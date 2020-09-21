2 отзыва оставили туристы

Петербургские секреты На прогулке 👣 вы посетите интересные и яркие места города, аутентичный колорит которых превзойдет любую фотостудию. Я не только сделаю профессиональные снимки, но также расскажу об истории 📖 и архитектуре Северной Пальмиры в контексте старинных усадеб. В нашем маршруте:
• Усадьба Шувалова — церковь ⛪ Петра и Павла в готическом стиле, склеп Адольфа Полье и живописный парк 🌳 1820 года. Пожалуй, одна из самых ярких усадеб, находящихся в черте Питера. • Анненкирха — действующая лютеранская церковь середины 18 века с необычным интерьером. Огонь превратил это место в уникальное пространство, где часто проходят концерты и выставки. • Усадьба Державиных — одна из самых старых усадеб Петербурга, восстановленная по чертежам гениального архитектора Л. Львова. Мы заглянем в прекрасный сад великого поэта и поговорим о его жизни и творчестве.
Организационные детали
После экскурсии 🧭 в течение 7-14 дней вы получите 100-300 фото с цветокоррекцией
Бесплатный трансфер по центру города до/после экскурсии — по предварительной договоренности и возможности
Вы получите мини-сувениры на память о фотопрогулке
После бронирования мы готовы отправить полное портфолио (по вашему запросу)
Возможна расширенная версия экскурсии с посещением 4 парадных Петербурга. Доплата составит 3000 руб.
Начало и место завершения
🚩 у станции метро «Чернышевская»
Выберите дату для встречи
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Профессиональный трэвел-журналист. Объехала весь мир, но всегда возвращаюсь «на Охту». Думаю, что здесь живут самые потрясающие люди на всей земле. С одним из них вы можете познакомиться, заказав экскурсию :)
Экскурсия оставила самые положительные эмоции и воспоминания. Теперь у меня появились новые любимые места в Питере. Индивидуальный подход, приятная дружеская атмосфера, познавательно- вот так можно охарактеризовать несколькими словами нашу экскурсию. Екатерина и Евгений увлечены тем, что делают, чувствуется то, с какой любовью они подходят к своему делу. Если вы хотите узнать много нового и при этом получить полноценную фотосессию в красивенных локациях, то вам обязательно к ним!
Ксения
31 августа 2020
Здорово! В восторге от экскурсии! Ребята молодцы- сумели заинтересовать и удержать в интересе и внимании не только меня и 10-нюю дочку, но и несколько скептично изначально настроенному к этому делу мужа! Интересно, познавательно, весело! Надеюсь фото будут достойными!