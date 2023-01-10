2 день

Царское село: Екатерининский дворец и парк

Завтрак.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

09:00-10:00 Отъезд от гостиниц.

Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов».

Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.

Посещение Екатерининского дворца со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка – великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.

Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.

За дополнительную плату:Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи.

16:00-18:00. Возвращение в город к станции метро «Площадь Восстания».

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

За дополнительную плату: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей.