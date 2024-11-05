Городские легенды и знаменитые храмы

Посетить Казанский и Исаакиевский соборы и взглянуть на центр Петербурга по-новому
Отправляемся на прогулку по улицам и площадям, чтобы увидеть известные и необычные памятники и самые красивые здания. Мы посетим два величественных собора — Казанский и Исаакиевский.

Вы полюбуетесь их внешним и внутренним убранством, а гид расскажет об их истории и поделится городскими легендами.
Городские легенды и знаменитые храмы
Городские легенды и знаменитые храмы
Городские легенды и знаменитые храмы
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 15:00

Описание экскурсии

Зайдём в Казанский собор, чтобы:

  • узнать историю главного храма Петербурга
  • поклониться иконе Казанской божьей матери
  • почтить память полководца Михаила Кутузова

Посетим Исаакиевский собор, где вы узнаете:

  • невероятную историю его строительства
  • как поднимали колонны и строили купол
  • какую память оставил о себе архитектор Монферран

И конечно, полюбуетесь невероятными росписями и мозаиками.

Маршрут прогулки

Невский проспект — площадь Искусств — канал Грибоедова — Спас на Крови — Казанский собор — наб. реки Мойки — Большая Морская — Исаакиевская площадь

Организационные детали

  • Билет для прохода в Исаакиевский собор без очереди включён в стоимость
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

во вторник в 15:00, в четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 15:00, в воскресенье в 11:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 590 ₽
Дети до 14 лет1 890 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пл. Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 15:00, в четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 15:00, в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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