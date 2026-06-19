Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Санкт-Петербургу, где каждый уголок города превращается в поле для интеллектуальных игр и творческих заданий.
Почувствуйте себя участником знаменитых телепередач, раскрывая тайны Невского проспекта, исследуя Стрелку Васильевского
Почувствуйте себя участником знаменитых телепередач, раскрывая тайны Невского проспекта, исследуя Стрелку Васильевского
Описание
- Вашей компании предстоит вычислить, почему улица Росси считается самой симметричной в мире.
- Желающие смогут продемонстрировать поэтический талант, прочитав басни Крылова у Публичной библиотеки и сказки Пушкина у памятника поэту.
- На Малой Садовой из блокадного репродуктора послушаем голос Левитана и поговорим о войне. А рядом, как весной 1941 года, будет звучать «Рио-Рита».
- У Русского музея вы сможете ощутить себя художниками, когда мы вместе будем рисовать картину с видами Санкт-Петербурга.
- На Исаакиевской площади побудем следопытами, а на Дворцовой — романтиками.
- А в Петропавловской крепости вы заочно познакомитесь со всеми российскими императорами и сможете поклониться их могилам.
Соборы, дворцы и ансамбли площадей в районе Невского проспекта; сфинксы на Университетской набережной и чудесные виды со стрелки Васильевского острова; Петропавловская крепость, где можно услышать биение сердца Петербурга; легендарная «Аврора» и, в финале, сокровища у Марсова поля. И все это — с интеллектуальными играми и творческими заданиями.
Организационные детали
- Программа адаптируется под любой возраст участников
- Мы можем перемещаться на вашем транспорте (стоимость не меняется)
- Мы также можем провести такую экскурсию для школьных классов (стоимость в этом случае — 500 руб. с человека; детали обсуждаем в переписке)
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Адмиралтейская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная онлайн-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 8335 туристов
Приветствую вас и буду рада знакомству! О себе: педагог-психолог со стажем, гид с аккредитацией и с любовью к путешественникам и своей работе. Моя команда активно работает со школьными группами и с
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
у нас был прекрасный экскурсовод Анастасия. очень приятная девушка и интересный рассказчик! два часа прошли незаметно. огромное спасибо)
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О!, гид Людмила Михайловна - просто чудо: интеллект, юмор, чувственность и любовь к городу, просто нас заворожили. Мы были в полной её власти и под её влиянием. Встреча оставила в
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М
Экскурсию посетили с удовольствием. Наш гид Людмила произвела на нас впечатление, очень заразила нас своей любовью к Петербургу и ко всем таким интересным фактам. Все были довольны. Мы были в компании с подростками, нам всем понравилось, и деткам понравилось. Были необычные локации. Не смотря на то, что было немножко холодно, нам все понравилось! Спасибо Людмиле.
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Ю
Спасибо огромное Наталье, добрейшей души человек, шикарная экскурсия, интересная. Всей наше семье очень понравилось. Мы были первый раз в Петербурге и впечатления просто зашкаливают от всего увиденного. Еще раз спасибо.
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Д
Интересная экскурсия на первый взгляд по обычному маршруту в центре, но по факту интересно, познавательно. Понравилось и Гостям и жителям Санкт-Петербурга! А маленькие сувениры остались прекрасным напоминанием!
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Первая экскурсия в СанкПетербурге - получили отличные впечатления, узнали новое и повторили старое, все прекрасно организовано и четко по времени
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