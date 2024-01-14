Для влюбленных - в Петербург

Групповой тур в Санкт-Петербурге
5
3 отзыва
Незабываемый тур в Санкт-Петербург на День всех Влюбленных! Недаром Петербург считается одним из самых романтичных городов мира. Этот город обладает уникальной архитектурой, которая создает неповторимую атмосферу. Здесь множество мест, которые связаны с любовными историями и романами известных людей. Проведите день всех влюбленных в настоящем городе любви!
Для влюбленных - в Петербург
Для влюбленных - в Петербург
Для влюбленных - в Петербург
Ближайшие даты:
14
фев

Что вас ожидает:

Городское приключение
Городское приключение
Вы сможете свободно исследовать город на увлекательной обзорной экскурсии на двухэтажном автобусе.
Архитектурные шедевры
Архитектурные шедевры
Исследуете великолепные дворцы – Шереметевский и Юсуповский, оцените роскошные интерьеры и познакомитесь с богатой историей
Сияние Исаакия
Сияние Исаакия
Насладитесь мраморными колоннами, живописью и мозаиками в величественном соборе

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия и Шереметевский дворец

Самостоятельный заезд. Размещение в гостинице после 14:00.

Автобусная обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе по системе «hop on - hop off». Вас ждет увлекательное путешествие по городу, который вдохновляет и поражает воображение.

Это идеальный способ познакомиться с городом и увидеть его главные достопримечательности: Вы можете самостоятельно строить маршрут своего первого дня, выходить из автобуса и заходить в него там, где хотите, и столько раз, сколько вам нужно. На борту работает система аудиогида.

Экскурсия в Шереметевский дворец. Экскурсия познакомит Вас с парадными интерьерами барочного особняка на Фонтанке.

Вы окунетесь в историю дома графов Шереметевых, в историю семьи, в историю традиций – музыкальных, театральных, литературных и прочих, связанных с дворцом на Фонтанке и с его хозяевами. Вы узнаете о знаменитом российском роде графов Шереметевых, подарившем Отечеству выдающихся полководцев, государственных деятелей, меценатов и артистов.

Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.

Обзорная экскурсия и Шереметевский дворецОбзорная экскурсия и Шереметевский дворецОбзорная экскурсия и Шереметевский дворецОбзорная экскурсия и Шереметевский дворецОбзорная экскурсия и Шереметевский дворец
2 день

Исаакиевский собор и Юсуповский дворец

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века» (старт от станции метро «Адмиралтейская»).

Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор.

Храм, построенный арх. Монферраном в 1858, является выдающимся памятником архитектуры. Бывший главный кафедральный собор Российской империи, самый большой собор города способен вместить около 14000 человек. Он поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками.

Продолжится экскурсия знакомством с самым узнаваемым памятником нашего города «Медным всадником», созданным к 100-летию восшествия Петра I на престол.

Экскурсия в Юсуповский дворец — одну из редких дворянских усадеб Петербурга, где уцелели не только интерьеры парадных залов, картинная галерея, домашний театр, но и роскошные жилые покои легендарной семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев.

Ориентировочное время окончания экскурсии – 17:00-17:30.

Транспорт не предоставляется.

Исаакиевский собор и Юсуповский дворецИсаакиевский собор и Юсуповский дворецИсаакиевский собор и Юсуповский дворецИсаакиевский собор и Юсуповский дворецИсаакиевский собор и Юсуповский дворецИсаакиевский собор и Юсуповский дворец

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в рублях в зависимости от варианта размещения:

РазмещениеДвухместное*Одноместное
Доп. место
Кирочная
Туркласс (удобства на блок)
9515
10425
9515
Кирочная
Стандарт (удобства в номере)		9780109509780
Достоевский 4*
Комфорт		998011605-
Достоевский 4*
Супериор		101101180010110
Санкт-Петербург 4*
Стандарт Двор
10180
12195
10130
Санкт-Петербург 4*
Делюкс Нева		119051561011205
Москва 4*
Стандарт		100151147810090
Без проживания и питания
8265

Стоимость дополнительных суток, цена за номер:

Размещение2-мест. 1-мест.
2-мест. + доп. место
Кирочная
Туркласс (удобства на блок)
2835
2365
4250
Кирочная
Стандарт (удобства в номере)		337529005065
Достоевский 4*
Комфорт		37803580-
Достоевский 4*
Супериор		405037806075
Санкт-Петербург 4*
Стандарт Двор
4185
4185
6210
Санкт-Петербург 4*
Делюкс Нева		769576959720
Москва 4*
Стандарт		384534455870

*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Варианты проживания

Кирочная

1 ночь

Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская". Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.

Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле. Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных. Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями. В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды. Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.

Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Завтрак - накрытие.

КирочнаяКирочнаяКирочнаяКирочная

Москва 4

1 ночь

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».

К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой. На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4

Достоевский 4

1 ночь

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4

Санкт-Петербург 4

1 ночь

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.

В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.

Санкт-Петербург 4Санкт-Петербург 4Санкт-Петербург 4Санкт-Петербург 4Санкт-Петербург 4Санкт-Петербург 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в гостинице 1 сутки
  • Питание: 1 завтрак в ресторане гостиницы
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
  • Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Размещение в г. Санкт-Петербург, при выборе тарифа без проживания
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Питание не указанное в программе
  • Трансфер в день заезда и выезда
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки в туре?
Скидка на ребенка до 14 лет: 400 рублей
Как организован первый день тура?

В первый день тура у вас запланирована обзорная экскурсия по городу и посещение музея.

Обзорная экскурсия проводится на двухэтажном автобусе по системе «hop on - hop off». Этот автобус ходит по двум маршрутам в течение дня с 10:00 до 19:00. Мы направим маршруты автобусов ближе к дате вашей поездки. Автобусы ходят по всему историческому центу, захватывают основные центральные станции метро. Вы можете сесть на любой из остановок (предусмотренных маршрутами), можете выходить из автобуса, гулять, обедать, и садиться в автобус снова (автобусы хотят с графиком 20/30 минут) и продолжать экскурсию. На борту работает система аудиогида.

В шаговой доступности от остановок экскурсионного автобуса находятся музеи, в которых по программе запланировано посещение/экскурсия (в зависимости от тура).

Посещение музея запланировано на середину дня, точное время экскурсии в музее будет известно ближе к дате вашей поездки. Перед началом вашего путешествия вместе с маршрутом автобуса мы направим вам информацию, где нужно будет выйти, чтобы попасть на экскурсию в музей.

Строгого графика в первый день нет, вы можете исследовать город в своем темпе, однако стоит помнить о времени, чтобы успеть на экскурсию в музей. Мы рекомендуем прибыть в центр Санкт-Петербурга до 12:00, чтобы успеть пообедать, посмотреть город и отправиться в музей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
14 янв 2024
Все гиды молодцы. Любят своё дело и город.
Все гиды молодцы. Любят своё дело и город.Все гиды молодцы. Любят своё дело и город.Все гиды молодцы. Любят своё дело и город.Все гиды молодцы. Любят своё дело и город.Все гиды молодцы. Любят своё дело и город.Все гиды молодцы. Любят своё дело и город.Все гиды молодцы. Любят своё дело и город.Все гиды молодцы. Любят своё дело и город.Все гиды молодцы. Любят своё дело и город.Все гиды молодцы. Любят своё дело и город.
А
14 янв 2024
Организация нашего тура в г. Санкт-Петербург была на высочайшем уровне, операторы всегда были на связи и отвечали без задержек на все вопросы.
В
11 янв 2024
Всё отлично!!!

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