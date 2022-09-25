Тройка, семёрка, туз. «Пиковая дама» Пушкина, как и жизнь поэта, полна случайностей, совпадений… или злого рока? Предлагаю разобраться в этом вместе: мы пройдем по местам, где ел, кутил, флиртовал и бросал перчатку задиристый гений. Установим прототип зловещей графини, смешаем колоду карт «Русский стиль» и отделим стереотипы из учебников литературы от истины.

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Описание

Что вас ожидает

Пиковая дама: прототипы, особняки, проклятия

Так кто же она — таинственная Пиковая дама? Мы осмотрим три особняка трех великих женщин: Голицыной, Загряжской и Юсуповой. Поговорим об их характерах, судьбах и сходствах с литературным персонажем. Я докажу, почему связывать имя Зинаиды Юсуповой с повестью Пушкина в корне ошибочно, открою секрет, за что автор отомстил княгине Голицыной и правда ли, что граф Сен-Жермен передал ей некое тайное знание. Затронем и тему проклятья: случайно ли и Пушкин, и Чайковский погибли примерно через 3 года после того, как вышли в свет их повесть и опера? Об этом поговорим на «пиковом» перекрестке.

Пушкин вне учебника литературы

Во время прогулки мы проведем настоящее журналистское расследование, чтобы познакомиться не с Пушкиным-гением, но с Пушкиным-игроком, королем эпатажа, дуэлянтом и светским львом!

Пройдем по местам, где поэт жил и кутил с друзьями, обсудим, что он ел и пил, какие привычки имел и даже в какой бордель частенько захаживал.

Выясним, зачем в театре поэт освистывал актрис, за что вызывал противников на дуэли, как волочился за дамами и какие суммы проигрывал за вечер игры в штосс (а заодно сами сыграем в эту карточную игру!).

И конечно, вспомним великосветские сплетни об отношениях Натальи Гончаровой и Дантеса: я покажу вам, где познакомились Пушкин и его будущий убийца, и заведу в ресторан, где поэт выпил последний в жизни лимонад перед дуэлью.

Какого Пушкина я хочу вам показать?

Пушкин — безусловно, гений поэзии. Но не только, друзья! Это первый русский автор, который сделал писательство профессией и поставил ее на бизнес-рельсы, который зарабатывал на жизнь литературой и даже разработал свою пиар-стратегию: делал свою жизнь своеобразным шоу, привлекая внимание света к своим произведениям. С моей помощью за образом «Солнца русской поэзии» разглядите взрывного, но верного друга, бесстрашного дуэлянта, неукротимого ловеласа и нежного мужа.

Организационные детали