Андрей — Организатор в Санкт-Петербурге

Мы организовываем необычные экскурсии, где рассказываем только то, что интересно самим. Наши мероприятия — это увлекательный досуг, а не утомительные лекции. Даже о сложных вещах мы говорим простым языком. Многие локации из наших маршрутов вы не найдёте в стандартных путеводителях: мы открываем неизвестные секреты Петербурга.