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пойти на мистику в Санкт-Петербурге было бы немного грешным делом, а грехов на душе и так достаточно)

Немного отвлеклись от повествования, но ничего страшного, это же тоже своего рода мистика. Память на имена у меня ужасная, но экскурсовод была милейшая девушка, которая очень легко и на позитиве вела экскурсию. Слушать ее было очень интересно, а вместе с этим бродить по Питеру вдвойне интересней. Жалко конечно, что в ротондах не открылся портал в ад и на бал Сатаны мы так и не попали, вот такое опущение.

По экскурсии, интересный момент в том, что экскурсия начинается с ротонды и заканчивает ротондой, такое вот закольцевание, возможно, здесь и был портал, что в итоге ты все равно оказался в ротонде.

В последней ротонде была представлена интересная экспозиция на окне и интересный акустический фокус.

Во время экскурсий не обошлось без загадывания желаний, поэтому надеюсь они сбудутся и я вернусь в прекрасный город Петербург.