепный музей ювелирного искусства Фаберже. За скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются бережно отреставрированные интерьеры и настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
17:30-18:30 Окончание программы в центре города у отелей «Москва» и «Октябрьская». Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (500 руб. взр., 300 руб. шк., 400 руб. студ., 400 руб. пенс.)
Четверг. Петергоф
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора», «Россия».
- 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд».
- 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе – гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
- 11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе – гости из отеля «А-отель Фонтанка».
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.
13:00 Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу – величественному и изысканному. Его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.
17:00 Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: посещение Океанариума, где в 19:00 проходит шоу с акулами. Вас ждёт современный музей живой морской природы, где можно совершить настоящее кругосветное путешествие, побывать в гостях у акул и тюленей, окунуться в сказочный мир кораллового и познакомиться с его экзотическими обитателями. (800 руб. взр., 600 руб. шк., ст., 400 руб. пенс.)
Пятница. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу и Петропавловская крепость
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе – гости из отеля «А-отель Фонтанка».
- 12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе – гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
- 13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд»
- 13:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор одетой в гранитные набережные Невы, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.
Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением собора Святых Петра и Павла. Вы познакомитесь с историей крепости и узнаете об её архитектурных особенностях, увидите современную городскую скульптуру и посетите главный храм – Петропавловский собор, который стал особенно значимым для всей страны: здесь нашли свой последний покой почти все российские императоры.
18:00-19:00 Окончание в центре города у отелей «Москва» и «Октябрьская». Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Суббота. Царское Село
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе – гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
- 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд»
- 11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
- 11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе – гости из отеля «А-отель Фонтанка».
- 11:50 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», (исключение – суббота, поездка в Царское Село).
Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца со знаменитой Янтарной комнатой. Вы посетите великолепный образец архитектуры русского барокко, который порадует восстановленными интерьерами и расскажет о жизни своих венценосных владельцев.
Свободное время для прогулки по паркам и самостоятельное посещения Лицея. В случае набора группы те, кто не едет на дополнительную экскурсию в Павловск, проводят больше времени в Царском селе.
Дополнительно: Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел.) (900 руб. взр., 700 руб. шк.). Дворец построили для семьи будущего императора Павла I. Его интерьеры, вдохновлённые впечатлениями от поездки по Европе и тонким вкусом Марии Фёдоровны, создают особое, романтичное, настроение, характерное для его венценосного владельца.
16:00-19:00 Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: 20:00-23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» (при группе от 15 чел) (850 руб. взр., 750 руб. шк.)
Воскресенье. Эрмитаж
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом.
- 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе – гости из отеля «А-отель Фонтанка».
- 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе – гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
- 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Эмеральд»
- 11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
- 11:15-13:00 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Мы увидим город, где соединились блеск императорского двора и величие церквей, мощь царской гвардии и работа высших органов власти. Пройдём по центру современного Петербурга и увидим Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевскую площади.
Экскурсия в Эрмитаж – один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.
Окончание программы в центре города не позднее 19:00. Самостоятельное возвращение на вокзал или в гостиницу.
Дополнительно: Экскурсия на крышу Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (900 взр., 900 студ., 900 пенс., 1 взр. + 1 реб. (от 12 лет) – 1600)
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.
Скидки на тур:
- детям до 14 лет (0-13): 1900 руб.;
- детям 14-16 лет: 900 руб.
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от варианта размещения и даты заезда:
А-отель Фонтанка 4*. Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от отеля Азимут 4* (1 минута пешком до главного корпуса):
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|6н
|6н
|6н
|12.01.24-14.03.24
|26250
|26250
|31050
Катарина Арт Отель 4*. Завтрак "шведский стол". В 4 минутах пешком от Площади Искусств (встреча с гидом там) выход через Итальянскую улицу. Внимание акция несезона: по предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей:
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Одноместный Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Одноместный Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Смарт
|Стандартный
|Комфорт
|6н
|6н
|6н
|6н
|6н
|6н
|6н
|07.11.23-26.03.24
|27150
|34950
|27750
|36450
|28950
|28950
|38550
|27.03.24
|27450
|35550
|28050
|37050
|29400
|30050
|39450
|28.03.24
|27750
|36150
|28350
|37650
|29850
|30250
|40350
|29.03.24
|28050
|36750
|28650
|38250
|30300
|30450
|41250
|30.03.24
|28350
|37350
|28950
|38850
|30750
|30650
|42150
|31.03.24
|28650
|37950
|29250
|39450
|31200
|30850
|43050
|01.04.24 – 15.04.24
|28950
|38550
|29550
|40050
|31650
|31050
|43950
Москва 4*. Завтрак "шведский стол". Ранее заселение и поздний выезд платные:
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|Комфорт
|6н
|6н
|6н
|6н
|6н
|6н
|12.01.24-16.03.24
|28050
|28350
|36150
|30150
|-
|40650
|17.03.24
|28400
|28700
|36800
|30650
|-
|41550
|18.03.24
|28750
|29050
|37450
|31150
|-
|42450
|19.03.24
|29100
|29400
|38100
|31650
|-
|43350
|20.03.24
|29450
|29750
|38750
|32150
|-
|44250
|21.03.24
|29800
|30100
|39400
|32650
|-
|45150
|22.03.24-26.03.24
|30150
|30450
|40050
|33150
|32550
|46050
|27.03.24
|29950
|30250
|39700
|32900
|32300
|45550
|28.03.24
|29750
|30050
|39350
|32650
|32050
|45050
|29.03.24
|29550
|29850
|39000
|32400
|31800
|44550
|30.03.24
|29350
|29650
|38650
|32150
|31550
|44050
|31.03.24
|29150
|29450
|38300
|31900
|31300
|43550
|01.04.24 – 15.04.24
|28950
|29250
|37950
|31650
|31050
|43050
Октябрьская 4*. Завтрак "шведский стол". Внимание акция несезона: по предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей.
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Одноместный Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный МТК (18м)
|Комфорт МК
|6н
|6н
|6н
|6н
|6н
|6н
|12.01.24-09.03.24
|28650
|36450
|29550
|28350
|27750
|38250
|10.03.024
|28750
|36650
|29650
|28450
|27850
|38400
|11.03.24
|28850
|36850
|29750
|28550
|27950
|38550
|12.03.24
|28950
|37050
|29850
|28650
|28050
|38700
|13.03.24
|29050
|37250
|29950
|28750
|28150
|38850
|14.03.24
|29150
|37450
|30050
|28850
|28250
|39000
|15.03.24 – 04.04.24
|29250
|37650
|30150
|28950
|28350
|39150
|05.04.24
|29550
|38150
|30450
|29200
|28600
|39700
|06.04.24
|29850
|38650
|30750
|29450
|28850
|40250
|07.04.24
|30150
|39150
|31050
|29700
|29100
|40800
|08.04.24
|30450
|39650
|31350
|29950
|29350
|41350
|09.04.24
|30750
|40150
|31650
|30200
|29600
|41900
|10.04.24 – 15.04.24
|31050
|40650
|31950
|30450
|29850
|42450
Азимут 4*. Завтрак "шведский стол":
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Смарт стандарт
|6н
|6н
|07.11.23-15.03.24
|28650
|34950
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:
Россия 3*. Завтрак "шведский стол". 5 остановок на метро без пересадок до станции «Невский проспект», встреча на Площади Искусств (исключение – суббота, поездка в Царское Село):
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Одноместный Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|Бизнес
|6н
|6н
|6н
|6н
|6н
|25.02.24-01.03.24
|25050
|29250
|26550
|25950
|33450
|02.03.24
|25250
|30200
|26750
|26050
|33650
|03.03.24
|25450
|31150
|26950
|26150
|33850
|04.03.24-07.03.24
|25650
|32100
|27150
|26250
|34050
|08.03.24
|25450
|31150
|26950
|26150
|33850
|09.03.24
|25250
|30200
|26750
|26050
|33650
|10.03.24-17.03.24
|25050
|29250
|26550
|25950
|33450
|18.03.24
|25550
|30800
|26900
|26200
|33700
|19.03.24
|26050
|32350
|27250
|26450
|33950
|20.03.24
|26550
|33900
|27600
|26700
|34200
|21.03.24
|27050
|35450
|27950
|26950
|34450
|22.03.24
|27550
|37000
|28300
|27200
|34700
|23.03.24-25.03.24
|28050
|38550
|28650
|27450
|34950
|26.03.24
|27750
|37950
|28500
|27300
|34900
|27.03.24
|27450
|37350
|28350
|27150
|34850
|28.03.24
|27150
|36750
|28200
|27000
|34800
|29.03.24
|26850
|36150
|28050
|26850
|34750
|30.03.24
|26550
|35550
|27900
|26700
|34700
|31.03.24-15.04.24
|26250
|34950
|27750
|26550
|34650
Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак "шведский стол". В 3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Смарт Плюс
|6н
|6н
|6н
|12.01.24 -12.03.24
|28650
|27450
|35550
|13.03.24
|29000
|28050
|36550
|14.03.24
|29350
|28650
|37550
|15.03.24
|29700
|29250
|38550
|16.03.24
|30050
|29850
|39550
|17.03.24
|30400
|30450
|40550
|18.03.24 – 15.04.24
|30750
|31050
|41550
Достоевский 4*. Завтрак "шведский стол". В 16 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4* и в 20 минутах пешком от Площади Искусств:
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|Супериор
|6н
|6н
|6н
|6н
|6н
|07.11.23-19.03.24
|27750
|36750
|29250
|32250
|39150
|20.03.24
|27800
|36700
|29550
|31800
|39300
|21.03.24
|27850
|36650
|29850
|31350
|39450
|22.03.24
|27900
|36600
|30150
|30900
|39600
|23.03.24
|27950
|36550
|30450
|30450
|39750
|24.03.24
|28000
|36500
|30750
|30000
|39900
|25.03.24-26.03.24
|28050
|36450
|31050
|29550
|40050
|27.03.24
|28200
|36800
|31050
|29650
|40050
|28.03.24
|28350
|37150
|31050
|29750
|40050
|29.03.24
|28500
|37500
|31050
|29850
|40050
|30.03.24
|28650
|37850
|31050
|29950
|40050
|31.03.24
|28800
|38200
|31050
|30050
|40050
|01.04.24 – 15.04.24
|28650
|38550
|31050
|30150
|40050
Ибис 3*. Завтрак "шведский стол". В 12 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|6н
|6н
|17.02.24
|28400
|35650
|18.02.24
|29350
|37550
|19.02.24 – 22.02.24
|30300
|39450
|23.02.24
|29350
|37550
|24.02.24
|28400
|35650
|25.02.24 – 01.03.24
|27450
|33750
|02.03.24
|28400
|35650
|03.03.24
|29350
|37550
|04.03.24 – 07.03.24
|30300
|39450
|08.03.24
|29350
|37550
|09.03.24
|28400
|35650
|10.03.24 – 16.03.24
|27450
|33750
|17.03.24
|27800
|34450
|18.03.24
|28150
|35150
|19.03.24
|28500
|35850
|20.03.24
|28850
|36550
|21.03.24
|29200
|37250
|22.03.24 – 10.04.24
|29550
|37950
|11.04.24
|30500
|39750
|12.04.24
|31450
|41550
|13.04.24
|32400
|43350
|14.04.24
|33350
|45150
|15.04.24
|34300
|56950
Русь 4*. Завтрак "шведский стол". В 19 минутах пешком шаговой доступности от гостиницы Октябрьская 4*:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Взрослый
Одноместный
Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Классик (стандарт)
|Джуниор Сюит
|6н
|6н
|6н
|6н
|6н
|12.01.24 – 15.04.24
|30750
|34950
|33150
|31650
|43050
Бест Вестерн 4*. Завтрак "накрытие". В 4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*. Внимание акция несезона: по предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей.
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Комфорт
|6н
|6н
|6н
|6н
|12.01.24-09.03.24
|29550
|28650
|28050
|37650
|10.03.24
|29650
|28700
|28100
|37750
|11.03.24
|29750
|28750
|28150
|37850
|12.03.24
|29850
|28800
|28200
|37950
|13.03.24
|29950
|28850
|28250
|38050
|14.03.24
|30050
|28900
|28300
|38150
|15.03.24 – 04.04.24
|30150
|28950
|28350
|38250
|05.04.24
|30450
|29250
|28650
|39000
|06.04.24
|30750
|29550
|28950
|39750
|07.04.24
|31050
|29850
|29250
|40500
|08.04.24
|31350
|30150
|29550
|41250
|09.04.24
|31650
|30450
|29850
|42000
|10.04.24 – 15.04.24
|31950
|30750
|30150
|42750
Ярд Резиденс 4*. Завтрак «Континентальный» в Цехе 85 или завтрак «шведский стол» в кафе через дорогу. В 4 минутах пешком от гостиницы Москва 4*:
Даты заездов
|Двухместный с двуспальной кроватью Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с двуспальной кроватью Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Смарт без кухни
|Смарт
|Студия (быв. Стандарт)
|6н
|6н
|6н
|6н
|6н
|6н
|6н
|03.03.24
|44750
|31750
|46950
|32950
|33900
|32750
|49250
|04.03.24-26.03.24
|45150
|31650
|47250
|33150
|34050
|32850
|49650
|27.03.24
|45650
|32200
|47750
|33400
|34300
|33050
|50150
|28.03.24
|46150
|32450
|48250
|33650
|34550
|33250
|50650
|29.03.24
|46650
|32700
|48750
|33900
|34800
|33450
|51150
|30.03.24
|47150
|32950
|46250
|34150
|35050
|33650
|51650
|31.03.24
|47650
|33200
|49750
|34400
|35300
|33850
|52150
|01.04.24-15.04.24
|48150
|33450
|50250
|34650
|35550
|34050
|52650
Изззи у Гостиного двора / Izzzi у Гостиного Двора 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". В 12 минутах пешком от Площади Искусств.
Даты заездов
|Двухместный с двуспальной кроватью Взрослый
|Одноместный Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Смарт
|Комфорт
|6н
|6н
|6н
|6н
|6н
|03.03.24
|28850
|36650
|30650
|29550
|40950
|04.03.24
|29550
|38100
|31500
|30150
|42600
|05.03.24-07.03.24
|30250
|39550
|32350
|30750
|44250
|08.03.24
|29550
|38100
|31500
|30150
|42600
|09.03.24
|28850
|36650
|30650
|29550
|40950
|10.03.24
|28150
|35200
|29800
|28950
|39300
|11.03.24-12.03.24
|27450
|33750
|28950
|28350
|37650
|13.03.24
|28150
|35200
|29800
|28950
|39300
|14.03.24
|28850
|36650
|30650
|29550
|40950
|15.03.24
|29550
|38100
|31500
|30150
|42600
|16.03.24
|30250
|39550
|32350
|30750
|44250
|17.03.24
|30950
|41000
|33200
|31350
|45900
|18.03.24-27.03.24
|31650
|42450
|34050
|31950
|47550
Cronwell Inn Стремянная 4*. Завтрак "шведский стол". В 9 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Одноместный Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|Комфорт
|6н
|6н
|6н
|6н
|6н
|12.01.24 – 15.04.24
|32250
|46950
|33750
|33450
|49950
Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*. Завтрак "шведский стол". В 7 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Одноместный Взрослый
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|Полулюкс
|6н
|6н
|6н
|6н
|6н
|07.11.23-26.03.24
|35250
|46050
|42750
|40350
|61050
|01.04.24 -15.04.24
|39150
|52950
|-
|-
|-
Кравт Невский СПА 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". В 5 минутах пешком от гостиницы Москва 4*:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|6н
|6н
|16.10.23-26.01.24
|37050
|49950
Гранд Отель Эмеральд 5* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". В 10 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*:
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями /
с двуспальной кроватью
Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|6н
|6н
|6н
|07.11.23-25.03.24
|41550
|41850
|55650
Данный тур возможно приобрести без проживания. Стоимость 17550 руб/чел. Туристов приобретших тур без проживания гид будет ждать в холле гостиницы «Октябрьская» или «Москва».
*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
А-отель Фонтанка 4
Отель расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».
В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната.
В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал.
Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.
Катарина Арт Отель 4
Арт-отель идеально расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от Государственного Русского музея, в 14 минутах ходьбы от Летнего сада и в 1,5 км от музея Анны Ахматовой.
В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться услугами консьержа. Также гостям предлагаются гладильные услуги и бизнес-услуги, включая факс и ксерокопирование.
В каждом номере установлен рабочий стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Все номера оснащены сейфом.
По утрам сервируется завтрак «шведский стол».
Рядом отелем гости могут посетить такие достопримечательности, как Дворцовая площадь, Государственный Эрмитаж и храм Спаса на Крови.
Расстояние до аэропорта Пулково составляет 23 км.
Москва 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Октябрьская 4
Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания».
К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi. Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. На территории отеля работает салон красоты и сувенирный магазин. Для деловых путешественников оборудованы конференц-залы и помещения для проведения совещаний. Стойка регистрации гостиницы "Октябрьская" работает круглосуточно и без выходных. На 1-м этаже гостиницы находится стойка консьержа, который поможет гостям заказать трансфер и билеты на экскурсии.
В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.
Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00. Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.
Менее чем в 5 минутах ходьбы от отеля расположен Московский вокзал.
Азимут 4
Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга.
К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi. На территории установлены банкоматы.
Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.
Россия 3
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть. Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям.
Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Порт Комфорт Лиговский 29 4
Отель находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.
Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.
Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.
Расстояние до аэропорта 16 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.
Достоевский 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.
От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.
Ибис 3
Отель находится в Санкт-Петербурге, на Лиговском проспекте. Он имеет статус 3 звезды. Здесь гости могут воспользоваться платной парковкой.
В номерном фонде отеля насчитывается 221 номер. Каждый номер включает в себя просторное спальное место, необходимую мебель, а также телевизор со спутниковым ТВ и собственную ванную комнату. Здесь всегда царит чистота и уют. Благодаря открытому доступу к бесплатной сети Wi-Fi Вы сможете всегда оставаться на связи и быть в курсе всех новостей.
Вкусно и сытно поесть можно в ресторане при отеле.
Для удобства гостей предоставляется следующее: круглосуточный бизнес-центр, ускоренная регистрация по прибытии. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 50 кв. м, на котором расположены конференц-залы.
Удачное местоположение позволит быстро добраться до основных достопримечательностей: Исаакиевский собор, Эрмитаж, музей Фаберже, Александровский театр и другие. В шаге находится торговый центр Галерея, Невский проспект, Дворцовая площадь и станции метро.
Русь 4
Это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.
Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.
Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.
Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.
Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.
Бест Вестерн 4
В распоряжении отеля находится 107 просторных и уютных номеров. Все они очень стильно и по-современному оформлены. В каждом из них Вы найдете необходимую мебель, телевизор и собственную ванную комнату. В каждом уголке гостиницы доступно бесплатное подключение к сети Wi-Fi. Каждые 24 часа работает стойка регистрации.
В местном ресторане Вы сможете поесть ароматные блюда русской и европейской кухни. Здесь же есть кондитерская и пекарня. В баре можно заказать любой напиток на свой вкус.
В шаговой доступности есть множество музеев и других интересных мест. Поблизости расположена станция метро. Расстояние до аэропорта составляет 15,8 км.
Ярд Резиденс 4
Апарт-отель "YARD Residence" - 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.
Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.
Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. Альтернативой станет посещение кафе, столовой и пекарни поблизости. В шаговой доступности пиццерия и ресторан японской кухни.
Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое.
Izzzi у Гостиного Двора 3
Отель «IZZZI у Гостиного двора» расположен рядом с «Александринским театром», в 440 м от станции метро «Гостиный двор» и в 800 м от станции «Невский проспект».
К размещению предлагаются комфортные номера с удобной мебелью, плазменным телевизором, высокоскоростным Wi-Fi, телефоном, рабочим столом и ванной комнатой с косметическими средствами и феном.
Гости могут заказать, за дополнительную плату, вкусный завтрак «шведский стол» или воспользоваться общей кухней с микроволновой печью, тостером, чайником и посудой. В ресторане «Meet» подают вкусные обеды и ужины, для гостей отеля предусмотрена скидка.
В распоряжении постояльцев общая зона для отдыха и работы, библиотека, детский уголок и услуги прачечной. Недалеко располагается «Екатерининский Сад» - 180 м, «Аничков дворец» - 600 м и «Казанский кафедральный собор» - 1 км. До «Московского» железнодорожного вокзала 2 км, до аэропорта 20 км.
Cronwell Inn Стремянная 4
Cronwell Inn Стремянная - это первый отель Галереи отелей Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в 2010 году. Также отель является первым в России сертифицированным эко-отелем.
В интерьерах отеля подчеркнут колорит былого Петербурга, но в тоже время номера соответствуют всем международным требованиям. Для удобства гостей номера оснащены финскими кроватями с ортопедическими матрасами, также есть фен, кондиционер, сейф, холодильник и чайник.
Каждое утро в ресторане "Фаворит" для гостей сервируется завтрак "шведский стол", с 17.00 до 18.00 проходит английское чаепитие "Five o’clock" с фирменной выпечкой.
Для проведения деловых мероприятий в отеле есть просторный конференц-зал, переговорная комната и чайная комната "Стаффорд", оснащенные всей необходимой аппаратурой и удобной мебелью.
Отель "Кронвелл Инн Стремянная" расположен в самом центре Санкт-Петербурга, на известной улице Стремянной, в историческом здании, которое было полностью реконструировано по проекту гостиницы.
Новотель 4
Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская».
К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков. Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.
Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.
Прогула от отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» до многочисленных магазинов занимает совсем немного времени. Общественный транспорт позволит с легкостью добраться до Эрмитажа, Русского музея, Мариинского театра и других достопримечательностей Санкт-Петербурга.
После насыщенного дня гости могут расслабиться в турецкой паровой бане отеля Novotel или заказать сеанс массажа.
Кравт Невский СПА 4
Спа-отель Kravt Nevsky с баром, общим лаунджем и видом на город расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания».
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi на всей территории. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.
В числе удобств номеров — кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем. Гостям всех номеров спа-отеля Kravt Nevsky предоставляются полотенца и постельное белье.
По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол». Гости могут посетить снэк-бар и воспользоваться услугами бизнес-центра.
Спа-отель Kravt Nevsky находится в 2,2 км от станции метро «Маяковская» и в 1,7 км от Московского вокзала. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 24 км. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.
Гранд Отель Эмеральд 5
Гранд-отель «Эмеральд» расположен недалеко от Смольного собора и Таврического сада. Пешая прогулка до станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта занимает 10 минут.
Интерьеры гранд-отеля «Эмеральд» роскошно оформлены в классическом стиле. На территории действует бесплатный Wi-Fi. Любители активного отдыха могут посещать тренажерный зал и занятия по аэробике. К услугам гостей спа-центр с русской и турецкой банями и мини-бассейном (за дополнительную плату).
Посетителям оздоровительного центра Emerald предложат широкий спектр процедур.
В ресторане Room DND подают блюда японской и паназиатской кухни.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, при выборе тарифа с проживанием
- Завтраки после первого ночлега, при выборе тарифа с проживанием
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Обеды и ужины
- Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Проживание и завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Дополнительные экскурсии (подробнее в разделе «Важно знать»)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Предоставляются ли на тур скидки?
Да, скидки предоставляются:
- детям до 14 лет (0-13): 1900 руб.
- детям 14-16 лет: 900 руб.
Какова стоимость дополнительных экскурсий?
Посещение театра-макета «Петровская Акватория»:
- взрослые - 500 рублей;
- школьники - 300 рублей;
- студенты и пенсионеры - 400 рублей.
Посещение Океанариума:
- взрослые - 800 рублей;
- школьники и студенты - 600 рублей;
- пенсионеры - 400 рублей.
Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел.):
- взрослые - 900 рублей;
- школьники - 700 рублей.
Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» (при группе от 15 чел):
- взрослые - 850 рублей;
- школьники - 750 рублей.
Экскурсия на крышу Петербурга:
- взрослые, студенты и пенсионеры - 900 рублей;
- школьники - 300 рублей;
- 1 взрослый + 1 ребенок от 12 лет - 1600 рублей.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие расчетные часы в гостинице?
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.
Возможно ли изменение программы?
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
Можно ли в тур с животными?
IZZZI у Гостиного двора
пер. Крылова, 5 Б
Размещение собак и кошек мелких пород, весом не более 8 кг, допускается в номерах определенных категорий
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.
В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.
Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.