Царское село с посещением Екатерининского дворца

Прогуляться по парку, поразиться блеску императорских покоев и раскрыть сюжеты из прошлого

5
14 отзывов
Мы отправимся в самую роскошную резиденцию императоров.

Золоченое убранство, искусные предметы интерьера и посуда — каждый зал ослепляет своим великолепием.

Я расскажу о царской жизни, о строительстве дворца и, конечно, о похищении Янтарной комнаты.

Кроме того, мы прогуляемся по парку, вспомним Пушкина и обсудим примечательные истории столетней давности.
Царское село с посещением Екатерининского дворца
Царское село с посещением Екатерининского дворца
Царское село с посещением Екатерининского дворца
Царское село с посещением Екатерининского дворца
Царское село с посещением Екатерининского дворца
Царское село с посещением Екатерининского дворца
Царское село с посещением Екатерининского дворца
Царское село с посещением Екатерининского дворца
Царское село с посещением Екатерининского дворца
Царское село с посещением Екатерининского дворца
Царское село с посещением Екатерининского дворца
Царское село с посещением Екатерининского дворца
Царское село с посещением Екатерининского дворца

Что вас ожидает

История царскосельской дороги

По пути вас ждет рассказ о Царскосельской дороге. Вы услышите о первом в стране железнодорожном вокзале, о том, какими были первые билеты и что пугало пассажиров. Проедем через Египетские ворота на въезде в Царское село — и обсудим, откуда взялась мода на египетский стиль.

Прогулка по парку

На прогулке по регулярному парку встретим несколько павильонов. Дополнением к прекрасным пейзажам станут любопытные сюжеты: как менялась мода в XVIIIXIX веках, почему Суворову не понравилась царская кухня, что такое «хижины отшельника» и многое другое.
А еще вы увидите дачу-музей Пушкина, где он завершил роман «Евгений Онегин» и написал чудесную «Сказку о царе Салтане».

Залы Екатерининского дворца и Янтарная комната

Пожалуй, главная цель нашей поездки — великолепный дворец времен Елизаветы Петровны. Поднявшись по парадной лестнице, пройдем по Золотой анфиладе и представим, как раньше устраивали балы и маскарады. Вы заглянете в зал для особо важных приёмов, Белую парадную столовую, Кавалерскую, Картинный зал, Малиновую, Зеленую и другие роскошные комнаты.
И конечно, посетите знаменитый Янтарный кабинет: откуда он здесь взялся, что за технологии использовались для его убранства, какие перипетии ждали его во время ВОВ и как восстанавливали комнату — об этом будет рассказ на экскурсии.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость. Экскурсию можно провести на вашем автомобиле, в этом случае стоимость составит 6400 руб. за экскурсию.
  • Билеты во дворец оплачиваются отдельно, бронировать билеты нужно заранее. Если такой возможности нет, то билет для гида также оплачивается дополнительно.
  • С октября по апрель стоимость 950 руб., с мая по сентябрь 1350-1400 (зависит от турфирмы и наличия билетов), дети до 16 — 450 руб.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в центе города
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Юлия
Юлия
Меня зовут Юлия. Очень дружелюбная, общительная и много знаю о Петербурге. Получила знания и в системе высшего образования, и из книг путем самообразования, и из практики жизни, из рассказов старших… С удовольствием поделюсь с вами!
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14 реальных отзывов от туристов

Н
25 окт 2021
Благодарю команду Трипстера за организацию экскурсии, оценка 5 баллов. Спасибо Юлии за проведенную экскурсию, впечатления самые хорошие.
И
14 окт 2021
Большое спасибо Юлии за интересную экскурсию - интересную, увлекательную, не пересыщенную сухими датами и цифрами. Мы получили удовольствие от поездки.
Роман
9 окт 2021
Потрясающая экскурсия! Огромная благодарность Юлии за незабываемый день! Обаяние экскурсовода и прекрасные знания любимого города, в сочетании с полезной информацией создали отличное настроение и положительные эмоции этого дня. Будем рекомендовать, кстати сами забронировали экскурсию у Юлии именно по рекомендации!
Елена
18 сен 2021
Огромное спасибо Юлии за прекрасно просветлённую экскурсию! Грамотный экскурсовод! Тактична! Доброжелательна! Особенное спасибо за экскурсию от маленького четырёхлетнего Дани, которого Юлия терпеливо приобщала к истории! Очень было комфортно и чувство, что Юлию мы знаем очень давно! Спасибо огромное!!!!
н
13 сен 2021
Большое спасибо гиду Юлии, которая очень профессионально провела экскурсию, а также отвечала на все наши вопросы. Все что было запланировано, мы увидели. Хотим пожелать Вам всех благ и хороших туристов. С уважением, Наталья и Светлана.
А
11 сен 2021
Великолепная экскурсия! Огромное спасибо!
Л
24 авг 2021
Благодарю гида Юлию за прекрасную экскурсию!!!
Мы с друзьями получили необыкновенное удовольствие от красоты и полученной информации!!!!
Уже планируем следующую поездку в Санкт - Петербург и обязательно с сопровождением замечательного гида Юлии!!!
Благодарим!!!
Т
17 авг 2021
Понравилось абсолютно всё, рекомендую
Е
14 авг 2021
Огромное спасибо! Одна из тех экскурсий, которая на всегда останется в памяти и это благодаря гиду Юлии Лебединской. Вся экскурсия на одном дыхании, время пролетело незаметно. Юлия не только грамотный и профессиональный гид, но и человек увлечённый своей профессией. С удовольствием обращусь к Юлии ещё за новыми экскурсионными маршрутами! Рекомендую всем!
Н
8 авг 2021
Прекрасная экскурсия, Юлия интересная, внимательная, приятная. Увлечённая своим делом. Ничего лишнего. Знает все о чем не спроси. Удобно не быть в толпе с группой, где душно.
О
6 авг 2021
Великолепно! Не спеша; все подробно; без очередей; 100% рекомендую. Дети 13 и 16 лет сказали что это лучшая экскурсия
Д
5 авг 2021
Спасибо Юлии за прекрасно проведённое время и очень увлекательную экскурсию. Были рады познакомиться.
С
29 июля 2021
Поездка в Царское село очень понравилась. Юлия, наш гид. Спасибо за интересный и познавательный рассказ.
Х
25 июля 2021
Круто провели время.

Спасибо Юле за все!

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