Легенды Мистического Петербурга

Прикоснитесь к загадкам Санкт-Петербурга на уникальной экскурсии по его мистическим местам.

Пройдите через квартал с призраками-двойниками, загляните в круглый двор-колодец и почувствуйте дух ушедших эпох. Легенды о Распутине, сбывшиеся пророчества, тайные символы и многое другое.
4.76
87 отзывов
Легенды Мистического Петербурга
Легенды Мистического Петербурга
Легенды Мистического Петербурга
Ближайшие даты:
13
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фев19
фев
Время начала: 16:30, 19:00

Описание экскурсии

Мы отправимся в путешествие по городу, где каждый уголок скрывает свои тайны и секреты. Вы узнаете много интересных легенд и преданий, которые окутывают историю Петербурга и позволяют почувствовать его неповторимую атмосферу. Наша экскурсия будет не только увлекательной, но и познавательной. Вы узнаете много интересного о истории и архитектуре Петербурга, а так же об особенностях застройки. На экскурсии мы пройдём по самым мистическим местам в центре Петербурга:
  • Зайдем в самую известную парадную Петербурга «Ротонду» на Гороховой, где по легенде проходили спиритические сеансы и обряды посвящения в масоны;
  • Посетим круглый двор-колодец на набережной реки Фонтанки в котором исполняются желания;
  • Увидим дом в котором жил Григорий Распутин на Гороховой улице;
  • Пройдем через квартал «призраков-двойников»;
  • Посмотрим секретный двор-граффити в паре шагов от известных проспектов, где до сих пор проводят таинственные ритуалы;

• Узнаем где в старинном доме на набережной Фонтанки расположена «нехорошая квартира» с масонскими символами. На экскурсии Вы узнаете:

  • Самые интересные и захватывающие легенды Петербурга и как они появились;
  • Почему в легендарной Ротонде исчезали люди и какие обряды там проводили масоны;
  • Какие пророчества уже сбылись и каким только суждено сбыться;
  • Как жил Распутин, каким был его последний день и какую роль он сыграл в падении самодержавия;
  • О трагической судьбе купеческой семьи Елисеевых. Вас ждут интересные легенды, загадочные пророчества и необычные совпадения. Если Вы не боитесь вечерних прогулок по мрачным закоулкам, то наша экскурсия для Вас!

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Парадная Петербурга «Ротонду» на Гороховой
  • Круглый двор-колодец на набережной реки Фонтанки
  • Дом в котором жил Григорий Распутин на Гороховой улице
  • Квартал «призраков-двойников»
  • Секретный двор-граффити
  • Нехорошая квартира
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Невский проспект Д. 72
Завершение: Ул. Гороховая Д. 64
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 87 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
П
8 фев 2025
Н
8 фев 2025
Так получилось, что и экскурсоводом была девушка, и на экскурсию пришли только девушки, поэтому негласно назвали наше хождение «девичником».
В мистику я не верю, но разного рода легенды люблю, поэтому не
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пойти на мистику в Санкт-Петербурге было бы немного грешным делом, а грехов на душе и так достаточно)
Немного отвлеклись от повествования, но ничего страшного, это же тоже своего рода мистика. Память на имена у меня ужасная, но экскурсовод была милейшая девушка, которая очень легко и на позитиве вела экскурсию. Слушать ее было очень интересно, а вместе с этим бродить по Питеру вдвойне интересней. Жалко конечно, что в ротондах не открылся портал в ад и на бал Сатаны мы так и не попали, вот такое опущение.
По экскурсии, интересный момент в том, что экскурсия начинается с ротонды и заканчивает ротондой, такое вот закольцевание, возможно, здесь и был портал, что в итоге ты все равно оказался в ротонде.
В последней ротонде была представлена интересная экспозиция на окне и интересный акустический фокус.
Во время экскурсий не обошлось без загадывания желаний, поэтому надеюсь они сбудутся и я вернусь в прекрасный город Петербург.

О
8 фев 2025
Прекрасный экскурсовод, интересные факты, возможность пройти по закрытым дворам и парадным.
В
6 фев 2025
Гид Алина супер. Вместо 1,5 часов экскурсия длилась 2 с лишним часа. Побывали во множестве парадных и колодезных дворах, были даже в заброшенных домах и это в центре города. Гид отзывчивый, отвечает на все вопросы, в рассказах много мистики и тайн города) в общем мы в восторге! Рекомендуем!
М
5 фев 2025
В
4 фев 2025
А
2 фев 2025
Т
1 фев 2025
Очень понравилась экскурсия. Много интересного узнали и увидели. Гид умничка, на всем маршруте настолько увлечено делилась обо всем с нами. Столько исторических фактов и легенд. Рекомендую всем.
Л
1 фев 2025
Все понравилось. Очень грамотная экскурсовод Екатерина. Рассказывает интересно. И тема очень интересная. Всем выдаются наушники, поэтому вы ничего не пропустите. Очень рекомендую.
А
29 янв 2025
Экскурсия прошла по парадным, заброшенным дворам,дворы колодцы, тоннели, сквозные проходы через подъезды-сам бы не нашёл, знаменитая Ротонда, 2 часа не заметили как прошли, ребёнок 9 лет почти всегда скучал на прогулках в Питере, а эти рассказы про призраков, и всякие интересные тайные факты девочку заинтересовали.
Спасибо гиду Дарье, мне очень нравится живое общение на экскурсиях без сухого заученного текста
С
28 янв 2025
M
28 янв 2025
Спасибо Денису за экскурсию. Два с половиной часа (возможно и больше) пролетели незаметно! В свою копилку о СПБ положила еще массу информации, но уже не такую радужную, красивую и пышную как рассказы о дворцах)
С
27 янв 2025
С
25 янв 2025
М
21 янв 2025
Экскурсия интересная, понравились парадные, внутренние дворики Питера, захотелось на экскурсию в коммунальные квартиры) захотелось подетальнее архитектуру домов рассмотреть, связанную с легендами, но в вечернее время с этим сложнее. Рекомендую, несмотря на то что подмерзли, Питер увидели с другой стороны! Спасибо!

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