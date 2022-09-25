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Описание
Что вас ожидает
Пиковая дама: прототипы, особняки, проклятия
Так кто же она — таинственная Пиковая дама? Мы осмотрим три особняка трех великих женщин: Голицыной, Загряжской и Юсуповой. Поговорим об их характерах, судьбах и сходствах с литературным персонажем. Я докажу, почему связывать имя Зинаиды Юсуповой с повестью Пушкина в корне ошибочно, открою секрет, за что автор отомстил княгине Голицыной и правда ли, что граф Сен-Жермен передал ей некое тайное знание. Затронем и тему проклятья: случайно ли и Пушкин, и Чайковский погибли примерно через 3 года после того, как вышли в свет их повесть и опера? Об этом поговорим на «пиковом» перекрестке.
Пушкин вне учебника литературы
Во время прогулки мы проведем настоящее журналистское расследование, чтобы познакомиться не с Пушкиным-гением, но с Пушкиным-игроком, королем эпатажа, дуэлянтом и светским львом!
Пройдем по местам, где поэт жил и кутил с друзьями, обсудим, что он ел и пил, какие привычки имел и даже в какой бордель частенько захаживал.
Выясним, зачем в театре поэт освистывал актрис, за что вызывал противников на дуэли, как волочился за дамами и какие суммы проигрывал за вечер игры в штосс (а заодно сами сыграем в эту карточную игру!).
И конечно, вспомним великосветские сплетни об отношениях Натальи Гончаровой и Дантеса: я покажу вам, где познакомились Пушкин и его будущий убийца, и заведу в ресторан, где поэт выпил последний в жизни лимонад перед дуэлью.
Какого Пушкина я хочу вам показать?
Пушкин — безусловно, гений поэзии. Но не только, друзья! Это первый русский автор, который сделал писательство профессией и поставил ее на бизнес-рельсы, который зарабатывал на жизнь литературой и даже разработал свою пиар-стратегию: делал свою жизнь своеобразным шоу, привлекая внимание света к своим произведениям. С моей помощью за образом «Солнца русской поэзии» разглядите взрывного, но верного друга, бесстрашного дуэлянта, неукротимого ловеласа и нежного мужа.
Организационные детали
Бонусом после прогулки станут 20 фотографий с цветокоррекцией (без ретуши), которые я пришлю вам в течение 3-5 дней после экскурсии
Дополнительные расходы (по желанию): — обед\ужин в Литературном кафе Вольфа и Беранже (том самом, из которого Пушкин отправился на дуэль) — посещение секретного бара, в который можно попасть только зная, где и как записаться — осмотр экспозиции Мемориального музея-квартиры Пушкина на Мойке, 12
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Александровский сад
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Я филолог, тележурналист и любитель рассказывать истории. Побродить маршрутами литературных героев, заглянуть в окна писательской квартиры, пообедать в заведении, где бывали гении. Узнать, кто же они — прототипы известных всему миру героев. Заглянуть в письма и воспоминания современников. Услышать такие подробности частной жизни великих людей, о которых вам никогда не расскажут учителя. Все это я предлагаю вам на своих маршрутах по «самому умышленному городу мира» — Литературному Петербургу.