Мои заказы

Марьино в гости к Пиковой даме дворянская усадьба XIX век

Марьино в гости к Пиковой даме дворянская усадьба XIX век
Марьино в гости к Пиковой даме дворянская усадьба XIX век
Марьино в гости к Пиковой даме дворянская усадьба XIX век

Описание экскурсии

Старинная дворянская усадьба Марьино жемчужина русской архитектуры XIX века, возрожденное родовое гнездо графов Строгановых — князей Голицыных и воссозданный дух ушедшей эпохи.

Воскресенье в 11:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дворцовый комплекс
  • Парадные залы
  • Арт-объекты
  • Пейзажный английский парк
  • Аллеи и беседки
  • Мост и пруды
  • Храм
  • «Собственная дача», Конный двор, Ферма
  • Чаепитие с пирогами в усадебном стиле
Что включено
  • Автобусное обслуживание /nТрассовая экскурсия/nВходные билеты в Усадебный дворец, Английский парк, Ферму/nИнтерактивная ЭКСКУРСИЯ по Дворцу Строгановых-Голицыных с посещением роскошных парадных залов, а также личных покоев бывших хозяев усадьбы Марьино/nЧаепитие с домашними пирогами, приготовленными из экологически чистых фермерских продуктов/nПосещение фермы, знакомство с ее обитателями/nПосещение санно-каретного ряда/nПосещение картинной галереи/nПрогулка по приусадебному Английскому парку/nФотосъемка во дворце и парке/nУслуги лицензированного гида-сопровождающего/n
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Гостиница Россия
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Императорские загородные усадьбы - из Петербурга
На машине
6 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Императорские загородные усадьбы - из Петербурга
Увидеть усадьбу Знаменка, Бельведер, Царицын, Ольгин павильон и узнать малоизвестные факты о царях
21 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
16 000 ₽ за всё до 2 чел.
Проклятие Пиковой дамы: журналистское расследование
Пешая
4 часа
86 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Проклятие Пиковой дамы: Пушкинские места и тайны в Санкт-Петербурге
Погрузитесь в мир Пушкина: откройте неизведанные истории Пиковой дамы и следы поэта в самом сердце Санкт-Петербурга
Начало: У Александровского сада
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
11 500 ₽ за всё до 6 чел.
Усадьба Марьино (дворянское гнездо Строгановых)
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
Усадьба Марьино (дворянское гнездо Строгановых)
Начало: У отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
19 900 ₽ за всё до 45 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге