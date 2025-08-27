Программа тура по дням
Автобусная обзорная экскурсия по городу. Эрмитаж
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2300 руб. /машина).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.
С 9:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Важная информация:
- туристы, проживающие в отелях «izzzi 3* у Гостиного двора», «Азимут Отель Санкт-Петербург» и «Москва», отправляются на экскурсии от отеля проживания;
- туристы, проживающие в гостинице «А отель Фонтанка», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут» (Лермонтовский пр., д. 43/1, рядом стоящий корпус);
- туристы, проживающие в гостинице «Апарт-отель Yard Residence», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2) – 5 минут пешком.
13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная обзорная экскурсия. Эта экскурсия – встреча с чарующей красотой парадного центра Северной столицы.
Вы увидите знаменитые архитектурные ансамбли Сенатской и Исаакиевской площадей, которые предстанут перед Вами во всем своем сиянии и блеске. Вы побываете на Дворцовой площади – главной площади Санкт-Петербурга.
Ее архитектурный ансамбль создавался на протяжение полутора столетий и окончательно сформировался в 30-е годы XIX века благодаря двум талантливым архитекторам – Карло Росси и Огюсту Монферрану.
Во время пешеходной прогулки по площади Вы узнаете историю создания Генерального штаба, Зимнего дворца и Александровской колонны.
Экскурсия в Эрмитаж. Эрмитаж занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира.
Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики. В середине XIX века музей стал публичным.
Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллиона экспонатов. Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, полотна импрессионистов, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~ 6 часов.
Петергоф
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
10:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.
Автобусная экскурсия в Петергоф «О чем поют фонтаны…» Невозможно, приехав в город, построенный Петром I, не побывать в его любимом детище – блистательном Петергофе.
Экскурсия познакомит Вас с одним из самых прославленных пригородов Санкт-Петербурга, который на протяжении двух столетий являлся загородной императорской резиденцией.
Дорога, которая приведет Вас в Петергоф, до сих пор бережно хранит следы ушедших веков. Сохранившиеся памятники и усадьбы воссоздают атмосферу дачной жизни России конца XIX – начала XX века.
Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа. Петергоф – столица фонтанов, волшебный сад с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой. Его подножием служит Большой каскад – невероятная водная феерия с фонтанами и скульптурами.
Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.
Где пообедать?
После экскурсии у вас будет ~1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по парку и перекусить. На территории парка работают точки с фастфудом, а также кафе «Штандарт», где стоимость комплексного обеда составляет 850-950 рублей на человека.
Если хотите сэкономить, то рекомендуем брать напитки и перекус с собой и устроить пикник на берегу Финского залива.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~7 часов.
Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». Экскурсия в Юсуповский дворец
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
09:00Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». История многих знаменитых династий России неразрывно связана с Санкт-Петербургом.
Шереметевы и Строгановы, Шуваловы и Бестужевы и многие другие не только внесли огромный вклад в развитие России, но и оставили многочисленные дворцы, храмы, памятники, которые и формируют исторический облик и ауру нашего города.
Во время экскурсии Вы побываете в одном из самых роскошных дворцов Санкт-Петербурга – дворце князей Юсуповых на набережной реки Мойки.
Экскурсия в Исаакиевский собор. Собор предстанет перед вами как уникальное произведение русского искусства середины XIX века.
Вы увидите великолепные стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русскими художниками, и полюбуетесь мозаичными иконами, для создания которых использовали смальту более 12000 цветов и оттенков.
Вас поразит обилие различных пород камня (от гранита до малахита и бирюзы), которые пошли на отделку храма.
Экскурсия в Юсуповский дворец– один из редких особняков, где уцелели не только парадные залы, но и личные покои хозяев.
В облике дворца отразились как восточное происхождение владельцев, так и тонкий вкус, и неограниченные финансовые возможности.
Вы пройдете по залам, в которых Юсуповы устраивали свои ежегодные балы, полюбуетесь удивительно уютным и роскошным домашним театром, на сцене которого выступали не только владельцы дворца, но и члены императорской семьи.
Место окончания программы: центр города, Юсуповский дворец (ближайшая ст. метро «Сенная», «Садовая»).
Продолжительность программы: ~4,5 часа.
Автобусная экскурсия в Царское Село «Каприз изысканный Растрелли»
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Освобождение номеров.
Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус.
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Царское Село «Каприз изысканный Растрелли». Проехав по старой Царскосельской дороге, Вы окажетесь в блистательной резиденции русских императоров – Царском Селе.
В этом живописном месте российские государи жили в теплое время года, здесь устраивали официальные приемы, роскошные балы, увеселительные придворные мероприятия, принимали иностранных дипломатов. Здесь же за два столетия сложился один из красивейших загородных ансамблей Европы.
Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой. Это одно из тех мест, где все еще живет роскошный блистательный XVIII век.
Именно в этом дворце находится знаменитая Янтарная комната, похищенная фашистами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами.
Дворец окружен великолепным Екатерининским парком, который прекрасен в любое время года.
В тенистых аллеях императорского парка и царственных анфиладах Екатерининского дворца Вы сможете ощутить себя изнеженной фрейлиной или галантным кавалером.
Место окончания программы: Московский вокзал, ст. метро «Площадь Восстания».
Продолжительность программы: ~6 часов (окончание в ~15:00).
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице г. Санкт-Петербурга.
Стоимость тура указана за 1 человека в рублях:
|Гостиница
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|А Отель Фонтанка***
|стандартный
|16.05.2025
|26.05.2025
|21490
|19090
|15770
|18170
|26920
|30.05.2025
|02.06.2025
|22120
|19660
|15770
|18170
|27990
|06.06.2025
|30.06.2025
|23170
|20770
|15770
|18170
|30250
|04.07.2025
|25.08.2025
|22330
|19930
|15770
|18170
|28580
|29.08.2025
|01.09.2025
|21920
|19520
|15770
|18170
|27750
|05.09.2025
|22.09.2025
|21120
|18680
|15770
|18170
|26120
|супериор/
супериор с БК
|16.05.2025
|26.05.2025
|22330
|19930
|-
|-
|28580
|30.05.2025
|02.06.2025
|22890
|20490
|-
|-
|29690
|06.06.2025
|30.06.2025
|23990
|21590
|-
|-
|31920
|04.07.2025
|25.08.2025
|23170
|20770
|-
|-
|30250
|29.08.2025
|01.09.2025
|22750
|20350
|-
|-
|29420
|05.09.2025
|22.09.2025
|21920
|19520
|-
|-
|27750
|Апарт-отель Yard Residence****
|смарт DBL (без кухни)
|16.05.2025
|02.06.2025
|21590
|19190
|-
|-
|29990
|06.06.2025
|07.07.2025
|24760
|22360
|-
|-
|36380
|11.07.2025
|04.08.2025
|23690
|21290
|-
|-
|34270
|08.08.2025
|15.09.2025
|23120
|20670
|-
|-
|32990
|19.09.2025
|22.09.2025
|21790
|19390
|-
|-
|30460
|смарт апартаменты DBL с кухней
|16.05.2025
|02.06.2025
|22220
|19820
|-
|-
|31320
|06.06.2025
|07.07.2025
|25590
|23190
|-
|-
|38120
|11.07.2025
|04.08.2025
|24340
|21940
|-
|-
|35530
|08.08.2025
|15.09.2025
|23490
|21090
|-
|-
|33840
|19.09.2025
|22.09.2025
|22220
|19820
|-
|-
|31320
|студия апартаменты с кухней
|16.05.2025
|02.06.2025
|23120
|20670
|18770
|21170
|32990
|06.06.2025
|07.07.2025
|25990
|23630
|19390
|21790
|38920
|11.07.2025
|04.08.2025
|24760
|22360
|19390
|21790
|36380
|08.08.2025
|15.09.2025
|23920
|21520
|18770
|21170
|34690
|19.09.2025
|22.09.2025
|22650
|20250
|18770
|21170
|32150
|Азимут Отель Санкт-Петербург****
|смарт
|16.05.2025
|19.05.2025
|24490
|22090
|-
|-
|32120
|23.05.2025
|26.05.2025
|26990
|24590
|-
|-
|37120
|30.05.2025
|23.06.2025
|27540
|25140
|-
|-
|38170
|27.06.2025
|30.06.2025
|26850
|24450
|-
|-
|36640
|04.07.2025
|25.08.2025
|25460
|23120
|-
|-
|33860
|29.08.2025
|01.09.2025
|24970
|22570
|-
|-
|32990
|05.09.2025
|22.09.2025
|24560
|22160
|-
|-
|32190
|Москва****
|стандартный
|16.05.2025
|19.05.2025
|23490
|21090
|20250
|22650
|32790
|23.05.2025
|26.05.2025
|25990
|23630
|20250
|22650
|37860
|30.05.2025
|30.06.2025
|27290
|24890
|20250
|22650
|40390
|04.07.2025
|01.09.2025
|25180
|22780
|20250
|22650
|36170
|05.09.2025
|22.09.2025
|23490
|21090
|20250
|22650
|32790
|izzzi 3* у Гостиного двора***
|смарт с БК
|16.05.2025
|26.05.2025
|23960
|21560
|-
|-
|32670
|30.05.2025
|09.06.2025
|26890
|24490
|-
|-
|37740
|13.06.2025
|30.06.2025
|30140
|27740
|-
|-
|44990
|04.07.2025
|01.09.2025
|26190
|23790
|-
|-
|37130
|05.09.2025
|22.09.2025
|24570
|22170
|-
|-
|33890
|комфорт
|16.05.2025
|26.05.2025
|24970
|22570
|18920
|21320
|34690
|30.05.2025
|09.06.2025
|28120
|25720
|18920
|21320
|40170
|13.06.2025
|30.06.2025
|31760
|29360
|18920
|21320
|48280
|04.07.2025
|01.09.2025
|27190
|24790
|18920
|21320
|39160
|05.09.2025
|22.09.2025
|25580
|23180
|18920
|21320
|35920
Доплата за иностранного туриста составит 2150 руб.
Варианты проживания
Апарт-отель Yard Residence 4
Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Неподалеку находятся Московский железнодорожный вокзал (1,7 км), музей Анны Ахматовой (2,7 км) и музей Фаберже (2,7 км).
В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.
Отель «Азимут» 4
Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.
Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.
Отель «Москва» 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
Апарт-отель UNO by Valo
Апарт-отель «UNO by Valo» – статусное место для проживания, находящееся в Санкт-Петербурге, недалеко от Московского вокзала. В непревзойденную атмосферу города прекрасно вписывается архитектурный облик здания апарт-отеля, которое было построено в 1901 году. Фасад отеля украшен французскими балконами, всё оформлено в петербургском неостиле.
Апартаменты оформлены в итальянском стиле, используется теплая гамма в одном цвете. К размещению предлагаются комфортабельные номера со стильным интерьером и удобствами для проживания. В их числе удобные спальные места, телевидение, санузел с душевой кабиной и туалетно-косметическими средствами. Постояльцам предоставляются полотенца, а также доступ к беспроводному интернету.
В номерах категории «Комфорт» и «Супериор» организованы небольшие кухонные зоны.
Рядом расположены: набережные Синопская и Обводного канала, Центр современного искусства, стадион и несколько станций метро. Расстояние до аэропорта «Пулково» - 14,9 км, до Московского вокзала - 0,6 км.
А-Отель Фонтанка
«А-Отель Фонтанка» — это отель на набережной реки Фонтанки. Отель недорогой, расположен в Адмиралтейском районе северной столицы.
Чудесный вид на речку, наличие причала, удобное месторасположение практически в историческом центре города и близость метро — «Технологический Институт». До станции метро «Балтийская» можно дойти за двадцать минут, а до аэропорта Пулково доехать за 15 минут. Также рядом Юсуповский Дворец, Британское Адмиралтейство, Молодежный театр, Троице-Измайловский собор, Концертный зал Мариинского театра и другие интересные места. Московский железнодорожный вокзал удален на 6 км.
Стандартный.
Одно, двухместные номера эконом-класса со всеми удобствами. В каждом номере: раздельные кровати, стулья, стол, оборудованная вешалка или платяной шкаф. Имеется искусственное освещение (бра, настольная лампа), небольшой телевизор с возможностью просмотра кабельного телевидения, телефон, система радиооповещения, доступ к сети Интернет Wi-Fi. Ванная комната оснащена отечественной сантехникой и принадлежностями для ванной. Фен – по запросу в службе размещения (бесплатно).
Супериор.
Одно, двухместные комфортные номера со всеми удобствами. В каждом номере: две односпальные кровати, стулья, стол, оборудованная вешалка или платяной шкаф, сейф. Имеется искусственное освещение (бра, настольная лампа), телевизор, телефон, система радиооповещения, доступ к Wi-Fi. Ванная комната оснащена отечественной сантехникой и принадлежностями для ванной. Фен – по запросу в службе размещения (бесплатно).
Супериор с БК.
Одно-, двухместные комфортные номера со всеми удобствами. В каждом номере: двуспальная кровать, стулья, стол, оборудованная вешалка или платяной шкаф, сейф. Имеется искусственное освещение (бра, настольная лампа), телевизор, телефон, система радиооповещения, доступ к Wi-Fi. Ванная комната оснащена отечественной сантехникой и принадлежностями для ванной. Фен – по запросу в службе размещения (бесплатно).
Izzzi 3* у Гостиного двора**
Отель «izzzi 3* у Гостиного двора» расположен рядом с Александринским театром, в 440 м от станции метро «Гостиный двор» и в 800 м от станции «Невский проспект».
К размещению предлагаются комфортные номера с удобной мебелью, плазменным телевизором, высокоскоростным Wi-Fi, телефоном, рабочим столом и ванной комнатой с косметическими средствами и феном.
Гости могут заказать, за дополнительную плату, вкусный завтрак «шведский стол» или воспользоваться общей кухней с микроволновой печью, тостером, чайником и посудой. В ресторане «Meet» подают вкусные обеды и ужины, а для гостей отеля предусмотрена скидка. Компании также могут забронировать в ресторане банкет или фуршет с посадкой до 30 гостей.
Присутствует отличный конференц-зал вместимостью до 40 человек.
В распоряжении постояльцев общая зона для отдыха и работы, библиотека, детский уголок и услуги прачечной. Недалеко располагается Екатерининский Сад - 180 м, Аничков дворец - 600 м и Казанский кафедральный собор - 1 км. До Московского железнодорожного вокзала 2 км, до аэропорта 20 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- 3 завтрака (если не выбран тариф «без завтрака»)
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
- Доп. ночи
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Обеды и ужины (самостоятельно)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.