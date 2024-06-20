Приятное событие, атмосферное свидание и просто желание с комфортом прокатиться по каналам и рекам Петербурга — мы будем рады украсить ваш день прогулкой на частном катере.
Отвезём вас неклассическими водными тропами к Новой Голландии и расскажем кое-что интересное о Северной Венеции. Казанский собор, Спас на Крови, Юсуповский дворец и многое другое — в нашей программе.
Отвезём вас неклассическими водными тропами к Новой Голландии и расскажем кое-что интересное о Северной Венеции. Казанский собор, Спас на Крови, Юсуповский дворец и многое другое — в нашей программе.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы пройдёте по каналу Грибоедова и увидите самый низкий мост — Казанский.
- Рассмотрите икону Распятие Христа, выложенную мозаикой на храме Спаса на Крови. С воды она очень хорошо видна.
- Увидите дворец, в котором убили Распутина.
- Также на маршруте: Казанский собор, Банковский мост, знаменитое Семимостье, Латышский замок, дом Веге, Никольский собор и не только.
- Кроме того, вы сможете сфотографироваться в необычных местах, спрятанных от глаз других путешественников.
По пути вы узнаете:
- сколько островов есть в Петербурге.
- для чего строилась Новая Голландия.
- почему немецкая кирха на реке Мойке стоит без куполов.
- и многое другое.
Организационные детали
- На катер нельзя брать: арбузы, мороженое, чипсы, красные ягоды и другие продукты, которые могут испачкать кресла.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-капитан из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от Спаса на Крови (в 500 метрах)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 120 туристов
Мы судоходная компания. Работаем с 1999 года. Эстетическое и техническое состояние наших катеров поддерживается на высочайшем уровне, поскольку флот компании — это наша собственность. Экипажи теплоходов — это квалифицированные специалисты,Задать вопрос
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