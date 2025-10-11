Программа тура по дням
Автобусная обзорная экскурсия по городу. Эрмитаж
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2300 руб. /машина).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.
С 9:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Важная информация:
- туристы, проживающие в отелях «izzzi 3* у Гостиного двора», «Азимут Отель Санкт-Петербург», «Москва», «Апарт-отель Uno by Valo» и «Театральная площадь», отправляются на экскурсии от отеля проживания;
- туристы, проживающие в гостинице «А отель Фонтанка», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут» (Лермонтовский пр., д. 43/1, рядом стоящий корпус);
- туристы, проживающие в гостинице «Апарт-отель Yard Residence», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2) – 5 минут пешком;
- туристы, проживающие в гостинице «Экспресс Садовая», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Театральная площадь» (ул. Садовая, д. 62) – 3 минуты пешком.
13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная обзорная экскурсия. Эта экскурсия – встреча с чарующей красотой парадного центра Северной столицы.
Вы увидите знаменитые архитектурные ансамбли Сенатской и Исаакиевской площадей, которые предстанут перед Вами во всем своем сиянии и блеске.
Вы побываете на Дворцовой площади – главной площади Санкт-Петербурга. Ее архитектурный ансамбль создавался на протяжение полутора столетий и окончательно сформировался в 30-е годы XIX века благодаря двум талантливым архитекторам - Карло Росси и Огюсту Монферрану.
Во время пешеходной прогулки по площади Вы узнаете историю создания Генерального штаба, Зимнего дворца и Александровской колонны.
Экскурсия в Эрмитаж. Эрмитаж занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики.
В середине XIX века музей стал публичным.
Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллиона экспонатов. Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, полотна импрессионистов, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~ 6 часов.
Петергоф
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
10:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.
Автобусная экскурсия в Петергоф «О чем поют фонтаны…» Невозможно, приехав в город, построенный Петром I, не побывать в его любимом детище – блистательном Петергофе.
Экскурсия познакомит Вас с одним из самых прославленных пригородов Санкт-Петербурга, который на протяжении двух столетий являлся загородной императорской резиденцией.
Дорога, которая приведет Вас в Петергоф, до сих пор бережно хранит следы ушедших веков. Сохранившиеся памятники и усадьбы воссоздают атмосферу дачной жизни России конца XIX – начала XX века.
Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа. Петергоф – столица фонтанов, волшебный сад с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой. Его подножием служит Большой каскад – невероятная водная феерия с фонтанами и скульптурами.
Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.
Где пообедать?
После экскурсии у вас будет ~1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по парку и перекусить. На территории парка работают точки с фастфудом, а также кафе «Штандарт», где стоимость комплексного обеда составляет 850-950 рублей на человека.
Если хотите сэкономить, то рекомендуем брать напитки и перекус с собой и устроить пикник на берегу Финского залива.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~7 часов.
Экскурсия «Шедевры и святыни Северной столицы». Теплоходная прогулка по рекам и каналам
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Освобождение номеров.
Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля или сдать в камеру хранения на Московском вокзале за свой счет.
Групповой трансфер на вокзал предусмотрен программой тура.
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Экскурсия «Шедевры и святыни Северной столицы». Санкт-Петербург с момента основания был городом, где жили и работали многочисленные иностранцы, которые, наряду с русскими мастерами, строили и украшали новую российскую столицу.
Поэтому население города с самого основания составляли люди разных национальностей и вероисповеданий.
Наряду с великолепными дворцами, особняками, общественными зданиями в строящемся городе возводились храмы различных конфессий, заслуженно призванные подлинными шедеврами архитектуры и искусства.
Экскурсия в Исаакиевский собор. Исаакиевский собор предстанет перед вами как уникальное произведение русского искусства середины XIX века.
Вы увидите великолепные стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русскими художниками, и полюбуетесь мозаичными иконами, для создания которых использовали смальту более 12000 цветов и оттенков.
Вас поразит обилие различных пород камня (от гранита до малахита и бирюзы), которые пошли на отделку храма.
Теплоходная прогулка по рекам и каналам. Теплоходная прогулка – это целый калейдоскоп впечатлений, которые возникают благодаря изумительным панорамам города.
Торжественная красота величавой Невы, малых рек и многочисленные мосты создают неповторимый образ Северной Венеции.
Место окончания программы: центр города (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).
Продолжительность программы: ~ 3 часа (окончание в ~13:00).
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице г. Санкт-Петербурга.
Стоимость тура указана за 1 человека в рублях:
|Гостиница
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|А Отель Фонтанка***
|стандартный
|16.05.2025
|01.06.2025
|14350
|12990
|10830
|12130
|17960
|06.06.2025
|29.06.2025
|15460
|14160
|10830
|12130
|20180
|04.07.2025
|31.08.2025
|14920
|13620
|10830
|12130
|19120
|05.09.2025
|28.09.2025
|14120
|12770
|10830
|12130
|17420
|супериор/
супериор с БК
|16.05.2025
|01.06.2025
|14920
|13620
|-
|-
|19120
|06.06.2025
|29.06.2025
|15990
|14720
|-
|-
|21290
|04.07.2025
|31.08.2025
|15460
|14160
|-
|-
|20180
|05.09.2025
|28.09.2025
|14630
|13330
|-
|-
|18520
|Апарт-отель Uno by Valo
|Стандарт DBL (без завтрака)
|30.05.2025
|01.06.2025
|14220
|12920
|-
|-
|19630
|06.06.2025
|15.06.2025
|15590
|14290
|-
|-
|22420
|27.06.2025
|29.06.2025
|16160
|14860
|-
|-
|23520
|04.07.2025
|06.07.2025
|15590
|14290
|-
|-
|22420
|11.07.2025
|24.08.2025
|14990
|13740
|-
|-
|21290
|Апарт-отель Yard Residence****
|смарт DBL (без кухни)
|16.05.2025
|01.06.2025
|14420
|13120
|-
|-
|19990
|06.06.2025
|06.07.2025
|16520
|15220
|-
|-
|24270
|11.07.2025
|03.08.2025
|15820
|14520
|-
|-
|22860
|08.08.2025
|14.09.2025
|15390
|14090
|-
|-
|21990
|19.09.2025
|28.09.2025
|14550
|13250
|-
|-
|20330
|смарт апартаменты DBL с кухней
|16.05.2025
|01.06.2025
|14830
|13530
|-
|-
|20890
|06.06.2025
|06.07.2025
|17090
|15790
|-
|-
|25390
|11.07.2025
|03.08.2025
|16240
|14940
|-
|-
|23720
|08.08.2025
|14.09.2025
|15680
|14380
|-
|-
|22580
|19.09.2025
|28.09.2025
|14830
|13530
|-
|-
|20890
|студия апартаменты с кухней
|16.05.2025
|01.06.2025
|15390
|14090
|12830
|14130
|21990
|06.06.2025
|06.07.2025
|17370
|16120
|13250
|14550
|25960
|11.07.2025
|03.08.2025
|16520
|15220
|13250
|14550
|24270
|08.08.2025
|14.09.2025
|15960
|14660
|12830
|14130
|23140
|19.09.2025
|28.09.2025
|15120
|13820
|12830
|14130
|21450
|Москва****
|стандартный
|16.05.2025
|18.05.2025
|15680
|14380
|13820
|15120
|21880
|23.05.2025
|25.05.2025
|16950
|15650
|13820
|15120
|24420
|30.05.2025
|29.06.2025
|18220
|16920
|13820
|15120
|26950
|04.07.2025
|31.08.2025
|16820
|15520
|13820
|15120
|24130
|05.09.2025
|28.09.2025
|15680
|14380
|13820
|15120
|21880
|Экспресс Садовая****
|стандартный (с мансардным окном) DBL
|30.05.2025
|24.08.2025
|18420
|17120
|-
|-
|25990
|улучшенный
|30.05.2025
|24.08.2025
|20720
|19420
|12530
|13830
|30580
|Азимут Отель Санкт-Петербург****
|смарт
|16.05.2025
|18.05.2025
|16570
|15270
|-
|-
|21850
|23.05.2025
|29.06.2025
|18520
|17220
|-
|-
|25740
|04.07.2025
|31.08.2025
|17130
|15830
|-
|-
|22960
|05.09.2025
|28.09.2025
|16720
|15420
|-
|-
|22130
|Театральная площадь****
|4-мест семейный стандарт (мансарда)
|30.05.2025
|24.08.2025
|15990
|14690
|14690
|15990
|-
|стандарт (мансарда) DBL
|30.05.2025
|24.08.2025
|18960
|17660
|-
|-
|27120
|izzzi 3* у Гостиного двора***
|смарт с БК
|16.05.2025
|25.05.2025
|16430
|15130
|-
|-
|22420
|30.05.2025
|08.06.2025
|18450
|17150
|-
|-
|25880
|13.06.2025
|29.06.2025
|20670
|19370
|-
|-
|30880
|04.07.2025
|31.08.2025
|17960
|16660
|-
|-
|25460
|05.09.2025
|28.09.2025
|16850
|15550
|-
|-
|23240
|комфорт
|16.05.2025
|25.05.2025
|17130
|15830
|13330
|14630
|23790
|30.05.2025
|08.06.2025
|19280
|17980
|13330
|14630
|27540
|13.06.2025
|29.06.2025
|21780
|20480
|13330
|14630
|33090
|04.07.2025
|31.08.2025
|18660
|17360
|13330
|14630
|26850
|05.09.2025
|28.09.2025
|17540
|16240
|13330
|14630
|24630
Доплата за иностранного туриста составит 950 руб.
Варианты проживания
Апарт-отель Yard Residence 4
Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Неподалеку находятся Московский железнодорожный вокзал (1,7 км), музей Анны Ахматовой (2,7 км) и музей Фаберже (2,7 км).
В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.
Отель «Азимут» 4
Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.
Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.
Отель «Москва» 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
Театральная Площадь 4
«Theatre Square Hotel» 4 звезды располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.
За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.
Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Экспресс Садовая 4
«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.
Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.
За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.
Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Апарт-отель UNO by Valo
Апарт-отель «UNO by Valo» – статусное место для проживания, находящееся в Санкт-Петербурге, недалеко от Московского вокзала. В непревзойденную атмосферу города прекрасно вписывается архитектурный облик здания апарт-отеля, которое было построено в 1901 году. Фасад отеля украшен французскими балконами, всё оформлено в петербургском неостиле.
Апартаменты оформлены в итальянском стиле, используется теплая гамма в одном цвете. К размещению предлагаются комфортабельные номера со стильным интерьером и удобствами для проживания. В их числе удобные спальные места, телевидение, санузел с душевой кабиной и туалетно-косметическими средствами. Постояльцам предоставляются полотенца, а также доступ к беспроводному интернету.
В номерах категории «Комфорт» и «Супериор» организованы небольшие кухонные зоны.
Рядом расположены: набережные Синопская и Обводного канала, Центр современного искусства, стадион и несколько станций метро. Расстояние до аэропорта «Пулково» - 14,9 км, до Московского вокзала - 0,6 км.
А-Отель Фонтанка
«А-Отель Фонтанка» — это отель на набережной реки Фонтанки. Отель недорогой, расположен в Адмиралтейском районе северной столицы.
Чудесный вид на речку, наличие причала, удобное месторасположение практически в историческом центре города и близость метро — «Технологический Институт». До станции метро «Балтийская» можно дойти за двадцать минут, а до аэропорта Пулково доехать за 15 минут. Также рядом Юсуповский Дворец, Британское Адмиралтейство, Молодежный театр, Троице-Измайловский собор, Концертный зал Мариинского театра и другие интересные места. Московский железнодорожный вокзал удален на 6 км.
Стандартный.
Одно, двухместные номера эконом-класса со всеми удобствами. В каждом номере: раздельные кровати, стулья, стол, оборудованная вешалка или платяной шкаф. Имеется искусственное освещение (бра, настольная лампа), небольшой телевизор с возможностью просмотра кабельного телевидения, телефон, система радиооповещения, доступ к сети Интернет Wi-Fi. Ванная комната оснащена отечественной сантехникой и принадлежностями для ванной. Фен – по запросу в службе размещения (бесплатно).
Супериор.
Одно, двухместные комфортные номера со всеми удобствами. В каждом номере: две односпальные кровати, стулья, стол, оборудованная вешалка или платяной шкаф, сейф. Имеется искусственное освещение (бра, настольная лампа), телевизор, телефон, система радиооповещения, доступ к Wi-Fi. Ванная комната оснащена отечественной сантехникой и принадлежностями для ванной. Фен – по запросу в службе размещения (бесплатно).
Супериор с БК.
Одно-, двухместные комфортные номера со всеми удобствами. В каждом номере: двуспальная кровать, стулья, стол, оборудованная вешалка или платяной шкаф, сейф. Имеется искусственное освещение (бра, настольная лампа), телевизор, телефон, система радиооповещения, доступ к Wi-Fi. Ванная комната оснащена отечественной сантехникой и принадлежностями для ванной. Фен – по запросу в службе размещения (бесплатно).
Izzzi 3* у Гостиного двора**
Отель «izzzi 3* у Гостиного двора» расположен рядом с Александринским театром, в 440 м от станции метро «Гостиный двор» и в 800 м от станции «Невский проспект».
К размещению предлагаются комфортные номера с удобной мебелью, плазменным телевизором, высокоскоростным Wi-Fi, телефоном, рабочим столом и ванной комнатой с косметическими средствами и феном.
Гости могут заказать, за дополнительную плату, вкусный завтрак «шведский стол» или воспользоваться общей кухней с микроволновой печью, тостером, чайником и посудой. В ресторане «Meet» подают вкусные обеды и ужины, а для гостей отеля предусмотрена скидка. Компании также могут забронировать в ресторане банкет или фуршет с посадкой до 30 гостей.
Присутствует отличный конференц-зал вместимостью до 40 человек.
В распоряжении постояльцев общая зона для отдыха и работы, библиотека, детский уголок и услуги прачечной. Недалеко располагается Екатерининский Сад - 180 м, Аничков дворец - 600 м и Казанский кафедральный собор - 1 км. До Московского железнодорожного вокзала 2 км, до аэропорта 20 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- Питание, указанное в программе: 2 завтрака (если не выбран тариф «без завтрака»)
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
- Доп. ночи
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Питание, не указанное в программе: завтраки (если не выбран тариф «без завтрака»), обеды и ужины (самостоятельно)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.