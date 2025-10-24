Мои заказы

«Мистический Петербург»
Добро пожаловать в «Мистический Петербург» — удивительное путешествие по тайнам и загадкам этого прекрасного города! Санкт-Петербург не только великолепен своей архитектурой и историей, но и скрытой символикой, связанной с мистическими обрядами, масонскими обществами и загадочными легендами.
Описание экскурсии

Во время экскурсии вы отправитесь в захватывающее путешествие, раскрывающее мистическую сторону Петербурга! Мы погрузимся в таинственный мир масонов — загадочного общества, оставившего свой след в архитектуре и культуре города. Вы узнаете о роли масонства в формировании Санкт-Петербурга и его символических аспектах, которые можно обнаружить на каждом углу и в каждом знаковом сооружении. На протяжении экскурсии вы посетите ротонды и обелиски, скрытые от глаз обычных прохожих, но наполненные тайной и символикой. Наши опытные гиды расскажут вам о скрытых значениях исторических памятников и архитектурных шедевров, которые до сих пор хранят в себе загадки, связанные с мистикой и эзотерикой. Также, всем сделаем замечательные фото всем участникам! Важная информация:
  • Экскурсия проводится при наборе группы от 4 человек.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Экскурсию можно посетить с детьми.

Ежедневно в 15:00, 17:00 и 19:30

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Во время этой экскурсии вы совершите променад, раскрывающий мистическую сторону Петербурга. Погрузитесь в таинственный мир масонов - загадочного общества, оставившего значительный след в архитектуре и культуре города
  • Вы посетите ротонды и обелиски, спрятанные от глаз обычных прохожих и наполненные тайной символикой. Наши опытные гиды расскажут вам о скрытых значениях исторических памятников и архитектурных шедевров, связанных с мистикой и эзотерикой
  • Посетим знаменитую Ротонду и узнаем откуда спускался в наш мир сам сатана
Что включено
  • Услуги гида
  • Фотографии в уникальной локации
  • Посещение Ротонды на Гороховой
  • Мифы и тайны города
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аничков Мост
Завершение: Г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, 57А
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:00, 17:00 и 19:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
  • Экскурсия проводится при наборе группы от 4 человек
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсию можно посетить с детьми
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Ю
Юлия
24 окт 2025
Экскурсовод Денис - оставил самые приятные впечатления!!! Интересно, познавательно теперь в Питере только к нему!!!
Д
Добрынин
20 сен 2025
Экскурсия скучная, гид дилетант, использует очень много слов, значения которых не понимает. Куча фактологических ошибок. Мистика вообще не вышла, подача слабая
С
Светлана
15 авг 2025
Понравилось все! Гид интнресно рассказывал и показывал загадочные места Петербурга!
Э
Эльвира
11 авг 2025
Спасибо Никите за интересный рассказ и необычные локации!! Дочь осталась в восторге.
М
Мария
23 июн 2025
Были на экскурсии 22 июня. В описании написано, что группы до 10 человек, в нашей было 17. Если бы подошли люди, которых мы прождали 15 минут, то было бы 22((
Но
читать дальше

слава Богу, мы не стали их ждать дольше 15 минут.
Речитатив гида было сложно улавливать. На последнюю локацию мы не успели, тк торопились на следующую экскурсию (если бы начали вовремя, то все бы успели)

Т
Татьяна
15 июн 2025
Прошли по нестандартному маршруту, посетили оригинальные места: ротонды, дворики неформалов, загадали желание у барельефа льва. Благодарность Денису за интересное повествование и необычные факты. Получили от экскурсии удовольствие больше, чем ожидали.
Е
Екатерина
14 июн 2025
Ожидала глубокого погружения в историю масонства и его влияния на город, но, увы, экскурсия больше напоминала сборник городских легенд. Информации о масонах было мало, а их реальный след в архитектуре
читать дальше

и культуре Петербурга раскрыт поверхностно.

Однако маршрут подобран отлично: парадные, дворы-колодцы и ротонды — места действительно атмосферные, дышащие тайной. Отдельно хочется похвалить гида за выразительное чтение стихов — это добавляло шарма и настроения.

В целом, если идти за мрачной романтикой Петербурга — впечатления неплохие, но если ждёте серьёзного разговора о масонах, стоит поискать другой вариант

У
Усольцева
2 июн 2025
И
Инна
26 мая 2025
Маршрут прекрасный! Но гид кажется непрофессионалом, очень мало исторической информации и много субъективизма, очень рассеянный,забыл то свои вещи,то участника экскурсии (меня:)), а к Ротонде так вообще просто подвёл всю группу,открыл дверь и попрощался с группой, сославшись на то,что пора бежать на другую экскурсию
Н
Наталья
11 мая 2025
Дарья прекрасный экскурсовод, очень много знает и вовлечена в рассказ и события.
Несмотря на дождь, что очень характерно для Спб,экскурсии прошла очень хорошо и интересно.
Самостоятельно я бы точно не дошла до этих мест и не увидела бы всей красоты и не узнала необычных фактов из жизни великих людей той эпохи.
Однозначно, рекомендую
О
Ольга
17 мар 2025
Очень понравилась экскурсия! Гид Екатерина рассказала много интересных фактов, всё прошло замечательно. Спасибо!
В
Виктория
10 янв 2025
Бронировали экскурсию на троих, смогли пойти только двое, заставили заплатить за троих, из-за этого не могу объективно оценить. Осадок остался

