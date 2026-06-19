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Юлия у нас был прекрасный экскурсовод Анастасия. очень приятная девушка и интересный рассказчик! два часа прошли незаметно. огромное спасибо) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ольга читать дальше уменьшить душе неизгладимые чувства радости, любви и трепета к истории страны и личностям в её истории… Мы много друг другу дали в этот день с Людмилой Михайловной. Организаторам желаю процветания и не потерять такого специалиста, как наша гид:) О!, гид Людмила Михайловна - просто чудо: интеллект, юмор, чувственность и любовь к городу, просто нас заворожили. Мы были в полной её власти и под её влиянием. Встреча оставила в Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Марианна Экскурсию посетили с удовольствием. Наш гид Людмила произвела на нас впечатление, очень заразила нас своей любовью к Петербургу и ко всем таким интересным фактам. Все были довольны. Мы были в компании с подростками, нам всем понравилось, и деткам понравилось. Были необычные локации. Не смотря на то, что было немножко холодно, нам все понравилось! Спасибо Людмиле. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ю Юлия Спасибо огромное Наталье, добрейшей души человек, шикарная экскурсия, интересная. Всей наше семье очень понравилось. Мы были первый раз в Петербурге и впечатления просто зашкаливают от всего увиденного. Еще раз спасибо. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Д Дарья Интересная экскурсия на первый взгляд по обычному маршруту в центре, но по факту интересно, познавательно. Понравилось и Гостям и жителям Санкт-Петербурга! А маленькие сувениры остались прекрасным напоминанием! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет