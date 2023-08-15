Экскурсионная программа в туре подстраивается под туриста - Вы можете выбрать, с какого дня недели начать тур. Экскурсии привязаны не к конкретной дате, а зависят от дня недели. Гостям из разных регионов России больше не нужно подгадывать даты приезда под дату начала тура. Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 6 дней в период с 10 июня 2024 г. по 25 августа 2024 г. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.
июн
июн
июн
июл
июл
июл
июл
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Понедельник. Кронштадт: Морской собор - парк «Остров фортов»
09:00-09:30 Встреча с экскурсоводом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга). Табличка «В сердце Петербурга».
Автобусная экскурсия в Кронштадт «Город-крепость на Балтике».
Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю. Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.
Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых. В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды. Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.
Дополнительно:
Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости».
Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля. У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия. (цены уточнять)
Возвращение в центр города на Московский вокзал к 17:00.
Вторник. Петергоф - экскурсия по Нижнему парку - прогулка на теплоходе
11:00 Встреча с экскурсоводом на Адмиралтейской наб., 2 (спуск со львами). Табличка «В сердце Петербурга».
11:30 Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» – трансфер в Петергоф.
12:30-14:00 Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами. Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива и прогуляетесь по тенистым аллеям. Вас ждут фонтаны-шутихи и местные жители – белки.
14:00-16:00 Свободное время.
16:00 Трансфер на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную.
17:00 Свободное время.
Среда. Экскурсия «Васильевский остров - остров музеев» - Кунсткамера
11:00 Встреча с экскурсоводом на выходе из метро «Василеостровская» – у памятника конке. Табличка «В сердце Петербурга».
Пешеходная экскурсия «Васильевский остров – остров музеев».
Васильевский – самый большой остров в дельте Невы. Это музей под открытым небом, который расскажет об истории Петербурга с первых лет его существования. Неслучайно здесь находятся первый публичный музей в России, основанный Петром I, – Кунсткамера, музей оптики, рассказывающий о последних достижениях науки, уникальный музей, посвящённый загадочному подземному миру, один из крупнейших в мире зоологических музеев и много других культурных центров, которые стремятся сохранять прошлое Петербурга и шагать в ногу со временем.
13:00 Экскурсия в Кунсткамеру — первого общедоступного музея в России, основанного Петром I, где вы увидите уникальные естественнонаучные и этнографические коллекции, рассказывающие о человеке и разных народах мира.
Окончание программы в центре города около 14:30-15:00.
Четверг. Автобусная обзорная экскурсия - Спас на крови - экскурсия «Спрятанный город»
13:00 Встреча с экскурсоводом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга). Табличка «В сердце Петербурга».
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – осмотр основных достопримечательностей города. Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.
15:30 Экскурсия в Спас на крови – уникальный музей мозаичного искусства и удивительный храм, воздвигнутый в память об императоре-освободителе Александре II. Здание собора является памятником «русского стиля» рубежа XIX-XX вв. и напоминает храмы допетровской эпохи. Его яркие фасады выделяются на фоне классической застройки центральной части города.
Посещение смотровой площадки в Казанском соборе.
18:00 Встреча с экскурсоводом у ворот Шереметевского дворца (наб. р. Фонтанки, д. 34).
Пешеходная экскурсия «Спрятанный город». Что скрывают парадные фасады площадей, проспектов, дворцов? Как живут в историческом центре обычные петербуржцы? Что прячет город в рукавах проходных дворов? В фокусе рассказа окажется внутреннее пространство города: дворы, подворотни, парадные и черные лестницы – то, что скрыто от глаз невнимательных прохожих.
Мы отправимся в пешую прогулку по той части города, которая в начале существования Петербурга была предместьем, но уже в конце XVIII века стала центром. Здесь сохранилось наибольшее количество артефактов, сохранивших память о быте петербуржцев сквозь века. Мы будем отгадывать загадки дворов-колодцев и узнаем о судьбах людей, живших здесь раньше.
Окончание программы в 20:30-21:00 в центре города.
Пятница. Экскурсия «Поставщики Императорского Двора» - магазин Елисеевых - Музей Фаберже
11:00 Встреча с экскурсоводом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга). Табличка «В сердце Петербурга».
Пешеходная экскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества». Получить знак отличия и стать Поставщиком Двора его Императорского Величества было мечтой любого добросовестного производителя конца XIX – начала XX века. Это было не так просто, и многие годами добивались этого титула. Вас ждет увлекательная история становления самых знаменитых торговых и промышленных фамилий и истории их предприятий в России: Елисеевы, Абрикосовы, Кузнецовы, Фаберже, Зингер, Смирнов и т. д. И каждый из них не только поддерживал качество товаров на высоком уровне, но и применял новые для своего времени технологии производства и сбыта товаров.
Посетим знаменитый магазин купцов Елисеевых, который по сей день сочетает в себе многогранную концепцию — это не только гастроном, но также рестораны, театр и парадная гостиная для торжественных приемов.
13:00 Вас ждет экскурсия в один из новых частных музеев Санкт-Петербурга – великолепный музей ювелирного искусства Фаберже, расположенный в Шуваловском дворце. Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
В завершение экскурсии вас ждёт небольшой гастрономический сюрприз – фирменный десерт «Яйцо Фаберже», который готовят только здесь.
14:30 Окончание программы в центре города, ближайшие станции метро – «Гостиный двор», «Невский пр.», «Маяковская». Желающие смогут оценить красоту панорамы Невского проспекта, Садовой улицы и площади Островского с крыши одного из домов на Невском проспекте.
Свободное время.
Суббота. Ораниенбаум: Меншиковский дворец - Китайский дворец
09:30-10:00Встреча с экскурсоводом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга). Табличка «В сердце Петербурга».
Автобусная экскурсия в Ораниенбаум, который задумывался как часть величественной панорамы, встречающей всех прибывающих в новую российскую столицу по морю, уникальный дворцово-парковый ансамбль XVIII – начала XX веков, сохранившийся в годы Великой Отечественной войны.
Экскурсия в Большой Меншиковский дворец – парадную резиденцию «первого» вельможи государства, Александра Меншикова, посетим современную интерактивную экспозицию «Ораниенбаум сквозь века».
Экскурсия в Китайский дворец Ораниенбаума. Внешне строгий и сдержанный Китайский дворец внутри поражает разнообразием и богатством своих интерьеров, среди которых – уникальный Стеклярусный кабинет, украшенный ворсистым шёлком и вышивкой стеклярусом ещё в середине XVIII в.
19:00-20:00 Возвращение в центр города на Московский вокзал.
Воскресенье. Экскурсия «Город, знакомый до слёз…» - Экскурсия по рекам и каналам
11:00 Встреча с экскурсоводом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга). Табличка «В сердце Петербурга».
Пешеходная экскурсия «Город, знакомый до слёз…». Этот город знают все – по урокам истории и географии, по фотографиям и кинофильмам, по рассказам родных и близких. Он возникает на картинах художников и страницах любимых книг. Здесь открываются просторы Невы и Дворцовой площади, стремится к небу Адмиралтейская «игла», шумят деревья Александровского сада, сделаешь шаг – перед тобой на площади Сената – Медный всадник.
13:00 Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами.
Окончание программы в 14:00 в центре города, ближайшие станции метро – «Гостиный двор» и «Невский пр.» / «Адмиралтейская».
Дополнительно:
Посещение Эрмитажа – одного из величайших музеев мира, пройдя по залам которого вы словно перелистаете страницы всей истории мирового искусства, а также побываете в Зимнем дворце – бывшей резиденции российских монархов. (цены уточнять)
Дополнительно:
Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (цены уточнять)
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице.
Отель «Катарина Арт» расположен в самом центре Петербурга: на Невском проспекте, у площади Искусств и ст. м. «Гостиный двор». В пешей доступности – главные театры города: БДТ, Александринский, Михайловский. Билеты в театр вы можете приобрести у нас заранее, вместе с туром.
Гостиница «Сокрома Бохо» расположен в центре Петербурга, 20 мин пешком до Невского проспекта, 15 мин пешком до Исаакиевского собора, 15 минут пешком до станций метро «Сенная» / «Садовая» / «Спасская». В пешей доступности – Мариинский театр.
Гостиница «Резиденция Дашковой» расположена в самом центре Петербурга, 10 минут пешком до Невского проспекта, 3 минуты пешком до Исаакиевского собора и Медного всадника, 15 минут пешком до станции метро «Адмиралтейская». В пешей доступности – главные парадные площади города, Государственный Эрмитаж.
Гостиница «Амбассадор» расположена в центре Петербурга недалеко от Юсуповского сада, 11 минут пешком до Исаакиевской площади.
Гостиница «Театральная» расположена в 16 минутах неспешным шагом (1,3 км) от места встречи, рекомендуем для тех, кто путешествует большой семьей.
Гостиница «На Римского-Корсакова» расположена в 20 минутах неспешным шагом (1,9 км) от места встречи, рекомендуем для тех, кто хочет сэкономить.
Экскурсионный пакет без проживания: 13 200 руб. (6-дневный тур).
Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:
Отель на Римского-Корсакова 3* (Санкт-Петербург), завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Четырехместный (Dbl/Twin 2 осн. +2 доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Студия
|10.06.24
|27800
|25450
|24400
|40200
|29050
|26450
|42700
|11.06.24-14.06.24
|28150
|25700
|24600
|40950
|29400
|26700
|43450
|15.06.24
|27800
|25450
|24400
|40200
|29050
|26450
|42700
|16.06.24
|27450
|25200
|24200
|39450
|28700
|26200
|41950
|17.06.24
|27800
|25450
|24400
|40200
|29050
|26450
|42700
|18.06.24
|28150
|25700
|24600
|40950
|29400
|26700
|43450
|19.06.24
|28500
|25950
|24800
|41700
|29750
|26950
|44200
|20.06.24
|28850
|26200
|25000
|42450
|30100
|27200
|44950
|21.06.24-26.06.24
|29200
|26450
|25200
|43200
|30450
|27450
|45700
|27.06.24
|28850
|26200
|25000
|42450
|30100
|27200
|44950
|28.06.24
|28500
|25950
|24800
|41700
|29750
|26950
|44200
|29.06.24
|28150
|25700
|24600
|40950
|29400
|26700
|43450
|30.06.24
|27800
|25450
|24400
|40200
|29050
|26450
|42700
|01.07.24-02.07.24
|27450
|25200
|24200
|39450
|28700
|26200
|41950
|03.07.24
|26850
|24850
|23950
|38350
|28100
|25800
|40850
|04.07.24
|26250
|24500
|23700
|37250
|27500
|25400
|39750
|05.07.24
|25650
|24150
|23450
|36150
|26900
|25000
|38650
|06.07.24
|25050
|23800
|23200
|35050
|26300
|24600
|37550
|07.07.24-20.08.24
|24450
|23450
|22950
|33950
|25700
|24200
|36450
Сокрома Бохо 3* (Санкт-Петербург), завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Стандартный
|10.06.24-12.06.24
|28700
|41450
|28700
|13.06.24
|28550
|41200
|28550
|14.06.24
|28400
|40950
|28400
|15.06.24
|28250
|40700
|28250
|16.06.24
|28100
|40450
|28100
|17.06.24-26.06.24
|27950
|40200
|27950
|27.06.24
|27450
|39150
|27450
|28.06.24
|26950
|38100
|26950
|29.06.24
|26450
|37050
|26450
|30.06.24
|25950
|36000
|25950
|01.07.24-17.07.24
|25450
|34950
|25450
|18.07.24
|25600
|35200
|25600
|19.07.24
|25750
|35450
|25750
|20.07.24
|25900
|35700
|25900
|21.07.24
|26050
|35950
|26050
|22.07.24-24.07.24
|26200
|36200
|26200
|25.07.24
|25950
|35750
|25950
|26.07.24
|25700
|35300
|25700
|27.07.24
|25450
|34850
|25450
|28.07.24
|25200
|34400
|25200
|29.07.24-20.08.24
|24950
|33950
|24950
Резиденция Дашковой 3* (Санкт-Петербург), завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-11)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-11)
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|Комфорт
|10.06.24
|30600
|28800
|27300
|45450
|35600
|33000
|31550
|55450
|11.06.24
|30750
|28900
|27400
|45700
|35750
|33050
|31650
|55700
|12.06.24
|30900
|29000
|27500
|45950
|35900
|33100
|31750
|55950
|13.06.24
|31050
|29100
|27600
|46200
|36050
|33150
|31850
|56200
|14.06.24-23.06.24
|31200
|29200
|27700
|46450
|36200
|33200
|31950
|56450
|24.06.24
|31050
|28800
|27600
|45200
|36050
|33150
|31850
|56200
|25.06.24
|30900
|28400
|27500
|43950
|35900
|33100
|31750
|55950
|26.06.24
|30750
|28000
|27400
|42700
|35750
|33050
|31650
|55700
|27.06.24
|30600
|27600
|27300
|41450
|35600
|33000
|31550
|55450
|28.06.24-30.06.24
|30450
|27200
|27200
|40200
|35450
|32950
|31450
|55200
|01.07.24
|30000
|27200
|26900
|40300
|35000
|32650
|31150
|54300
|02.07.24
|29550
|27200
|26600
|40400
|34550
|32350
|30850
|53400
|03.07.24
|29100
|27200
|26300
|40500
|34100
|32050
|30550
|52500
|04.07.24
|28650
|27200
|26000
|40600
|33650
|31750
|30250
|51600
|05.07.24
|28200
|27200
|25700
|40700
|33200
|31450
|29950
|50700
|06.07.24-28.07.24
|28200
|27200
|25700
|40700
|33200
|31450
|29950
|50700
|29.07.24
|28100
|27150
|25650
|40450
|33100
|31350
|29850
|50450
|30.07.24
|28000
|27100
|25600
|40200
|33000
|31250
|29750
|50200
|31.07.24
|27900
|27050
|25550
|39950
|32900
|31150
|29650
|49950
|01.08.24
|27800
|27000
|25500
|39700
|32800
|31050
|29550
|49700
|02.08.24-20.08.24
|27700
|26950
|25450
|39450
|32700
|30950
|29450
|49450
Катарина Арт 4* (Санкт-Петербург), завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными или двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Смарт
|Стандартный
|Комфорт
|10.06.24-03.07.24
|33200
|51950
|36450
|58200
|38200
|33200
|61950
|04.07.24
|32550
|50600
|35450
|56200
|37850
|32950
|61200
|05.07.24
|31900
|49250
|34450
|54200
|37500
|32700
|60450
|06.07.24
|31250
|47900
|33450
|52200
|37150
|32450
|59700
|07.07.24
|30600
|46550
|32450
|50200
|36800
|32200
|58950
|08.07.24-20.08.24
|29950
|45200
|31450
|48200
|36450
|31950
|58200
Амбассадор 4* (Санкт-Петербург), завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Стандартный
|10.06.24-16.07.24
|33700
|49450
|33700
|17.07.24
|32950
|47950
|32950
|18.07.24
|32200
|46450
|32200
|19.07.24
|31450
|44950
|31450
|20.07.24
|30700
|43450
|30700
|21.07.24-20.08.24
|29950
|41950
|29950
Театральная площадь 4* (Санкт-Петербург), завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Четырёхместный
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Четырёхместный
|Трёхместный
|Одноместный
|Стандарт Мансарда
|Улучшенный
|10.06.24-06.08.24
|33700
|27450
|29450
|48950
|38200
|29950
|32700
|58200
|07.08.24
|33050
|27150
|29050
|47700
|37600
|29600
|32300
|56950
|08.08.24
|32400
|26850
|28650
|46450
|37000
|29250
|31900
|55700
|09.08.24
|31750
|26550
|28250
|45200
|36400
|28900
|31500
|54450
|10.08.24
|31100
|26250
|27850
|43950
|35800
|28550
|31100
|53200
|11.08.24-20.08.24
|30450
|25950
|27450
|42700
|35200
|28200
|30700
|51950
Скидки детям до 16 лет: 700 руб.
Варианты проживания
Сокрома Бохо 3
Отель «Сокрома Бохо» удобно расположен в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, в 500 метрах от Никольского морского собора, в 500 метрах от Мариинского театра и менее чем в 1 км от Исаакиевского собора. Отель находится примерно в 2,1 км от музея Фаберже, в 2,1 км от Государственного Русского музея и в 2,4 км от храма Спаса на Крови. Стойка регистрации работает круглосуточно. Во всех зонах действует бесплатный Wi-Fi. В числе удобств общая кухня.
В числе удобств всех номеров — письменный стол, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. Во всех номерах установлен сейф.
В отеле «Сокрома Бохо» сервируется континентальный завтрак или завтрак по меню.
Поблизости расположены такие популярные достопримечательности, как Дворцовая площадь, Эрмитаж и Зимний дворец. Расстояние до аэропорта Пулково составляет 14 км.
Амбассадор 4
Отель «Амбассадор» расположен в историческом центре Санкт-Петербурга, в 7 минутах ходьбы от станции метро «Садовая». В этом отеле, построенном в архитектурном стиле XIX века, предлагаются современные удобства, включая несколько ресторанов и баров, тренажерный зал и спа-центр. В отеле есть собственная смотровая площадка с прекрасным панорамным видом на Санкт-Петербург.
К услугам гостей отеля «Амбассадор» номера с телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, мини-баром и Wi-Fi. Во всех ванных комнатах предоставляются бесплатные высококачественные туалетно-косметические принадлежности, фен и тапочки.
В отеле можно поплавать в крытом бассейне и расслабиться в финской сауне. В распоряжении гостей банкомат и билетная касса. На территории работает экскурсионное бюро.
В ресторане «Вернисаж» с панорамным видом на город подают блюда изысканной кухни. В ресторане «Амбассадор» готовят блюда интернациональной кухни.
Отель на Римского-Корсакова 3
Отель «На Римского-Корсакова» расположен в Санкт-Петербурге, в 500 метрах от Мариинского театра. К услугам гостей ресторан и бесплатный Wi-Fi на всей территории.
Прогулка до Никольского морского собора и Никольского сада занимает 6 минут.
В номерах обустроены гостиная зона с телевизором и собственная ванная комната с душем и феном.
Катарина Арт Отель 4
Арт-отель Catherine идеально расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от Государственного Русского музея, в 14 минутах ходьбы от Летнего сада и в 1,5 км от музея Анны Ахматовой. В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться услугами консьержа.
В каждом номере установлен рабочий стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Все номера оснащены сейфом.
По утрам в отеле Catherine Art сервируется завтрак «шведский стол».
Также гостям предлагаются гладильные услуги и бизнес-услуги, включая факс и ксерокопирование.
Рядом с арт-отелем Catherine гости могут посетить такие достопримечательности, как Дворцовая площадь, Государственный Эрмитаж и храм Спаса на Крови. Расстояние до аэропорта Пулково составляет 23 км.
Отель «Резиденция Дашковой»
Отель «Резиденция Дашковой» расположен в Санкт-Петербурге. Во всех помещениях подключен бесплатный Wi-Fi.
В числе стандартных удобств — телевизор с плоским экраном. В некоторых номерах есть гостиная зона. В собственной ванной комнате с ванной или душем имеются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
Исаакиевский собор находится в 500 метрах от отеля «Резиденция Дашковой», а здание Адмиралтейства — в 700 метрах. Расстояние до аэропорта Пулково составляет 15 км.
Театральная Площадь 4
В Адмиралтейском районе города Санкт-Петербург находится отель под названием "Theatre Square Hotel". К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.
За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.
В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (при выборе тарифа с проживанием)
- Завтраки (при выборе тарифа с проживанием)
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Проживание в гостинице (при выборе тарифа без проживания)
- Индивидуальный трансфер
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организован тур?
Данный тур организован таким образом, что Вы можете заехать в любой день недели.
В первый день тура самостоятельный заезд в гостиницу.
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00.
В день заезда и выезда вещи можно оставлять в багажной комнате гостиницы, а заселяться после программы.
Если в день заезда гости не успевают к началу экскурсии, рекомендуем забронировать дополнительную ночь.
Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода.
Небольшая группа (15-27 человек).
Автобус предоставляется в понедельник, четверг и субботу.
Какие скидки есть в туре?
Скидка детям до 16 лет – 700 рублей.
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.
В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.
Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.