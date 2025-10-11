Мои заказы

Блистательный Санкт-Петербург. Летний тур на 3 дня

Блистательный Санкт-Петербург
Восхититесь величием и красотой одного из самых удивительных городов мира – Санкт-Петербурга! Мы приглашаем вас в незабываемый тур, который оставит в вашем сердце самые яркие воспоминания! Вас ждет обзорная экскурсия по городу, посещение Эрмитажа, Исаакиевского собора, теплоходная прогулка по рекам и каналам, а также поездка в Петергоф.
5
3 отзыва
Ближайшие даты:
15
мая22
мая29
мая5
июн12
июн19
июн26
июн

Программа тура по дням

1 день

Автобусная обзорная экскурсия по городу. Эрмитаж

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2300 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

С 9:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Важная информация:

  • туристы, проживающие в отелях «izzzi 3* у Гостиного двора», «Азимут Отель Санкт-Петербург», «Москва», «Апарт-отель Uno by Valo» и «Театральная площадь», отправляются на экскурсии от отеля проживания;
  • туристы, проживающие в гостинице «А отель Фонтанка», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут» (Лермонтовский пр., д. 43/1, рядом стоящий корпус);
  • туристы, проживающие в гостинице «Апарт-отель Yard Residence», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2) – 5 минут пешком;
  • туристы, проживающие в гостинице «Экспресс Садовая», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Театральная площадь» (ул. Садовая, д. 62) – 3 минуты пешком.

13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная обзорная экскурсия. Эта экскурсия – встреча с чарующей красотой парадного центра Северной столицы.

Вы увидите знаменитые архитектурные ансамбли Сенатской и Исаакиевской площадей, которые предстанут перед Вами во всем своем сиянии и блеске.

Вы побываете на Дворцовой площади – главной площади Санкт-Петербурга. Ее архитектурный ансамбль создавался на протяжение полутора столетий и окончательно сформировался в 30-е годы XIX века благодаря двум талантливым архитекторам - Карло Росси и Огюсту Монферрану.

Во время пешеходной прогулки по площади Вы узнаете историю создания Генерального штаба, Зимнего дворца и Александровской колонны.

Экскурсия в Эрмитаж. Эрмитаж занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики.

В середине XIX века музей стал публичным.

Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллиона экспонатов. Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, полотна импрессионистов, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~ 6 часов.

Автобусная обзорная экскурсия по городу. ЭрмитажАвтобусная обзорная экскурсия по городу. ЭрмитажАвтобусная обзорная экскурсия по городу. ЭрмитажАвтобусная обзорная экскурсия по городу. ЭрмитажАвтобусная обзорная экскурсия по городу. ЭрмитажАвтобусная обзорная экскурсия по городу. Эрмитаж
2 день

Петергоф

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

10:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.

Автобусная экскурсия в Петергоф «О чем поют фонтаны…» Невозможно, приехав в город, построенный Петром I, не побывать в его любимом детище – блистательном Петергофе.

Экскурсия познакомит Вас с одним из самых прославленных пригородов Санкт-Петербурга, который на протяжении двух столетий являлся загородной императорской резиденцией.

Дорога, которая приведет Вас в Петергоф, до сих пор бережно хранит следы ушедших веков. Сохранившиеся памятники и усадьбы воссоздают атмосферу дачной жизни России конца XIX – начала XX века.

Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа. Петергоф – столица фонтанов, волшебный сад с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой. Его подножием служит Большой каскад – невероятная водная феерия с фонтанами и скульптурами.

Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.

Где пообедать?

После экскурсии у вас будет ~1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по парку и перекусить. На территории парка работают точки с фастфудом, а также кафе «Штандарт», где стоимость комплексного обеда составляет 850-950 рублей на человека.

Если хотите сэкономить, то рекомендуем брать напитки и перекус с собой и устроить пикник на берегу Финского залива.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~7 часов.

ПетергофПетергофПетергофПетергоф
3 день

Экскурсия «Шедевры и святыни Северной столицы». Теплоходная прогулка по рекам и каналам

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

Освобождение номеров.

Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля или сдать в камеру хранения на Московском вокзале за свой счет.

Групповой трансфер на вокзал предусмотрен программой тура.

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Экскурсия «Шедевры и святыни Северной столицы». Санкт-Петербург с момента основания был городом, где жили и работали многочисленные иностранцы, которые, наряду с русскими мастерами, строили и украшали новую российскую столицу.

Поэтому население города с самого основания составляли люди разных национальностей и вероисповеданий.

Наряду с великолепными дворцами, особняками, общественными зданиями в строящемся городе возводились храмы различных конфессий, заслуженно призванные подлинными шедеврами архитектуры и искусства.

Экскурсия в Исаакиевский собор. Исаакиевский собор предстанет перед вами как уникальное произведение русского искусства середины XIX века.

Вы увидите великолепные стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русскими художниками, и полюбуетесь мозаичными иконами, для создания которых использовали смальту более 12000 цветов и оттенков.

Вас поразит обилие различных пород камня (от гранита до малахита и бирюзы), которые пошли на отделку храма.

Теплоходная прогулка по рекам и каналам. Теплоходная прогулка – это целый калейдоскоп впечатлений, которые возникают благодаря изумительным панорамам города.

Торжественная красота величавой Невы, малых рек и многочисленные мосты создают неповторимый образ Северной Венеции.

Место окончания программы: центр города (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).

Продолжительность программы: ~ 3 часа (окончание в ~13:00).

Экскурсия «Шедевры и святыни Северной столицы». Теплоходная прогулка по рекам и каналамЭкскурсия «Шедевры и святыни Северной столицы». Теплоходная прогулка по рекам и каналамЭкскурсия «Шедевры и святыни Северной столицы». Теплоходная прогулка по рекам и каналамЭкскурсия «Шедевры и святыни Северной столицы». Теплоходная прогулка по рекам и каналам
Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице г. Санкт-Петербурга.

Стоимость тура указана за 1 человека в рублях:

ГостиницаКатегория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
А Отель Фонтанка***стандартный16.05.202501.06.20251435012990108301213017960
06.06.202529.06.20251546014160108301213020180
04.07.202531.08.20251492013620108301213019120
05.09.202528.09.20251412012770108301213017420
супериор/
супериор с БК		16.05.202501.06.20251492013620--19120
06.06.202529.06.20251599014720--21290
04.07.202531.08.20251546014160--20180
05.09.202528.09.20251463013330--18520
Апарт-отель Uno by ValoСтандарт DBL (без завтрака)30.05.202501.06.20251422012920--19630
06.06.202515.06.20251559014290--22420
27.06.202529.06.20251616014860--23520
04.07.202506.07.20251559014290--22420
11.07.202524.08.20251499013740--21290
Апарт-отель Yard Residence****смарт DBL (без кухни)16.05.202501.06.20251442013120--19990
06.06.202506.07.20251652015220--24270
11.07.202503.08.20251582014520--22860
08.08.202514.09.20251539014090--21990
19.09.202528.09.20251455013250--20330
смарт апартаменты DBL с кухней16.05.202501.06.20251483013530--20890
06.06.202506.07.20251709015790--25390
11.07.202503.08.20251624014940--23720
08.08.202514.09.20251568014380--22580
19.09.202528.09.20251483013530--20890
студия апартаменты с кухней16.05.202501.06.20251539014090128301413021990
06.06.202506.07.20251737016120132501455025960
11.07.202503.08.20251652015220132501455024270
08.08.202514.09.20251596014660128301413023140
19.09.202528.09.20251512013820128301413021450
Москва****стандартный16.05.202518.05.20251568014380138201512021880
23.05.202525.05.20251695015650138201512024420
30.05.202529.06.20251822016920138201512026950
04.07.202531.08.20251682015520138201512024130
05.09.202528.09.20251568014380138201512021880
Экспресс Садовая****стандартный (с мансардным окном) DBL30.05.202524.08.20251842017120--25990
улучшенный30.05.202524.08.20252072019420125301383030580
Азимут Отель Санкт-Петербург****смарт16.05.202518.05.20251657015270--21850
23.05.202529.06.20251852017220--25740
04.07.202531.08.20251713015830--22960
05.09.202528.09.20251672015420--22130
Театральная площадь****4-мест семейный стандарт (мансарда)30.05.202524.08.202515990146901469015990-
стандарт (мансарда) DBL30.05.202524.08.20251896017660--27120
izzzi 3* у Гостиного двора***смарт с БК16.05.202525.05.20251643015130--22420
30.05.202508.06.20251845017150--25880
13.06.202529.06.20252067019370--30880
04.07.202531.08.20251796016660--25460
05.09.202528.09.20251685015550--23240
комфорт16.05.202525.05.20251713015830133301463023790
30.05.202508.06.20251928017980133301463027540
13.06.202529.06.20252178020480133301463033090
04.07.202531.08.20251866017360133301463026850
05.09.202528.09.20251754016240133301463024630

Доплата за иностранного туриста составит 950 руб.

Варианты проживания

Апарт-отель Yard Residence 4

2 ночи

Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Неподалеку находятся Московский железнодорожный вокзал (1,7 км), музей Анны Ахматовой (2,7 км) и музей Фаберже (2,7 км).

В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.

Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4
Отель «Азимут» 4

2 ночи

Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.

Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.

Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4
Отель «Москва» 4

2 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4
Театральная Площадь 4

2 ночи

«Theatre Square Hotel» 4 звезды располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.

Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.

За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.

Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Театральная Площадь 4Театральная Площадь 4Театральная Площадь 4Театральная Площадь 4Театральная Площадь 4Театральная Площадь 4
Экспресс Садовая 4

2 ночи

«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.

Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.

За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.

Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Экспресс Садовая 4Экспресс Садовая 4Экспресс Садовая 4Экспресс Садовая 4Экспресс Садовая 4
Апарт-отель UNO by Valo

2 ночи

Апарт-отель «UNO by Valo» – статусное место для проживания, находящееся в Санкт-Петербурге, недалеко от Московского вокзала. В непревзойденную атмосферу города прекрасно вписывается архитектурный облик здания апарт-отеля, которое было построено в 1901 году. Фасад отеля украшен французскими балконами, всё оформлено в петербургском неостиле.

Апартаменты оформлены в итальянском стиле, используется теплая гамма в одном цвете. К размещению предлагаются комфортабельные номера со стильным интерьером и удобствами для проживания. В их числе удобные спальные места, телевидение, санузел с душевой кабиной и туалетно-косметическими средствами. Постояльцам предоставляются полотенца, а также доступ к беспроводному интернету.

В номерах категории «Комфорт» и «Супериор» организованы небольшие кухонные зоны.

Рядом расположены: набережные Синопская и Обводного канала, Центр современного искусства, стадион и несколько станций метро. Расстояние до аэропорта «Пулково» - 14,9 км, до Московского вокзала - 0,6 км.

Апарт-отель UNO by ValoАпарт-отель UNO by ValoАпарт-отель UNO by ValoАпарт-отель UNO by Valo
А-Отель Фонтанка

2 ночи

«А-Отель Фонтанка» — это отель на набережной реки Фонтанки. Отель недорогой, расположен в Адмиралтейском районе северной столицы.

Чудесный вид на речку, наличие причала, удобное месторасположение практически в историческом центре города и близость метро — «Технологический Институт». До станции метро «Балтийская» можно дойти за двадцать минут, а до аэропорта Пулково доехать за 15 минут. Также рядом Юсуповский Дворец, Британское Адмиралтейство, Молодежный театр, Троице-Измайловский собор, Концертный зал Мариинского театра и другие интересные места. Московский железнодорожный вокзал удален на 6 км.

Стандартный.

Одно, двухместные номера эконом-класса со всеми удобствами. В каждом номере: раздельные кровати, стулья, стол, оборудованная вешалка или платяной шкаф. Имеется искусственное освещение (бра, настольная лампа), небольшой телевизор с возможностью просмотра кабельного телевидения, телефон, система радиооповещения, доступ к сети Интернет Wi-Fi. Ванная комната оснащена отечественной сантехникой и принадлежностями для ванной. Фен – по запросу в службе размещения (бесплатно).

Супериор.

Одно, двухместные комфортные номера со всеми удобствами. В каждом номере: две односпальные кровати, стулья, стол, оборудованная вешалка или платяной шкаф, сейф. Имеется искусственное освещение (бра, настольная лампа), телевизор, телефон, система радиооповещения, доступ к Wi-Fi. Ванная комната оснащена отечественной сантехникой и принадлежностями для ванной. Фен – по запросу в службе размещения (бесплатно).

Супериор с БК.

Одно-, двухместные комфортные номера со всеми удобствами. В каждом номере: двуспальная кровать, стулья, стол, оборудованная вешалка или платяной шкаф, сейф. Имеется искусственное освещение (бра, настольная лампа), телевизор, телефон, система радиооповещения, доступ к Wi-Fi. Ванная комната оснащена отечественной сантехникой и принадлежностями для ванной. Фен – по запросу в службе размещения (бесплатно).

А-Отель ФонтанкаА-Отель ФонтанкаА-Отель ФонтанкаА-Отель ФонтанкаА-Отель ФонтанкаА-Отель Фонтанка
Izzzi 3* у Гостиного двора**

2 ночи

Отель «izzzi 3* у Гостиного двора» расположен рядом с Александринским театром, в 440 м от станции метро «Гостиный двор» и в 800 м от станции «Невский проспект».

К размещению предлагаются комфортные номера с удобной мебелью, плазменным телевизором, высокоскоростным Wi-Fi, телефоном, рабочим столом и ванной комнатой с косметическими средствами и феном.

Гости могут заказать, за дополнительную плату, вкусный завтрак «шведский стол» или воспользоваться общей кухней с микроволновой печью, тостером, чайником и посудой. В ресторане «Meet» подают вкусные обеды и ужины, а для гостей отеля предусмотрена скидка. Компании также могут забронировать в ресторане банкет или фуршет с посадкой до 30 гостей.

Присутствует отличный конференц-зал вместимостью до 40 человек.

В распоряжении постояльцев общая зона для отдыха и работы, библиотека, детский уголок и услуги прачечной. Недалеко располагается Екатерининский Сад - 180 м, Аничков дворец - 600 м и Казанский кафедральный собор - 1 км. До Московского железнодорожного вокзала 2 км, до аэропорта 20 км.

Izzzi 3* у Гостиного двора**Izzzi 3* у Гостиного двора**Izzzi 3* у Гостиного двора**Izzzi 3* у Гостиного двора**Izzzi 3* у Гостиного двора**Izzzi 3* у Гостиного двора**
Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле
  • Питание, указанное в программе: 2 завтрака (если не выбран тариф «без завтрака»)
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
  • Доп. ночи
  • Камера хранения на вокзале
  • Доп. экскурсии (по желанию)
  • Питание, не указанное в программе: завтраки (если не выбран тариф «без завтрака»), обеды и ужины (самостоятельно)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа тура?

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ц
Цуканова
11 окт 2025
Отличный тур. За 3 дня посмотрели много достопримечательностей. Восторг от Санкт-Петербурга. Просто влюбилась. Шикарный город. Думаю что поеду ещё.
А
Александр
21 сен 2025
Тур организован на высшем уровне. Рекомендую.
Ю
Юлия
31 авг 2025
Очень понравился тур "Блистательный Санкт-Петербург", интересные экскурсии, много положительных впечатлений! Экскурсовод Анастасия, очень приятная девушка, интересно всегда рассказывала!

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

