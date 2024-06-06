Откройте для себя мифы и легенды Санкт-Петербурга с нашими экскурсиями

Найдено 70 экскурсий в категории «Мифы и легенды» в Санкт-Петербурге, цены от 690 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Легенды и байки Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
295 отзывов
Легенды и байки Петербурга: историческое путешествие
Познакомьтесь с самыми удивительными историями Санкт-Петербурга, где правда переплетается с вымыслом. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: В районе метро Невский проспект
«Мы собрали в одной экскурсии все легенды, байки и небылицы о Петербурге, и самое удивительное, что многие из них — правда»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 1 960 за всё до 10 чел.
Музей Фаберже с лицензированным гидом
🚶 Пешая
Групповая
1 час
25 отзывов
Музей Фаберже с лицензированным гидом в Санкт-Петербурге
Посетите Музей Фаберже в Санкт-Петербурге с лицензированным гидом. Узнайте о пасхальных яйцах Романовых и редких предметах русского ювелирного искусства
Начало: На набережной Фонтанки
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 16:00
1 500 за человека
Петропавловская крепость для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
640 отзывов
Петропавловская крепость для детей: индивидуальная экскурсия
Приглашаем детей и родителей на увлекательную прогулку по Петропавловской крепости. Игры, загадки и легенды ждут вас в самом сердце Санкт-Петербурга
Начало: В начале Иоанновского моста
«Данная прогулка рассчитана на детей и в непринужденной форме, через игры, загадки, городские легенды и необычные факты знакомит маленьких экскурсантов с основными достопримечательностями на территории крепости»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
4 420 за всё до 6 чел.
Исаакий и окрестности - мистическая фотопрогулка
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
36 отзывов
Исаакий и окрестности - мистическая фотопрогулка
Разгадать окутанный тайнами Петербург и получить атмосферные снимки
Начало: У метро Адмиралтейская
«Город призраков и алхимиков, легенд и загадок»
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
5 400 за всё до 4 чел.
Павловск: роскошь и красота Русской Швейцарии
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
39 отзывов
Павловск: роскошь и красота Русской Швейцарии
Познакомиться с крупнейшим пейзажным парком Европы и старинными памятниками музея-заповедника
Начало: В районе станции метро Московская
«И конечно, услышите мифы, легенды и истории о дворце и его хозяевах»
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
12 990 за всё до 4 чел.
Грани Васильевского: дорогами островитян
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
165 отзывов
Грани Васильевского: дорогами островитян
Прогуляться по историческому центру Петербурга и узнать его секреты
Начало: в районе станции метро «Василеостровская»
«Вы увидите великолепный ансамбль Северной столицы — пример гармонии городской архитектуры и буйной стихии, и узнаете местные легенды и мифы»
Расписание: во вторник в 11:00, в пятницу в 18:30, в воскресенье в 15:00
9 июня в 15:00
11 июня в 11:00
800 за человека
Легенды русского балета в Петербурге
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
22 отзыва
Легенды русского балета в Петербурге
Проникнуть в балетную историю города и посетить Музей театрального искусства на авторской экскурсии
Начало: На площади Островского
9 июня в 11:00
12 июня в 13:00
7 558 за всё до 6 чел.
Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
42 отзыва
Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
Понять, почему город на Неве выглядит именно так, и насладиться эстетикой архитектуры
Начало: На Сенатской площади
«Услышите легенду о возведении города, познакомитесь с градообразующими ансамблями и со средствами художественной выразительности архитектуры»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:30
70006 300 за всё до 4 чел.
Греция в Петербурге: мифы и сказки Летнего сада
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
33 отзыва
Греция в Петербурге: мифы и сказки Летнего сада
«Прочесть» старейший сад города на авторской прогулке для детей и взрослых
Начало: У входа в Летний сад
«Мы будем не просто любоваться садово-парковым искусством: я предлагаю вам вспомнить греческие мифы, знакомые со школы, и угадать, какие волшебные сказки они скрывают»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
65005 850 за всё до 6 чел.
Гуляем с детьми от конки до сфинксов
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
1.5 часа
219 отзывов
Гуляем с детьми от конки до сфинксов
Детская игровая экскурсия по интересным местам Васильевского острова
Начало: У станции метро Василеостровская
«Ребята увидят старинную аптеку, встретят сфинкса и грифона, найдут лошадку в саду Академии художеств и узнают городские легенды»
10 июня в 12:00
11 июня в 09:00
79005 530 за всё до 6 чел.
Мистический Петербург
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
236 отзывов
Мистический Петербург
Прикоснуться к таинственной изнанке города на авто-экскурсии
Начало: У метро Невский проспект
«Медный всадник: вы услышите миф о последнем Всаднике Апокалипсиса и узнаете, откуда у него «сердечки» в зрачках»
Завтра в 09:00
9 июня в 18:00
6 670 за всё до 4 чел.
Ночная велопрогулка: вдоль берегов Фонтанки
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Ночная велопрогулка: вдоль берегов Фонтанки
Тайны и легенды знаменитой реки - для любителей велопрогулок
Начало: В районе метро Сенная пл
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
от 3 000 за всё до 10 чел.
Петроградка - от крепости до революции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
84 отзыва
Петроградка - от крепости до революции
Проследить историческое развитие Петербурга на экскурсии по самой старинной части города
Начало: В районе ст. метро Горьковская (синяя ветка)
«Я покажу дома графов и княгинь, место первого кинопоказа в России, расскажу мифы и легенды Петроградской Стороны»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 8 000 за всё до 5 чел.
Живые рассказы о Петербурге
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
149 отзывов
Живые рассказы о Петербурге: путешествие по страницам истории
Откройте для себя Санкт-Петербург через увлекательные истории и легенды, рассказанные коренным жителем
Начало: Центр города
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
82007 790 за всё до 4 чел.
В таинственную Гатчину на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
50 отзывов
В таинственную Гатчину на автомобиле
Изучить загадочную резиденцию от парадных залов до подземелий и услышать легенды пейзажного парка
Начало: Ваш адрес
19 июня в 13:00
25 июня в 15:00
13 340 за всё до 4 чел.
Истории и легенды аптеки доктора Пеля
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
232 отзыва
Истории и легенды аптеки доктора Пеля
Судьба аптекарской династии Петербурга, алхимическая лаборатория и башня Грифонов
Начало: 7-я линия В.О. между Большим пр. и набережной Невы
«В подвале здания вы рассмотрите два интереснейших объекта: алхимическую лабораторию и бомбоубежище, с которыми связаны легенды, окружающие аптеку Пеля»
9 июля в 11:00
16 июля в 14:00
от 2 670 за всё до 5 чел.
Мифы и легенды Петербурга
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
618 отзывов
Мифы и легенды Петербурга: путеводитель в прошлое
Откройте для себя тайны Санкт-Петербурга, пройдитесь по местам с мистическими историями и легендами
«Тайны и легенды Санкт-Петербурга»
Расписание: Ежедневно с 18:00, с 1 мая в 19.30
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
от 1 150 за человека
Авторская прогулка «Настоящий Невский»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
53 отзыва
Авторская прогулка «Настоящий Невский»
От Пушкина и Достоевского до стиляг и панков - взглянуть на парадную улицу как на живую часть города
Начало: В районе ст. метро Площадь Восстания
«Анекдоты, легенды и интересные факты, забавные и грустные истории — на встрече я хочу показать главный проспект в динамике»
17 июня в 15:00
25 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 10 чел.
Знакомство с Русским музеем: экскурсия для детей от 5 лет
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Знакомство с Русским музеем: экскурсия для детей от 5 лет
Открыть мир искусства, как сундучок с сокровищами, и найти супергероев на картинах из прошлого
Начало: На Площади Искусств
13 июня в 13:00
14 июня в 10:00
7 900 за всё до 4 чел.
Тихой стороной Петроградки: авторская прогулка из эпохи в эпоху
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
43 отзыва
Тихой стороной Петроградки: авторская прогулка из эпохи в эпоху
Открыть историю, архитектуру и мифы самой непарадной части района и ощутить его особую атмосферу
Начало: У станции метро Спортивная
«Как всегда, на моих экскурсиях вы услышите любопытные факты, выдумки, мифы и легенды»
17 июня в 15:00
25 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 10 чел.
«По улицам слона водили…». Слоновьи дворы и прочие диковинки Петербурга
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
69 отзывов
Уникальная экскурсия в Санкт-Петербурге: Следы истории и слонов
Погрузитесь в атмосферу старинного Петербурга, открывая его скрытые уголки и удивительные истории
Начало: В районе площади Восстания
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
60004 800 за всё до 8 чел.
Вечерняя Гатчина: мистика, замки, легенды
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
26 отзывов
Вечерняя Гатчина: мистика, замки, легенды
Насладиться дворцово-парковым комплексом без толп туристов и погрузиться в тайны места
Начало: В районе станции метро Московская
«И по вечерам, если прислушаться, Старый город всё ещё шепчет свои легенды про масонов, мальтийцев и подземные гатчинские лабиринты»
Завтра в 20:00
11 июня в 20:00
11 490 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь - Гулёна! Котопутешествие по Петербургу
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
76 отзывов
Знакомьтесь - Гулёна! Котопутешествие по Петербургу
Прогуляться под руку с перчаточной куклой и узнать городские легенды
Начало: на Малой Садовой улице
11 июня в 13:00
12 июня в 13:00
4 500 за всё до 6 чел.
Новая Голландия: история, мифы, скрытые детали
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
41 отзыв
Новая Голландия: история, мифы, скрытые детали
Разобраться в истории таинственного острова и пройти по его интереснейшим уголкам
Начало: У входа на остров
9 июня в 11:00
19 июня в 13:00
4 000 за всё до 15 чел.
Львы Петербурга: новые приключения итальянцев в России
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Львы Петербурга: путешествие по следам итальянцев
Погрузитесь в уникальный мир львиных скульптур Санкт-Петербурга и их богатую историю в компании опытного гида
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
«Отсылки, связи, исторические легенды и городские суеверия — мы протянем ниточки от материальных скульптур к различным произведениям искусства и даже реальным событиям»
Завтра в 14:00
9 июня в 00:00
12 000 за всё до 7 чел.
Кронштадт - мифы и реальность
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Кронштадт - мифы и реальность
Получить объемное представление о выдающемся портовом городе России
Начало: Кронштадт
«Услышите мифы и легенды, связанные с домами и памятниками Кронштадта, с уникальной чугунной мостовой»
16 июня в 08:00
19 июня в 08:00
5 500 за всё до 10 чел.
Индивидуальная авто-экскурсия в Выборг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Индивидуальная авто-экскурсия в Выборг
Погулять по брусчатке старинных улочек и парку Монрепо, прислушиваясь к их историям
«И конечно, не обойдется без легенд»
19 июня в 13:30
25 июня в 14:00
26 670 за всё до 4 чел.
Легенды ленинградского метрополитена
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
29 отзывов
Легенды ленинградского метрополитена
Узнать, как устроено самое северное метро страны, и прокатиться по историческому маршруту
Начало: Автово
Завтра в 08:00
9 июня в 10:00
6 670 за всё до 5 чел.
И боги были детьми! Детская экскурсия по Античным залам Эрмитажа
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
14 отзывов
И боги были детьми! Детская экскурсия по Античным залам Эрмитажа
Услышать и понять легенды Эллады, полюбоваться классической скульптурой и разгадать приемы мастеров
Начало: У Иорданской лестницы
«Двигаясь по Античным залам Эрмитажа, вы не только услышите мифы, но и увидите их застывшими в камне»
14 июня в 11:00
20 июня в 11:00
5 900 за всё до 4 чел.
Мифы и легенды Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
18 отзывов
Мифы и легенды Петербурга
Услышать тысячу и одну историю о городе и понять, почему мистика - неотъемлемая часть его антуража
Начало: По договорености
«Большое количество пасмурных дней, тумана и мглы в нашем прекрасном городе породило множество мифов и легенд, которыми он обрастал с момента основания до наших дней»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
10 000 за всё до 6 чел.
Ночная экскурсия по Петербургу и развод мостов
🚌 На автобусе
Мини-группа
3 часа
19 отзывов
Ночная экскурсия по Петербургу и развод мостов
Открыть легенды Северной столицы и загадать желания на фоне сияющих главных достопримечательностей
Начало: На Дворцовой площади
«Услышите городские секреты, мифы и факты из прошлого, а еще полюбуетесь дворцами, набережными и разводом мостов в романтичном свете вечерних огней»
13 июня в 22:15
14 июня в 22:15
2 850 за человека
Мифы и Легенды Петербурга на микроавтобусе с гидом
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
47 отзывов
Мифы и Легенды Петербурга на микроавтобусе с гидом
Начало: В удобном вам месте (отель, аэропорт, вокзал)
Расписание: Ежедневно, в любое удобное для вас время и месте
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 500 за всё до 7 чел.
Фантастические твари и где они обитают в Санкт-Петербурге
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Фантастические твари Петербурга: мифы и реальность
Откройте для себя тайный мир Санкт-Петербурга, встречаясь лицом к лицу с его мифическими созданиями
Начало: В центре города в вашем месте
«А я поделюсь с вами притчами, как они поселились в нашем славном городе, и расскажу, какие мифы и легенды их окружают»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 670 за всё до 4 чел.
В старинный Выборг - на комфортабельном авто из Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
14 отзывов
В старинный Выборг - на комфортабельном авто из Петербурга
Старый город, средневековый замок, древнейший жилой дом в России и много других знаковых мест
Начало: По договоренности
«А ещё вы услышите городские легенды о «выборгском громе», тайных подземных ходах и «длинной бороде»»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
19 900 за всё до 4 чел.
На уютном теплоходе по рекам и каналам Петербурга
⛴ На теплоходе
Аудиогид
1 час
6 отзывов
На уютном теплоходе по рекам и каналам Петербурга
Открыть парадный центр с воды на групповой прогулке с аудиогидом
Начало: На набережной реки Фонтанка
«За 1 час водной прогулки вы полюбуетесь исторической частью Петербурга, проплывете мимо необычных уголков центра и услышите старинные легенды»
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1 450 за человека
Индивидуальная экскурсия «Легенды и мифы Северной столицы»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Легенды и мифы Северной столицы»
Начало: По договоренности
«Во время экскурсии «Легенды и мифы Северной столицы» вы увидите знаковые достопримечательности Санкт-Петербурга, на протяжении многих десятилетий окутанные мистическими преданиями»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 500 за всё до 3 чел.
Секреты и мифы Новой Голландии - аудиоэкскурсия в приложении
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
2 отзыва
Секреты и мифы Новой Голландии - аудиоэкскурсия в приложении
Начало: Площадь Труда (Конногвардейский бульвар, 6)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990 за человека
Легенды Петербурга
🚌 На автобусе
Групповая
2.5 часа
71 отзыв
Легенды Петербурга
Проехать по парадному городу, открывая его историю, легенды и мифы
Начало: У метро Гостиный двор
«Вы проедете по проспектам и набережным города, услышите о его прошлом и поймете, как в реальную историю города вплетаются легенды»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 13:00 и 16:00, в воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1 100 за человека
Легенды и мифы Петербурга 14+
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Легенды и мифы Петербурга 14+
Начало: Из отеля
«Прокатиться по самым мистическим местам города, услышать легенды и мифы, загадать желания в местах силы и многое другое, можно на моей экскурсии»
Расписание: вторник, четверг, суббота
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 9 000 за всё до 6 чел.
Тайны и мистика Новодевичьего кладбища: групповая экскурсия
🚶 Пешая
скидка
45%
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Тайны и мистика Новодевичьего кладбища: групповая экскурсия
Увидеть одни из самых красивых склепов Петербурга и ощутить особую атмосферу старинного некрополя
Начало: На Новодевичьем кладбище
«И конечно, вы откроете мистическую сторону кладбища, где ходят легенды об исчезнувших церквях, чудотворных статуях и таинственных склепах»
Расписание: в среду в 16:00, в субботу в 12:00
Завтра в 12:00
12 июня в 16:00
1580869 за человека
Императорские резиденции - Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
16 отзывов
Императорские резиденции - Гатчина: дворцово-парковый ансамбль
Исторические загадки и легенды, неповторимое скульптурное убранство парков и красота архитектуры
«Гатчина хранит в себе много исторических загадок и легенд, которые вы откроете на экскурсии»
Завтра в 15:00
21 июня в 10:00
13 000 за всё до 2 чел.
Кронштадт и форт Константин - поездка из Петербурга в мини-группе
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
5 часов
52 отзыва
Кронштадт и форт Константин - поездка из Петербурга в мини-группе
История, легенды и главные достопримечательности «морского щита России»
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
3 600 за человека
Юсуповский дворец: парадные залы и тайна убийства Распутина
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
2 отзыва
Юсуповский дворец: парадные залы и тайна убийства Распутина
Посетить особняк на Мойке и окунуться в историю семьи, о богатстве которой ходят легенды (в группе)
Начало: На улице Декабристов
«Развенчает мифы и приоткроет завесу тайн, скрываемых в стенах особняка»
Расписание: во вторник и воскресенье в 10:00
11 июня в 10:00
16 июня в 10:00
2 000 за человека
Удивительные истории Старого Петербурга
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
208 отзывов
Удивительные истории Старого Петербурга
Познакомиться с известными и неожиданными памятниками центра через фольклор, легенды и анекдоты
Начало: У здания Адмиралтейства
«Услышите историю любви скульптора Медного всадника и легенду о том, как памятник остановил вторжение Наполеона»
Расписание: в понедельник в 11:00, в четверг в 18:30, в субботу в 15:00
13 июня в 18:30
17 июня в 11:00
850 за человека
Петербург с воды: индивидуальная прогулка на катере с гидом
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Петербург с воды: индивидуальная прогулка на катере с гидом
Проплыть по рекам и каналам, слушая истории и легенды Северной столицы
9 июня в 04:30
10 июня в 00:45
от 10 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    6 июня 2024
    Тайны и мистика Новодевичьего кладбища: групповая экскурсия
    Виктория уникальна! Очень много знает, а как рассказывает - заслушаешься. Было бесконечно интересно бродить по кладбищу в ее компании, слушать
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    истории про усыпальницы, про известных людей, обретших последний покой на Новодевичьем, про тяжелые для монастыря и кладбища времена во время революции… Да и само кладбище немного необычное и самобытное. Получила огромное удовольствие от прогулки. Спасибо!

  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    В таинственную Гатчину на автомобиле
    Благодарность, благодарность и ещё раз благодарность! Однозначно рекомендуем Кирилла и его экскурсионный маршрут для знакомства с музеем-заповедником "Гатчина"! Наша группа была не
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    простой - в неё входили пожилые, маломобильные туристы. И тем не менее, мы смогли выполнить всё задуманное - осмотреть и сам Гатчинский дворец, и парковый ансамбль. Огромное спасибо Кириллу! За саму экскурсию - интересную и познавательную, за терпение и понимание, за помощь, за внимательность, за позитив и хорошее настроение!! Все участники под впечатлением, передают наилучшие пожелания!!

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Легенды русского балета в Петербурге
    Тактичный, жизнерадостный и просто замечательный гид! Тематическая экскурсия интересная, материал воспринимается на одном дыхании.
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
    Ирина, благодарю за интереснейший экскурс в историю архитектуры Петербурга. Мы прошли по живописным улочкам, маршрут интересный. Время пролетело незаметно. Я
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    почти научилась разбираться в стилях, различать из особенности. Экскурсия для любителей разглядывать здания и понимать смысловое значение из элементов. Знания у Ирины очень обширные!!!

  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    В старинный Выборг - на комфортабельном авто из Петербурга
    Просто изумительная экскурсовод Алёна, респект и уважение без границ! С открытым сердцем, хорошим настроением, огромный пост информации даётся в лёгкой и
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    можно даже сказать игровой манере) Сам город очень атмосферный, уютный и теплый. Необыкновенные природные красоты в парке Монрепо, спокойствие и благодать. От всей души рекомендуем посвятить один день такой экскурсии!

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Легенды русского балета в Петербурге
    Прекрасное погружение в мир балета! Великолепный рассказчик и эрудированный специалист Ирина! Время пролетело незаметно! Спасибо от всех участников мероприятия.
  • I
    Irina
    3 июня 2024
    Музей Фаберже с лицензированным гидом
    Рекомендую!
  • М
    Мария
    2 июня 2024
    Гуляем с детьми от конки до сфинксов
    Экскурсия с Аделиной была самым ярким впечатлением от поездки в Санкт-Петербург. Очень грамотный, профессиональный экскурсовод, Аделина в первые же минуты
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    встречи смогла расположить к себе и заинтересовать ребенка 6 лет, и что было самым невообразимым - удерживать ее внимание в течении более чем полуторачасовой прогулки с активным темпом. Отличная дикция, последовательность и содержательность. В меру истории, легенд, хронологии для того, чтобы не запутать и не дать слушателям заскучать или отключиться. Отдельно хочется отметить то, что нам взрослым, один из которых - коренная жительница Петербурга, тоже было очень интересно, настолько грамотно, гармонично и наглядно был подан материал. По завершении прогулки моя дочь сама превратилась в экскурсовода и провела нас вдоль Университетской Набережной, по Дворцовому мосту и Большой Морской, имитируя при этом интонации и жесты Аделины, а на следующий день загадывала всем знакомым загадку Сфинкса:) Сама будучи педагогом, и тренером со стажем, замечу, что вызвать подобный "резонанс" в современном ребенке в режиме реального общения, да еще и в образовательном контексте может только настояший профессионал своего дела! Аделина, мы обязательно вернемся на прогулки с Вами при первой возможности. Желаем Вам процветания и вдохновения на новые маршруты. Маршрут "От конки до сфинксов" однозначно рекомендуем всем родителям с детьми!

    Экскурсия с Аделиной была самым ярким впечатлением от поездки в Санкт-Петербург. Очень грамотный, профессиональный экскурсовод, АделинаЭкскурсия с Аделиной была самым ярким впечатлением от поездки в Санкт-Петербург. Очень грамотный, профессиональный экскурсовод, АделинаЭкскурсия с Аделиной была самым ярким впечатлением от поездки в Санкт-Петербург. Очень грамотный, профессиональный экскурсовод, АделинаЭкскурсия с Аделиной была самым ярким впечатлением от поездки в Санкт-Петербург. Очень грамотный, профессиональный экскурсовод, АделинаЭкскурсия с Аделиной была самым ярким впечатлением от поездки в Санкт-Петербург. Очень грамотный, профессиональный экскурсовод, Аделина
  • П
    Полина
    2 июня 2024
    Истории и легенды аптеки доктора Пеля
    Это было действительно круто и захватывающе. Во время экскурсии вы погрузитесь в жизнь другой семьи, узнаете ее тайны и сложности, с которыми она столкнулась. Марина - прекраснейший экскурсовод, который ответит на любые ваши вопросы. Если вы сомневаетесь, не сомневайтесь. Берите.
  • О
    Оксана
    2 июня 2024
    Индивидуальная авто-экскурсия в Выборг
    Добрый день, Кирилл! Хотела бы Вас поблагодарить за экскурсию, которую Вы провели для нас в Выборге 1 июня 2024 года! (на
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    нашу годовщину свадьбы) Мы провели насыщенный день и благодаря Вам узнали много интересного. Для нас было очень важно, что Вы как профессионал, чувствовали, что нам интересно и подробно рассказывали нам об этом. Кроме этого, информация была подана с учётом интересных деталей, о которых осведомлены только местные жители. Вы сделали нам огромный подарок, сделали день не забываемым, интересным, познавательным и в то же время вкусным! Вы супер! Рекомендую всем! Спасибо Вам большое от меня, супруга!!! С уважением Оксана

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Мифы и легенды»

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