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Экскурсия в Пушкин и Павловск (Екатерининский и Павловский парки)

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0 отзывов
Спутник П.
Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга
В пригороде Санкт-Петербурга есть сказочные резиденции императоров и императриц государства Российского, которые нужно посетить, чтобы почувствовать себя, как в сказке.

Павловск — с его английским парком, хвойными зарослями и вездесущими белками.

Пушкин — чтобы прогуляться 👣 по французскому саду с вымощенными дорожками и зелёными оградами.

Наш гид расскажет вам обо всех тонкостях устройства старейших парков 🌳 Санкт-Петербурга.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 700 ₽ за человека

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Экскурсия в Пушкин и Павловск (Екатерининский и Павловский парки)
Экскурсия в Пушкин и Павловск (Екатерининский и Павловский парки)

Что вы увидите

  • Город Пушкин
  • Город Павловск
  • Екатерининский и Павловский парки
Императорские резиденцииВ пригороде Санкт-Петербурга есть сказочные резиденции императоров и императриц государства Российского, которые нужно посетить, чтобы почувствовать себя, как в сказке.
Павловск — с его английским парком, хвойными зарослями и вездесущими белками.
Пушкин — чтобы прогуляться 👣 по французскому саду с вымощенными дорожками и зелёными оградами.
Наш гид расскажет вам обо всех тонкостях старейших парков 🌳 Санкт-Петербурга.

Организационные детали:

  • Дворцы временно не принимают туристов;
  • Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
Что входит
  • Трансфер на автобусе
  • Услуги гида
  • Входные билеты в парки
Что не входит
  • Посещение дворцов
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. ).
Начало
🚩 Московский вокзал
Место завершения
🏁 Невский пр-кт, 85
Экскурсия в Пушкин и Павловск (Екатерининский и Павловский парки)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник П.
Спутник П.
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