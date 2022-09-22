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Описание
Что вас ожидает
Великая Отечественная — по обе стороны кинокамеры
В центре новой инсталляции студии «Ленфильм» — судьбы, истории, фигуры советских кинооператоров. Почему именно они? В годы войны операторы были и участниками, и свидетелями событий. Они фиксировали военные хроники и вместе с тем оставались самыми беззащитными фигурами на поле боя.
Увидеть, узнать, потрогать историю
В 15 залах-эпизодах инсталляции нет витрин, ограждений и смотрителей: вы полностью погрузитесь в каждую сцену среди воссозданных в натуральную величину зданий, макетов техники и фигур героев. А продуманная география эпизодов, от Европы до Сталинграда, позволит осознать масштаб этой главы в истории нашей страны.
В рассказе гида перед вами развернутся блокадные будни «Ленфильма», эпизоды реальных боев и съемок культовых фильмов. Вы увидите реконструированные узнаваемые сцены кинолент «Они сражались за Родину», «Маскарад» и «А зори здесь тихие», узнаете фигуры Сергея Бондарчука, Юрия Никулина и Владимира Басова. И в итоге сами удивитесь, как тесно переплетены судьбы студии «Ленфильм», блокадного Ленинграда и всего СССР.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Билеты на инсталляцию включены в стоимость экскурсии
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у 5-ого павильона киностудии «Ленфильм»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Мы команда гидов из творческой мастерской «Невский баталист», создатели проекта, историки и реконструкторы. Любим историю и знаем, как вовлечь участников наших экскурсий в ее изучение.