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посвящена военным операторам и фотографам. Очень необычный формат - слушать повествование гида внутри масштабных декораций. Живой и эмоциональный рассказ экскурсовода невероятно вовлекает, а детализация экспозиции просто фантастическая: фигуры людей, техника, звуки вокруг создают полное ощущение присутствия. Время на экскурсии пролетает незаметно. Очень сильное и важное место, оформленное с гордостью и любовью к городу.»



«Здравствуй, Петербург!!!

Как обычно, ты разный, интересный и красивый.

Новое путешествие, новые впечатления.

Побывали на экскурсии, на одной из легендарных киностудий – «ЛЕНФИЛЬМ». Не один раз прогуливались мимо, но в эту прогулку не прошли.

9 мая, День Победы!!! Самый главный праздник страны.

Но у каждой радости есть и обратная сторона. Истории людей, боль, страх и конечно же мужество всех, кто приближал этот день. Но как об этом узнать, увидеть и оценить. Так вот и поможет в этом экскурсии, которые погружают нас в историю.

«Пропавшие в кинохронике», история о фронтовых операторах и сотрудниках киностудии, которые жили, боролись и снимали историю в годы Великой Отечественной. Потрясающие кадры смелых людей, профессионалов своего дела, которые в трудные и страшные годы войны, защищая Родину, работали. Работали не за деньги, а для будущего. Благодаря таким людям, мы, следующее поколение увидели, как это было. До мурашек, со слезами на глазах. Еще один повод для гордости.

Очень замечательный экскурсовод Анастасия, с любовью и гордостью рассказала про людей, судьбы. Рекомендую к посещению и в особенности с детьми. Это надо знать.»



«Экскурсия очень понравилась. Впечатлили макеты людей с застывшими правдивыми эмоциями на лице. Экскурсовод увлеченная своим делом рассказывала с таким интересом, погружая нас в события прошлого. Супер, рекомендую, очень интересно!»