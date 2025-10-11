1 день

Автобусная обзорная экскурсия по городу. Эрмитаж

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2300 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

С 9:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Важная информация:

туристы, проживающие в отелях «izzzi 3* у Гостиного двора», «Азимут Отель Санкт-Петербург», «Москва», «Апарт-отель Uno by Valo» и «Театральная площадь» , отправляются на экскурсии от отеля проживания;

, отправляются на экскурсии от отеля проживания; туристы, проживающие в гостинице «А отель Фонтанка» , на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут» (Лермонтовский пр., д. 43/1, рядом стоящий корпус);

, на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу (Лермонтовский пр., д. 43/1, рядом стоящий корпус); туристы, проживающие в гостинице «Апарт-отель Yard Residence» , на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2) – 5 минут пешком;

, на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу (пл. Александра Невского, д. 2) – 5 минут пешком; туристы, проживающие в гостинице «Экспресс Садовая», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Театральная площадь» (ул. Садовая, д. 62) – 3 минуты пешком.

13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная обзорная экскурсия. Эта экскурсия – встреча с чарующей красотой парадного центра Северной столицы.

Вы увидите знаменитые архитектурные ансамбли Сенатской и Исаакиевской площадей, которые предстанут перед Вами во всем своем сиянии и блеске.

Вы побываете на Дворцовой площади – главной площади Санкт-Петербурга. Ее архитектурный ансамбль создавался на протяжение полутора столетий и окончательно сформировался в 30-е годы XIX века благодаря двум талантливым архитекторам - Карло Росси и Огюсту Монферрану.

Во время пешеходной прогулки по площади Вы узнаете историю создания Генерального штаба, Зимнего дворца и Александровской колонны.

Экскурсия в Эрмитаж. Эрмитаж занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики.

В середине XIX века музей стал публичным.

Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллиона экспонатов. Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, полотна импрессионистов, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~ 6 часов.

