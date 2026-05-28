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Пропавшие в кинохронике: экскурсия по иммерсивной инсталляции «Ленфильма»

Окунитесь в уникальную инсталляцию «Ленфильма», где история и кино переплетаются в живых сценах и личных историях
Экскурсия "Пропавшие в кинохронике" на "Ленфильме" предлагает уникальную возможность погрузиться в мир кинооператоров времен Великой Отечественной войны.

Воссозданные сцены и макеты позволят ощутить масштаб событий, а рассказ гида оживит блокадные будни и съемки культовых фильмов. Участники увидят реконструкции известных сцен и узнают о судьбах легендарных кинематографистов. Это путешествие через историю и кино, которое нельзя пропустить
4.9
118 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎥 Погружение в историю кино
  • 📜 Узнать о судьбах операторов
  • 🎬 Воссозданные сцены фильмов
  • 🗺️ Инсталляция без барьеров
  • 👥 Личные истории и масштаб событий

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Экскурсия проходит в помещении, поэтому посещать её можно круглый год. Однако наилучшее время - с мая по сентябрь, когда погода в Санкт-Петербурге наиболее комфортная для прогулок после экскурсии. В зимние месяцы также можно насладиться атмосферой, избегая туристической суеты. Остальное время года тоже подходит, но стоит учитывать, что в межсезонье погода может быть менее предсказуемой.
Сейчас август — это идеальное время.
Пропавшие в кинохронике: экскурсия по иммерсивной инсталляции «Ленфильма»
Пропавшие в кинохронике: экскурсия по иммерсивной инсталляции «Ленфильма»
Пропавшие в кинохронике: экскурсия по иммерсивной инсталляции «Ленфильма»

Что можно увидеть

  • Ленфильм
  • Сталинград
  • Европа

Описание экскурсии

Великая Отечественная — по обе стороны кинокамеры

В центре новой инсталляции студии «Ленфильм» — судьбы, истории, фигуры советских кинооператоров. Почему именно они? В годы войны операторы были и участниками, и свидетелями событий. Они фиксировали военные хроники и вместе с тем оставались самыми беззащитными фигурами на поле боя.

Увидеть, узнать, потрогать историю

В 15 залах-эпизодах инсталляции нет витрин, ограждений и смотрителей: вы полностью погрузитесь в каждую сцену среди воссозданных в натуральную величину зданий, макетов техники и фигур героев. А продуманная география эпизодов, от Европы до Сталинграда, позволит осознать масштаб этой главы в истории нашей страны.

В рассказе гида перед вами развернутся блокадные будни «Ленфильма», эпизоды реальных боев и съемок культовых фильмов. Вы увидите реконструированные узнаваемые сцены кинолент «Они сражались за Родину», «Маскарад» и «А зори здесь тихие», узнаете фигуры Сергея Бондарчука, Юрия Никулина и Владимира Басова. И в итоге сами удивитесь, как тесно переплетены судьбы студии «Ленфильм», блокадного Ленинграда и всего СССР.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Билеты на инсталляцию включены в стоимость экскурсии

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У 5-ого павильона киностудии «Ленфильм»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита
Маргарита — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 3.5 часа
Провели экскурсии для 2764 туристов
Мы команда гидов из творческой мастерской «Невский баталист», создатели проекта, историки и реконструкторы. Любим историю и знаем, как вовлечь участников наших экскурсий в её изучение.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 118 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
115
4
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1
Олеся
Потрясающая экскурсия, полное погружение в мир военного кинематографа, войны и не только, так как сын увлекается историей вов, ему было интересно в двойне, экспонаты как настоящие, создается ощущение что ты
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перенёсся туда и ты там с ними! Даже младший ребенок 4,5 года, ходил с открытым ртом и полностью погрузился в рассказ, задавал вопросы, интересовался теми или иными событиями! Всем кто собирается посетить Питер, рекомендую эту экскурсию в первую очередь)

Потрясающая экскурсия, полное погружение в мир военного кинематографа, войны и не только, так как сын увлекается
Потрясающая экскурсия, полное погружение в мир военного кинематографа, войны и не только, так как сын увлекается
Потрясающая экскурсия, полное погружение в мир военного кинематографа, войны и не только, так как сын увлекается
Потрясающая экскурсия, полное погружение в мир военного кинематографа, войны и не только, так как сын увлекается
Потрясающая экскурсия, полное погружение в мир военного кинематографа, войны и не только, так как сын увлекается
Потрясающая экскурсия, полное погружение в мир военного кинематографа, войны и не только, так как сын увлекается
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С
Дата посещения: 2 янв 2026
Декорации понравились, рассказ экскурсовода тоже, НО так быстро проходили залы,что не успевали рассмотреть и вникнуть. Нет свободного времени для просмотра. Берите аудио гид, вы будете предоставлены сами себе и сможете уделять время на осмотр.
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Сергей
супер впечатления, супер экскурсия, отличный экскурсовод. Спасибо Богдан. рекомендую
супер впечатления, супер экскурсия, отличный экскурсовод. Спасибо Богдан. рекомендую
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О
Отличная экскурсия! Большое спасибо организаторам, вдохновителям и исполнителям. Особая благодарность нашему экскурсоводу Андрею, за прекрасный рассказ, рекомендации и просто общение, было очень приятно!
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Л
На самом деле индивидуальную экскурсию можно купить и на месте, но если хотите быть уверенными в том, что точно попадете и в конкретное время, то лучше приобрести на сайте. Можно
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и просто с аудиогидом посетить, но я точно скажу, что полного погружения не достигнете. Да и посетителей в музее всегда много.
Сама экспозиция приводит, мягко сказать, в шок - колоссальный труд большой команды с огромной любовью и знанием! Нам в экскурсоводы достался один из участников этой команды (Андрей), чему мы несказанно рады. Его проникновенный рассказ и ответы на вопросы были незаменимым дополнением визуального осмотра! Считаю, что отведенного 1 часа для индивидуальной экскурсии мало - мы бы точно ещё час с удовольствием там были (более детально рассмотреть все экспонаты, получить больше информации от замечательного экскурсовода)!
Очень рекомендую всем посетить независимо от возраста. Ну а уж с детьми и подростками, так обязательно!

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Е
Оставляю для вас отзывы от представителей нашей большой компании москвичей. Не знаю поместятся они тут все или нет.)

«Потрясающая иммерсивная выставка на Ленфильме! Еще один ракурс роли личности в истории. Выставка
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посвящена военным операторам и фотографам. Очень необычный формат - слушать повествование гида внутри масштабных декораций. Живой и эмоциональный рассказ экскурсовода невероятно вовлекает, а детализация экспозиции просто фантастическая: фигуры людей, техника, звуки вокруг создают полное ощущение присутствия. Время на экскурсии пролетает незаметно. Очень сильное и важное место, оформленное с гордостью и любовью к городу.»

«Здравствуй, Петербург!!!
Как обычно, ты разный, интересный и красивый.
Новое путешествие, новые впечатления.
Побывали на экскурсии, на одной из легендарных киностудий – «ЛЕНФИЛЬМ». Не один раз прогуливались мимо, но в эту прогулку не прошли.
9 мая, День Победы!!! Самый главный праздник страны.
Но у каждой радости есть и обратная сторона. Истории людей, боль, страх и конечно же мужество всех, кто приближал этот день. Но как об этом узнать, увидеть и оценить. Так вот и поможет в этом экскурсии, которые погружают нас в историю.
«Пропавшие в кинохронике», история о фронтовых операторах и сотрудниках киностудии, которые жили, боролись и снимали историю в годы Великой Отечественной. Потрясающие кадры смелых людей, профессионалов своего дела, которые в трудные и страшные годы войны, защищая Родину, работали. Работали не за деньги, а для будущего. Благодаря таким людям, мы, следующее поколение увидели, как это было. До мурашек, со слезами на глазах. Еще один повод для гордости.
Очень замечательный экскурсовод Анастасия, с любовью и гордостью рассказала про людей, судьбы. Рекомендую к посещению и в особенности с детьми. Это надо знать.»

«Экскурсия очень понравилась. Впечатлили макеты людей с застывшими правдивыми эмоциями на лице. Экскурсовод увлеченная своим делом рассказывала с таким интересом, погружая нас в события прошлого. Супер, рекомендую, очень интересно!»

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