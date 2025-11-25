Мои заказы

Описание экскурсии

Всего в 30 км. от Выборга лежит таинственный северный край, где: Бурлят скрытые водопады на реках Бусловка и Селезнёвка; Стоят руины финской ГЭС и фабрики в посёлке Кравцово; Сохранились старинные финские дороги, петляющие среди сосен. Маршрут включает: Экотропу на Бусловке с живописным водопадом; Каменный мост-плотину со смотровой площадкой; Заброшенную мельницу – свидетельницу довоенной истории. Почему это уникально? Пограничная зона – природа сохранилась в первозданном виде;

Ответы на вопросы

Что включено
  • Инструктор
  • Экипировка
  • Аренда квадроцикла
Что не входит в цену
  • Трансфер (отдельная услуга)
Место начала и завершения?
Г. Выборг
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

