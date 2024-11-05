Отправляемся на прогулку по улицам и площадям, чтобы увидеть известные и необычные памятники и самые красивые здания. Мы посетим два величественных собора — Казанский и Исаакиевский.
Вы полюбуетесь их внешним и внутренним убранством, а гид расскажет об их истории и поделится городскими легендами.
Вы полюбуетесь их внешним и внутренним убранством, а гид расскажет об их истории и поделится городскими легендами.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 15:00
Описание экскурсии
Зайдём в Казанский собор, чтобы:
- узнать историю главного храма Петербурга
- поклониться иконе Казанской божьей матери
- почтить память полководца Михаила Кутузова
Посетим Исаакиевский собор, где вы узнаете:
- невероятную историю его строительства
- как поднимали колонны и строили купол
- какую память оставил о себе архитектор Монферран
И конечно, полюбуетесь невероятными росписями и мозаиками.
Маршрут прогулки
Невский проспект — площадь Искусств — канал Грибоедова — Спас на Крови — Казанский собор — наб. реки Мойки — Большая Морская — Исаакиевская площадь
Организационные детали
- Билет для прохода в Исаакиевский собор без очереди включён в стоимость
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
во вторник в 15:00, в четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 15:00, в воскресенье в 11:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 590 ₽
|Дети до 14 лет
|1 890 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пл. Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 15:00, в четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 15:00, в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 1996 туристов
Здравствуйте! Мы — команда увлечённых гидов, уже более 12 лет разрабатываем и организуем экскурсии по Петербургу и его пригородам, в Выборг и Карелию. С нами вы узнаете об истории и архитектуре, мифах и легендах, известных людях и простых жителях. Необычные маршруты или классика — нам всё под силу. Расскажем о Петербурге интересно и познавательно: взрослым и детям, знатокам и любителям.Задать вопрос
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Экскурсия по Спасу на Крови и Исаакиевскому собору в Санкт-Петербурге
Эта экскурсия позволит вам за 3 часа посетить два главных храма Санкт-Петербурга. Узнайте об их истории и особенностях вместе с опытным гидом
Начало: Возле памятника Пушкину на пл. Искусств
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
7 ноя в 11:00
2 099₽ за человека
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Казанский собор - «симфония из камня»
Посмотреть на один из самых известных храмов страны и расшифровать его символы
Начало: В районе м. Невский проспект
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
5 000₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Весь центр Петербурга на автомобиле
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:00
7 ноя в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.