Что вас ожидает

История царскосельской дороги

По пути вас ждет рассказ о Царскосельской дороге. Вы услышите о первом в стране железнодорожном вокзале, о том, какими были первые билеты и что пугало пассажиров. Проедем через Египетские ворота на въезде в Царское село — и обсудим, откуда взялась мода на египетский стиль.

Прогулка по парку

На прогулке по регулярному парку встретим несколько павильонов. Дополнением к прекрасным пейзажам станут любопытные сюжеты: как менялась мода в XVIII — XIX веках, почему Суворову не понравилась царская кухня, что такое «хижины отшельника» и многое другое.

А еще вы увидите дачу-музей Пушкина, где он завершил роман «Евгений Онегин» и написал чудесную «Сказку о царе Салтане».

Залы Екатерининского дворца и Янтарная комната

Пожалуй, главная цель нашей поездки — великолепный дворец времен Елизаветы Петровны. Поднявшись по парадной лестнице, пройдем по Золотой анфиладе и представим, как раньше устраивали балы и маскарады. Вы заглянете в зал для особо важных приёмов, Белую парадную столовую, Кавалерскую, Картинный зал, Малиновую, Зеленую и другие роскошные комнаты.

И конечно, посетите знаменитый Янтарный кабинет: откуда он здесь взялся, что за технологии использовались для его убранства, какие перипетии ждали его во время ВОВ и как восстанавливали комнату — об этом будет рассказ на экскурсии.

Организационные детали