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Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина — три резиденции за 1 день

4.5
306 отзывов
СПб-Карелия
СПб-Карелия – Гид из Санкт-Петербурга
В пригороде Санкт-Петербурга есть сказочные резиденции императоров и императриц государства Российского, которые нужно посетить, чтобы почувствовать себя как в сказке.

Павловск, с его английским парком, хвойными зарослями и вездесущими белками.

Пушкин, чтобы прогуляться 👣 по французскому саду с вымощенными дорожками и зелеными оградами.

И, наконец, Гатчину, чтобы посмотреть на знаменитый дворец Павла I, где тот устраивал миниатюрные бои с солдатами.

Наш гид расскажет вам обо всех тонкостях старейших парков 🌳 Санкт-Петербурга!
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  • 👥Групповая
  • ☀️Однодневная
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🏛История и архитектура
  • 🧘На выходные
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 80 человек

  • 1 890 ₽ за человека

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Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина — три резиденции за 1 день
Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина — три резиденции за 1 день

Что вы увидите

  • Екатеринский парк
  • Екатеринский дворец
  • Павловский парк
  • Павловский дворец
  • Гатчинский парк
  • Большой гатчинский дворец
Экскурсия, во время которой вы побываете сразу в трех имперских резиденциях — Царском селе (да-да, город 🏙️ Пушкин, где расположен знаменитый Лицей), Павловске и Гатчине. Что вас ожидает:Вы увидите сразу три парка и три дворца, один из которых с настоящим подземным ходом. За 10 часов вы познакомитесь с разными эпохами, секретами и тайнами двора Российской Империи. Если хотите увидеть все и сразу, не разменивайтесь по мелочам и окунитесь в увлекательный мир имперских амбиций!
Грандтур по императорским резиденциям XVIII века. Три дворцово-парковых комплекса, каждый со своей уникальной историей 📖, архитектурой и ландшафтным решением. Екатерининский парк 🌳 и дворец, Старый Голландский сад и Английский парк, лучший пейзажный парк Европы — Павловский парк, образец русской классической архитектуры — Павловский дворец, средневековый замок 🏰 с подземельем — Большой Гатчинский дворец.
Погружение в загородную жизнь императоров, парки, дворцы, интерьеры, уникальные гобелены и звездные составы архитекторов — Растрелли, Ринальди, Камерон, Воронихин, Кваронги и другие.
Три жемчужины царских загородных резиденций в одной экскурсии 🧭. Для тех, кому важно увидеть максимум, составить собственное впечатление о загородной жизни русских царей, побывать в подземелье замка и сравнить парадные залы с личными покоями императорской семьи.

Экскурсионная программа:

  • 9:00 — Выезд из Санкт–Петербурга от ст. м. Невский проспект (Площадь искусств, д. 4).
  • 10:00 — Пушкин (Царское село) прогулка-экскурсия по Екатерининскому парку с внешним осмотром Екатерининского дворца.
  • 12:00 — Павловск. Павловский парк и Павловский дворец с экскурсией как в парадные залы, так и личные покои императорской семьи.
  • 16:00 — Гатчина. Экскурсионная прогулка 👣 по Гатчинскому парку с выходом к Серебряному озеру и водным лабиринтам.
  • Или экскурсия ⛳ в Гатчинский дворец (замок) с посещением подземелья.
  • 19:00 — Прибытие к ст. м. Невский проспект (Площадь искусств, д. 4).
Что входит
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном, туристическом автобусе
  • Три путевые экскурсии от нашего гида (“Царское село – жемчужина пригородов Петербурга” и, “Павловск – крупнейший пейзажный парк Европы и любимый дворец Павла I “, Гатчина –, романтические пейзажи”)
  • Прогулка по Екатерининскому парку
  • Внешний осмотр Екатерининского дворца
  • Экскурсия по Павловскому парку
  • Экскурсия по Павловскому дворцу (при наличии билетов во дворец, по желанию)
  • Экскурсия по Гатчинскому парку
  • Экскурсия по Большому Гатчинскому дворцу с подземельем (по желанию)
Что не входит
  • Входной билет в Екатерининский парк:
  • 150 р/ч взрослые
  • 80 р/ч учащиеся старше 16 лет, студенты
  • Дети до 16 лет бесплатно
  • 40 р/ч пенсионеры
  • Входной билет в Павловский парк:
  • 100 р/ч взрослые, студенты
  • 50 р/ч учащиеся от 7 до 18 лет, пенсионеры
  • Входной билет с экскурсией в Павловский дворец:
  • 500 р/ч взрослые, студенты
  • 250 р/ч учащиеся 7-18 лет, пенсионеры
  • Входной билет с экскурсией в Гатчинский дворец (по желанию):
  • 600 р/ч взрослые
  • 400 р/ч учащиеся школ и студенты, люди в возрасте 65 лет и старше
Начало
🚩 пл. Искусств, 4
Место завершения
🏁 ст.м.Московская
Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина — три резиденции за 1 день
Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина — три резиденции за 1 день
Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина — три резиденции за 1 день
Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина — три резиденции за 1 день
Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина — три резиденции за 1 день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 80 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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СПб-Карелия
СПб-Карелия
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306 отзывов оставили туристы

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