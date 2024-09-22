Мистический город Петербург

Побывать в местах, связанных со спиритизмом, масонством и теневой стороной жизни
Добро пожаловать в город неразрешимых тайн! Здесь каждая улица, дворец или площадь хранят истории, переплетённые со слухами — от них нередко леденеет кровь.

Мы пройдём по загадочным местам, где мифы Петербурга соединяются с реальными событиями — и попытаемся отделить одно от другого.
5
3 отзыва
Мистический город Петербург
Мистический город Петербург
Мистический город Петербург
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00

Описание экскурсии

  • Заглянем в Ротонду, где, по легенде, проходили спиритические сеансы и обряды посвящения в масоны
  • Погрузимся в историю Сенной площади и выясним, почему её называли чревом Петербурга
  • Поговорим о человеке, чья личность даже спустя столетие вызывает жгучий интерес не только у историков, но и у мистиков
  • Зайдём в один из самых атмосферных дворов-колодцев города и загадаем там желание

Организационные детали

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 000 ₽
Дети до 14 лет700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Сенной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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Л
22 сен 2024
Хочу выразить огромную благодарность за экскурсию! Я была в восторге! Наш гид очень все интересно рассказывал и отвечал на все вопросы.
В следующий свой приезд в Питер, обязательно ещё возьму экскурсии у Вас!
Алексей
20 сен 2024
Никогда не мог подумать что на Питер можно посмотреть с такой стороны.
Очень понравилась экскурсия❤️
Приятный гид и очень увлекательная информация. спасибо вам ещё раз☺️
Мария
18 сен 2024
Все отлично! Узнала много нового про город. Гид был вежливый и интересный. Рекомендую!

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