Описание экскурсииСтаринная дворянская усадьба Марьино жемчужина русской архитектуры XIX века, возрожденное родовое гнездо графов Строгановых — князей Голицыных и воссозданный дух ушедшей эпохи.
Воскресенье в 11:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворцовый комплекс
- Парадные залы
- Арт-объекты
- Пейзажный английский парк
- Аллеи и беседки
- Мост и пруды
- Храм
- «Собственная дача», Конный двор, Ферма
- Чаепитие с пирогами в усадебном стиле
Что включено
- Автобусное обслуживание /nТрассовая экскурсия/nВходные билеты в Усадебный дворец, Английский парк, Ферму/nИнтерактивная ЭКСКУРСИЯ по Дворцу Строгановых-Голицыных с посещением роскошных парадных залов, а также личных покоев бывших хозяев усадьбы Марьино/nЧаепитие с домашними пирогами, приготовленными из экологически чистых фермерских продуктов/nПосещение фермы, знакомство с ее обитателями/nПосещение санно-каретного ряда/nПосещение картинной галереи/nПрогулка по приусадебному Английскому парку/nФотосъемка во дворце и парке/nУслуги лицензированного гида-сопровождающего/n
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Гостиница Россия
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
