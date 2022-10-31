1 день

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча Нового года

Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер (оплачивается дополнительно).

10:10 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала (по предварительной заявке). Групповой трансфер.

11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер в гостиницы.

12:30 Отъезд от гостиницы «Охтинская».

13:00 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург».

13:15 Отъезд от гостиницы «Индиго».

13:30 Отъезд от Площади искусств для гостей из гостиницы «Катарина» (встреча у памятника А. С. Пушкину).

Автобусная экскурсия «И только пробка в потолок!» – история гвардейских и студенческих кутежей.

15:30 Экскурсия во дворец Белосельских-Белозерских – один из самых красивых дворцов Невского проспекта.

Во дворце сохранились подлинные интерьеры середины XIX вв., экскурсия расскажет о первых владельцах дворца – представителях древнейшего княжеского рода, ведущих начало от Владимира Мономаха – и о последних – например, о великом князе Дмитрии Павловиче (впоследствии известному, как участник убийства Григория Распутина).

17:00 Трансфер по гостиницам.

18:00 Окончание программы.

Праздничный Новогодний банкет в гостиницах (за доп. плату).

22:00-02:45 Автобусное путешествие «Волшебство новогодней ночи» (за доп. плату).

В эту новогоднюю ночь Петербург исполняет желания.

Прочитаем вместе его тайные знаки и, конечно, встретим Новый год: загадаем желание на Дворцовой площади, выпьем традиционный бокал шампанского и сделаем незабываемые фотографии на память.

Вас ждут приятные угощения, сюрпризы и головокружительные виды современного города.

Окунёмся в атмосферу праздника и волшебства, начнём новый год с незабываемых впечатлений.