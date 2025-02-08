Прикоснитесь к загадкам Санкт-Петербурга на уникальной экскурсии по его мистическим местам.
Пройдите через квартал с призраками-двойниками, загляните в круглый двор-колодец и почувствуйте дух ушедших эпох. Легенды о Распутине, сбывшиеся пророчества, тайные символы и многое другое.
Пройдите через квартал с призраками-двойниками, загляните в круглый двор-колодец и почувствуйте дух ушедших эпох. Легенды о Распутине, сбывшиеся пророчества, тайные символы и многое другое.
Описание экскурсииМы отправимся в путешествие по городу, где каждый уголок скрывает свои тайны и секреты. Вы узнаете много интересных легенд и преданий, которые окутывают историю Петербурга и позволяют почувствовать его неповторимую атмосферу. Наша экскурсия будет не только увлекательной, но и познавательной. Вы узнаете много интересного о истории и архитектуре Петербурга, а так же об особенностях застройки. На экскурсии мы пройдём по самым мистическим местам в центре Петербурга:
- Зайдем в самую известную парадную Петербурга «Ротонду» на Гороховой, где по легенде проходили спиритические сеансы и обряды посвящения в масоны;
- Посетим круглый двор-колодец на набережной реки Фонтанки в котором исполняются желания;
- Увидим дом в котором жил Григорий Распутин на Гороховой улице;
- Пройдем через квартал «призраков-двойников»;
- Посмотрим секретный двор-граффити в паре шагов от известных проспектов, где до сих пор проводят таинственные ритуалы;
• Узнаем где в старинном доме на набережной Фонтанки расположена «нехорошая квартира» с масонскими символами. На экскурсии Вы узнаете:
- Самые интересные и захватывающие легенды Петербурга и как они появились;
- Почему в легендарной Ротонде исчезали люди и какие обряды там проводили масоны;
- Какие пророчества уже сбылись и каким только суждено сбыться;
- Как жил Распутин, каким был его последний день и какую роль он сыграл в падении самодержавия;
- О трагической судьбе купеческой семьи Елисеевых. Вас ждут интересные легенды, загадочные пророчества и необычные совпадения. Если Вы не боитесь вечерних прогулок по мрачным закоулкам, то наша экскурсия для Вас!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парадная Петербурга «Ротонду» на Гороховой
- Круглый двор-колодец на набережной реки Фонтанки
- Дом в котором жил Григорий Распутин на Гороховой улице
- Квартал «призраков-двойников»
- Секретный двор-граффити
- Нехорошая квартира
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Невский проспект Д. 72
Завершение: Ул. Гороховая Д. 64
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 87 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Поспелкова
8 фев 2025
Н
Ненашкина
8 фев 2025
Так получилось, что и экскурсоводом была девушка, и на экскурсию пришли только девушки, поэтому негласно назвали наше хождение «девичником».
В мистику я не верю, но разного рода легенды люблю, поэтому не
В мистику я не верю, но разного рода легенды люблю, поэтому не
О
Ольга
8 фев 2025
Прекрасный экскурсовод, интересные факты, возможность пройти по закрытым дворам и парадным.
В
Вячеслав
6 фев 2025
Гид Алина супер. Вместо 1,5 часов экскурсия длилась 2 с лишним часа. Побывали во множестве парадных и колодезных дворах, были даже в заброшенных домах и это в центре города. Гид отзывчивый, отвечает на все вопросы, в рассказах много мистики и тайн города) в общем мы в восторге! Рекомендуем!
М
Мария
5 фев 2025
В
Вадим
4 фев 2025
А
Анна
2 фев 2025
Т
Татьяна
1 фев 2025
Очень понравилась экскурсия. Много интересного узнали и увидели. Гид умничка, на всем маршруте настолько увлечено делилась обо всем с нами. Столько исторических фактов и легенд. Рекомендую всем.
Л
Любовь
1 фев 2025
Все понравилось. Очень грамотная экскурсовод Екатерина. Рассказывает интересно. И тема очень интересная. Всем выдаются наушники, поэтому вы ничего не пропустите. Очень рекомендую.
А
Анна
29 янв 2025
Экскурсия прошла по парадным, заброшенным дворам,дворы колодцы, тоннели, сквозные проходы через подъезды-сам бы не нашёл, знаменитая Ротонда, 2 часа не заметили как прошли, ребёнок 9 лет почти всегда скучал на прогулках в Питере, а эти рассказы про призраков, и всякие интересные тайные факты девочку заинтересовали.
Спасибо гиду Дарье, мне очень нравится живое общение на экскурсиях без сухого заученного текста
Спасибо гиду Дарье, мне очень нравится живое общение на экскурсиях без сухого заученного текста
С
Софья
28 янв 2025
M
Maksimovan07
28 янв 2025
Спасибо Денису за экскурсию. Два с половиной часа (возможно и больше) пролетели незаметно! В свою копилку о СПБ положила еще массу информации, но уже не такую радужную, красивую и пышную как рассказы о дворцах)
С
Светлана
27 янв 2025
С
Сергей
25 янв 2025
М
Мария
21 янв 2025
Экскурсия интересная, понравились парадные, внутренние дворики Питера, захотелось на экскурсию в коммунальные квартиры) захотелось подетальнее архитектуру домов рассмотреть, связанную с легендами, но в вечернее время с этим сложнее. Рекомендую, несмотря на то что подмерзли, Питер увидели с другой стороны! Спасибо!
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