Мои заказы

Белые ночи в Северной столице. Летний тур в Санкт-Петербург на 4 дня

Белые ночи в Северной столице
Откройте для себя волшебство Санкт-Петербурга в самый романтичный период года! Мы приглашаем вас в незабываемый тур, который оставит в вашем сердце самые яркие воспоминания! Вас ждет обзорная экскурсия по городу, посещение Эрмитажа, Исаакиевского собора, Юсуповского дворца, а также поездки в Царское Село и Петергоф.
5
3 отзыва
Белые ночи в Северной столице. Летний тур в Санкт-Петербург на 4 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Белые ночи в Северной столице. Летний тур в Санкт-Петербург на 4 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Белые ночи в Северной столице. Летний тур в Санкт-Петербург на 4 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
15
мая22
мая29
мая5
июн12
июн19
июн26
июн

Программа тура по дням

1 день

Автобусная обзорная экскурсия по городу. Эрмитаж

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2300 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

С 9:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Важная информация:

  • туристы, проживающие в отелях «izzzi 3* у Гостиного двора», «Азимут Отель Санкт-Петербург» и «Москва», отправляются на экскурсии от отеля проживания;
  • туристы, проживающие в гостинице «А отель Фонтанка», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут» (Лермонтовский пр., д. 43/1, рядом стоящий корпус);
  • туристы, проживающие в гостинице «Апарт-отель Yard Residence», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2) – 5 минут пешком.

13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная обзорная экскурсия. Эта экскурсия – встреча с чарующей красотой парадного центра Северной столицы.

Вы увидите знаменитые архитектурные ансамбли Сенатской и Исаакиевской площадей, которые предстанут перед Вами во всем своем сиянии и блеске. Вы побываете на Дворцовой площади – главной площади Санкт-Петербурга.

Ее архитектурный ансамбль создавался на протяжение полутора столетий и окончательно сформировался в 30-е годы XIX века благодаря двум талантливым архитекторам – Карло Росси и Огюсту Монферрану.

Во время пешеходной прогулки по площади Вы узнаете историю создания Генерального штаба, Зимнего дворца и Александровской колонны.

Экскурсия в Эрмитаж. Эрмитаж занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира.

Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики. В середине XIX века музей стал публичным.

Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллиона экспонатов. Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, полотна импрессионистов, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~ 6 часов.

Автобусная обзорная экскурсия по городу. ЭрмитажАвтобусная обзорная экскурсия по городу. ЭрмитажАвтобусная обзорная экскурсия по городу. ЭрмитажАвтобусная обзорная экскурсия по городу. ЭрмитажАвтобусная обзорная экскурсия по городу. ЭрмитажАвтобусная обзорная экскурсия по городу. Эрмитаж
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Петергоф

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

10:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.

Автобусная экскурсия в Петергоф «О чем поют фонтаны…» Невозможно, приехав в город, построенный Петром I, не побывать в его любимом детище – блистательном Петергофе.

Экскурсия познакомит Вас с одним из самых прославленных пригородов Санкт-Петербурга, который на протяжении двух столетий являлся загородной императорской резиденцией.

Дорога, которая приведет Вас в Петергоф, до сих пор бережно хранит следы ушедших веков. Сохранившиеся памятники и усадьбы воссоздают атмосферу дачной жизни России конца XIX – начала XX века.

Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа. Петергоф – столица фонтанов, волшебный сад с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой. Его подножием служит Большой каскад – невероятная водная феерия с фонтанами и скульптурами.

Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.

Где пообедать?

После экскурсии у вас будет ~1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по парку и перекусить. На территории парка работают точки с фастфудом, а также кафе «Штандарт», где стоимость комплексного обеда составляет 850-950 рублей на человека.

Если хотите сэкономить, то рекомендуем брать напитки и перекус с собой и устроить пикник на берегу Финского залива.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~7 часов.

ПетергофПетергофПетергофПетергоф
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». Экскурсия в Юсуповский дворец

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

09:00Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». История многих знаменитых династий России неразрывно связана с Санкт-Петербургом.

Шереметевы и Строгановы, Шуваловы и Бестужевы и многие другие не только внесли огромный вклад в развитие России, но и оставили многочисленные дворцы, храмы, памятники, которые и формируют исторический облик и ауру нашего города.

Во время экскурсии Вы побываете в одном из самых роскошных дворцов Санкт-Петербурга – дворце князей Юсуповых на набережной реки Мойки.

Экскурсия в Исаакиевский собор. Собор предстанет перед вами как уникальное произведение русского искусства середины XIX века.

Вы увидите великолепные стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русскими художниками, и полюбуетесь мозаичными иконами, для создания которых использовали смальту более 12000 цветов и оттенков.

Вас поразит обилие различных пород камня (от гранита до малахита и бирюзы), которые пошли на отделку храма.

Экскурсия в Юсуповский дворец– один из редких особняков, где уцелели не только парадные залы, но и личные покои хозяев.

В облике дворца отразились как восточное происхождение владельцев, так и тонкий вкус, и неограниченные финансовые возможности.

Вы пройдете по залам, в которых Юсуповы устраивали свои ежегодные балы, полюбуетесь удивительно уютным и роскошным домашним театром, на сцене которого выступали не только владельцы дворца, но и члены императорской семьи.

Место окончания программы: центр города, Юсуповский дворец (ближайшая ст. метро «Сенная», «Садовая»).

Продолжительность программы: ~4,5 часа.

Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». Экскурсия в Юсуповский дворецАвтобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». Экскурсия в Юсуповский дворецАвтобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». Экскурсия в Юсуповский дворецАвтобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». Экскурсия в Юсуповский дворецАвтобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». Экскурсия в Юсуповский дворец
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Автобусная экскурсия в Царское Село «Каприз изысканный Растрелли»

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

Освобождение номеров.

Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус.

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Царское Село «Каприз изысканный Растрелли». Проехав по старой Царскосельской дороге, Вы окажетесь в блистательной резиденции русских императоров – Царском Селе.

В этом живописном месте российские государи жили в теплое время года, здесь устраивали официальные приемы, роскошные балы, увеселительные придворные мероприятия, принимали иностранных дипломатов. Здесь же за два столетия сложился один из красивейших загородных ансамблей Европы.

Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой. Это одно из тех мест, где все еще живет роскошный блистательный XVIII век.

Именно в этом дворце находится знаменитая Янтарная комната, похищенная фашистами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами.

Дворец окружен великолепным Екатерининским парком, который прекрасен в любое время года.

В тенистых аллеях императорского парка и царственных анфиладах Екатерининского дворца Вы сможете ощутить себя изнеженной фрейлиной или галантным кавалером.

Место окончания программы: Московский вокзал, ст. метро «Площадь Восстания».

Продолжительность программы: ~6 часов (окончание в ~15:00).

Автобусная экскурсия в Царское Село «Каприз изысканный Растрелли»Автобусная экскурсия в Царское Село «Каприз изысканный Растрелли»Автобусная экскурсия в Царское Село «Каприз изысканный Растрелли»Автобусная экскурсия в Царское Село «Каприз изысканный Растрелли»Автобусная экскурсия в Царское Село «Каприз изысканный Растрелли»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице г. Санкт-Петербурга.

Стоимость тура указана за 1 человека в рублях:

ГостиницаКатегория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
А Отель Фонтанка***стандартный16.05.202526.05.20252149019090157701817026920
30.05.202502.06.20252212019660157701817027990
06.06.202530.06.20252317020770157701817030250
04.07.202525.08.20252233019930157701817028580
29.08.202501.09.20252192019520157701817027750
05.09.202522.09.20252112018680157701817026120
супериор/
супериор с БК		16.05.202526.05.20252233019930--28580
30.05.202502.06.20252289020490--29690
06.06.202530.06.20252399021590--31920
04.07.202525.08.20252317020770--30250
29.08.202501.09.20252275020350--29420
05.09.202522.09.20252192019520--27750
Апарт-отель Yard Residence****смарт DBL (без кухни)16.05.202502.06.20252159019190--29990
06.06.202507.07.20252476022360--36380
11.07.202504.08.20252369021290--34270
08.08.202515.09.20252312020670--32990
19.09.202522.09.20252179019390--30460
смарт апартаменты DBL с кухней16.05.202502.06.20252222019820--31320
06.06.202507.07.20252559023190--38120
11.07.202504.08.20252434021940--35530
08.08.202515.09.20252349021090--33840
19.09.202522.09.20252222019820--31320
студия апартаменты с кухней16.05.202502.06.20252312020670187702117032990
06.06.202507.07.20252599023630193902179038920
11.07.202504.08.20252476022360193902179036380
08.08.202515.09.20252392021520187702117034690
19.09.202522.09.20252265020250187702117032150
Азимут Отель Санкт-Петербург****смарт16.05.202519.05.20252449022090--32120
23.05.202526.05.20252699024590--37120
30.05.202523.06.20252754025140--38170
27.06.202530.06.20252685024450--36640
04.07.202525.08.20252546023120--33860
29.08.202501.09.20252497022570--32990
05.09.202522.09.20252456022160--32190
Москва****стандартный16.05.202519.05.20252349021090202502265032790
23.05.202526.05.20252599023630202502265037860
30.05.202530.06.20252729024890202502265040390
04.07.202501.09.20252518022780202502265036170
05.09.202522.09.20252349021090202502265032790
izzzi 3* у Гостиного двора***смарт с БК16.05.202526.05.20252396021560--32670
30.05.202509.06.20252689024490--37740
13.06.202530.06.20253014027740--44990
04.07.202501.09.20252619023790--37130
05.09.202522.09.20252457022170--33890
комфорт16.05.202526.05.20252497022570189202132034690
30.05.202509.06.20252812025720189202132040170
13.06.202530.06.20253176029360189202132048280
04.07.202501.09.20252719024790189202132039160
05.09.202522.09.20252558023180189202132035920

Доплата за иностранного туриста составит 2150 руб.

Варианты проживания

Апарт-отель Yard Residence 4

3 ночи

Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Неподалеку находятся Московский железнодорожный вокзал (1,7 км), музей Анны Ахматовой (2,7 км) и музей Фаберже (2,7 км).

В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.

Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Азимут» 4

3 ночи

Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.

Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.

Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Москва» 4

3 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Апарт-отель UNO by Valo

3 ночи

Апарт-отель «UNO by Valo» – статусное место для проживания, находящееся в Санкт-Петербурге, недалеко от Московского вокзала. В непревзойденную атмосферу города прекрасно вписывается архитектурный облик здания апарт-отеля, которое было построено в 1901 году. Фасад отеля украшен французскими балконами, всё оформлено в петербургском неостиле.

Апартаменты оформлены в итальянском стиле, используется теплая гамма в одном цвете. К размещению предлагаются комфортабельные номера со стильным интерьером и удобствами для проживания. В их числе удобные спальные места, телевидение, санузел с душевой кабиной и туалетно-косметическими средствами. Постояльцам предоставляются полотенца, а также доступ к беспроводному интернету.

В номерах категории «Комфорт» и «Супериор» организованы небольшие кухонные зоны.

Рядом расположены: набережные Синопская и Обводного канала, Центр современного искусства, стадион и несколько станций метро. Расстояние до аэропорта «Пулково» - 14,9 км, до Московского вокзала - 0,6 км.

Апарт-отель UNO by ValoАпарт-отель UNO by ValoАпарт-отель UNO by ValoАпарт-отель UNO by Valo
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

А-Отель Фонтанка

3 ночи

«А-Отель Фонтанка» — это отель на набережной реки Фонтанки. Отель недорогой, расположен в Адмиралтейском районе северной столицы.

Чудесный вид на речку, наличие причала, удобное месторасположение практически в историческом центре города и близость метро — «Технологический Институт». До станции метро «Балтийская» можно дойти за двадцать минут, а до аэропорта Пулково доехать за 15 минут. Также рядом Юсуповский Дворец, Британское Адмиралтейство, Молодежный театр, Троице-Измайловский собор, Концертный зал Мариинского театра и другие интересные места. Московский железнодорожный вокзал удален на 6 км.

Стандартный.

Одно, двухместные номера эконом-класса со всеми удобствами. В каждом номере: раздельные кровати, стулья, стол, оборудованная вешалка или платяной шкаф. Имеется искусственное освещение (бра, настольная лампа), небольшой телевизор с возможностью просмотра кабельного телевидения, телефон, система радиооповещения, доступ к сети Интернет Wi-Fi. Ванная комната оснащена отечественной сантехникой и принадлежностями для ванной. Фен – по запросу в службе размещения (бесплатно).

Супериор.

Одно, двухместные комфортные номера со всеми удобствами. В каждом номере: две односпальные кровати, стулья, стол, оборудованная вешалка или платяной шкаф, сейф. Имеется искусственное освещение (бра, настольная лампа), телевизор, телефон, система радиооповещения, доступ к Wi-Fi. Ванная комната оснащена отечественной сантехникой и принадлежностями для ванной. Фен – по запросу в службе размещения (бесплатно).

Супериор с БК.

Одно-, двухместные комфортные номера со всеми удобствами. В каждом номере: двуспальная кровать, стулья, стол, оборудованная вешалка или платяной шкаф, сейф. Имеется искусственное освещение (бра, настольная лампа), телевизор, телефон, система радиооповещения, доступ к Wi-Fi. Ванная комната оснащена отечественной сантехникой и принадлежностями для ванной. Фен – по запросу в службе размещения (бесплатно).

А-Отель ФонтанкаА-Отель ФонтанкаА-Отель ФонтанкаА-Отель ФонтанкаА-Отель ФонтанкаА-Отель Фонтанка
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Izzzi 3* у Гостиного двора**

3 ночи

Отель «izzzi 3* у Гостиного двора» расположен рядом с Александринским театром, в 440 м от станции метро «Гостиный двор» и в 800 м от станции «Невский проспект».

К размещению предлагаются комфортные номера с удобной мебелью, плазменным телевизором, высокоскоростным Wi-Fi, телефоном, рабочим столом и ванной комнатой с косметическими средствами и феном.

Гости могут заказать, за дополнительную плату, вкусный завтрак «шведский стол» или воспользоваться общей кухней с микроволновой печью, тостером, чайником и посудой. В ресторане «Meet» подают вкусные обеды и ужины, а для гостей отеля предусмотрена скидка. Компании также могут забронировать в ресторане банкет или фуршет с посадкой до 30 гостей.

Присутствует отличный конференц-зал вместимостью до 40 человек.

В распоряжении постояльцев общая зона для отдыха и работы, библиотека, детский уголок и услуги прачечной. Недалеко располагается Екатерининский Сад - 180 м, Аничков дворец - 600 м и Казанский кафедральный собор - 1 км. До Московского железнодорожного вокзала 2 км, до аэропорта 20 км.

Izzzi 3* у Гостиного двора**Izzzi 3* у Гостиного двора**Izzzi 3* у Гостиного двора**Izzzi 3* у Гостиного двора**Izzzi 3* у Гостиного двора**Izzzi 3* у Гостиного двора**
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле
  • 3 завтрака (если не выбран тариф «без завтрака»)
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
  • Доп. ночи
  • Камера хранения на вокзале
  • Доп. экскурсии (по желанию)
  • Обеды и ужины (самостоятельно)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа тура?

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
Елена
27 авг 2025
Мне очень понравился тур, благодарю. Всё было очень комфортно, продуманно до мелочей, осталось много незабываемых впечатлений от красот Санкт-Петербург. Осталась всем довольна, что выбрала Большую Страну. Желаю вам процветания!
А
Айбулат
26 июн 2025
Очень понравилось!
А
Арина
8 июн 2025
Все было на ура!!! Очень понравилось! Мои родители очень довольны, дочь впечатлена погружением в историю России.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие туры из Санкт-Петербурга

В первый раз в Санкт-Петербург: автобусный тур
На автобусе
5 дней
4 отзыва
В первый раз в Санкт-Петербург: автобусный тур
Влюбиться в архитектуру Северной столицы, посетить Петергоф и увидеть уникальные экспонаты Эрмитажа
Начало: Санкт-Петербург, холл гостиницы «Москва», с 9:00 д...
17 ноя в 09:00
24 ноя в 09:00
19 990 ₽ за человека
Жемчужины Северной Венеции. Тур в Санкт-Петербург на 3 дня
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Жемчужины Северной Венеции. Тур в Санкт-Петербург на 3 дня
Экскурсионный тур «Жемчужины Северной Венеции. Тур в Санкт-Петербург на 3 дня» на 3 дня
Начало: Санкт-Петербург
2 окт в 10:00
1 ноя в 10:00
от 14 900 ₽ за человека
Белые ночи на Финском заливе. Релакс-тур на 6 дней в Санкт-Петербург: отдых на побережье с экскурсиями
6 дней
3 отзыва
Белые ночи на Финском заливе. Релакс-тур на 6 дней в Санкт-Петербург: отдых на побережье с экскурсиями
Начало: Санкт-Петербург
14 июн в 10:00
21 июн в 10:00
от 37 150 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Санкт-Петербурге
Все туры из Санкт-Петербурга