Сияние северной зимы в Санкт-Петербурге

Новый год в Санкт-Петербурге - совершенно особенное время

Новый год в Санкт-Петербурге – совершенно особенное время.

В туре вы посетите Александро-Невскую лавру, Эрмитаж, Царское село, узнаете, чем отличалась встреча Нового года и Рождества в студенческой среде прошедших веков от церемоний в императорской семье, и сможете сами отметить этот удивительный праздник в городе на Неве!
Сияние северной зимы в Санкт-Петербурге
Сияние северной зимы в Санкт-Петербурге
Сияние северной зимы в Санкт-Петербурге
Сияние северной зимы в Санкт-Петербурге
Сияние северной зимы в Санкт-Петербурге
Сияние северной зимы в Санкт-Петербурге
Сияние северной зимы в Санкт-Петербурге
Сияние северной зимы в Санкт-Петербурге
Сияние северной зимы в Санкт-Петербурге
Сияние северной зимы в Санкт-Петербурге
Сияние северной зимы в Санкт-Петербурге
Сияние северной зимы в Санкт-Петербурге
Сияние северной зимы в Санкт-Петербурге
Сияние северной зимы в Санкт-Петербурге
Сияние северной зимы в Санкт-Петербурге
Сияние северной зимы в Санкт-Петербурге
Сияние северной зимы в Санкт-Петербурге
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает 🤩

Волшебство новогодней ночи
Волшебство новогодней ночи
Окунемся в атмосферу праздника и загадаем все свои самые заветные желания на Дворцовой площади
Такой разный Санкт-Петербург
Такой разный Санкт-Петербург
Сможем увидеть город со всех сторон, он предстанет перед нами духовным, живописным и по-настоящему волшебным
Охватить всё и сразу
Охватить всё и сразу
Всего за 5 дней мы сможем посетить все самые главные достопримечательности города

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча Нового года

Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер (оплачивается дополнительно).

10:10 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала (по предварительной заявке). Групповой трансфер.

11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер в гостиницы.

12:30 Отъезд от гостиницы «Охтинская».

13:00 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург».

13:15 Отъезд от гостиницы «Индиго».

13:30 Отъезд от Площади искусств для гостей из гостиницы «Катарина» (встреча у памятника А. С. Пушкину).

Автобусная экскурсия «И только пробка в потолок!» – история гвардейских и студенческих кутежей.

15:30 Экскурсия во дворец Белосельских-Белозерских – один из самых красивых дворцов Невского проспекта.

Во дворце сохранились подлинные интерьеры середины XIX вв., экскурсия расскажет о первых владельцах дворца – представителях древнейшего княжеского рода, ведущих начало от Владимира Мономаха – и о последних – например, о великом князе Дмитрии Павловиче (впоследствии известному, как участник убийства Григория Распутина).

17:00 Трансфер по гостиницам.

18:00 Окончание программы.

Праздничный Новогодний банкет в гостиницах (за доп. плату).

22:00-02:45 Автобусное путешествие «Волшебство новогодней ночи» (за доп. плату).

В эту новогоднюю ночь Петербург исполняет желания.

Прочитаем вместе его тайные знаки и, конечно, встретим Новый год: загадаем желание на Дворцовой площади, выпьем традиционный бокал шампанского и сделаем незабываемые фотографии на память.

Вас ждут приятные угощения, сюрпризы и головокружительные виды современного города.

Окунёмся в атмосферу праздника и волшебства, начнём новый год с незабываемых впечатлений.

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча Нового годаПрибытие в Санкт-Петербург. Встреча Нового годаПрибытие в Санкт-Петербург. Встреча Нового годаПрибытие в Санкт-Петербург. Встреча Нового годаПрибытие в Санкт-Петербург. Встреча Нового годаПрибытие в Санкт-Петербург. Встреча Нового года
2 день

Свободный день

Завтрак.

14:00 Посещение театра-макета «Петровская Акватория» с экскурсией* – новогоднее театрализованное путешествие по Петербургу XVIII века, где вы узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января и кто был главным героем этого торжества.

В конце Вас ждёт небольшой подарок.

20:00-23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург»*.

Вы познакомитесь с необычным Петербургом, таинственным и призрачным, исторические декорации которого хранят множество загадочных сюжетов и реальных персонажей.

Летающие грифоны и безумный Германн, привидение в Михайловском замке и проклятие Евдокии Лопухиной – где здесь грань между мистикой и реальностью?

*Все программы в этот день проводятся за дополнительную плату и заказываются заранее.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
3 день

Экскурсия в «Царское село»

Завтрак.

10:00 Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов» с посещением Екатерининского дворца со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка.

Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.

Центром ансамбля является Екатерининский дворец – выдающийся памятник эпохи барокко, в котором к трёхсотлетию Петербурга была воссоздана уникальная Янтарная комната: все её стены украшены «дарами солнца».

Рядом с дворцом раскинулся живописный парк, состоящий из регулярной и пейзажных частей.

Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи (за дополнительную плату при группе от 15 чел.).

16:00-19:00 Окончание программы в центре города у метро «Звенигородская» (зависит от набора группы на доп. экскурсии).

Посещение Океанариума, где вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями (за дополнительную плату).

Экскурсия в «Царское село»Экскурсия в «Царское село»Экскурсия в «Царское село»Экскурсия в «Царское село»Экскурсия в «Царское село»Экскурсия в «Царское село»
4 день

Экскурсии с посещением Александро-Невской лавры и Исаакиевского собора

Завтрак в гостинице.

10:00 Автобусная экскурсия «В канун Святого Рождества», посвящённая христианским храмам и православным обителям.

Посещение Александро-Невской лавры – центра духовной жизни Петербурга, где расположена резиденция митрополита.

В её главном храме в серебряной раке покоятся мощи святого благоверного князя Александра Невского, покровителя нашего города.

13:00 Экскурсия в Исаакиевский cобор – кафедральный собор императорского Петербурга, один из крупнейших соборов Европы и символ Петербурга.

14:00 Трансфер по гостиницам.

15:00 Свободное время.

Экскурсии с посещением Александро-Невской лавры и Исаакиевского собораЭкскурсии с посещением Александро-Невской лавры и Исаакиевского собораЭкскурсии с посещением Александро-Невской лавры и Исаакиевского собораЭкскурсии с посещением Александро-Невской лавры и Исаакиевского собора
5 день

Завершение программы

Завтрак.

Освобождение номеров, выезд с вещами (также можно оставить вещи в багажной комнате гостиницы).

Трансфер на Московский вокзал (сдача вещей в камеру хранения за свой счёт).

09:30 Автобусная экскурсия «Новый Год семьи Романовых», рассказывающая о традициях и семейных праздниках великих князей и императорской фамилии.

12:00 Экскурсия в Эрмитаж, пройдя по залам которого, вы словно перелистаете страницы всей истории мирового искусства, а также побываете в Зимнем дворце – бывшей резиденции российских монархов.

15:00-16:00 Свободное время в центре города. Завершение программы.

Самостоятельное возвращение на вокзал или в гостиницу.

Завершение программыЗавершение программыЗавершение программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга на выбор.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

Гостиница «Охтинская» 3*

Категория/номерОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. места + доп. кровать)
Стандарт19 55013 75012 750
Комфорт20 55014 35013 350

Гостиница «Катарина Арт Отель» 4*

Категория/номерОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. места + доп. кровать)
Смарт21 55014 950
Стандарт23 95016 350
Комфорт26 45017 55016 550

Отель «Санкт-Петербург» 4*

Категория/номерОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. места + доп. кровать)
Стандартный Форт14 95013 950
Стандартный с видом на Неву20 55016 75015 550
Делюкс Форт17 75015 950
Делюкс с видом на Неву20 75018 150

Отель Индиго Санкт-Петербург - Чайковского 5*

Категория/номерОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. места + доп. кровать)Трёхместный (2 осн. места + доп. кровать для ребенка 0-13 лет)Трёхместный (2 осн. места + доп. кровать для ребенка 14 -18 лет)
Стандартный44 75028 950
Премиум с видом на улицу77 75045 35066 15058 15062 150

Во всех вариантах проживания включен завтрак (шведский стол).

Экскурсионный пакет без проживания: 6950 руб. /чел.

Варианты проживания

Гостиница «Охтинская» 3*

4 ночи

Этот отель с панорамным видом на Неву расположен в Санкт-Петербурге. К услугам гостей лобби-бар и бесплатный Wi-Fi.

Номера гостиницы «Охтинская» оформлены в индивидуальном стиле. Во всех номерах, кроме люксов, обустроен балкон. Из окон открывается вид на реку, Большеохтинский мост и Смольный собор, который находится напротив.

При гостинице «Охтинская» работают 2 светлых ресторана, в которых подают блюда русской и европейской кухни. Со смотровой площадки на 14 этаже гостиницы «Охтинская» можно полюбоваться великолепным видом на Санкт-Петербург.

Гостиница «Охтинская» 3*Гостиница «Охтинская» 3*Гостиница «Охтинская» 3*Гостиница «Охтинская» 3*Гостиница «Охтинская» 3*Гостиница «Охтинская» 3*

Арт-отель «Катарина» 4*

4 ночи

Арт-отель Catherine идеально расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от Государственного Русского музея, в 14 минутах ходьбы от Летнего сада и в 1,5 км от музея Анны Ахматовой. В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться услугами консьержа. Гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта и услуга проката велосипедов.

В каждом номере установлен рабочий стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Все номера оснащены сейфом.

По утрам в отеле Catherine Art сервируется завтрак «шведский стол».

Арт-отель «Катарина» 4*Арт-отель «Катарина» 4*Арт-отель «Катарина» 4*Арт-отель «Катарина» 4*Арт-отель «Катарина» 4*Арт-отель «Катарина» 4*Арт-отель «Катарина» 4*

Отель «Санкт-Петербург» 4*

4 ночи

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.

В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.

В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.

Отель «Санкт-Петербург» 4*Отель «Санкт-Петербург» 4*Отель «Санкт-Петербург» 4*Отель «Санкт-Петербург» 4*Отель «Санкт-Петербург» 4*Отель «Санкт-Петербург» 4*Отель «Санкт-Петербург» 4*Отель «Санкт-Петербург» 4*

Отель «Индиго Санкт-Петербург-Чайковского» 5*

4 ночи

Отель «Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo» расположился в Литейной части города на улице Чайковского, одной из старейших и самых аристократических улиц центра Петербурга — в пешей доступности от Русского музея, Марсова поля и храма Спаса на Крови, в окружении особняков и музеев, садов и парков, аутентичных книжных магазинов, галерей, ресторанов и богатых на виды набережных.

Удобная локация дает возможность остановиться в самом сердце города, при этом не чувствуя дискомфорта из-за шумного мегаполиса за окном, а также позволяет добираться практически без пробок практически в любую часть Петербурга.

В отеле 120 комфортных номеров, которые оснащены всем необходимым: бесплатный WI-FI, ежедневно пополняемый бесплатный мини-бар, меню подушек, тропический душ, косметика класса люкс и многое другое. Также гости могут воспользоваться вечерним сервисом: сотрудники отеля с радостью подготовят Ваш номер ко сну, чтобы отдых был максимально комфортным.

Отель «Индиго Санкт-Петербург-Чайковского» 5*Отель «Индиго Санкт-Петербург-Чайковского» 5*Отель «Индиго Санкт-Петербург-Чайковского» 5*Отель «Индиго Санкт-Петербург-Чайковского» 5*Отель «Индиго Санкт-Петербург-Чайковского» 5*Отель «Индиго Санкт-Петербург-Чайковского» 5*Отель «Индиго Санкт-Петербург-Чайковского» 5*Отель «Индиго Санкт-Петербург-Чайковского» 5*Отель «Индиго Санкт-Петербург-Чайковского» 5*Отель «Индиго Санкт-Петербург-Чайковского» 5*Отель «Индиго Санкт-Петербург-Чайковского» 5*Отель «Индиго Санкт-Петербург-Чайковского» 5*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Завтраки
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Обеды и ужины
  • Дополнительные экскурсии
  • Новогодний банкет (цены уточняйте)
  • Индивидуальный трансфер в гостиницу и обратно
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Предоставляются ли на тур скидки?

Да, скидки предоставляются:

  • детям до 13 лет (включительно) – 1600 руб.;
  • детям с 14 до 16 лет – 400 руб;
  • студентам (Российских государственных вузов дневного отделения) и пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре) – 250 руб.
Какие расчетные часы в гостинице?

Гарантированное заселение после 15:00. Выезд до 12:00.

Какова стоимость дополнительных экскурсий?

Стоимость дополнительных экскурсий составляет:

  • Автобусное путешествие «Волшебство новогодней ночи» – взрослым 2300 руб., школьники, студенты и пенсионеры 2000 руб., детям до 6-ти лет бесплатно;
  • Посещение театра-макета «Петровская Акватория» с экскурсией – взрослый 800 руб., детский 600 руб.;
  • Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» – взрослый 850 руб., детский 750 руб.;
  • Автобусная экскурсия в Павловск – взрослый 900 руб., детский 700 руб.;
  • Посещение Океанариума – взрослый 750 руб, детский 550 руб., пенсионерам 350 руб.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменение программы?

Экскурсии могут быть заменены без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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