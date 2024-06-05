Н Наталья Фонтаны Петергофа: автобусная экскурсия из Петербурга Очень долго ехали, автобус старенький, кондиционер не справлялся. Экскурсовод по пути рассказывала интересно, но очень много времени заняли орг вопросы. Для прогулки по парку отвелось только 2часа.

С Светлана В таинственную Гатчину на автомобиле читать дальше простой - в неё входили пожилые, маломобильные туристы. И тем не менее, мы смогли выполнить всё задуманное - осмотреть и сам Гатчинский дворец, и парковый ансамбль. Огромное спасибо Кириллу! За саму экскурсию - интересную и познавательную, за терпение и понимание, за помощь, за внимательность, за позитив и хорошее настроение!! Все участники под впечатлением, передают наилучшие пожелания!! Благодарность, благодарность и ещё раз благодарность! Однозначно рекомендуем Кирилла и его экскурсионный маршрут для знакомства с музеем-заповедником "Гатчина"! Наша группа была не

Т Татьяна Ваш Петергоф: автомобильная экскурсия из Петербурга Очень понравилась Галина. Говорила размеренно, порционно, отвечала на все вопросы которые возникали. Много работала на детей, заинтересовала их, задавала вопросы. Рассказывала не легенды, а исторические факты. Было время и рассмотреть все, походить, пофотографироваться, не было перегруза информацией. Остались очень довольны.

С Строганова Путешествие в мир заброшенных усадеб Интереснейшая экскурсия. Замечательная организация. Все комфортно и спланировано. Была с ребенком 8 лет мы были в восторге. Благодарю!

с сергей Экскурсия в Царское Село и Павловск с гидом-краеведом Спасибо большое Александру! Приятно было получать информацию от компетентного, образованного, воспитанного гида! С нами был внук 8 лет, обычно непоседа - он был заинтересован! Особая благодарность за патриотизм!

С Светлана Какими людьми были Романовы? читать дальше не рассказывают на обычных экскурсиях, где и как жили, какие взаимоотношения были между членами царской семьи, чем запомнились. Очень логично и грамотно рассказала о тех настроениях, которые преобладали в обществе на момент свержения Николая II. Однозначно рекомендую всем, кто хочет узнать что-то новое и интересное! Экскурсовод Супер!!! Экскурсия великолепна! Полина очень интересно и увлекательно рассказала о царской династии. О тех членах рода Романовых, о которых

Т Татьяна Петергоф и Кронштадт за один день Потрясающе! Великолепно! Очень мне понравилось! Светлана отличный гид и рассказчик🥰😘👌 всем советую и рекомендую! Всех благ👏🙌🫶

Е Екатерина Курортный район Петербурга на авто Вторая экскурсия с Марией, молодец она, пунктуальна, ориентирована на клиента. Мы с ней хотим и на другие экскурсии поехать. Мария, спасибо Вам.

И Ирина Павловский дворец - любимая усадьба императора Интересная и познавательная экскурсия в очень красивом месте. . погода была дополнительным украшением. Спасибо, все было хорошо организовано. Инессе и Владимиру огромное спасибо за комфортное путешествие!