Прибытие в Санкт-Петербург.
Самостоятельное размещение (за доп. плату возможен индивидуальный трансфер).
10:10 и 12:30 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке).
Групповой трансфер.
11:00 и 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке).
Групповой трансфер по гостиницам или на программу.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура «Хиты Петербурга».
12:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Ярд Резиденс»).
13:15 Отъезд от гостиницы «Достоевский»
13:30 Отъезд от гостиницы «Yes на Марата».
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира.
Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.
17:30 Экскурсия в музей Фаберже в Шуваловском дворце.
Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства.
Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв.
Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
18:30-19:00 Окончание программы.
Трансфер по гостиницам.
За дополнительную плату: 15:30 Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами.
Завтрак.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
09:00-10:00 Отъезд от гостиниц.
Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов».
Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.
Посещение Екатерининского дворца со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка – великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.
Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.
За дополнительную плату:Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи.
16:00-18:00. Возвращение в город к станции метро «Площадь Восстания».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
За дополнительную плату: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров, выезд с вещами.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
08:30-09:00 Отъезд от гостиниц.
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка с фонтанами.
Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.
Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.
Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива и прогуляетесь по тенистым аллеям.
Вас ждут знаменитые фонтаны-шутихи и местные жители – белки.
За дополнительную плату: Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт- Петербурга на Адмиралтейскую набережную.
15:30-16:00 Окончание в центре города у метро «Площадь Восстания».
За дополнительную плату: Экскурсия по крышам Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями!
Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения и дат заезда:
Арт Деко Невский 4*
Даты заездов
|Мансарда
|Комфорт
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|29.04.23
|11300
|15300
|12000
|11300
|16700
|06.05-13.05.23
|10700
|14000
|11300
|10800
|15300
|20.05-27.05.23
|11000
|14800
|11700
|11000
|16000
|03.06.23
|12300
|16500
|12900
|11800
|17800
|10.06.23
|12700
|17200
|13300
|12200
|18500
|17.06.23
|12300
|16500
|12900
|11800
|17800
|24.06.23
|12700
|17200
|13300
|12200
|18500
|01.07.23
|12300
|16500
|12900
|11800
|17800
|08.07-22.07.23
|11000
|14800
|11700
|11000
|16000
|29.07.23
|11300
|15300
|12000
|11300
|16700
|05.08-23.09.23
|10400
|13500
|11000
|10600
|14800
Достоевский 4*
Даты заездов
|Стандартный
|Супериор
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|29.04.23
|11900
|15900
|12500
|11700
|17200
|06.05.23-20.05.23
|11500
|15300
|12200
|11400
|16500
|27.05.23
|13400
|19000
|15900
|13600
|22800
|03.06.23
|14000
|20300
|16500
|14000
|24000
|10.06.23
|14500
|21200
|17200
|14500
|25200
|17.06.23
|14000
|20300
|16500
|14000
|24000
|24.06.23
|14500
|21200
|17200
|14500
|25200
|01.07.23- 22.07.23
|11500
|15300
|12200
|11400
|16500
|29.07.23
|11900
|15900
|12500
|11700
|17200
|05.08.23- 23.09.23
|11500
|15300
|12200
|11400
|16500
Москва 4*
Даты заездов
|Стандартный
|Комфорт
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|29.04.23
|12000
|11700
|16700
|13500
|12700
|19600
|06.05.23
|11700
|11400
|16000
|13000
|12300
|18800
|13.05-20.05.23
|11200
|11100
|15200
|12400
|11900
|17500
|27.05-03.06
|13400
|12500
|19500
|15300
|13800
|23300
|10.06.23
|13900
|12900
|20400
|15900
|14300
|24400
|17.06.23
|13400
|12500
|19500
|15300
|13800
|23300
|24.06.23
|13900
|12900
|20400
|15900
|14300
|24400
|01.07.23
|12550
|11950
|17750
|14150
|13050
|21050
|08.07-22.07.23
|11700
|11400
|16000
|13000
|12300
|18800
|29.07.23
|12000
|11700
|16700
|13500
|12700
|19600
|05.08-26.08.23
|11700
|11400
|16000
|13000
|12300
|18800
|02.09-23.09.23
|11200
|11100
|15200
|12400
|11900
|17500
Ярд Резиденс Апарт Отель 4*
Даты заездов
|Смарт без кухни
|Смарт
|Стандартный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|29.04.23
|11200
|15300
|16100
|11600
|12300
|11500
|17500
|06.05-20.05.23
|10900
|14800
|15500
|11300
|11900
|11200
|16800
|27.05-03.06
|12500
|18000
|18500
|12800
|14400
|12800
|21800
|10.06.23
|12900
|18800
|19300
|13200
|14900
|13300
|22800
|17.06.23
|12500
|18000
|18500
|12800
|14400
|12800
|21800
|24.06.23
|12900
|18800
|19300
|13200
|14900
|13300
|22800
|01.07-22.07.23
|10900
|14800
|16300
|11700
|12300
|11700
|17500
|29.07.23
|11200
|15300
|16900
|12000
|12700
|11700
|18300
|05.08-26.08.23
|10700
|14300
|15000
|11000
|11500
|10900
|16000
|02.09-23.09.23
|10000
|13000
|13500
|10300
|10700
|10300
|14300
Апарт-отель "Йес Марата" 3*
Даты заездов
|Стандартный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|29.04.23
|14000
|13000
|20200
|06.05.23
|13600
|12600
|19300
|13.05-20.05.23
|13000
|12200
|18200
|27.05-03.06.23
|13600
|12600
|19300
|10.06.23
|14000
|13000
|20200
|17.06.23
|13600
|12600
|19300
|24.06.23
|14000
|13000
|20200
|01.07.23
|13600
|12600
|19300
|08.07.23
|13300
|12400
|18750
|15.07-22.07.23
|13000
|12200
|18200
|29.07.23
|13500
|12600
|19000
|05.08-12.08.23
|13000
|12200
|18200
|19.08.23
|12500
|11850
|17200
|26.08-23.09.23
|12000
|11500
|16200
Размещение так же возможно в отеле «Атриум» 3*, цены уточняйте при бронировании.
* В отелях Арт Деко Невский 4*, Достоевский 4* и Москва 4* питание “шведский стол”, а в Ярд Резиденс Апарт Отель 4* и Апарт-отель "Йес Марата" 3* – континентальный завтрак.
Экскурсионный пакет без проживания: 6500 руб. /чел.
Скидки на тур:
Отель Art Deco Nevsky удобно расположен в Невском районе Санкт-Петербурга, в 3,5 км от станции метро «Площадь Восстания», в 3,9 км от станции метро «Маяковская» и в 4,1 км от Московского железнодорожного вокзала. К услугам гостей — ресторан, круглосуточная стойка регистрации и услуги консьержа, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. В отеле можно забронировать семейные номера.
В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В числе удобств — шкаф для одежды.
Ежедневно в отеле «Арт Деко Невский» сервируется континентальный завтрак.
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро.
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. До Московского железнодорожного вокзала — 1,7 км, а до музея Анны Ахматовой и музея Фаберже — 2,7 км. Рядом находятся такие достопримечательности, как Витебский железнодорожный вокзал — в 4,4 км, и Дворцовая площадь — в 4,5 км.
Во всех номерах апарт-отеля установлен шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.
Апарт-отель "YES Марата" расположен в центре Санкт-Петербурга. Все основные достопримечательности города находятся в шаговой доступности.
Все апартаменты оснащены кухней с варочной панелью, вытяжкой, посудой для приготовления, чайной станцией, стиральной машиной, сушилкой для белья, гладильной доской. В апартаментах оборудована рабочая зона, комфортная спальная зона. Имеется телевизор, большие шкафы и дополнительные места для хранения.
В апарт-отеле есть ресторан, кафе, фитнес-центр, коворкинг. За дополнительную плату гости могут воспользоваться парковкой. Стойка ресепшен работает круглосуточно. На территории апарт-отеля имеется внутренний двор, детская и спортивная площадки,
Стоимость дополнительных экскурсий:
Да, скидки предоставляются:
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00.
Дневной тариф:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы. Так же на праздничных заездах 29.04 – 01.05 и 06.05 – 08.05 очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.