Большая обзорная экскурсия по Петербургу и крейсер «Аврора»

Предлагаем вам отправиться на прогулку по историческому центру Петербурга, увидеть его главные...

4.5
26 отзывов
Предлагаем вам отправиться на прогулку по историческому центру Петербурга, увидеть его главные достопримечательности и погрузиться в невероятную атмосферу города на Неве.

Вы побываете на Невском проспекте и на Марсовом поле, увидите Дворцовую площадь и Петропавловскую крепость, а в завершение экскурсии подниметесь на борт легендарного крейсера «Аврора».
Большая обзорная экскурсия по Петербургу и крейсер «Аврора»
Большая обзорная экскурсия по Петербургу и крейсер «Аврора»
Большая обзорная экскурсия по Петербургу и крейсер «Аврора»
Большая обзорная экскурсия по Петербургу и крейсер «Аврора»

Что вы увидите 🤩

  • Крейсер «Аврора»
  • Дворцовая площадь и Эрмитаж
  • Невский проспект
  • Стрелка Васильевского острова
  • Кунсткамера
  • Петропавловская крепость
  • Марсово поле
Автобусная экскурсия по историческому центру города, обзор главных достопримечательностей, остановки с выходами + посещение крейсера «Аврора».
В ходе экскурсии вы увидите Невский проспект, Стрелку Васильевского острова, Спас-на-Крови, Кунсткамеру, Адмиралтейство, Марсово поле, домик Петра I, Петропавловскую крепость и посетите легендарный крейсер «Аврора».
В стоимость включено обслуживание лицензированного гида на русском языке, автобус туристического класса и входные билеты на «Аврору».
При посадке в автобус осуществляется свободная рассадка.

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человек
Взрослый (РФ и Белоруссия)
1 300 ₽
Льготный (Пенсионный, Студенческий)
1 100 ₽
Школьный
900 ₽
Дошкольный (до 7 лет)
500 ₽
Иностранный
1 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автобус туристического класса
  • Услуги гида
  • Входные билеты на крейсер «Аврора»
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем
Начало: Невский просп., 85
Завершение: Крейсер «Аврора»
Когда и сколько длится?
Когда: Со среды по воскресение в 11:30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Со среды по воскресение в 11:30

Спутник П.
Спутник П.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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