Воссозданные сцены и макеты позволят ощутить масштаб событий, а рассказ гида оживит блокадные будни и съемки культовых фильмов. Участники увидят реконструкции известных сцен и узнают о судьбах легендарных кинематографистов. Это путешествие через историю и кино, которое нельзя пропустить
5 причин купить эту экскурсию
- 🎥 Погружение в историю кино
- 📜 Узнать о судьбах операторов
- 🎬 Воссозданные сцены фильмов
- 🗺️ Инсталляция без барьеров
- 👥 Личные истории и масштаб событий
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Ленфильм
- Сталинград
- Европа
Описание экскурсии
Великая Отечественная — по обе стороны кинокамеры
В центре новой инсталляции студии «Ленфильм» — судьбы, истории, фигуры советских кинооператоров. Почему именно они? В годы войны операторы были и участниками, и свидетелями событий. Они фиксировали военные хроники и вместе с тем оставались самыми беззащитными фигурами на поле боя.
Увидеть, узнать, потрогать историю
В 15 залах-эпизодах инсталляции нет витрин, ограждений и смотрителей: вы полностью погрузитесь в каждую сцену среди воссозданных в натуральную величину зданий, макетов техники и фигур героев. А продуманная география эпизодов, от Европы до Сталинграда, позволит осознать масштаб этой главы в истории нашей страны.
В рассказе гида перед вами развернутся блокадные будни «Ленфильма», эпизоды реальных боев и съемок культовых фильмов. Вы увидите реконструированные узнаваемые сцены кинолент «Они сражались за Родину», «Маскарад» и «А зори здесь тихие», узнаете фигуры Сергея Бондарчука, Юрия Никулина и Владимира Басова. И в итоге сами удивитесь, как тесно переплетены судьбы студии «Ленфильм», блокадного Ленинграда и всего СССР.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
- Билеты на инсталляцию включены в стоимость экскурсии
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«Потрясающая иммерсивная выставка на Ленфильме! Еще один ракурс роли личности в истории. Выставка