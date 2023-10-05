3 день

Петергоф

Завтрак в ресторане гостиницы.

Загородная экскурсия в Петергоф с экскурсией по Большому дворцу (до 15 октября по Нижнему парку фонтанов) — уникальной сокровищнице русского и западноевропейского искусства.

Вы увидите анфиладу парадных комнат, зал «Чесменская победа», Дубовый кабинет Петра Первого и, конечно же, Большой тронный зал с золоченым императорским троном.

Внимание: возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 20:00.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.