Автобусная экскурсия по историческому центру города, обзор главных достопримечательностей, остановки с выходами + посещение крейсера «Аврора».
В ходе экскурсии вы увидите Невский проспект, Стрелку Васильевского острова, Спас-на-Крови, Кунсткамеру, Адмиралтейство, Марсово поле, домик Петра I, Петропавловскую крепость и посетите легендарный крейсер «Аврора».
В стоимость включено обслуживание лицензированного гида на русском языке, автобус туристического класса и входные билеты на «Аврору».
При посадке в автобус осуществляется свободная рассадка.