Предлагаем вам отправиться на прогулку по историческому центру Петербурга, увидеть его главные достопримечательности и погрузиться в невероятную атмосферу города на Неве.



Вы побываете на Невском проспекте и на Марсовом поле, увидите Дворцовую площадь и Петропавловскую крепость, а в завершение экскурсии подниметесь на борт легендарного крейсера «Аврора».