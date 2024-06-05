Экскурсии в Екатерининский дворец

Найдено 37 экскурсий в категории «Екатерининский дворец» в Санкт-Петербурге, цены от 1 200 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия в Царское Село - всё включено
🚌 На автобусе
скидка
45%
Групповая
6 часов
193 отзыва
Экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца
Откройте для себя величие Царского Села на автобусной экскурсии. Включены трансфер, билеты и гид
Начало: От Казанского собора
9 июня в 09:00
10 июня в 15:00
54502 998 за человека
Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец в мини-группе (билеты включены)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
6 часов
365 отзывов
Групповая экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец с билетами
Царское Село с его цветущим парком и роскошным дворцом - портал в золотой век Екатерины II. Путешествие с профессиональным гидом увлечет и взрослых, и детей
Начало: На Площади Искусств
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
42503 825 за человека
Екатерининский дворец и Янтарная комната: автобусная экскурсия в Царское Село
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
5.5 часов
26 отзывов
Екатерининский дворец и Янтарная комната: групповая экскурсия
Погрузитесь в величие барокко с экскурсией в Екатерининский дворец и Янтарную комнату в Царском Селе
Начало: От Казанского собора
13 июня в 09:00
15 июня в 09:30
15001 200 за человека
В Царское Село - из Петербурга на комфортабельном автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
21 отзыв
В Царское Село - из Петербурга на комфортабельном автомобиле
Побывать в знаменитой комнате из "солнечного камня" и порассуждать о российских "играх престолов"
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 470 за всё до 4 чел.
Из Петербурга в Царское Село и Павловск
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
23 отзыва
Из Петербурга в Царское Село и Павловск
Познакомиться с двумя эпохами Российской империи за один день
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 950 за всё до 4 чел.
Царское Село максимум - групповая экскурсия без спешки
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
26 отзывов
Царское Село максимум - групповая экскурсия без спешки
Екатерининский и Александровский дворцы и парки, а также Янтарная комната в поездке на весь день
Начало: На площади Искусств (метро "Невский проспект" или ...
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
3 350 за человека
Пушкин (Царское Село) Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната (с билетами)
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
4958 отзывов
Путешествие в Царское Село: дворец, парк, Янтарная комната
Погрузитесь в роскошь императорской эпохи, посетив знаменитый Екатерининский дворец и Янтарную комнату
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 2 950 за человека
Петергоф на метеоре/катамаране - Гроты, Екатерининский корпус и Нижний парк
🚀 На метеоре
Групповая
6 часов
81 отзыв
Петергоф на метеоре/катамаране - Гроты, Екатерининский корпус и Нижний парк
Начало: Английская набережная, 2, Сенатская пристань
Расписание: Понедельник, последний вторник месяца.
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 5 500 за человека
Индивидуальная экскурсия в Пушкин на микроавтобусе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
154 отзыва
Эксклюзивный тур в Пушкин: Царское Село и Екатерининский дворец
Окунитесь в роскошь императорской эпохи с комфортной экскурсией в Пушкин, где вас ждут дворцы и парки
Начало: Место Вашего проживания в Санкт-Петербурге
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500 за всё до 7 чел.
Экскурсия в Царское село с посещением Екатерининского дворца и Лицея
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
57 отзывов
Экскурсия в Царское село с посещением Екатерининского дворца и Лицея
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр. 47, 3 этаж, офис 4
Расписание: понедельник, среда, суббота в 12:30
Завтра в 12:30
10 июня в 12:30
от 3 950 за человека
Большая экскурсия в Пушкин - два дворца: Екатерининский и Александровский
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
368 отзывов
Большая экскурсия в Пушкин - два дворца: Екатерининский и Александровский
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 10:30
10 июня в 09:00
от 3 350 за человека
Царское Село с посещением Екатерининского дворца
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
71 отзыв
Царское Село с посещением Екатерининского дворца
Прогуляться по парку, поразиться блеску императорских покоев и раскрыть сюжеты из прошлого
Начало: В центе города
19 июня в 14:00
20 июня в 09:00
13 900 за всё до 3 чел.
Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в мини-группе (с билетами)
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
105 отзывов
Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в мини-группе (с билетами)
Начало: Начало экскурсии на площади Искусств д. 1
Расписание: Ежедневно в 09:00, кроме Вторника
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
3 990 за человека
День в Царском селе: Янтарная комната, 2 парка и 2 дворца
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
140 отзывов
День в Царском селе: Янтарная комната, 2 парка и 2 дворца
Начало: Пл. Искусств, 3
Расписание: Согласно календарю
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
3 350 за человека
В Царское село на автомобиле: Дворец, Янтарная комната и Французский парк
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
118 отзывов
В Царское село на автомобиле: Дворец, Янтарная комната, Французский парк
Погрузитесь в атмосферу роскоши и великолепия Екатерининского дворца, увидите восстановленную Янтарную комнату и прогуляетесь по Французскому парку
Начало: По договоренности в центре города
Расписание: ежедневно, кроме вторника и последнего понедельника месяца
23 июня в 09:15
26 июня в 09:15
14 000 за всё до 3 чел.
Царский Пушкин - групповая автобусная экскурсия из Петербурга
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
5 часов
210 отзывов
Царский Пушкин - групповая автобусная экскурсия из Петербурга
Погулять по Екатерининскому парку и оценить великолепие интерьеров дворца
Начало: У метро «Площадь Восстания»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
28002 520 за человека
Пушкин и Павловск: Посещение Дворцов и парков в Царских резиденциях
Групповая
8 часов
8 отзывов
Пушкин и Павловск: Посещение Дворцов и парков в Царских резиденциях
Начало: Ул. Думская, 2, Санкт-Петербург
Расписание: По четвергам
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 4 250 за человека
Всё включено: едем в Царское Село
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
5.5 часов
8 отзывов
Всё включено: едем в Царское Село
Посетить Екатерининский дворец, парк и Янтарную комнату на групповой экскурсии из Петербурга
Начало: В районе «Площади Восстания»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 11:30
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
33002 970 за человека
Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5.5 часов
128 отзывов
Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в мини-группе
Осмотреть самый поэтичный город России, открыть придворные тайны и полюбоваться старинным парком
Начало: На площади Искусств
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
3 990 за человека
Царское Село на микроавтобусе - всё включено
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
76 отзывов
Популярное предложение
Царское Село на микроавтобусе - всё включено
Приглашаем отправиться в Царское Село! Осмотрите Екатерининский дворец и знаменитую Янтарную комнату, прогуляйтесь по историческому парку
Начало: На пл. Островского
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
9 июня в 10:00
14 июня в 10:00
3 450 за человека
Царское Село: групповая экскурсия по Екатерининскому дворцу
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
24 отзыва
Царское Село: путешествие по Екатерининскому дворцу
Исследуйте величие Екатерининского дворца, открывая тайны Янтарной комнаты и великолепие русского барокко
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
2 850 за человека
В Екатерининский и Александровский дворцы и парки - на комфортабельном автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
В Екатерининский и Александровский дворцы и парки - на комфортабельном автомобиле
Нескромная роскошь и строгая изысканность - увидеть и сравнить 2 резиденции Царского села за 1 день
Начало: Встреча по договоренности
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
17 400 за всё до 4 чел.
Поедем в Царское Село
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
5 отзывов
Поедем в Царское Село
Посетить Екатерининский дворец и парк в мини-группе (билеты включены)
Начало: На площади Островского
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
9 июня в 10:00
14 июня в 10:00
3 588 за человека
Царское Село - резиденция трёх императриц
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Царское Село - резиденция трёх императриц
Прикоснуться к истории России на прогулке по одному из красивейших дворцово-парковых ансамблей
Начало: В Царском Селе
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 300 за всё до 5 чел.
Царское Село и Петергоф в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
7 часов
8 отзывов
Царское Село и Петергоф в мини-группе
Посетить самые красивые пригороды Петербурга за 1 день
Начало: На площади Островского
10 июня в 09:30
13 июня в 08:00
7 500 за человека
Экскурсия в Царское Село и Павловск с гидом-краеведом
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Экскурсия в Царское Село и Павловск с гидом-краеведом
Исследовать и сравнить два дворцово-парковых ансамбля в окрестностях Петербурга за один день
Начало: От отеля, вокзала, аэропорта или квартиры по догов...
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 670 за всё до 4 чел.
Трансфер из Пулково и экскурсия по must-see-местам Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Трансфер из Пулково и экскурсия по must-see-местам Петербурга
Знакомство с городом и его красотами на пути из аэропорта в отель или в перерыве между рейсами
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
4 600 за всё до 6 чел.
Из Петербурга - в роскошное Царское Село на минивэне
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
32 отзыва
Из Петербурга - в роскошное Царское Село на минивэне
Увидеть нарядный дворец, погулять по живописному парку и узнать о прошлом императорской резиденции
9 июня в 08:00
10 июня в 10:00
13 700 за всё до 7 чел.
Два дворца - две эпохи: экскурсия на микроавтобусе в Царское Село
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6 часов
7 отзывов
Два дворца - две эпохи: экскурсия на микроавтобусе в Царское Село
Екатерининский и Александровский дворцы: сравнить архитектуру и познакомиться с историей резиденций
Начало: На пл. Островского
Расписание: в четверг и субботу в 10:00
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
2 500 за человека
Гений места Царского Села
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Гений места Царского Села
Прогуляться по парку, дворцам, павильонам и эпохам императорской резиденции
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
19 000 за всё до 6 чел.
Екатерининский дворец и парк: погружение в роскошь царской резиденции
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
6 отзывов
Екатерининский дворец и парк: погружение в роскошь царской резиденции
Отправиться в Царское село, увидеть знаменитую Янтарную комнату и открыть тайны императоров
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
14 500 за всё до 6 чел.
Царское Село: рассвет и закат Российской империи
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6 часов
1 отзыв
Царское Село: рассвет и закат Российской империи
Посетить знаковые дворцово-парковые комплексы на экскурсии в мини-группе
Начало: На площади Островского
Расписание: в четверг и субботу в 10:00
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
2 688 за человека
Групповая экскурсия в Царское Село: парк, дворец и Янтарная комната (всё включено)
🚌 На автобусе
скидка
15%
Групповая
5.5 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия в Царское Село: парк, дворец и Янтарная комната (всё включено)
Удобный и познавательный способ посетить великолепную императорскую резиденцию
Начало: На площади Искусств в Петербурге (метро "Невский п...
26 окт в 11:00
45003 825 за человека
Царское Село - город гусарский, военный, имперский
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Царское Село - город гусарский, военный, имперский
Услышать истории о бравых гусарах и узнать, существовал ли поручик Ржевский на самом деле
Начало: По договорённости
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
13 650 за всё до 4 чел.
В Пушкин - по дворцам
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6 часов
В Пушкин - по дворцам
Посетить Екатерининский и Александровский дворцы за один день на групповой экскурсии
Начало: На площади Островского
Расписание: в четверг и субботу в 10:00
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
2 500 за человека
Три знаменитых пригорода Петербурга в один день: Пушкин, Павловск и Гатчина
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
Три знаменитых пригорода Петербурга в один день: Пушкин, Павловск и Гатчина
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
21 500 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка «Величественный Петергоф»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка «Величественный Петергоф»
Пофотографироваться в декорациях императорской роскоши и раскрыть секрет знаменитых фонтанов
Начало: В Петергофе или у вашего отеля в Петербурге
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
10 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Екатерининский дворец»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 37
  1. Автобусная экскурсия в Царское Село - всё включено
  2. Экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец в мини-группе (билеты включены)
  3. Екатерининский дворец и Янтарная комната: автобусная экскурсия в Царское Село
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
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  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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