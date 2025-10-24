Ю Юлия Экскурсовод Денис - оставил самые приятные впечатления!!! Интересно, познавательно теперь в Питере только к нему!!!

Д Добрынин Экскурсия скучная, гид дилетант, использует очень много слов, значения которых не понимает. Куча фактологических ошибок. Мистика вообще не вышла, подача слабая

С Светлана Понравилось все! Гид интнресно рассказывал и показывал загадочные места Петербурга!

Э Эльвира Спасибо Никите за интересный рассказ и необычные локации!! Дочь осталась в восторге.

М Мария

Но читать дальше слава Богу, мы не стали их ждать дольше 15 минут.

Речитатив гида было сложно улавливать. На последнюю локацию мы не успели, тк торопились на следующую экскурсию (если бы начали вовремя, то все бы успели) Были на экскурсии 22 июня. В описании написано, что группы до 10 человек, в нашей было 17. Если бы подошли люди, которых мы прождали 15 минут, то было бы 22((Но

Т Татьяна Прошли по нестандартному маршруту, посетили оригинальные места: ротонды, дворики неформалов, загадали желание у барельефа льва. Благодарность Денису за интересное повествование и необычные факты. Получили от экскурсии удовольствие больше, чем ожидали.

Е Екатерина читать дальше и культуре Петербурга раскрыт поверхностно.



Однако маршрут подобран отлично: парадные, дворы-колодцы и ротонды — места действительно атмосферные, дышащие тайной. Отдельно хочется похвалить гида за выразительное чтение стихов — это добавляло шарма и настроения.



В целом, если идти за мрачной романтикой Петербурга — впечатления неплохие, но если ждёте серьёзного разговора о масонах, стоит поискать другой вариант Ожидала глубокого погружения в историю масонства и его влияния на город, но, увы, экскурсия больше напоминала сборник городских легенд. Информации о масонах было мало, а их реальный след в архитектуре

У Усольцева

И Инна Маршрут прекрасный! Но гид кажется непрофессионалом, очень мало исторической информации и много субъективизма, очень рассеянный,забыл то свои вещи,то участника экскурсии (меня:)), а к Ротонде так вообще просто подвёл всю группу,открыл дверь и попрощался с группой, сославшись на то,что пора бежать на другую экскурсию

Н Наталья Дарья прекрасный экскурсовод, очень много знает и вовлечена в рассказ и события.

Несмотря на дождь, что очень характерно для Спб,экскурсии прошла очень хорошо и интересно.

Самостоятельно я бы точно не дошла до этих мест и не увидела бы всей красоты и не узнала необычных фактов из жизни великих людей той эпохи.

Однозначно, рекомендую

О Ольга Очень понравилась экскурсия! Гид Екатерина рассказала много интересных фактов, всё прошло замечательно. Спасибо!