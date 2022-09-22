Это не просто экскурсия по студии «Ленфильм»: «Пропавшие в кинохронике» — это живая и эмоциональная инсталляция, которая станет вашим проводником между прошлым и настоящим. Вы окажетесь на полях сражений и съемочных площадках плечом к плечу с операторами. Проникнете в маленькие личные истории — и увидите, как из них складывается большая история целой страны.

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Описание

Что вас ожидает

Великая Отечественная — по обе стороны кинокамеры

В центре новой инсталляции студии «Ленфильм» — судьбы, истории, фигуры советских кинооператоров. Почему именно они? В годы войны операторы были и участниками, и свидетелями событий. Они фиксировали военные хроники и вместе с тем оставались самыми беззащитными фигурами на поле боя.

Увидеть, узнать, потрогать историю

В 15 залах-эпизодах инсталляции нет витрин, ограждений и смотрителей: вы полностью погрузитесь в каждую сцену среди воссозданных в натуральную величину зданий, макетов техники и фигур героев. А продуманная география эпизодов, от Европы до Сталинграда, позволит осознать масштаб этой главы в истории нашей страны.

В рассказе гида перед вами развернутся блокадные будни «Ленфильма», эпизоды реальных боев и съемок культовых фильмов. Вы увидите реконструированные узнаваемые сцены кинолент «Они сражались за Родину», «Маскарад» и «А зори здесь тихие», узнаете фигуры Сергея Бондарчука, Юрия Никулина и Владимира Басова. И в итоге сами удивитесь, как тесно переплетены судьбы студии «Ленфильм», блокадного Ленинграда и всего СССР.

Организационные детали