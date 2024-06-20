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Приятное событие, атмосферное свидание и просто желание с комфортом прокатиться по каналам и рекам Петербурга — мы будем рады украсить ваш день прогулкой на частном катере.



Отвезём вас неклассическими водными тропами к Новой Голландии и расскажем кое-что интересное о Северной Венеции. Казанский собор, Спас на Крови, Юсуповский дворец и многое другое — в нашей программе.