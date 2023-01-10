Хиты Петербурга

Тур «Хиты Петербурга» рассчитан на тех, кто хочет успеть максимум за один визит в Санкт-Петербург

5
3 отзыва
Программа по дням
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Тур «Хиты Петербурга» рассчитан на тех, кто хочет успеть максимум за один визит в Санкт-Петербург.

Вы посетите основные пригороды города: блистательный Петергоф и Царское село, бывшие резиденции русских императоров. А также отправитесь в роскошный музей Фаберже, расположенный в Шуваловском Дворце.

Совершите знакомство с невероятным Санкт-Петербургом за 3 дня! *На праздничных заездах 29.04 – 01.05 и 06.05 – 08.05 очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.
Хиты Петербурга
Хиты Петербурга
Хиты Петербурга
Хиты Петербурга
Хиты Петербурга
Хиты Петербурга
Хиты Петербурга
Хиты Петербурга
Хиты Петербурга
Хиты Петербурга
Хиты Петербурга
Хиты Петербурга
Хиты Петербурга
Хиты Петербурга
Хиты Петербурга
Хиты Петербурга
Хиты Петербурга
Хиты Петербурга
Хиты Петербурга
Хиты Петербурга
Хиты Петербурга
Хиты Петербурга
Хиты Петербурга
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Императорские резиденции
Императорские резиденции
Восхититесь красотой Петергофа и Царского Села, которые воплощают изысканность императорского двора и богатство государства
Сверкающий мир Фаберже
Сверкающий мир Фаберже
Познакомитесь с ювелирными шедеврами музея и пройдете по фантастическим залам Шуваловского дворца
Город на Неве
Город на Неве
Вы увидите перспективы петербургских улиц, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и изгибы рек и каналов

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Санкт-Петербург. Экскурсия по городу и в музей Фаберже

Прибытие в Санкт-Петербург.

Самостоятельное размещение (за доп. плату возможен индивидуальный трансфер).

10:10 и 12:30 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке).

Групповой трансфер.

11:00 и 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке).

Групповой трансфер по гостиницам или на программу.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура «Хиты Петербурга».

12:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Ярд Резиденс»).

13:15 Отъезд от гостиницы «Достоевский»

13:30 Отъезд от гостиницы «Yes на Марата».

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира.

Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.

17:30 Экскурсия в музей Фаберже в Шуваловском дворце.

Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства.

Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв.

Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

18:30-19:00 Окончание программы.

Трансфер по гостиницам.

За дополнительную плату: 15:30 Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами.

Прибытие в Санкт-Петербург. Экскурсия по городу и в музей ФабержеПрибытие в Санкт-Петербург. Экскурсия по городу и в музей ФабержеПрибытие в Санкт-Петербург. Экскурсия по городу и в музей ФабержеПрибытие в Санкт-Петербург. Экскурсия по городу и в музей ФабержеПрибытие в Санкт-Петербург. Экскурсия по городу и в музей ФабержеПрибытие в Санкт-Петербург. Экскурсия по городу и в музей ФабержеПрибытие в Санкт-Петербург. Экскурсия по городу и в музей ФабержеПрибытие в Санкт-Петербург. Экскурсия по городу и в музей Фаберже
2 день

Царское село: Екатерининский дворец и парк

Завтрак.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

09:00-10:00 Отъезд от гостиниц.

Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов».

Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.

Посещение Екатерининского дворца со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка – великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.

Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.

За дополнительную плату:Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи.

16:00-18:00. Возвращение в город к станции метро «Площадь Восстания».

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

За дополнительную плату: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей.

Царское село: Екатерининский дворец и паркЦарское село: Екатерининский дворец и паркЦарское село: Екатерининский дворец и паркЦарское село: Екатерининский дворец и паркЦарское село: Екатерининский дворец и паркЦарское село: Екатерининский дворец и паркЦарское село: Екатерининский дворец и паркЦарское село: Екатерининский дворец и паркЦарское село: Екатерининский дворец и паркЦарское село: Екатерининский дворец и парк
3 день

Петергоф. Завершение программы

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров, выезд с вещами.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

08:30-09:00 Отъезд от гостиниц.

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка с фонтанами.

Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.

Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.

Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива и прогуляетесь по тенистым аллеям.

Вас ждут знаменитые фонтаны-шутихи и местные жители – белки.

За дополнительную плату: Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт- Петербурга на Адмиралтейскую набережную.

15:30-16:00 Окончание в центре города у метро «Площадь Восстания».

За дополнительную плату: Экскурсия по крышам Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями!

Петергоф. Завершение программыПетергоф. Завершение программыПетергоф. Завершение программыПетергоф. Завершение программыПетергоф. Завершение программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения и дат заезда:

Арт Деко Невский 4*

Даты заездов

МансардаКомфорт
Двухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
29.04.231130015300120001130016700
06.05-13.05.231070014000113001080015300
20.05-27.05.231100014800117001100016000
03.06.231230016500129001180017800
10.06.231270017200133001220018500
17.06.231230016500129001180017800
24.06.231270017200133001220018500
01.07.231230016500129001180017800
08.07-22.07.231100014800117001100016000
29.07.231130015300120001130016700
05.08-23.09.231040013500110001060014800

Достоевский 4*

Даты заездов

СтандартныйСупериор
Двухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
29.04.231190015900125001170017200
06.05.23-20.05.231150015300122001140016500
27.05.231340019000159001360022800
03.06.231400020300165001400024000
10.06.231450021200172001450025200
17.06.231400020300165001400024000
24.06.231450021200172001450025200
01.07.23- 22.07.231150015300122001140016500
29.07.231190015900125001170017200
05.08.23- 23.09.231150015300122001140016500

Москва 4*

Даты заездов

СтандартныйКомфорт
Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
29.04.23120001170016700135001270019600
06.05.23117001140016000130001230018800
13.05-20.05.23112001110015200124001190017500
27.05-03.06134001250019500153001380023300
10.06.23139001290020400159001430024400
17.06.23134001250019500153001380023300
24.06.23139001290020400159001430024400
01.07.23125501195017750141501305021050
08.07-22.07.23117001140016000130001230018800
29.07.23120001170016700135001270019600
05.08-26.08.23117001140016000130001230018800
02.09-23.09.23112001110015200124001190017500

Ярд Резиденс Апарт Отель 4*

Даты заездов

Смарт без кухниСмартСтандартный
Двухместный с двуспальной кроватьюОдноместный ОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватьюДвухместный с раздельными кроватями Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Одноместный
29.04.2311200153001610011600123001150017500
06.05-20.05.2310900148001550011300119001120016800
27.05-03.0612500180001850012800144001280021800
10.06.2312900188001930013200149001330022800
17.06.2312500180001850012800144001280021800
24.06.2312900188001930013200149001330022800
01.07-22.07.2310900148001630011700123001170017500
29.07.2311200153001690012000127001170018300
05.08-26.08.2310700143001500011000115001090016000
02.09-23.09.2310000130001350010300107001030014300

Апарт-отель "Йес Марата" 3*

Даты заездов

Стандартный
Двухместный с раздельными кроватями Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
29.04.23140001300020200
06.05.23136001260019300
13.05-20.05.23130001220018200
27.05-03.06.23136001260019300
10.06.23140001300020200
17.06.23136001260019300
24.06.23140001300020200
01.07.23136001260019300
08.07.23133001240018750
15.07-22.07.23130001220018200
29.07.23135001260019000
05.08-12.08.23130001220018200
19.08.23125001185017200
26.08-23.09.23120001150016200

Размещение так же возможно в отеле «Атриум» 3*, цены уточняйте при бронировании.

* В отелях Арт Деко Невский 4*, Достоевский 4* и Москва 4* питание “шведский стол”, а в Ярд Резиденс Апарт Отель 4* и Апарт-отель "Йес Марата" 3* – континентальный завтрак.

Экскурсионный пакет без проживания: 6500 руб. /чел.

Скидки на тур:

  • детям до 14 лет: 1200 руб.
  • детям 14-16 лет: 300 руб.
  • пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения): 500 руб.

Варианты проживания

Отель «Art Deco Nevsky» 4

2 ночи

Отель Art Deco Nevsky удобно расположен в Невском районе Санкт-Петербурга, в 3,5 км от станции метро «Площадь Восстания», в 3,9 км от станции метро «Маяковская» и в 4,1 км от Московского железнодорожного вокзала. К услугам гостей — ресторан, круглосуточная стойка регистрации и услуги консьержа, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. В отеле можно забронировать семейные номера.

В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В числе удобств — шкаф для одежды.

Ежедневно в отеле «Арт Деко Невский» сервируется континентальный завтрак.

Отель «Art Deco Nevsky» 4Отель «Art Deco Nevsky» 4Отель «Art Deco Nevsky» 4Отель «Art Deco Nevsky» 4Отель «Art Deco Nevsky» 4Отель «Art Deco Nevsky» 4Отель «Art Deco Nevsky» 4Отель «Art Deco Nevsky» 4

Отель «Достоевский» 4

2 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро.

Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4

«Москва» 4

2 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

«Москва» 4«Москва» 4«Москва» 4«Москва» 4«Москва» 4«Москва» 4«Москва» 4«Москва» 4

Апарт-отель «Yard Residence» 4

2 ночи

Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. До Московского железнодорожного вокзала — 1,7 км, а до музея Анны Ахматовой и музея Фаберже — 2,7 км. Рядом находятся такие достопримечательности, как Витебский железнодорожный вокзал — в 4,4 км, и Дворцовая площадь — в 4,5 км.

Во всех номерах апарт-отеля установлен шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.

Апарт-отель «Yard Residence» 4Апарт-отель «Yard Residence» 4Апарт-отель «Yard Residence» 4Апарт-отель «Yard Residence» 4Апарт-отель «Yard Residence» 4Апарт-отель «Yard Residence» 4Апарт-отель «Yard Residence» 4Апарт-отель «Yard Residence» 4Апарт-отель «Yard Residence» 4

Апарт-отель «Йес Марата» 3

2 ночи

Апарт-отель "YES Марата" расположен в центре Санкт-Петербурга. Все основные достопримечательности города находятся в шаговой доступности.

Все апартаменты оснащены кухней с варочной панелью, вытяжкой, посудой для приготовления, чайной станцией, стиральной машиной, сушилкой для белья, гладильной доской. В апартаментах оборудована рабочая зона, комфортная спальная зона. Имеется телевизор, большие шкафы и дополнительные места для хранения.

В апарт-отеле есть ресторан, кафе, фитнес-центр, коворкинг. За дополнительную плату гости могут воспользоваться парковкой. Стойка ресепшен работает круглосуточно. На территории апарт-отеля имеется внутренний двор, детская и спортивная площадки,

Апарт-отель «Йес Марата» 3Апарт-отель «Йес Марата» 3Апарт-отель «Йес Марата» 3Апарт-отель «Йес Марата» 3Апарт-отель «Йес Марата» 3Апарт-отель «Йес Марата» 3Апарт-отель «Йес Марата» 3Апарт-отель «Йес Марата» 3Апарт-отель «Йес Марата» 3

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, при выборе тарифа с проживанием
  • Завтраки после первого ночлега, при выборе тарифа с проживанием
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Обеды и ужины
  • Проживание и завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Дополнительные экскурсии (подробнее в разделе Важно знать)
  • Индивидуальный трансфер в гостиницу и обратно
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Какова стоимость дополнительных экскурсий?

Стоимость дополнительных экскурсий:

  • 1 день
    • Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга – 700 взр., 500 шк., 600 студ., 600 пенс.
  • 2 день
    • Автобусная экскурсия в Павловск – 1300 взр., 1000 реб., 1300 студ., 1300 пенс.;
    • Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – 1200 взр., 1000 шк., 1000 студ., 1000 пенс.
  • 3 день
    • Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» – места по тарифу стандарт: 950 взр., 600 реб. 0-11 лет, 950 студ., 950 пенс.;
    • Экскурсия по крышам Петербурга – 800 руб. взр., студ., пенс.; 1 взр+1 реб (от 12 лет) - 1400 руб., 2 взр. +1 реб. (от 12 лет) - 2200 руб.
Предоставляются ли на тур скидки?

Да, скидки предоставляются:

  • детям до 14 лет: 1200 руб. /чел.;
  • детям 14-16 лет: 300 руб. /чел.;
  • пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения): 500 руб. /чел.
Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00.

Какова стоимость индивидуального трансфера?

Дневной тариф:

  • аэропорт-отель – 1200 руб. за машину;
  • вокзал-отель – 850 руб. за машину.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменение программы?

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы. Так же на праздничных заездах 29.04 – 01.05 и 06.05 – 08.05 очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
П
10 янв 2023
Спасибо за организацию моего путешествия в Питер. Осталось очень приятное впечатление от общения при подборе и оформление тура.
Г
9 янв 2023
Очень удачная компановка экскурсий! Спасибо за четкую организацию и продуманное решение!
И
9 янв 2023
Все отлично!!!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Можно с детьми
Многодневные туры
3-дневные туры

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Весенний Санкт-Петербург
4 дня
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
3 отзыва
Весенний Санкт-Петербург
Проведите майские праздники в прекрасном городе Санкт-Петербурге
Россия, Санкт-Петербург
от 14 180 за человека
Сияние северной зимы в Санкт-Петербурге
5 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
3 отзыва
Сияние северной зимы в Санкт-Петербурге
Новый год в Санкт-Петербурге - совершенно особенное время
Россия, Санкт-Петербург
от 12 750 за человека
Зимний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней
6 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
3 отзыва
Зимний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней
Проведите отпуск в прекрасном городе Санкт-Петербурге
Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
от 22 185 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ