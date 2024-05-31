А Азалия Зимний Петербург. Тур выходного дня Организаторы оперативно решили наш вопрос по поводу тура. 🔥

Д Динара Зимний Петербург. Тур выходного дня Понравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательно. Большое спасибо.

О Олег Зимние истории дворцов Петербурга. Сокращенная программа По организации экскурсий вопросов нет. Экскурсоводы рассказывают доходчиво и понятно, всегда готовы ответить на дополнительные вопросы. Конечно слишком много информации… но увиденное и услышанное впечатлило. Больше вопросов к дисциплине самих участников группы.

Е Елена Петербургская коллекция. Тур на 3 дня Здравствуйте. Хочу выразить огромную благодарность за такой чудесный тур! Нам с супругом всё ооооочень понравилось 👍😊 В следующем году хочу взять с собой дочку и внучку 😊

А Анатолий Петербургская коллекция. Тур на 4 дня Добрый день, замечательная поездка получилась! Благодарю!

М Мария Символы Петербурга. Тур на зимние праздники Прекрасно составлена программа: ангелы над городом, львы, Царское село. Павловск. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Елене за возможность увидеть Петербург по новому!

М Масленникова Праздничный Санкт-Петербург Тур очень понравился. Всё отлично организовано.

Л Любовь Праздничный Санкт-Петербург читать дальше всё как было обещано в договоре. Доброжелательный гид. Спасибо всем, кто организовал нам это незабываемое путешествие! Единственно, что хотелось бы изменить, это чтобы первый день тура был свободным, так как наш поезд опоздал и мы не успели на первую экскурсию. Тур оставил хорошее впечатление. Отель, завтраки, экскурсии, комфортабельные теплые автобусы, (что было немаловажно, так как попали на очень холодную погоду),

С Светлана Символы Петербурга. Тур на зимние праздники читать дальше от подборки отелей до организации экскурсий. Особую благодарность хочется отметить гиду которая была в течении всего тура это Елена Стальмак, лучшего гида пожелать просто не возможно. Все экскурсии с ней были очень интересные, познавательные и она старалась показать и рассказать что то необычное. Большое спасибо за прекрасный отдых, буду ещё бронировать туры с Большой Страной. Тур оказался очень интересным, настоящим Новогодним подарком, Питер засиял Новогодними красками с его праздничным оформлением. Организация тура на высшем уровне