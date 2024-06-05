Экскурсии по усадьбам и дворцам Санкт-Петербурга

Найдено 44 экскурсии в категории «Усадьбы и дворцы» в Санкт-Петербурге, цены от 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великие события и жители Большой Морской
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
40 отзывов
Историческая экскурсия по Большой Морской: великие события и жители
Погрузитесь в атмосферу Петербурга: истории знаменитых домов, анекдоты времен и великие имена, оставившие след в истории
Начало: Исаакиеская площадь
«Монферрана, который находится на набережной Мойки, подойдем к бывшей усадьбе М»
9 июня в 18:00
13 июня в 13:00
1 340 за человека
Фонтанный дом: будни графов Шереметевых
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Фонтанный дом в Санкт-Петербурге: история, любовь и аристократия
Загляните в удивительный мир аристократии 19 века с экскурсией по Фонтанному дому, доме графов Шереметевых в Санкт-Петербурге
Начало: У Шереметевского дворца
«Вы познакомитесь с устройством городской усадьбы и узнаете о жизни гнезда Шереметьевых после революции»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
6 670 за всё до 10 чел.
Каменный остров: добро пожаловать в тайный сад императора
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
47 отзывов
Каменный остров: добро пожаловать в тайный сад императора
Посетить самый кинематографичный район Петербурга и увидеть театр-айсберг
Начало: У Каменноостровского моста
Расписание: в четверг в 18:30, в субботу в 11:00
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
800 за человека
Курортный район Петербурга на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
56 отзывов
Курортный район Петербурга на авто
Отправиться на побережье Финского залива, посетить живописные поселки и дачу Репина
Начало: В районе м. Черная речка
«Вы посетите живописно расположенную среди гигантских елей усадьбу Репина»
18 июня в 10:00
19 июня в 10:30
12 000 за всё до 3 чел.
Сергиевка, Ораниенбаум и Кронштадт за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
23 отзыва
Сергиевка, Ораниенбаум и Кронштадт за 1 день
Таинственная усадьба, роскошный парк и старинный город-порт на авто-пешеходной экскурсии
Начало: В районе м. Московская
«Беглым взглядом окинем Петергоф и окажемся в самом мистическом месте юго-запада Петербурга — усадьбе Сергиевка»
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
17 490 за всё до 4 чел.
Путешествие в мир заброшенных усадеб
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
51 отзыв
Путешествие в мир заброшенных усадеб
Дух былой роскоши и захватывающие истории из жизни дворян на экскурсии по живописным руинам
Начало: У метро Московская
«Вы посетите развалины усадьбы «Пятая Гора», принадлежавшей чернокнижнику и масону Якову Брюсу, который прославился тем, что, по легенде, мог в летнее время заморозить озеро и превратить любой металл в золото»
16 июня в 13:00
20 июня в 09:30
13 340 за всё до 4 чел.
Петергоф и Кронштадт за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
199 отзывов
Популярное предложение
Петергоф и Кронштадт за один день
Поездка в знаменитую императорскую резиденцию и город Морской славы
«проедем по знаменитой Петергофской дороге, где расположены известные и неизвестные усадьбы, поговорим о знаменитых владельцах»
22 июня в 09:30
23 июня в 09:30
13 900 за всё до 6 чел.
Какими людьми были Романовы?
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
204 отзыва
Какими людьми были Романовы?
Увидеть живых людей во властных правителях России и насладиться атмосферой Петербурга конца XIX века
«Мы рассмотрим дворцовые усадьбы последних представителей императорской династии, и я расскажу:»
Завтра в 15:00
9 июня в 18:00
от 8 000 за всё до 5 чел.
Неизвестное Царское Село
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
100 отзывов
Неизвестное Царское Село
Путешествие в город Пушкин с профессиональным экскурсоводом и краеведом
«Усадьба Великого князя Бориса Владимировича,»
22 июня в 17:30
23 июня в 17:30
3 990 за всё до 10 чел.
В таинственную Гатчину на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
50 отзывов
В таинственную Гатчину на автомобиле
Изучить загадочную резиденцию от парадных залов до подземелий и услышать легенды пейзажного парка
Начало: Ваш адрес
«Темнота, руины каменных стен и видеоинсталляции помогут представить, какие испытания довелось пережить усадьбе»
19 июня в 13:00
25 июня в 15:00
13 340 за всё до 4 чел.
Крепости и усадьбы Северо-Запада
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
238 отзывов
Крепости и усадьбы Северо-Запада
«Знакомство с дворянскими усадьбами Ингерманландии (Гостилицы и Воронино)»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 2 650 за человека
Петергоф и Кронштадт на автомобильной экскурсии
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
123 отзыва
Зимний Петергоф и Кронштадт: история и красота
Исследуйте зимний Петергоф и Кронштадт, открыв для себя исторические тайны и архитектурные шедевры
«Неизвестные парки, дворцы и заброшенные усадьбы, секретные места»
10 июля в 08:00
11 июля в 08:30
18 000 за всё до 5 чел.
Неизвестный Петергоф
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
44 отзыва
Неизвестный Петергоф
Мир усадеб южного побережья Финского - удивительная гармония утонченного петергофского разностилья
Начало: В районе метро «Автово»
«Усадьбу Знаменка, принадлежавшую великому князю Николаю Николаевичу»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
15 000 за всё до 4 чел.
Ваш Петергоф: автомобильная экскурсия из Петербурга
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
48 отзывов
Ваш Петергоф: автомобильная экскурсия из Петербурга
Поездка в блистательный Петергоф на седане или минивэне бизнес-класса
«По дороге мы увидим Нарвские Триумфальные ворота, Константиновский дворец в Стрельне, путевой домик Петра Первого и бесчисленные усадьбы»
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
13 800 за всё до 6 чел.
Усадьба Марьино (дворянское гнездо Строгановых)
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Усадьба Марьино (дворянское гнездо Строгановых)
Начало: У отеля
«Усадьба расположена на живописном берегу реки Тосны»
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
от 12 500 за всё до 4 чел.
В гости к старушке Европе: Выборг и Монрепо
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
В гости к старушке Европе: Выборг и Монрепо
Ощутить атмосферу Западного Средневековья, поразиться истории города и погулять по пейзажному парку
Начало: На Финляндском вокзале (если едем на ж/д) или по д...
9 июня в 08:30
10 июня в 09:30
12 500 за всё до 9 чел.
Творческое Репино и сказка Карельского перешейка
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
32 отзыва
Творческое Репино и сказка Карельского перешейка
Открыть атмосферное место, где уживалась петербургская богема и ярые революционеры
Начало: В поселке Репино
«Вы познакомитесь с историей появления семейной усадьбы и места притяжения талантливых и очень ярких людей»
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
950 за человека
Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка
Фотопрогулка
3 часа
8 отзывов
Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка
Начало: М. Пл. Ленина (Финляндский вокзал)
«Что ни дом — усадьба или дворец, что ни памятник здесь — шедевр»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 900 за всё до 2 чел.
Готические сокровища Петербурга: фотопрогулка
Фотопрогулка
2 часа
1 отзыв
Готические сокровища Петербурга: фотопрогулка
Начало: М. пл. Ленина (Финляндсикй вокзал)
«Вы увидите созданные ими церкви, дворцы, дачи и усадьбы»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 800 за всё до 2 чел.
Экскурсия в Царское Село и Павловск с гидом-краеведом
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Экскурсия в Царское Село и Павловск с гидом-краеведом
Исследовать и сравнить два дворцово-парковых ансамбля в окрестностях Петербурга за один день
Начало: От отеля, вокзала, аэропорта или квартиры по догов...
«Вы услышите о хозяйке усадьбы, великой княгини Марии Фёдоровны, которую часто сравнивали с Екатериной II: мы разберемся, в чем их сходства и различия»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 670 за всё до 4 чел.
Гений места: экскурсия по вдохновляющему Репино
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Гений места: экскурсия по вдохновляющему Репино
Узнать Репина как великого художника и удивительного человека, а заодно полюбоваться Финским заливом
Начало: в поселке Репино
«О «Пенатах» Репина — на прогулке по тенистому парку усадьбы»
Завтра в 16:00
9 июня в 11:00
15 000 за всё до 5 чел.
Чудеса Петергофа: фонтаны, архитектура и история - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6 часов
8 отзывов
Чудеса Петергофа: фонтаны, архитектура и история - в мини-группе
Побывать в роскошном дворцово-парковом комплексе с невероятной фонтанной системой
Начало: недалеко от станции метро «Невский проспект»
«Но именно это и произошло: Пётр I решил построить усадьбу, которая стала непревзойдённой резиденцией императоров»
Расписание: в среду и субботу в 11:00
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
3 300 за человека
Зимний Петергоф
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Зимний Петергоф
Ощутить очарование дремлющей резиденции без очередей и толп туристов
«На Петергофской дороге я покажу вам сохранившиеся усадьбы 18 века»
14 июня в 10:00
18 июня в 10:00
9 900 за всё до 4 чел.
В гостях у графов Шереметевых
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
В гостях у графов Шереметевых
Пройти по залам дворца, узнать тайны его владельцев, вспомнить историю любви графа и актрисы
Начало: Шереметевский дворец, Наб. Фонтанки, д. 34
«Поймёте, как была устроена жизнь городской усадьбы графов Шереметевых»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
5 900 за всё до 5 чел.
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
18 отзывов
Императорские резиденции. Город Ораниенбаум (Ломоносов)
Дворцы, парки, барокко и классицизм: поездка в живописный город, некогда обожаемый знатью Петербурга
«Начав свою жизнь в 1710 году усадьбы царского фаворита князя Меншикова, затем во второй половине XVIII века Ораниенбаум стал на короткий период императорской резиденцией Петра III»
21 июня в 10:00
27 июня в 10:00
13 000 за всё до 2 чел.
Императорские загородные усадьбы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Императорские загородные усадьбы
Открыть исторические места проживания великих императоров и узнать малоизвестные факты царской жизни
«Затем мы приедем в усадьбу Знаменка, где я рассажу историю создания дворца и о его прежних владельцах»
21 июня в 10:00
27 июня в 10:00
12 500 за всё до 2 чел.
Фонтанный дом Шереметевых: три века истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Фонтанный дом Шереметевых: три века истории
Погрузиться в историю дворца и открыть тайны его владельцев
«Посмотрим на портреты владельцев и остановимся на личности героической Натальи Долгорукой — дочери первого владельца усадьбы»
13 июня в 11:00
1 сен в 11:00
3 500 за всё до 5 чел.
Там Репин был, там вдохновеньем дышишь: автомобильная экскурсия в Репино
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Там Репин был, там вдохновеньем дышишь: автомобильная экскурсия в Репино
Побыть виртуальным гостем на Репинских средах и узнать, как жил и творил знаменитый художник
Начало: В удобной для вас локации
«В усадьбе «Пенаты» проходили знаменитые «Репинские среды»»
Завтра в 14:30
9 июня в 10:30
13 470 за всё до 4 чел.
Петербург аристократический
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
1 отзыв
Петербург аристократический
Полюбоваться дворцами и особняками и разобраться, как жили при императорском дворе (в группе)
Начало: у Исаакиевского собора
«Бывшую усадьбу Михаила Ломоносова»
Расписание: в воскресенье в 13:00
9 июня в 13:00
16 июня в 13:00
1 000 за человека
Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка
🚗 На машине
Фотопрогулка
3 часа
17 отзывов
Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка
Приоткрыть секреты старинных памятников Петербурга и получить на память атмосферные снимки
Начало: У станции метро Пл. Ленина
«Усадьба Державиных — одна из самых старых усадеб Петербурга, восстановленная по чертежам гениального архитектора Л»
Сегодня в 23:00
Завтра в 10:00
7 900 за всё до 2 чел.
Величественная готика Петербурга: фотопрогулка на авто
🚗 На машине
Фотопрогулка
2.5 часа
6 отзывов
Величественная готика Петербурга: фотопрогулка на авто
Оценить главные готические шедевры Северной столицы и получить профессиональные фото
Начало: у м. пл. Ленина
«Усадьба Шувалова — я покажу церковь Петра и Павла в готическом стиле, склеп Адольфа Полье и живописный парк 1820 года»
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:00
7 900 за всё до 2 чел.
Фонтаны Петергофа: автобусная экскурсия из Петербурга
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
5 часов
13 отзывов
Фонтаны Петергофа: автобусная экскурсия из Петербурга
Познакомиться с главным украшением Нижнего парка и узнать историю петровской резиденции
Начало: М. Площадь Восстания
«По дороге мы расскажем об истории возникновения ансамбля, Петергофской дороге, парке «Александрия» и загородных усадьбах 18 века»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
25002 250 за человека
Павловский дворец - любимая усадьба императора
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
26 отзывов
Павловский дворец - любимая усадьба императора
Прогуляться по аллеям парка, бесконечной дворцовой анфиладе и узнать о судьбе «Русского Гамлета»
Начало: у станции метро «Гостиный двор»
Расписание: во вторник и четверг в 11:00
11 июня в 11:00
13 июня в 11:00
2 500 за человека
Петергоф - жемчужина Российской империи (все билеты включены)
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
5 часов
52 отзыва
Популярное предложение
Петергоф - жемчужина Российской империи (все билеты включены)
Посетить Большой дворец и Нижний парк на групповой экскурсии
Начало: В районе станции метро «Площадь Восстания»
«Увидите роскошную усадьбу Кирьяново, которая принадлежала подруге Екатерины II — княгине Дашковой»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 13:00
Завтра в 13:00
11 июня в 13:00
33002 970 за человека
Петергоф: Большой дворец, Малый музей и фонтаны
Групповая
9 часов
8 отзывов
Петергоф: Большой дворец, Малый музей и фонтаны
«Дворцы, усадьбы, пруды, соборы, парки, фонтаны – все это вы сможете увидеть в этом небольшом, но любимом городе Петра I»
Расписание: Вторник, Среда, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
3 100 за человека
Императорские загородные усадьбы
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Императорские загородные усадьбы
Начало: По договоренности с туристами
«Это усадьбы Знаменка, Царицын и Ольгин павильоны на Колонистских прудах»
Расписание: по договоренности с туристами
13 июня в 09:00
1 авг в 09:00
14 500 за всё до 2 чел.
Шедевры Русского Севера в усадьбе Богословка
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Шедевры Русского Севера в усадьбе Богословка
Посетить необычный этнопарк, где восстановили утраченные памятники деревянного зодчества
Начало: В районе метро Проспект Ветеранов
«Во Всеволжском районе Ленобласти, на месте старинной усадьбы вы перенесетесь сразу в несколько мест Русского Севера»
9 июня в 11:00
15 июня в 11:00
3 000 за человека
В Стрельну: Константиновский дворец + дегустация вин с сомелье в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
5 часов
В Стрельну: Константиновский дворец + дегустация вин с сомелье в мини-группе
Посетить несостоявшуюся столицу фонтанов и научиться азам винопития в погребах великих императоров
Начало: У станции метро «Кировский завод»
«Если позволит время, мы прогуляемся по живописному парку — бывшей загородной усадьбе Алексея Фёдоровича и Натальи Александровны Орловых и их предков»
Расписание: в субботу в 09:30
15 июня в 09:30
22 июня в 09:30
5 450 за человека
Стрельна - несостоявшееся величие
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
Стрельна - несостоявшееся величие
Побывать в дворцово-парковом комплексе, который мог бы занять место Петергофа, но
Начало: В любой точке Петербурга
«Не только частные усадьбы украшали Петергофскую дорогу, напоминавшую со времен Петра I дорогу «из Версаля в Париж», но также и культовые постройки»
Завтра в 12:00
9 июня в 10:00
13 740 за всё до 4 чел.
Из Петербурга в Павловск - царство красоты и гармонии
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Из Петербурга в Павловск - царство красоты и гармонии
Увидеть античную сказку на русской земле
Начало: От удобного вам места
«И, если повезёт, встретим нынешних обитателей усадьбы — юрких белочек, которых можно будет покормить»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
13 470 за всё до 4 чел.
Репино: Там Репин был, там вдохновеньем дышишь
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
Репино: Там Репин был, там вдохновеньем дышишь
Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля
«Далее, мы отправимся в поселок Репино, предварительно заказав экскурсию по музею — усадьбе Репина»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Стрельна - несостоявшееся величие
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
5 часов
Стрельна - несостоявшееся величие
Начало: По договоренности с гидом
«Среди них можно выделить: усадьбу Шереметьева «Александрино», дачу Дашковой «Кирьяново», дачу Воронцова «Новознаменка»»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Забытые усадьбы Нового Петергофа в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Забытые усадьбы Нового Петергофа в мини-группе
Полюбоваться старинными домами и познакомиться с «нефонтанным» Петергофом на авторской экскурсии
Начало: У собора Петра и Павла
«Усадьбу первого историка Петергофа — генерала Гейрота»
Расписание: в субботу в 11:15, в воскресенье в 14:15
Завтра в 11:15
9 июня в 14:15
1 200 за человека
Усадьба и дворец Юсуповых на Мойке
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Усадьба и дворец Юсуповых на Мойке
Оказаться в атмосфере 19 века и узнать, чем жил и что скрывал княжеский род
Начало: Возле усадьбы Юсуповых
«Прежде чем посетить дворец, мы пройдём через парадный двор усадьбы»
3 сен в 12:00
7 сен в 12:00
16 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Фонтаны Петергофа: автобусная экскурсия из Петербурга
    Очень долго ехали, автобус старенький, кондиционер не справлялся. Экскурсовод по пути рассказывала интересно, но очень много времени заняли орг вопросы. Для прогулки по парку отвелось только 2часа.
  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    В таинственную Гатчину на автомобиле
    Благодарность, благодарность и ещё раз благодарность! Однозначно рекомендуем Кирилла и его экскурсионный маршрут для знакомства с музеем-заповедником "Гатчина"! Наша группа была не
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    простой - в неё входили пожилые, маломобильные туристы. И тем не менее, мы смогли выполнить всё задуманное - осмотреть и сам Гатчинский дворец, и парковый ансамбль. Огромное спасибо Кириллу! За саму экскурсию - интересную и познавательную, за терпение и понимание, за помощь, за внимательность, за позитив и хорошее настроение!! Все участники под впечатлением, передают наилучшие пожелания!!

  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Ваш Петергоф: автомобильная экскурсия из Петербурга
    Очень понравилась Галина. Говорила размеренно, порционно, отвечала на все вопросы которые возникали. Много работала на детей, заинтересовала их, задавала вопросы. Рассказывала не легенды, а исторические факты. Было время и рассмотреть все, походить, пофотографироваться, не было перегруза информацией. Остались очень довольны.
  • С
    Строганова
    3 июня 2024
    Путешествие в мир заброшенных усадеб
    Интереснейшая экскурсия. Замечательная организация. Все комфортно и спланировано. Была с ребенком 8 лет мы были в восторге. Благодарю!
  • с
    сергей
    3 июня 2024
    Экскурсия в Царское Село и Павловск с гидом-краеведом
    Спасибо большое Александру! Приятно было получать информацию от компетентного, образованного, воспитанного гида! С нами был внук 8 лет, обычно непоседа - он был заинтересован! Особая благодарность за патриотизм!
  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Какими людьми были Романовы?
    Экскурсовод Супер!!! Экскурсия великолепна! Полина очень интересно и увлекательно рассказала о царской династии. О тех членах рода Романовых, о которых
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    не рассказывают на обычных экскурсиях, где и как жили, какие взаимоотношения были между членами царской семьи, чем запомнились. Очень логично и грамотно рассказала о тех настроениях, которые преобладали в обществе на момент свержения Николая II. Однозначно рекомендую всем, кто хочет узнать что-то новое и интересное!

  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Петергоф и Кронштадт за один день
    Потрясающе! Великолепно! Очень мне понравилось! Светлана отличный гид и рассказчик🥰😘👌 всем советую и рекомендую! Всех благ👏🙌🫶
    Потрясающе! Великолепно! Очень мне понравилось! Светлана отличный гид и рассказчик🥰😘👌 всем советую и рекомендую! Всех благ👏🙌🫶Потрясающе! Великолепно! Очень мне понравилось! Светлана отличный гид и рассказчик🥰😘👌 всем советую и рекомендую! Всех благ👏🙌🫶Потрясающе! Великолепно! Очень мне понравилось! Светлана отличный гид и рассказчик🥰😘👌 всем советую и рекомендую! Всех благ👏🙌🫶Потрясающе! Великолепно! Очень мне понравилось! Светлана отличный гид и рассказчик🥰😘👌 всем советую и рекомендую! Всех благ👏🙌🫶Потрясающе! Великолепно! Очень мне понравилось! Светлана отличный гид и рассказчик🥰😘👌 всем советую и рекомендую! Всех благ👏🙌🫶Потрясающе! Великолепно! Очень мне понравилось! Светлана отличный гид и рассказчик🥰😘👌 всем советую и рекомендую! Всех благ👏🙌🫶
  • Е
    Екатерина
    31 мая 2024
    Курортный район Петербурга на авто
    Вторая экскурсия с Марией, молодец она, пунктуальна, ориентирована на клиента. Мы с ней хотим и на другие экскурсии поехать. Мария, спасибо Вам.
  • И
    Ирина
    31 мая 2024
    Павловский дворец - любимая усадьба императора
    Интересная и познавательная экскурсия в очень красивом месте. . погода была дополнительным украшением. Спасибо, все было хорошо организовано. Инессе и Владимиру огромное спасибо за комфортное путешествие!
    Интересная и познавательная экскурсия в очень красивом месте. . погода была дополнительным украшением. Спасибо, все былоИнтересная и познавательная экскурсия в очень красивом месте. . погода была дополнительным украшением. Спасибо, все былоИнтересная и познавательная экскурсия в очень красивом месте. . погода была дополнительным украшением. Спасибо, все было
  • Л
    Лариса
    30 мая 2024
    Петергоф и Кронштадт за один день
    22 мая была со Светланой на экскурсии по Петергофу (по договорённости Кронштадт заменили на Ораниенбаум). Светлана - великолепный гид, отличный разказчик, прекрасный собеседник, эрудированный историк. Эмоции только положительные, фотографии с экскурсии шикарные. Однозначно рекомендую.
    22 мая была со Светланой на экскурсии по Петергофу (по договорённости Кронштадт заменили на Ораниенбаум). Светлана22 мая была со Светланой на экскурсии по Петергофу (по договорённости Кронштадт заменили на Ораниенбаум). Светлана22 мая была со Светланой на экскурсии по Петергофу (по договорённости Кронштадт заменили на Ораниенбаум). Светлана

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Усадьбы и дворцы»

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