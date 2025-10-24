Добро пожаловать в «Мистический Петербург» — удивительное путешествие по тайнам и загадкам этого прекрасного города! Санкт-Петербург не только великолепен своей архитектурой и историей, но и скрытой символикой, связанной с мистическими обрядами, масонскими обществами и загадочными легендами.
Описание экскурсииВо время экскурсии вы отправитесь в захватывающее путешествие, раскрывающее мистическую сторону Петербурга! Мы погрузимся в таинственный мир масонов — загадочного общества, оставившего свой след в архитектуре и культуре города. Вы узнаете о роли масонства в формировании Санкт-Петербурга и его символических аспектах, которые можно обнаружить на каждом углу и в каждом знаковом сооружении. На протяжении экскурсии вы посетите ротонды и обелиски, скрытые от глаз обычных прохожих, но наполненные тайной и символикой. Наши опытные гиды расскажут вам о скрытых значениях исторических памятников и архитектурных шедевров, которые до сих пор хранят в себе загадки, связанные с мистикой и эзотерикой. Также, всем сделаем замечательные фото всем участникам! Важная информация:
- Экскурсия проводится при наборе группы от 4 человек.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Экскурсию можно посетить с детьми.
Ежедневно в 15:00, 17:00 и 19:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Во время этой экскурсии вы совершите променад, раскрывающий мистическую сторону Петербурга. Погрузитесь в таинственный мир масонов - загадочного общества, оставившего значительный след в архитектуре и культуре города
- Вы посетите ротонды и обелиски, спрятанные от глаз обычных прохожих и наполненные тайной символикой. Наши опытные гиды расскажут вам о скрытых значениях исторических памятников и архитектурных шедевров, связанных с мистикой и эзотерикой
- Посетим знаменитую Ротонду и узнаем откуда спускался в наш мир сам сатана
Что включено
- Услуги гида
- Фотографии в уникальной локации
- Посещение Ротонды на Гороховой
- Мифы и тайны города
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аничков Мост
Завершение: Г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, 57А
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:00, 17:00 и 19:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
24 окт 2025
Экскурсовод Денис - оставил самые приятные впечатления!!! Интересно, познавательно теперь в Питере только к нему!!!
Д
Добрынин
20 сен 2025
Экскурсия скучная, гид дилетант, использует очень много слов, значения которых не понимает. Куча фактологических ошибок. Мистика вообще не вышла, подача слабая
С
Светлана
15 авг 2025
Понравилось все! Гид интнресно рассказывал и показывал загадочные места Петербурга!
Э
Эльвира
11 авг 2025
Спасибо Никите за интересный рассказ и необычные локации!! Дочь осталась в восторге.
М
Мария
23 июн 2025
Были на экскурсии 22 июня. В описании написано, что группы до 10 человек, в нашей было 17. Если бы подошли люди, которых мы прождали 15 минут, то было бы 22((
Но
Но
Т
Татьяна
15 июн 2025
Прошли по нестандартному маршруту, посетили оригинальные места: ротонды, дворики неформалов, загадали желание у барельефа льва. Благодарность Денису за интересное повествование и необычные факты. Получили от экскурсии удовольствие больше, чем ожидали.
Е
Екатерина
14 июн 2025
Ожидала глубокого погружения в историю масонства и его влияния на город, но, увы, экскурсия больше напоминала сборник городских легенд. Информации о масонах было мало, а их реальный след в архитектуре
У
Усольцева
2 июн 2025
И
Инна
26 мая 2025
Маршрут прекрасный! Но гид кажется непрофессионалом, очень мало исторической информации и много субъективизма, очень рассеянный,забыл то свои вещи,то участника экскурсии (меня:)), а к Ротонде так вообще просто подвёл всю группу,открыл дверь и попрощался с группой, сославшись на то,что пора бежать на другую экскурсию
Н
Наталья
11 мая 2025
Дарья прекрасный экскурсовод, очень много знает и вовлечена в рассказ и события.
Несмотря на дождь, что очень характерно для Спб,экскурсии прошла очень хорошо и интересно.
Самостоятельно я бы точно не дошла до этих мест и не увидела бы всей красоты и не узнала необычных фактов из жизни великих людей той эпохи.
Однозначно, рекомендую
О
Ольга
17 мар 2025
Очень понравилась экскурсия! Гид Екатерина рассказала много интересных фактов, всё прошло замечательно. Спасибо!
В
Виктория
10 янв 2025
Бронировали экскурсию на троих, смогли пойти только двое, заставили заплатить за троих, из-за этого не могу объективно оценить. Осадок остался
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
