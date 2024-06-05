1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Историческая экскурсия по Большой Морской: великие события и жители
Погрузитесь в атмосферу Петербурга: истории знаменитых домов, анекдоты времен и великие имена, оставившие след в истории
Начало: Исаакиеская площадь
«Монферрана, который находится на набережной Мойки, подойдем к бывшей усадьбе М»
9 июня в 18:00
13 июня в 13:00
1 340₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Фонтанный дом в Санкт-Петербурге: история, любовь и аристократия
Загляните в удивительный мир аристократии 19 века с экскурсией по Фонтанному дому, доме графов Шереметевых в Санкт-Петербурге
Начало: У Шереметевского дворца
«Вы познакомитесь с устройством городской усадьбы и узнаете о жизни гнезда Шереметьевых после революции»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
6 670₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Каменный остров: добро пожаловать в тайный сад императора
Посетить самый кинематографичный район Петербурга и увидеть театр-айсберг
Начало: У Каменноостровского моста
Расписание: в четверг в 18:30, в субботу в 11:00
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
800₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Курортный район Петербурга на авто
Отправиться на побережье Финского залива, посетить живописные поселки и дачу Репина
Начало: В районе м. Черная речка
«Вы посетите живописно расположенную среди гигантских елей усадьбу Репина»
18 июня в 10:00
19 июня в 10:30
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Сергиевка, Ораниенбаум и Кронштадт за 1 день
Таинственная усадьба, роскошный парк и старинный город-порт на авто-пешеходной экскурсии
Начало: В районе м. Московская
«Беглым взглядом окинем Петергоф и окажемся в самом мистическом месте юго-запада Петербурга — усадьбе Сергиевка»
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
17 490₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Путешествие в мир заброшенных усадеб
Дух былой роскоши и захватывающие истории из жизни дворян на экскурсии по живописным руинам
Начало: У метро Московская
«Вы посетите развалины усадьбы «Пятая Гора», принадлежавшей чернокнижнику и масону Якову Брюсу, который прославился тем, что, по легенде, мог в летнее время заморозить озеро и превратить любой металл в золото»
16 июня в 13:00
20 июня в 09:30
13 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Петергоф и Кронштадт за один день
Поездка в знаменитую императорскую резиденцию и город Морской славы
«проедем по знаменитой Петергофской дороге, где расположены известные и неизвестные усадьбы, поговорим о знаменитых владельцах»
22 июня в 09:30
23 июня в 09:30
13 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Какими людьми были Романовы?
Увидеть живых людей во властных правителях России и насладиться атмосферой Петербурга конца XIX века
«Мы рассмотрим дворцовые усадьбы последних представителей императорской династии, и я расскажу:»
Завтра в 15:00
9 июня в 18:00
от 8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Неизвестное Царское Село
Путешествие в город Пушкин с профессиональным экскурсоводом и краеведом
«Усадьба Великого князя Бориса Владимировича,»
22 июня в 17:30
23 июня в 17:30
3 990₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
В таинственную Гатчину на автомобиле
Изучить загадочную резиденцию от парадных залов до подземелий и услышать легенды пейзажного парка
Начало: Ваш адрес
«Темнота, руины каменных стен и видеоинсталляции помогут представить, какие испытания довелось пережить усадьбе»
19 июня в 13:00
25 июня в 15:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Крепости и усадьбы Северо-Запада
«Знакомство с дворянскими усадьбами Ингерманландии (Гостилицы и Воронино)»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 2 650₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Зимний Петергоф и Кронштадт: история и красота
Исследуйте зимний Петергоф и Кронштадт, открыв для себя исторические тайны и архитектурные шедевры
«Неизвестные парки, дворцы и заброшенные усадьбы, секретные места»
10 июля в 08:00
11 июля в 08:30
18 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Неизвестный Петергоф
Мир усадеб южного побережья Финского - удивительная гармония утонченного петергофского разностилья
Начало: В районе метро «Автово»
«Усадьбу Знаменка, принадлежавшую великому князю Николаю Николаевичу»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Ваш Петергоф: автомобильная экскурсия из Петербурга
Поездка в блистательный Петергоф на седане или минивэне бизнес-класса
«По дороге мы увидим Нарвские Триумфальные ворота, Константиновский дворец в Стрельне, путевой домик Петра Первого и бесчисленные усадьбы»
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
13 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Усадьба Марьино (дворянское гнездо Строгановых)
Начало: У отеля
«Усадьба расположена на живописном берегу реки Тосны»
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
от 12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
В гости к старушке Европе: Выборг и Монрепо
Ощутить атмосферу Западного Средневековья, поразиться истории города и погулять по пейзажному парку
Начало: На Финляндском вокзале (если едем на ж/д) или по д...
9 июня в 08:30
10 июня в 09:30
12 500₽ за всё до 9 чел.
Групповая
3.5 часа
Творческое Репино и сказка Карельского перешейка
Открыть атмосферное место, где уживалась петербургская богема и ярые революционеры
Начало: В поселке Репино
«Вы познакомитесь с историей появления семейной усадьбы и места притяжения талантливых и очень ярких людей»
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
950₽ за человека
Фотопрогулка
3 часа
Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка
Начало: М. Пл. Ленина (Финляндский вокзал)
«Что ни дом — усадьба или дворец, что ни памятник здесь — шедевр»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Готические сокровища Петербурга: фотопрогулка
Начало: М. пл. Ленина (Финляндсикй вокзал)
«Вы увидите созданные ими церкви, дворцы, дачи и усадьбы»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Царское Село и Павловск с гидом-краеведом
Исследовать и сравнить два дворцово-парковых ансамбля в окрестностях Петербурга за один день
Начало: От отеля, вокзала, аэропорта или квартиры по догов...
«Вы услышите о хозяйке усадьбы, великой княгини Марии Фёдоровны, которую часто сравнивали с Екатериной II: мы разберемся, в чем их сходства и различия»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Гений места: экскурсия по вдохновляющему Репино
Узнать Репина как великого художника и удивительного человека, а заодно полюбоваться Финским заливом
Начало: в поселке Репино
«О «Пенатах» Репина — на прогулке по тенистому парку усадьбы»
Завтра в 16:00
9 июня в 11:00
15 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
6 часов
Чудеса Петергофа: фонтаны, архитектура и история - в мини-группе
Побывать в роскошном дворцово-парковом комплексе с невероятной фонтанной системой
Начало: недалеко от станции метро «Невский проспект»
«Но именно это и произошло: Пётр I решил построить усадьбу, которая стала непревзойдённой резиденцией императоров»
Расписание: в среду и субботу в 11:00
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
3 300₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Зимний Петергоф
Ощутить очарование дремлющей резиденции без очередей и толп туристов
«На Петергофской дороге я покажу вам сохранившиеся усадьбы 18 века»
14 июня в 10:00
18 июня в 10:00
9 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
В гостях у графов Шереметевых
Пройти по залам дворца, узнать тайны его владельцев, вспомнить историю любви графа и актрисы
Начало: Шереметевский дворец, Наб. Фонтанки, д. 34
«Поймёте, как была устроена жизнь городской усадьбы графов Шереметевых»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
5 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)
Дворцы, парки, барокко и классицизм: поездка в живописный город, некогда обожаемый знатью Петербурга
«Начав свою жизнь в 1710 году усадьбы царского фаворита князя Меншикова, затем во второй половине XVIII века Ораниенбаум стал на короткий период императорской резиденцией Петра III»
21 июня в 10:00
27 июня в 10:00
13 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Императорские загородные усадьбы
Открыть исторические места проживания великих императоров и узнать малоизвестные факты царской жизни
«Затем мы приедем в усадьбу Знаменка, где я рассажу историю создания дворца и о его прежних владельцах»
21 июня в 10:00
27 июня в 10:00
12 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Фонтанный дом Шереметевых: три века истории
Погрузиться в историю дворца и открыть тайны его владельцев
«Посмотрим на портреты владельцев и остановимся на личности героической Натальи Долгорукой — дочери первого владельца усадьбы»
13 июня в 11:00
1 сен в 11:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Там Репин был, там вдохновеньем дышишь: автомобильная экскурсия в Репино
Побыть виртуальным гостем на Репинских средах и узнать, как жил и творил знаменитый художник
Начало: В удобной для вас локации
«В усадьбе «Пенаты» проходили знаменитые «Репинские среды»»
Завтра в 14:30
9 июня в 10:30
13 470₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Петербург аристократический
Полюбоваться дворцами и особняками и разобраться, как жили при императорском дворе (в группе)
Начало: у Исаакиевского собора
«Бывшую усадьбу Михаила Ломоносова»
Расписание: в воскресенье в 13:00
9 июня в 13:00
16 июня в 13:00
1 000₽ за человека
Фотопрогулка
3 часа
Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка
Приоткрыть секреты старинных памятников Петербурга и получить на память атмосферные снимки
Начало: У станции метро Пл. Ленина
«Усадьба Державиных — одна из самых старых усадеб Петербурга, восстановленная по чертежам гениального архитектора Л»
Сегодня в 23:00
Завтра в 10:00
7 900₽ за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Величественная готика Петербурга: фотопрогулка на авто
Оценить главные готические шедевры Северной столицы и получить профессиональные фото
Начало: у м. пл. Ленина
«Усадьба Шувалова — я покажу церковь Петра и Павла в готическом стиле, склеп Адольфа Полье и живописный парк 1820 года»
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:00
7 900₽ за всё до 2 чел.
скидка
10%
Групповая
5 часов
Фонтаны Петергофа: автобусная экскурсия из Петербурга
Познакомиться с главным украшением Нижнего парка и узнать историю петровской резиденции
Начало: М. Площадь Восстания
«По дороге мы расскажем об истории возникновения ансамбля, Петергофской дороге, парке «Александрия» и загородных усадьбах 18 века»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
25002 250₽ за человека
Групповая
6 часов
Павловский дворец - любимая усадьба императора
Прогуляться по аллеям парка, бесконечной дворцовой анфиладе и узнать о судьбе «Русского Гамлета»
Начало: у станции метро «Гостиный двор»
Расписание: во вторник и четверг в 11:00
11 июня в 11:00
13 июня в 11:00
2 500₽ за человека
скидка
10%
Групповая
5 часов
Популярное предложение
Петергоф - жемчужина Российской империи (все билеты включены)
Посетить Большой дворец и Нижний парк на групповой экскурсии
Начало: В районе станции метро «Площадь Восстания»
«Увидите роскошную усадьбу Кирьяново, которая принадлежала подруге Екатерины II — княгине Дашковой»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 13:00
Завтра в 13:00
11 июня в 13:00
33002 970₽ за человека
Групповая
9 часов
Петергоф: Большой дворец, Малый музей и фонтаны
«Дворцы, усадьбы, пруды, соборы, парки, фонтаны – все это вы сможете увидеть в этом небольшом, но любимом городе Петра I»
Расписание: Вторник, Среда, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
3 100₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Императорские загородные усадьбы
Начало: По договоренности с туристами
«Это усадьбы Знаменка, Царицын и Ольгин павильоны на Колонистских прудах»
Расписание: по договоренности с туристами
13 июня в 09:00
1 авг в 09:00
14 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Шедевры Русского Севера в усадьбе Богословка
Посетить необычный этнопарк, где восстановили утраченные памятники деревянного зодчества
Начало: В районе метро Проспект Ветеранов
«Во Всеволжском районе Ленобласти, на месте старинной усадьбы вы перенесетесь сразу в несколько мест Русского Севера»
9 июня в 11:00
15 июня в 11:00
3 000₽ за человека
Мини-группа
5 часов
В Стрельну: Константиновский дворец + дегустация вин с сомелье в мини-группе
Посетить несостоявшуюся столицу фонтанов и научиться азам винопития в погребах великих императоров
Начало: У станции метро «Кировский завод»
«Если позволит время, мы прогуляемся по живописному парку — бывшей загородной усадьбе Алексея Фёдоровича и Натальи Александровны Орловых и их предков»
Расписание: в субботу в 09:30
15 июня в 09:30
22 июня в 09:30
5 450₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Стрельна - несостоявшееся величие
Побывать в дворцово-парковом комплексе, который мог бы занять место Петергофа, но
Начало: В любой точке Петербурга
«Не только частные усадьбы украшали Петергофскую дорогу, напоминавшую со времен Петра I дорогу «из Версаля в Париж», но также и культовые постройки»
Завтра в 12:00
9 июня в 10:00
13 740₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Петербурга в Павловск - царство красоты и гармонии
Увидеть античную сказку на русской земле
Начало: От удобного вам места
«И, если повезёт, встретим нынешних обитателей усадьбы — юрких белочек, которых можно будет покормить»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
13 470₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Репино: Там Репин был, там вдохновеньем дышишь
Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля
«Далее, мы отправимся в поселок Репино, предварительно заказав экскурсию по музею — усадьбе Репина»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Стрельна - несостоявшееся величие
Начало: По договоренности с гидом
«Среди них можно выделить: усадьбу Шереметьева «Александрино», дачу Дашковой «Кирьяново», дачу Воронцова «Новознаменка»»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Забытые усадьбы Нового Петергофа в мини-группе
Полюбоваться старинными домами и познакомиться с «нефонтанным» Петергофом на авторской экскурсии
Начало: У собора Петра и Павла
«Усадьбу первого историка Петергофа — генерала Гейрота»
Расписание: в субботу в 11:15, в воскресенье в 14:15
Завтра в 11:15
9 июня в 14:15
1 200₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Усадьба и дворец Юсуповых на Мойке
Оказаться в атмосфере 19 века и узнать, чем жил и что скрывал княжеский род
Начало: Возле усадьбы Юсуповых
«Прежде чем посетить дворец, мы пройдём через парадный двор усадьбы»
3 сен в 12:00
7 сен в 12:00
16 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 июня 2024Очень долго ехали, автобус старенький, кондиционер не справлялся. Экскурсовод по пути рассказывала интересно, но очень много времени заняли орг вопросы. Для прогулки по парку отвелось только 2часа.
- ССветлана5 июня 2024Благодарность, благодарность и ещё раз благодарность! Однозначно рекомендуем Кирилла и его экскурсионный маршрут для знакомства с музеем-заповедником "Гатчина"! Наша группа была не
- ТТатьяна3 июня 2024Очень понравилась Галина. Говорила размеренно, порционно, отвечала на все вопросы которые возникали. Много работала на детей, заинтересовала их, задавала вопросы. Рассказывала не легенды, а исторические факты. Было время и рассмотреть все, походить, пофотографироваться, не было перегруза информацией. Остались очень довольны.
- ССтроганова3 июня 2024Интереснейшая экскурсия. Замечательная организация. Все комфортно и спланировано. Была с ребенком 8 лет мы были в восторге. Благодарю!
- ссергей3 июня 2024Спасибо большое Александру! Приятно было получать информацию от компетентного, образованного, воспитанного гида! С нами был внук 8 лет, обычно непоседа - он был заинтересован! Особая благодарность за патриотизм!
- ССветлана2 июня 2024Экскурсовод Супер!!! Экскурсия великолепна! Полина очень интересно и увлекательно рассказала о царской династии. О тех членах рода Романовых, о которых
- ТТатьяна1 июня 2024Потрясающе! Великолепно! Очень мне понравилось! Светлана отличный гид и рассказчик🥰😘👌 всем советую и рекомендую! Всех благ👏🙌🫶
- ЕЕкатерина31 мая 2024Вторая экскурсия с Марией, молодец она, пунктуальна, ориентирована на клиента. Мы с ней хотим и на другие экскурсии поехать. Мария, спасибо Вам.
- ИИрина31 мая 2024Интересная и познавательная экскурсия в очень красивом месте. . погода была дополнительным украшением. Спасибо, все было хорошо организовано. Инессе и Владимиру огромное спасибо за комфортное путешествие!
- ЛЛариса30 мая 202422 мая была со Светланой на экскурсии по Петергофу (по договорённости Кронштадт заменили на Ораниенбаум). Светлана - великолепный гид, отличный разказчик, прекрасный собеседник, эрудированный историк. Эмоции только положительные, фотографии с экскурсии шикарные. Однозначно рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Усадьбы и дворцы»
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