Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер (оплачивается дополнительно).
10:10 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала (по предварительной заявке). Групповой трансфер.
11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер в гостиницы.
12:30 Отъезд от гостиницы «Охтинская».
13:00 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург».
13:15 Отъезд от гостиницы «Индиго».
13:30 Отъезд от Площади искусств для гостей из гостиницы «Катарина» (встреча у памятника А. С. Пушкину).
Автобусная экскурсия «И только пробка в потолок!» – история гвардейских и студенческих кутежей.
15:30 Экскурсия во дворец Белосельских-Белозерских – один из самых красивых дворцов Невского проспекта.
Во дворце сохранились подлинные интерьеры середины XIX вв., экскурсия расскажет о первых владельцах дворца – представителях древнейшего княжеского рода, ведущих начало от Владимира Мономаха – и о последних – например, о великом князе Дмитрии Павловиче (впоследствии известному, как участник убийства Григория Распутина).
17:00 Трансфер по гостиницам.
18:00 Окончание программы.
Праздничный Новогодний банкет в гостиницах (за доп. плату).
22:00-02:45 Автобусное путешествие «Волшебство новогодней ночи» (за доп. плату).
В эту новогоднюю ночь Петербург исполняет желания.
Прочитаем вместе его тайные знаки и, конечно, встретим Новый год: загадаем желание на Дворцовой площади, выпьем традиционный бокал шампанского и сделаем незабываемые фотографии на память.
Вас ждут приятные угощения, сюрпризы и головокружительные виды современного города.
Окунёмся в атмосферу праздника и волшебства, начнём новый год с незабываемых впечатлений.
Завтрак.
14:00 Посещение театра-макета «Петровская Акватория» с экскурсией* – новогоднее театрализованное путешествие по Петербургу XVIII века, где вы узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января и кто был главным героем этого торжества.
В конце Вас ждёт небольшой подарок.
20:00-23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург»*.
Вы познакомитесь с необычным Петербургом, таинственным и призрачным, исторические декорации которого хранят множество загадочных сюжетов и реальных персонажей.
Летающие грифоны и безумный Германн, привидение в Михайловском замке и проклятие Евдокии Лопухиной – где здесь грань между мистикой и реальностью?
*Все программы в этот день проводятся за дополнительную плату и заказываются заранее.
Завтрак.
10:00 Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов» с посещением Екатерининского дворца со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка.
Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.
Центром ансамбля является Екатерининский дворец – выдающийся памятник эпохи барокко, в котором к трёхсотлетию Петербурга была воссоздана уникальная Янтарная комната: все её стены украшены «дарами солнца».
Рядом с дворцом раскинулся живописный парк, состоящий из регулярной и пейзажных частей.
Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи (за дополнительную плату при группе от 15 чел.).
16:00-19:00 Окончание программы в центре города у метро «Звенигородская» (зависит от набора группы на доп. экскурсии).
Посещение Океанариума, где вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями (за дополнительную плату).
Завтрак в гостинице.
10:00 Автобусная экскурсия «В канун Святого Рождества», посвящённая христианским храмам и православным обителям.
Посещение Александро-Невской лавры – центра духовной жизни Петербурга, где расположена резиденция митрополита.
В её главном храме в серебряной раке покоятся мощи святого благоверного князя Александра Невского, покровителя нашего города.
13:00 Экскурсия в Исаакиевский cобор – кафедральный собор императорского Петербурга, один из крупнейших соборов Европы и символ Петербурга.
14:00 Трансфер по гостиницам.
15:00 Свободное время.
Завтрак.
Освобождение номеров, выезд с вещами (также можно оставить вещи в багажной комнате гостиницы).
Трансфер на Московский вокзал (сдача вещей в камеру хранения за свой счёт).
09:30 Автобусная экскурсия «Новый Год семьи Романовых», рассказывающая о традициях и семейных праздниках великих князей и императорской фамилии.
12:00 Экскурсия в Эрмитаж, пройдя по залам которого, вы словно перелистаете страницы всей истории мирового искусства, а также побываете в Зимнем дворце – бывшей резиденции российских монархов.
15:00-16:00 Свободное время в центре города. Завершение программы.
Самостоятельное возвращение на вокзал или в гостиницу.
Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга на выбор.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
Гостиница «Охтинская» 3*
|Категория/номер
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. места + доп. кровать)
|Стандарт
|19 550
|13 750
|12 750
|Комфорт
|20 550
|14 350
|13 350
Гостиница «Катарина Арт Отель» 4*
|Категория/номер
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. места + доп. кровать)
|Смарт
|21 550
|14 950
|–
|Стандарт
|23 950
|16 350
|–
|Комфорт
|26 450
|17 550
|16 550
Отель «Санкт-Петербург» 4*
|Категория/номер
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. места + доп. кровать)
|Стандартный Форт
|–
|14 950
|13 950
|Стандартный с видом на Неву
|20 550
|16 750
|15 550
|Делюкс Форт
|–
|17 750
|15 950
|Делюкс с видом на Неву
|–
|20 750
|18 150
Отель Индиго Санкт-Петербург - Чайковского 5*
|Категория/номер
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. места + доп. кровать)
|Трёхместный (2 осн. места + доп. кровать для ребенка 0-13 лет)
|Трёхместный (2 осн. места + доп. кровать для ребенка 14 -18 лет)
|Стандартный
|44 750
|28 950
|–
|–
|–
|Премиум с видом на улицу
|77 750
|45 350
|66 150
|58 150
|62 150
Во всех вариантах проживания включен завтрак (шведский стол).
Экскурсионный пакет без проживания: 6950 руб. /чел.
Этот отель с панорамным видом на Неву расположен в Санкт-Петербурге. К услугам гостей лобби-бар и бесплатный Wi-Fi.
Номера гостиницы «Охтинская» оформлены в индивидуальном стиле. Во всех номерах, кроме люксов, обустроен балкон. Из окон открывается вид на реку, Большеохтинский мост и Смольный собор, который находится напротив.
При гостинице «Охтинская» работают 2 светлых ресторана, в которых подают блюда русской и европейской кухни. Со смотровой площадки на 14 этаже гостиницы «Охтинская» можно полюбоваться великолепным видом на Санкт-Петербург.
Арт-отель Catherine идеально расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от Государственного Русского музея, в 14 минутах ходьбы от Летнего сада и в 1,5 км от музея Анны Ахматовой. В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться услугами консьержа. Гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта и услуга проката велосипедов.
В каждом номере установлен рабочий стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Все номера оснащены сейфом.
По утрам в отеле Catherine Art сервируется завтрак «шведский стол».
К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.
В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.
В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.
Отель «Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo» расположился в Литейной части города на улице Чайковского, одной из старейших и самых аристократических улиц центра Петербурга — в пешей доступности от Русского музея, Марсова поля и храма Спаса на Крови, в окружении особняков и музеев, садов и парков, аутентичных книжных магазинов, галерей, ресторанов и богатых на виды набережных.
Удобная локация дает возможность остановиться в самом сердце города, при этом не чувствуя дискомфорта из-за шумного мегаполиса за окном, а также позволяет добираться практически без пробок практически в любую часть Петербурга.
В отеле 120 комфортных номеров, которые оснащены всем необходимым: бесплатный WI-FI, ежедневно пополняемый бесплатный мини-бар, меню подушек, тропический душ, косметика класса люкс и многое другое. Также гости могут воспользоваться вечерним сервисом: сотрудники отеля с радостью подготовят Ваш номер ко сну, чтобы отдых был максимально комфортным.
Да, скидки предоставляются:
Гарантированное заселение после 15:00. Выезд до 12:00.
Стоимость дополнительных экскурсий составляет:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Экскурсии могут быть заменены без уменьшения общего объема экскурсионной программы.