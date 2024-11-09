Не люблю душные лекции о городах. Мне нравится ходить по ним, болтать и делиться небанальными историями о достопримечательностях.
Три доминанты Грибоедовского канала — и больше никаких лишних цифр! Ключевые события, которые происходили в этих местах, и самые яркие личности, с ними связанные. Много воздуха и дружеского общения. Вот такая у нас будет экскурсия!
Три доминанты Грибоедовского канала — и больше никаких лишних цифр! Ключевые события, которые происходили в этих местах, и самые яркие личности, с ними связанные. Много воздуха и дружеского общения. Вот такая у нас будет экскурсия!
Ближайшие даты:
Время начала: 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание водной прогулки
Мы прогуляемся и рассмотрим снаружи три знаковых локации:
Спас на Крови — один из самых ярких храмов Санкт-Петербурга в уникальной архитектурной стилистике. Неоднократно был на грани уничтожения. Вы узнаете, что храму угрожало, как он уцелел и что связывает его и падение СССР.
Дом Зингера — величественный оплот модерна в центре Петербурга. Поговорим, сколько этапов согласования при строительстве дом прошёл, чего семья Зингеров добивалась и как ей удалось обойти законы того времени.
Казанский собор, раскинувшийся вдоль Невского проспекта. Обсудим, как Казанский стал одним из ключевых мест для поднятия духа бойцов и какую роль он сыграл в Отечественной войне 1812 года.
Организационные детали
Посещение достопримечательностей в ходе прогулки не предусмотрено
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У храма Спас на Крови
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 16 туристов
Увлёкся историей Санкт-Петербурга очень давно и был поглощён: настолько глубока и интересна та её страница, что занял город на Неве! И я решил, что хочу изменить отношение людей к истории, сделать так, чтобы это стало чем-то увлекательным и интересным, а не очередной скучной лекцией. Так что добро пожаловать на мои прогулки! Пошутим, поболтаем, создадим дружескую атмосферу и прекрасно проведём время!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
9 ноя 2024
Спасибо, всё очень понравилось
Ekaterina
2 ноя 2024
Очень понравилась экскурсия (даже голодным и мокрым подросткам). Дмитрий нас прекрасно сфотал. Не перегружает фактами, рассказывает свободно, легко и интересно. Очень приятный молодой человек. Спасибо! В планах пройтись с вами по городу в следующий приезд:)
Ольга
28 сен 2024
Дмитрий - эрудированный, вежливый, харизма личный молодой человек. Интересная экскурсия. Экскурсия неожиданно для нас прошла с фотосессией: Дмитрий показывал наиболее правильные ракурсы, помогал в фотосъёмке.
После экскурсии остались новые для нас факты о достопримечательности и хорошее настроение.
После экскурсии остались новые для нас факты о достопримечательности и хорошее настроение.
Olga
26 сен 2024
Очень понравилась экскурсия. Спасибо. 💖Буду рекомендовать.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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