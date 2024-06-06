1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Легенды и байки Петербурга: историческое путешествие
Познакомьтесь с самыми удивительными историями Санкт-Петербурга, где правда переплетается с вымыслом. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: В районе метро Невский проспект
«Мы собрали в одной экскурсии все легенды, байки и небылицы о Петербурге, и самое удивительное, что многие из них — правда»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 1 960₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1 час
Музей Фаберже с лицензированным гидом в Санкт-Петербурге
Посетите Музей Фаберже в Санкт-Петербурге с лицензированным гидом. Узнайте о пасхальных яйцах Романовых и редких предметах русского ювелирного искусства
Начало: На набережной Фонтанки
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 16:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Петропавловская крепость для детей: индивидуальная экскурсия
Приглашаем детей и родителей на увлекательную прогулку по Петропавловской крепости. Игры, загадки и легенды ждут вас в самом сердце Санкт-Петербурга
Начало: В начале Иоанновского моста
«Данная прогулка рассчитана на детей и в непринужденной форме, через игры, загадки, городские легенды и необычные факты знакомит маленьких экскурсантов с основными достопримечательностями на территории крепости»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
4 420₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Исаакий и окрестности - мистическая фотопрогулка
Разгадать окутанный тайнами Петербург и получить атмосферные снимки
Начало: У метро Адмиралтейская
«Город призраков и алхимиков, легенд и загадок»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
5 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Павловск: роскошь и красота Русской Швейцарии
Познакомиться с крупнейшим пейзажным парком Европы и старинными памятниками музея-заповедника
Начало: В районе станции метро Московская
«И конечно, услышите мифы, легенды и истории о дворце и его хозяевах»
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
12 990₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Грани Васильевского: дорогами островитян
Прогуляться по историческому центру Петербурга и узнать его секреты
Начало: в районе станции метро «Василеостровская»
«Вы увидите великолепный ансамбль Северной столицы — пример гармонии городской архитектуры и буйной стихии, и узнаете местные легенды и мифы»
Расписание: во вторник в 11:00, в пятницу в 18:30, в воскресенье в 15:00
9 июня в 15:00
11 июня в 11:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Легенды русского балета в Петербурге
Проникнуть в балетную историю города и посетить Музей театрального искусства на авторской экскурсии
Начало: На площади Островского
9 июня в 11:00
12 июня в 13:00
7 558₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
Понять, почему город на Неве выглядит именно так, и насладиться эстетикой архитектуры
Начало: На Сенатской площади
«Услышите легенду о возведении города, познакомитесь с градообразующими ансамблями и со средствами художественной выразительности архитектуры»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:30
70006 300₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Греция в Петербурге: мифы и сказки Летнего сада
«Прочесть» старейший сад города на авторской прогулке для детей и взрослых
Начало: У входа в Летний сад
«Мы будем не просто любоваться садово-парковым искусством: я предлагаю вам вспомнить греческие мифы, знакомые со школы, и угадать, какие волшебные сказки они скрывают»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
65005 850₽ за всё до 6 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
1.5 часа
Гуляем с детьми от конки до сфинксов
Детская игровая экскурсия по интересным местам Васильевского острова
Начало: У станции метро Василеостровская
«Ребята увидят старинную аптеку, встретят сфинкса и грифона, найдут лошадку в саду Академии художеств и узнают городские легенды»
10 июня в 12:00
11 июня в 09:00
79005 530₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мистический Петербург
Прикоснуться к таинственной изнанке города на авто-экскурсии
Начало: У метро Невский проспект
«Медный всадник: вы услышите миф о последнем Всаднике Апокалипсиса и узнаете, откуда у него «сердечки» в зрачках»
Завтра в 09:00
9 июня в 18:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ночная велопрогулка: вдоль берегов Фонтанки
Тайны и легенды знаменитой реки - для любителей велопрогулок
Начало: В районе метро Сенная пл
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
от 3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Петроградка - от крепости до революции
Проследить историческое развитие Петербурга на экскурсии по самой старинной части города
Начало: В районе ст. метро Горьковская (синяя ветка)
«Я покажу дома графов и княгинь, место первого кинопоказа в России, расскажу мифы и легенды Петроградской Стороны»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 8 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
Живые рассказы о Петербурге: путешествие по страницам истории
Откройте для себя Санкт-Петербург через увлекательные истории и легенды, рассказанные коренным жителем
Начало: Центр города
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
82007 790₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
В таинственную Гатчину на автомобиле
Изучить загадочную резиденцию от парадных залов до подземелий и услышать легенды пейзажного парка
Начало: Ваш адрес
19 июня в 13:00
25 июня в 15:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Истории и легенды аптеки доктора Пеля
Судьба аптекарской династии Петербурга, алхимическая лаборатория и башня Грифонов
Начало: 7-я линия В.О. между Большим пр. и набережной Невы
«В подвале здания вы рассмотрите два интереснейших объекта: алхимическую лабораторию и бомбоубежище, с которыми связаны легенды, окружающие аптеку Пеля»
9 июля в 11:00
16 июля в 14:00
от 2 670₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Мифы и легенды Петербурга: путеводитель в прошлое
Откройте для себя тайны Санкт-Петербурга, пройдитесь по местам с мистическими историями и легендами
«Тайны и легенды Санкт-Петербурга»
Расписание: Ежедневно с 18:00, с 1 мая в 19.30
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
от 1 150₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Авторская прогулка «Настоящий Невский»
От Пушкина и Достоевского до стиляг и панков - взглянуть на парадную улицу как на живую часть города
Начало: В районе ст. метро Площадь Восстания
«Анекдоты, легенды и интересные факты, забавные и грустные истории — на встрече я хочу показать главный проспект в динамике»
17 июня в 15:00
25 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Русским музеем: экскурсия для детей от 5 лет
Открыть мир искусства, как сундучок с сокровищами, и найти супергероев на картинах из прошлого
Начало: На Площади Искусств
13 июня в 13:00
14 июня в 10:00
7 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тихой стороной Петроградки: авторская прогулка из эпохи в эпоху
Открыть историю, архитектуру и мифы самой непарадной части района и ощутить его особую атмосферу
Начало: У станции метро Спортивная
«Как всегда, на моих экскурсиях вы услышите любопытные факты, выдумки, мифы и легенды»
17 июня в 15:00
25 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Уникальная экскурсия в Санкт-Петербурге: Следы истории и слонов
Погрузитесь в атмосферу старинного Петербурга, открывая его скрытые уголки и удивительные истории
Начало: В районе площади Восстания
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
60004 800₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Вечерняя Гатчина: мистика, замки, легенды
Насладиться дворцово-парковым комплексом без толп туристов и погрузиться в тайны места
Начало: В районе станции метро Московская
«И по вечерам, если прислушаться, Старый город всё ещё шепчет свои легенды про масонов, мальтийцев и подземные гатчинские лабиринты»
Завтра в 20:00
11 июня в 20:00
11 490₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Знакомьтесь - Гулёна! Котопутешествие по Петербургу
Прогуляться под руку с перчаточной куклой и узнать городские легенды
Начало: на Малой Садовой улице
11 июня в 13:00
12 июня в 13:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Новая Голландия: история, мифы, скрытые детали
Разобраться в истории таинственного острова и пройти по его интереснейшим уголкам
Начало: У входа на остров
9 июня в 11:00
19 июня в 13:00
4 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Львы Петербурга: путешествие по следам итальянцев
Погрузитесь в уникальный мир львиных скульптур Санкт-Петербурга и их богатую историю в компании опытного гида
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
«Отсылки, связи, исторические легенды и городские суеверия — мы протянем ниточки от материальных скульптур к различным произведениям искусства и даже реальным событиям»
Завтра в 14:00
9 июня в 00:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кронштадт - мифы и реальность
Получить объемное представление о выдающемся портовом городе России
Начало: Кронштадт
«Услышите мифы и легенды, связанные с домами и памятниками Кронштадта, с уникальной чугунной мостовой»
16 июня в 08:00
19 июня в 08:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная авто-экскурсия в Выборг
Погулять по брусчатке старинных улочек и парку Монрепо, прислушиваясь к их историям
«И конечно, не обойдется без легенд»
19 июня в 13:30
25 июня в 14:00
26 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Легенды ленинградского метрополитена
Узнать, как устроено самое северное метро страны, и прокатиться по историческому маршруту
Начало: Автово
Завтра в 08:00
9 июня в 10:00
6 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
И боги были детьми! Детская экскурсия по Античным залам Эрмитажа
Услышать и понять легенды Эллады, полюбоваться классической скульптурой и разгадать приемы мастеров
Начало: У Иорданской лестницы
«Двигаясь по Античным залам Эрмитажа, вы не только услышите мифы, но и увидите их застывшими в камне»
14 июня в 11:00
20 июня в 11:00
5 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мифы и легенды Петербурга
Услышать тысячу и одну историю о городе и понять, почему мистика - неотъемлемая часть его антуража
Начало: По договорености
«Большое количество пасмурных дней, тумана и мглы в нашем прекрасном городе породило множество мифов и легенд, которыми он обрастал с момента основания до наших дней»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
3 часа
Ночная экскурсия по Петербургу и развод мостов
Открыть легенды Северной столицы и загадать желания на фоне сияющих главных достопримечательностей
Начало: На Дворцовой площади
«Услышите городские секреты, мифы и факты из прошлого, а еще полюбуетесь дворцами, набережными и разводом мостов в романтичном свете вечерних огней»
13 июня в 22:15
14 июня в 22:15
2 850₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Мифы и Легенды Петербурга на микроавтобусе с гидом
Начало: В удобном вам месте (отель, аэропорт, вокзал)
Расписание: Ежедневно, в любое удобное для вас время и месте
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Фантастические твари Петербурга: мифы и реальность
Откройте для себя тайный мир Санкт-Петербурга, встречаясь лицом к лицу с его мифическими созданиями
Начало: В центре города в вашем месте
«А я поделюсь с вами притчами, как они поселились в нашем славном городе, и расскажу, какие мифы и легенды их окружают»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
В старинный Выборг - на комфортабельном авто из Петербурга
Старый город, средневековый замок, древнейший жилой дом в России и много других знаковых мест
Начало: По договоренности
«А ещё вы услышите городские легенды о «выборгском громе», тайных подземных ходах и «длинной бороде»»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
19 900₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
1 час
На уютном теплоходе по рекам и каналам Петербурга
Открыть парадный центр с воды на групповой прогулке с аудиогидом
Начало: На набережной реки Фонтанка
«За 1 час водной прогулки вы полюбуетесь исторической частью Петербурга, проплывете мимо необычных уголков центра и услышите старинные легенды»
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1 450₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Легенды и мифы Северной столицы»
Начало: По договоренности
«Во время экскурсии «Легенды и мифы Северной столицы» вы увидите знаковые достопримечательности Санкт-Петербурга, на протяжении многих десятилетий окутанные мистическими преданиями»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 3 чел.
Аудиогид
1 час
Секреты и мифы Новой Голландии - аудиоэкскурсия в приложении
Начало: Площадь Труда (Конногвардейский бульвар, 6)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Легенды Петербурга
Проехать по парадному городу, открывая его историю, легенды и мифы
Начало: У метро Гостиный двор
«Вы проедете по проспектам и набережным города, услышите о его прошлом и поймете, как в реальную историю города вплетаются легенды»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 13:00 и 16:00, в воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1 100₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Легенды и мифы Петербурга 14+
Начало: Из отеля
«Прокатиться по самым мистическим местам города, услышать легенды и мифы, загадать желания в местах силы и многое другое, можно на моей экскурсии»
Расписание: вторник, четверг, суббота
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 9 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
45%
Мини-группа
2 часа
Тайны и мистика Новодевичьего кладбища: групповая экскурсия
Увидеть одни из самых красивых склепов Петербурга и ощутить особую атмосферу старинного некрополя
Начало: На Новодевичьем кладбище
«И конечно, вы откроете мистическую сторону кладбища, где ходят легенды об исчезнувших церквях, чудотворных статуях и таинственных склепах»
Расписание: в среду в 16:00, в субботу в 12:00
Завтра в 12:00
12 июня в 16:00
1580869₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Императорские резиденции - Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
Исторические загадки и легенды, неповторимое скульптурное убранство парков и красота архитектуры
«Гатчина хранит в себе много исторических загадок и легенд, которые вы откроете на экскурсии»
Завтра в 15:00
21 июня в 10:00
13 000₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
5 часов
Кронштадт и форт Константин - поездка из Петербурга в мини-группе
История, легенды и главные достопримечательности «морского щита России»
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
3 600₽ за человека
Групповая
2 часа
Юсуповский дворец: парадные залы и тайна убийства Распутина
Посетить особняк на Мойке и окунуться в историю семьи, о богатстве которой ходят легенды (в группе)
Начало: На улице Декабристов
«Развенчает мифы и приоткроет завесу тайн, скрываемых в стенах особняка»
Расписание: во вторник и воскресенье в 10:00
11 июня в 10:00
16 июня в 10:00
2 000₽ за человека
Групповая
2 часа
Удивительные истории Старого Петербурга
Познакомиться с известными и неожиданными памятниками центра через фольклор, легенды и анекдоты
Начало: У здания Адмиралтейства
«Услышите историю любви скульптора Медного всадника и легенду о том, как памятник остановил вторжение Наполеона»
Расписание: в понедельник в 11:00, в четверг в 18:30, в субботу в 15:00
13 июня в 18:30
17 июня в 11:00
850₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Петербург с воды: индивидуальная прогулка на катере с гидом
Проплыть по рекам и каналам, слушая истории и легенды Северной столицы
9 июня в 04:30
10 июня в 00:45
от 10 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения6 июня 2024Виктория уникальна! Очень много знает, а как рассказывает - заслушаешься. Было бесконечно интересно бродить по кладбищу в ее компании, слушать
- ССветлана5 июня 2024Благодарность, благодарность и ещё раз благодарность! Однозначно рекомендуем Кирилла и его экскурсионный маршрут для знакомства с музеем-заповедником "Гатчина"! Наша группа была не
- ИИрина5 июня 2024Тактичный, жизнерадостный и просто замечательный гид! Тематическая экскурсия интересная, материал воспринимается на одном дыхании.
- ЮЮлия4 июня 2024Ирина, благодарю за интереснейший экскурс в историю архитектуры Петербурга. Мы прошли по живописным улочкам, маршрут интересный. Время пролетело незаметно. Я
- ООльга3 июня 2024Просто изумительная экскурсовод Алёна, респект и уважение без границ! С открытым сердцем, хорошим настроением, огромный пост информации даётся в лёгкой и
- ЕЕлена3 июня 2024Прекрасное погружение в мир балета! Великолепный рассказчик и эрудированный специалист Ирина! Время пролетело незаметно! Спасибо от всех участников мероприятия.
- IIrina3 июня 2024Рекомендую!
- ММария2 июня 2024Экскурсия с Аделиной была самым ярким впечатлением от поездки в Санкт-Петербург. Очень грамотный, профессиональный экскурсовод, Аделина в первые же минуты
- ППолина2 июня 2024Это было действительно круто и захватывающе. Во время экскурсии вы погрузитесь в жизнь другой семьи, узнаете ее тайны и сложности, с которыми она столкнулась. Марина - прекраснейший экскурсовод, который ответит на любые ваши вопросы. Если вы сомневаетесь, не сомневайтесь. Берите.
- ООксана2 июня 2024Добрый день, Кирилл! Хотела бы Вас поблагодарить за экскурсию, которую Вы провели для нас в Выборге 1 июня 2024 года! (на
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Мифы и легенды»
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