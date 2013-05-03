Экскурсия, во время которой вы побываете сразу в трех имперских резиденциях — Царском селе (да-да, город 🏙️ Пушкин, где расположен знаменитый Лицей), Павловске и Гатчине. Что вас ожидает:Вы увидите сразу три парка и три дворца, один из которых с настоящим подземным ходом. За 10 часов вы познакомитесь с разными эпохами, секретами и тайнами двора Российской Империи. Если хотите увидеть все и сразу, не разменивайтесь по мелочам и окунитесь в увлекательный мир имперских амбиций!

Грандтур по императорским резиденциям XVIII века. Три дворцово-парковых комплекса, каждый со своей уникальной историей 📖, архитектурой и ландшафтным решением. Екатерининский парк 🌳 и дворец, Старый Голландский сад и Английский парк, лучший пейзажный парк Европы — Павловский парк, образец русской классической архитектуры — Павловский дворец, средневековый замок 🏰 с подземельем — Большой Гатчинский дворец.

Погружение в загородную жизнь императоров, парки, дворцы, интерьеры, уникальные гобелены и звездные составы архитекторов — Растрелли, Ринальди, Камерон, Воронихин, Кваронги и другие.

Три жемчужины царских загородных резиденций в одной экскурсии 🧭. Для тех, кому важно увидеть максимум, составить собственное впечатление о загородной жизни русских царей, побывать в подземелье замка и сравнить парадные залы с личными покоями императорской семьи.

Экскурсионная программа: